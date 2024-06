dazu: Europawahl 2024: Ampel kaputt

Grüne erleben herben Dämpfer. Union bleibt Spitzenreiter, aber ohne überzeugenden Zuwachs. AFD und BSW große Gewinner.

Rund 20 Kilometer liegen zwischen Brüssel und Waterloo, dessen Name seit der napoleonischen Schlacht 1815 Synonym für ein verheerendes Scheitern ist. Die Wahl zum Parlament in Brüssel am heutigen Sonntag ist vor allem für die Grünen ihr politisches Waterloo; eine verheerende Niederlage, deren Folgen derzeit nicht abzuschätzen sind.

Quelle: Telepolis

dazu auch: Der Ampel stehen unruhige Zeiten bevor

Zwei Parteien trauern, eine atmet erleichtert auf. Für die Ampelkoalition war die Europawahl eine Enttäuschung. Nun wollen sich alle beweisen. Die Haushaltsverhandlungen dürften turbulent werden.

Quelle: tagesschau

und: Von dieser Wahl wird sich EUropa nicht so schnell erholen

Die Europawahl 2024 war und ist ein Ärgernis, an der die Europäische Union noch lange knabbern wird.

Sie war ein Ärgernis, weil die Wahlsiegerin – die amtierende EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen – von vornherein feststand, und weil sie sich auch diesmal nicht dem Votum der Wähler gestellt hat. Niemand konnte sich auf dem Wahlzettel für die CDU-Politikerin aussprechen, es gab auch keine überzeugenden Alternativen.

Diese Wahl bleibt aber auch ein Ärgernis: Denn sie hat Europa nicht etwa gestärkt, wie von der Leyen behauptet, sondern innenpolitische Erdbeben in mehreren EU-Ländern ausgelöst.

Quelle: Lost in Europe