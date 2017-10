Anmerkung Jens Berger: Zugspitzt könnte man also sagen, dass „wir“ kein Geld für Lehrer, Krankenschwestern und Polizisten haben, weil „wir“ lieber Israel und der deutschen Rüstungsindustrie 540 Millionen Euro schenken. Wer ist dieser „wir“? Sie? Ich? Wohl sicher nicht. Der deutsche Bundestag? Auch nicht. Solche „Deals“ werden ohne Debatte im Bundestag und ohne parlamentarische Kontrolle von der Exekutive einfach durchgezogen und dann auch nicht mehr weiter thematisiert. Oder können Sie sich vorstellen, dass Anne Will oder Frank Plasberg eine Sendung zu dem Thema „U-Boote für Israel aber kein Geld für Lehrer“ machen? Ganz sicher nicht. So ist es halt mit „unserer“ Demokratie. Immer wenn man sie mal bräuchte, ist sie auf wundersame Weise verschwunden. Seltsam.

Michael Sell gilt als sorgsam formulierender Ministerialbeamter. Seine Welt ist die der Zahlen; alles Lautsprecherhafte ist ihm fremd. Als Sell, Abteilungsleiter für Steuern im Bundesfinanzministerium, vor gut einem Jahr in einem Untersuchungsausschuss des Bundestages als Zeuge befragt wurde, wie es dazu kommen konnte, dass die Staatskasse systematisch geplündert worden sei, verwendete er einen sehr lauten Begriff: „Organisierte Kriminalität“. Sell sprach über die Akteure und deren Methoden im Steuerskandal Cum-Ex. Der Begriff klingt sperrig, aber das Resultat ist klar: Der Fiskus wurde nach Erkenntnissen von Ermittlungsbehörden um viele Milliarden Euro betrogen. Es handelt sich um den wohl größten Steuerraubzug in Deutschland. Der Staat wehrt sich durch seine Staatsanwälte. Es laufen bundesweit zig Verfahren gegen Bankmanager, Börsenhändler, Berater und andere Beschuldigte. Das sind Menschen oder Unternehmen, die sich mit falschen Bescheinigungen eine Steuer, die einmal bezahlt worden war, doppelt oder noch viel öfter haben zurückerstatten lassen. So geschehen beim Handel von Aktien mit (cum) und ohne (ex) Dividende. Die Zahl der Verfahren steigt ständig, aber bemerkenswert ist schon, dass jetzt auch die Großkanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer mit ihrem Frankfurter Standort ins Visier der Ermittler geraten ist. Die Sozietät wurde vergangenen Woche durchsucht; gegen einen der Anwälte wird ermittelt. Die Kanzlei soll mit fragwürdigen Gutachten einer kleinen, inzwischen pleite gegangenen Privatbank namens Maple geholfen haben, den Fiskus zu betrügen. 450 Millionen Euro habe Maple abzocken wollen, bei 250 Millionen Euro sei das gelungen, so die Erkenntnisse der Ermittler. Quelle: Süddeutsche Zeitung

Anmerkung JK: Natürlich kommt sofort der Querfrontvorwurf. Inzwischen sollte der Deutungsrahmen zur Diffamierung linker Regierungen durchschaubar sein: links = rechts = rechtspopulistisch = nationalistisch.

Dazu: Gambia-Koalition lässt den Neuseeland-Dollar abstürzen

Normalerweise lässt nur der Milchpreis die neuseeländische Währung etwas schwanken. Doch nun stürzte der „Kiwi“ aus einem anderen Grund in die Tiefe. Aus deutscher Sicht ist die Ursache skurril. […]

Umso erstaunlicher ist es, dass die Profis am Donnerstag ausgerechnet von einem kleinen Land aus der Fassung gebracht worden sind. In Neuseeland kommt es knapp vier Wochen nach den Wahlen nun doch zu einem Regierungswechsel. Doch der hat es in sich. Wenn es glattgeht, werden dort künftig Sozialdemokraten und Nationalisten eine Minderheitsregierung bilden, die von den Grünen toleriert wird.

