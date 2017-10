Anmerkung unseres Lesers R.B.: Im Artikel werden noch einmal der Verlauf der NSU-Morde und die ganzen, mit den Ermittlungen, dem Untersuchungsausschuss und dem Münchener Prozess verbundenen Ungereimtheiten und Vertuschungen aufgelistet. Der größte Teil des Beitrags konzentriert sich auf die Ermordung von Halit Yozgat, die Anwesenheit des Verfassungsschützers Andreas Temme im Internetkaffee zur Tatzeit und die Tatsache, dass es faktisch unmöglich ist, dass er die Tat nicht mitbekommen bzw. beobachtet oder zumindest den Täter gesehen hat.

Die begründeten Zweifel am Aufklärungswillen der Behörden und den offiziellen Aussagen, den vorsätzliche Aktenvernichtungsaktionen, Kooperationsverweigerung mit dem Untersuchungsausschuss und für unglaubliche 120 Jahre weggeschlossene Untersuchungsberichte hinterlassen, wurden auf der Documenta durch Installationen der forensischen Architekten Eyal Weizman und Christina Varvia noch einmal erhärtet. Wie bizarr die Auswüchse inzwischen sind, wird deutlich, wenn Temme, mit den Videosequenzen konfrontiert, eben nichts zur Sache sagt, sondern:

„When excerpts from the Forensic Architecture video were screened for him recently during a parliamentary inquiry into intelligence failures revealed by the NSU case, Temme’s first response was to express surprise that, as “the lead actor” in the re-enactment video used in “the art work,” no one had asked permission to use his image. Surely, he said over stunned laughter from the public gallery at the hearing, he must have some share in its copyright.”