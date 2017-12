dazu: Karlspreis für Macron zementiert Spannungen in Europa „Mit der Auszeichnung Emmanuel Macrons bleibt sich der Aachener Karlspreis treu. Wieder wird der Preis einem Politiker verliehen, dessen Politik als ‚pro-europäisch‘ schöngeredet wird, die aber tatsächlich die EU zu zerreißen droht. Macrons Reformpläne in Frankreich nach dem Modell des Sozialkahlschlags der deutschen Agenda 2010 sind genauso schädlich wie seine Vorschläge für eine Reform der EU“, erklärt der Aachener Bundestagsabgeordnete und Europaexperte der Fraktion DIE LINKE Andrej Hunko zur Verleihung des Karlspreises an den französischen Präsidenten. Hunko weiter: „Ein gemeinsamer EU-Finanzminister – das mag zunächst schön klingen. Konkret wird es darauf hinauslaufen, dass den Mitgliedstaaten noch stärker als bisher Kürzungen und Austeritätspolitik aufgezwungen werden. Dass dieser Kurs Europa nicht eint, sondern spaltet, hat die Eurokrise eindrücklich gezeigt. Ich erkläre meine Solidarität mit den französischen Protesten gegen die neoliberalen ‚Reformen‘ und die autoritäre Interpretation des Präsidentenamtes. Macrons von der Bundesregierung unterstützte Pläne zu einer Aufrüstungs- und Militärunion werden die Spannungen in Europa weiter verstärken. Ich gehe davon aus, dass es anlässlich der Preisverleihung am Himmelfahrtstag 2018 in Aachen Proteste geben wird.“ Quelle: Die Linke. im Bundestag

dazu: Demo in Istanbul – Terrorvorwurf an Israel

Krawalle in Beirut, Proteste in Istanbul und scharfe Worte des türkischen Präsidenten – die umstrittene Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Trump sorgt weiter für Aufregung in der muslimischen Welt. Israels Premier warf dem Westen unterdessen Scheinheiligkeit vor.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat Israel als „Terrorstaat“ bezeichnet. Hintergrund ist der Streit um Jerusalem und die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die Stadt als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Bei einer Rede vor Anhängern seiner islamisch-konservativen Regierungspartei AKP in der Stadt Sivas sagte Erdogan: „Palästina ist ein unschuldiges Opfer (…) Was Israel anbelangt, das ist ein terroristischer Staat, ja, terroristisch!“ (…)

Trumps Jerusalem-Entscheidung habe für die Türkei keine Gültigkeit, so Erdogan weiter. Man werde Jerusalem nicht einem Land der „Kindermörder“ überlassen. Erdogan hatte sich in den vergangenen Tagen bereits mehrfach zu dem Thema geäußert, dabei aber weniger Israel als mehr den US-Präsidenten angegriffen. Am Donnerstag etwa hatte er gesagt, Trumps Entscheidung stürze „die Welt und besonders unsere Region in einen Ring aus Feuer“. Politiker sollten für Versöhnung sorgen „und nicht für Chaos“, sagte Erdogan, der im eigenen Land hart gegen alle Kritiker vorgeht.

Der türkische Präsident hat zurzeit turnusmäßig den Vorsitz der Organisation für Islamische Kooperation (OIC) inne, einem Zusammenschluss von 57 Staaten, der sich als „die kollektive Stimme der muslimischen Welt“ versteht. Wegen der Jerusalem-Krise hatte Erdogan einen OIC-Sondergipfel einberufen, dessen Gastgeber er am kommenden Mittwoch in Istanbul sein wird.

Quelle: Tagesschau