Graf Lambsdorff sagt in Moskau, es müsse eine friedliche Lösung in der Ukraine geben. Russland reagiert mit einer Doppelstrategie auf eine mögliche Annäherung.

Der deutsche Botschafter in Russland, Alexander Graf Lambsdorff, hat am Samstag in Moskau bei einem Weihnachtskonzert in der Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis der Heiligen Jungfrau Maria eine überraschende Rede gehalten: Er sagte laut dpa, das bevorstehende Weihnachtsfest sei Anlass, „unabhängig von Nationalitäten und Glauben der Opfer von Kriegen, darunter im Nahen Osten und in der Ukraine, zu gedenken“.

Lambsdorff weiter: „Wir wissen, dass Krieg nicht unausweichlich ist. Menschen, Völker, Nationen können auch in schwierigen Fragen eine friedliche Einigung herbeiführen, wenn der Wille da ist. Wir können und wir müssen trotz aller Unterschiedlichkeit von Interessen und Überzeugungen gemeinsam eine friedliche Lösung finden.“

Quelle: Berliner Zeitung