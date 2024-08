Leserbriefe zu „Pistorius ist ein Angstmacher, und Angst ist ein Gehirntöter“

Friedhelm Klinkhammer und Volker Bräutigam kommentieren hier die Beziehung zu Russland und die Rolle von Bundesverteidigungsminister Pistorius. In Deutschland herrsche ein „Angstklima“, in dem die Massenmedien als Verstärker funktionieren würden. Zeitgeschichtliche Unkenntnis und Unfähigkeit zu politischer Analyse seien weitverbreitet. Darauf gründe „unsere Fassadendemokratie“, in der alles möglich und durchsetzbar sei, wenn’s der Geldelite diene, verheerende Kriege inklusive. Russland sei jedoch nicht unser Feind. Aber wir seien Russlands Feinde. Der „Karrierist Pistorius“ überspringe die Grenzen der Logik, wenn „Deutschland erst ´in fünf bis acht Jahren´ kriegstüchtig genug ist, um Russland militärisch die Stirn zu bieten“. Worauf warte der Putin denn dann noch? Wir haben dazu interessante E-Mails erhalten. Danke dafür. Es folgt nun eine Auswahl der Leserbriefe, die Christian Reimann für Sie zusammengestellt hat.



1. Leserbrief

Lieber Friedhelm Klinkhammer und Volker Bräutigam

herzlichen Dank für diese klare Analyse und die deutlichen Worte! Dem ist aber auch gar nichts hinzuzufügen. Danke.

Fritz Rainer Pabel

2. Leserbrief

Lieber Hr. Klinkhammer und lieber Hr. Bräutigam!

Danke, Danke, Danke für diesen Artikel!

Wie gewohnt von Ihnen: klar, wahr (leider), direkt !

So wohltuend Ihre Ausdrucksweise!

Ich unterschreibe jedes Wort!

Beste Grüße

Susanne Heuser

3. Leserbrief

Liebes NDS-Team,

ja. Angst ist ein mächtiger Angreifer. Ob ein Gehirntöter, möchte ich dahin gestellt sein lassen. Dazu hat Prof. Nehls mehr Sachkenntnis. Angst ist ein Mittel, uns selbst innerlich im Stich zu lassen. Gefangen zu sein, in kreisenden Gedanken, die zu nichts führen als zu noch mehr Angst. Angst bringt uns weg von der Gegenwart, dem Hier und Jetzt. Während Corona sagte eine Bekannte: “Was sie da erzählen und womit sie Angst erzeugen (wollen), ist nicht meine Realität. Nicht das, was ich im Alltag erlebe.” Wer in Angst gefangen ist, fühlt das nicht, erkennt das nicht. Verliert die Realität. Wenn ein Kind sich vor dem angenommenen Gespenst unter seinem Bett fürchtet, erschafft es selber diese vermeintliche Gefahr. Jeder erwachsene Mensch hat die Wahl. Was er selber erschafft, kann er auch selber verändern. Es ist meine Entscheidung, bei mir zu sein und bei meiner Wahrnehmung zu bleiben oder die gehörte “Information” emotional aufzuladen und von mir wegzugehen. Nur wer bei sich ist, kann solcher Angstmache etwas entgegensetzen. Wer nicht bei sich ist = nicht fühlt, der ist manipulierbar. Und genau das wollen Angstmacher.

Mit Respekt und Dank für Eure Arbeit

Anna Groß-Alpers

4. Leserbrief

Endlich mal wieder ein Artikel, wo ich jeden Satz mit unterschreiben würde und kaum etwas hinzuzufügen hätte. Den Blockparteien, unabhängig ob in der Regierung, oder in der Scheinopposition, wie die CDU, wird ihre ganze Verlogenheit um die Ohren gehauen. Die Rolle der MSM als willige Helfer und Brandbeschleuniger auf dem Weg zur Kriegsertüchtigung kommt hervorragend zur Sprache.

Wenn man immer wieder liest, dass Herr Pistorius der beliebteste Politiker sei, fragt man sich, ist das pure Manipulation, oder ist die Dummheit der Menschen, insbesondere im Westen, wirklich so groß. Ich vermute im Osten hätte auch der gehypte Herr Pistorius absolut keine Chance.

Wolfgang Ahrens

5. Leserbrief

Hallo und vielen Dank für den mehr als zutreffenden Artikel.

Passend dazu die von einer Meute kriegsgeiler Politiker und deren medialen Hilfstruppen verbreitete Hysterie von einem bevorstehenden russischen Angriff auf NATO-Staaten mit Durchmarsch bis zum Atlantik, sollte die Vorzeigedemokratie Ukraine scheitern. Nun aber äußerte sich heute der berühmt berüchtigte Militärexperte Masala im Morgenmagazin zum ukrainischen Angriff auf russisches Gebiet, indem er Russland eine absolute militärische Schwäche und Unfähigkeit bezüglich des Schutzes seines eigenen Territoriums attestierte.

Ja, was denn nun ? Alles eine einzige Zumutung seitens dieser Militaristenclique für alle nicht Denkgestörten.

