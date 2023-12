Videohinweise am Mittwoch

Verunreinigte Covid-19-Impfstoffe – ÄFI fordern Aufklärung vom PEI | Dr. med. Alexander Konietzky

Statement von Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V. (ÄFI):

“Satire an: Stellen Sie sich vor, Sie kommen morgens in die KiTa und wollen Ihr Kind abgeben. Sie erreichen die Gruppe, die Tür steht einen Spalt weit offen und sie sehen sämtliches Spielzeug liegt auf dem Boden verteilt – das gesamte Grundgesetz ist in seinen einzelnen Artikeln verstreut.

Sie wundern sich ein wenig, aber die Alena Buyx steht daneben und läuft hin und her, verzweifelt, dass man ihr die Chance genommen hätte, das alles aufzuräumen. Und während Sie so darüber nachdenken, dass der Ethikrat doch an der Spitze der Aufarbeitung der Corona-Pandemie hätte stehen müssen, sehen Sie verzweifelt ein Kind, welches unter der Maske immer weiter der Hyperkapnie verfällt.

Sie wollen diesem Kind helfen, doch da springt ein C. Dr. dazwischen, und sagt Ihnen: “Nein, nein, das ist alles in Ordnung so, eine Meta-Analyse (mit vor allem chinesischer und asiatischer Literatur) hat erneut gezeigt, dass Lockdowns, Schulschließungen und Masketragen sinnvoll ist und viele Menschen rettet […].

Satire aus: Wir vom Verein Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung e. V. haben eine echte Anfrage gestellt im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes. Zum einen an das Paul-Ehrlich-Institut: Dort haben wir die dringenden Fragen gestellt: Sind Ihnen die Verunreinigungen mit DNA in den Chargen der Corona-Impfstoffe aufgefallen, wenn ja, wie haben Sie diese detektiert und in welchem Ausmaß? […]”

Quelle: Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V. (ÄFI), 19.10.2023