Anmerkung JK: Die SPD befindet sich, wie man so schön sagt, zwischen Skylla und Charybdis. Spielt sie in einer neuen großen Koalition ein weiteres Mal die Erfüllungsgehilfin für Merkels Machterhalt, wird sie das Schicksal ihrer französischen und niederländischen Schwesterparteien erleiden und von der politischen Bühne verschwinden. Tritt sie nicht in die große Koalition ein, wird es aller Wahrscheinlichkeit nach Neuwahlen geben, mit einem Ergebnis für die SPD in Richtung 15 Prozent. Ob dann für eine radikale inhaltliche Erneuerung überhaupt noch genug Substanz da ist, ist fraglich. Zumindest sollte man sich über Schulz keinerlei Illusionen mehr hingeben. Insofern wäre es zu begrüßen, wenn sich die Basis gegen die GroKo ausspricht, dann müsste Schulz in jedem Fall zurücktreten. Eine wichtige Voraussetzung für einen Neuanfang.