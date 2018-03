Anmerkung Jens Berger: Das ist schon ein starkes Stück. Der DGB äußert sich kritisch zu den Ungleichgewichten im Welthandel spricht dabei das deutsche Lohndumping noch nicht einmal an. Zwar wird zwischen den Zeilen ein wenig von der „Konsum- und Investitionsschwäche“ Deutschlands geschrieben, Ross und Reiter werden aber nicht beim Namen genannt. Stattdessen verweist man auf die aufgezwungene Austeritätspolitik, freilich ohne sie beim Namen zu nennen, in Spanien und Griechenland. Woher kommt die „Konsumschwäche“ in Deutschland? Ist sei gottgegeben und vom Himmel gefallen? Dazu findet ausgerechnet der DGB noch nicht einmal eine Zeile. Könnte das daran liegen, dass der DGB durch seine Tolerierung der Agenda 2010 selbst mitverantwortlich an dieser Situation ist?