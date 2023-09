Wichtige Information für NachDenkSeiten-Gesprächskreise und jene, die gerne mit dabei wären

Bisher werden die Informationen und Termine zu Veranstaltungen der Gesprächskreise unter dieser Rubrik gesammelt und veröffentlicht. Udo Fröhlich vom Hamburger Gesprächskreis regte nun an, zusätzlich einmal in der Woche auf der Frontseite auf die kommenden Veranstaltungen der Gesprächskreise aufmerksam zu machen. Dieser Anregung werden wir gerne folgen. Ab übernächsten Samstag, also ab 23. September, werden wir jeweils samstags um 16:00 Uhr eine Vorschau auf die anstehenden Termine veröffentlichen. Die Sprecher und Verantwortlichen für die Gesprächskreise sollten uns bitte ihre Informationen rechtzeitig schicken und dabei auch das folgende Schema benutzen. Anette Sorg und Albrecht Müller.



Schema für die Informationen zu Veranstaltungen der Gesprächskreise:

Gesprächskreis Datum Uhrzeit Ort Thema Redner Link zu Einladung bzw. zur genaueren Information über die Veranstaltung bzw. pdf-Datei etc.

Als praktisches Beispiel nutzten wir die nächste anstehende Veranstaltung eines Gesprächskreises:

Gesprächskreis Hamburg

21. September 2023

19:00 Uhr

Ort: Rudolf-Steiner-Haus

Mittelweg 11

20148 Hamburg

Thema: Lesung und Diskussion „Rauhnächte“

Redner/Diskussionspartner: Arno Luik