Die Finanzmärkte reagierten geschockt auf diese politische Volte. Der Neuseeland-Dollar, im Jargon Kiwi genannt, rauschte in die Tiefe. Der Kiwi verlor zum Dollar zwei Prozent, gegenüber anderen Währungen wie dem Austral-Dollar ging es noch kräftiger abwärts. Der Ausverkauf setzte unmittelbar nach Ankündigung der neuen Allianz ein. Die nationalistische Partei New Zealand First hatte am Donnerstag erklärt, sie wolle eine Koalition mit der Labour-Politikerin Jacinda Ardern bilden. […]

Dabei habe auch der Zustand des Wirtschaftssystems eine Rolle gespielt. „Zu viele Neuseeländer sind zu der Ansicht gelangt, dass der gegenwärtige Kapitalismus nicht ihr Freund, sondern ihr Feind ist. Und nicht alle liegen damit falsch“, sagte er. „Wir glauben, dass der Kapitalismus sein verantwortungsvolles, sein menschliches Gesicht zurückerhalten muss.“

An den Märkten werden solche sozialistischen Töne nicht gern vernommen. „Es gibt noch jede Menge Abwärtspotenzial für den neuseeländischen Dollar“, sagt Arnaud Masset, Analyst beim Finanzhaus Swissquote. „In den vergangenen Monaten haben viele Spekulanten Wetten auf einen steigenden Kiwi abgeschlossen. Die dürften nun wieder aufgelöst werden.“

Viele fürchten, dass niedrigere Leitzinsen den Renditevorteil des Landes zerstören könnten. Der Kiwi war nicht zuletzt als Hochzinswährung an den Märkten geschätzt. „Eine linke Regierung mit nationalen Tendenzen wird die Wirtschaftspolitik umkrempeln“, sagt James Athey, Fondsmanager bei Aberdeen Asset Management. „Es ist noch nicht abzusehen, was das am Ende für Wachstum und Inflation bedeuten wird.“

Quelle: WELT

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Man kennt ja die Kommunisten: noch bevor sie an die Macht gekommen sind, sinkt der Wert der Währung und entsteht Hyperinflation. Daß Ardern vernünftigerweise die Immobilienblase und den hohen Stand der Hypothekenschulden bekämpfen will, ist vernünftig, aber für die WELT Teufelszeug, obwohl doch Schulden sonst immer schlecht sind. Und eine Geldpolitik, die eine niedrige Arbeitslosigkeit gleichwertig (!) neben das Inflationsziel stellt, ist volkswirtschaftlich zu begrüßen und nebenbei nicht so asozial neoliberal, aber für die Spekulanten (mit destruktiven Carry-Trades) natürlich total gemein. Eine Politikerin, eine Sozialdemokratin gar, die mit dem neoliberalen Konsens bricht und Politik zum Nutzen der Bevölkerung und nicht von „Investoren“ (Spekulanten) und Kapital macht? Das ist ja das Allerletzte.

Ergänzende Anmerkung Jens Berger: Die Anmerkung unseres Lesers wäre 100% korrekt, wenn der Artikel der WELT denn überhaupt wahr wäre. Bei ökonomischen Themen gibt es aber eine goldene Regel: Wenn der Artikel in der WELT erschienen und Holger Zschäpitz Allein-/ oder Co-Autor ist, dann klicken Sie einfach weiter. Es handelt sich nämlich ziemlich sicher um Fake News. So auch hier ..

Von einem Absturz des Neuseeland-Dollars kann nicht die Rede sein. (Nicht nur) darum sollten Sie den Artikel auch schnell wieder vergessen. Wer weiß? Vielleicht ist Holger Zschäpitz in Wirklichkeit ein Mitarbeiter einer Satire-Zeitschrift, der Undercover bei der WELT Unsinn treibt? Redaktionell geprüft werden seine Artikel jedenfalls nicht.