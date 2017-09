Anmerkung Christian Reimann: Die „tagesschau“-Macher übernehmen hier den Begriff „Reform“ unreflektiert. Allgemein werden mit dem Reformbegriff Verbesserungen zugunsten der Gesellschaft verstanden. Offenbar erwarten die französische Bürgerinnen und Bürger durch diese neuen Gesetze keine Verbesserungen, sondern befürchtet Verschlechterungen für den Großteil der Gesellschaft: Die Arbeitnehmerschaft.

Zu befürchten ist, dass die neue deutsche Bundesregierung sich demnächst „gezwungen“ sieht, die hiesige Arbeitnehmerschaft ebenfalls erneut unter Druck zu setzen, damit sie mit ihrer französischen Konkurrenz weiter wettbewerbsfähig bleibe.

Dazu: Macht und Ohnmacht

Macht und Ohnmacht, Fernsehen und Straße. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Arbeitsrechtsnovelle seiner Regierung am Freitag mittag in Trump-Manier vor laufenden Fernsehkameras unterzeichnet. In den Straßen von Paris und in anderen Großstädten des Landes schrumpfte der Widerstand gegen die neoliberale Neuordnung des Arbeitsmarktes am Donnerstag merklich. Selbst die Gewerkschaft CGT, die auch den zweiten nationalen Aktionstag organisiert hatte, stellte ernüchtert fest, »dass zuwenig Leute mobilisiert wurden«.

Fehlende Solidarität unter den fünf großen Gewerkschaften auf der einen und eine im Sinne der Bosse handelnde, entschlossene Regierung auf der anderen Seite haben das Gesetz wohl endgültig zementiert. Macron betonte, es werde »das Vertrauen der Unternehmer festigen«.

Macrons rechtskonservativer Ministerpräsident Édouard Philippe und sein Kabinett beschlossen die Vorlage am Morgen. Gegen 13.45 Uhr, noch vor dem Mittagessen, setzte sich ihr Chef an seinen vergoldeten Louis-quinze-Präsidentenschreibtisch und ließ sich dabei filmen, wie er den Protest von 60 Prozent der Franzosen mit einem kurzen Federstrich wegwischte.

Mit ihrer Veröffentlichung in den Amtsblättern des Landes wird die Novelle schon in der kommenden Woche rechtskräftig. Zwar muss der in fünf sogenannte »Ordonnanzen«, »Anordnungen«, gefasste neue »Code du travail« im kommenden Oktober noch vom Parlament bestätigt werden. Das ist allerdings nur Formsache – Macrons Regierungsmacht beruht auf einer absoluten Mehrheit der Abgeordneten seiner Bewegung »La République en marche«.

In der Hauptstadt litt der Straßenprotest am Donnerstag sichtlich darunter, dass die Führer der beiden großen Gewerkschaften CFDT und Front Ouvrière (FO) die bei ihnen organisierten Lohnabhängigen nicht zur Teilnahme an den landesweiten Kundgebungen aufgerufen hatten. Sowohl Laurent Berger, Generalsekretär der von der christlichen Arbeiterbewegung geprägten Confédération française démocratique du travail, als auch Jean-Claude Mailly vom Front Ouvrière hatten sich in Geheimgesprächen offenbar von Macron und dessen sozialdemokratischer Arbeitsministerin Muriel Pénicaud beeindrucken lassen und zur Annahme der »Ordonnanzen« geraten. Gegen ihre eigene, empörte Gewerkschaftsbasis.

Quelle: junge Welt

Anmerkung Christian Reimann: Haben die Gewerkschaften DFDT und FO nichts aus Deutschland und den Protesten gegen die Agenda 2010 lernen können?