Wie auch die vor kurzem in gleicher Sendung gemachte Aussage des außenpolitischen Sprechers der SPD, Schmid, der eine Stationierung weitreichender atomwaffenfähiger amerikanischer Marschflugkörper in Deutschland befürwortet, aber – man staune – eine Debatte dazu im Bundestag sowie der Öffentlichkeit fordert. Dann die Frage des Moderators, ob denn bei einem abschlägigen Ergebnis aus einer solchen Debatte an der Stationierung noch etwas zu ändern sei. Antwort: Nein, das stehe fest.

Ist das jetzt eine Verhöhnung des Wahlvolkes, eine Delegitimierung des Souveräns oder eine Bestätigung, dass die Souveränität Deutschlands doch ein einziger Lacher ist und man ohne Zögern die geopolitischen Interessen des Biden Regimes selbst durch Inkaufnahme einer Geiselhaft der deutschen Bevölkerung durchsetzt ? Oder alles zusammen ?

Diese Fragen sollte man sich schon stellen und nach Antworten suchen, denn seitens der regierungstreuen “Qualitätsmedien” sind wohl keine Antworten zu erwarten.

Viele Grüße ans Team,

Dietmar Clauß

6. Leserbrief

Guten Tag

Ja, Friedhelm Klinkhammer und Volker Bräutigam haben alles gesagt, ich fürchte aber, dass alle europäischen Regierungen das nicht zur Besinnung bringt . Sie glauben immer noch, dass sie mit den USA zusammen die Welt regieren . Herr Pistorius will seine Kriegskünste bestimmt auch bald im chinesischen Meer zeigen . Denn nicht nur am Hindukusch , auch im Rest der Welt warten die Völker auf die « Befreiung « durch die Helden Scholz , Baerbock , Habeck ,

Strack-Zimmermann, Kiesewetter und Panzer Toni ! Sie werden auch allen zeigen wie sie

Russland, beraten von A.Bearbock und Herr Merz, zerstören würden!

Das wäre wohl mit einigen Raketen, was von den hohen deutschen Militärs besprochen wurde, zu machen, mit der Einschränkung: ( wenn es die russische Armee nicht gäbe ).

Peter Scholl-Latour hat sich bestimmt schon öfters im Grabe umgedreht und kann es nicht glauben was aus diesem Deutschland mit seinen kriegstüchtigen Politikern wieder geworden ist.

Die Historiker in der Zukunft werden sich wohl auch die Augen reiben über so viel Naivität, Dummheit und Bösartigkeit der regierenden in Europa.

Herzliche Grüsse

J.Blumer

7. Leserbrief

Guten Tag,

wie es aussieht, lässt sich der überwiegende Teil der Bevölkerung vom Angstmacher und seinen Sprachrohren, vorneweg der ÖRR mit der Tagesschau und das ZDF mit heute, anhängend die gängigen Talkshows mit ihren sogenannten Experten Angst machen. Es werden vorsätzlich, wissentlich, willentlich die Fakten und Realitäten verdreht, ausgelassen und bewusst kriegsgetrieben und gehetzt.

Der Krieg in den Köpfen wird eifrig geschürt und vorangetrieben. Das ganze findet statt in einer tief gespaltenen Gesellschaft, die sich, wenn man es sehen möchte im geistigen und moralischen Sinkflug befindet. Jeder Mitbürger hat die noch nie dagewesene Möglichkeit sich medial breitgefächert zu informieren und kritisch zu sein. Erschreckend, wie wenige diese Möglichkeiten nutzen, an alten genannten Zöpfen hängen und so auf die Angstmacher und ihre Vasallen hereinfallen. Somit ist nicht nur Angst ein Gehirntöter, sondern auch stupider einseitiger

Medienkonsum und Medienhörigkeit.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Stöbe

8. Leserbrief

Danke für den Artikel Pistorius ist ein Angstmacher, und Angst ist ein Gehirntoeter.

Einer der größten Mistkerle Hitlers hat treffend formuliert, was in Deutschland wieder läuft, was ich, Jahrgang 1938 nicht für möglich hielt.

Große Lügen wiederholen

„Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben. Man kann die Lüge so lange behaupten, wie es dem Staat gelingt, die Menschen von den politischen, wirtschaftlichen und militärischen Konsequenzen der Lüge abzuschirmen. Deshalb ist es von lebenswichtiger Bedeutung für den Staat, seine gesamte Macht für die Unterdrückung abweichender Meinungen einzusetzen. Die Wahrheit ist der Todfeind der Lüge, und daher ist die Wahrheit der größte Feind des Staates.” Soweit der Propaganda-Nazi Joseph Goebbels. An Wiederholungen mangelt es auch heute nicht.

Gisela Schmidt

9. Leserbrief

Geschätztes NDS-Team,

der Militär-État der NATO insgesamt beträgt ca. das 13fache des russischen. Mithilfe des Gebrauchs des gesunden Menschenverstandes – wird vermutlich auch bald verboten weil bekanntlich demokratiefeindlich – ergibt sich daraus zwangsläufig die Erkenntnis, daß es der Russischen Föderation also überhaupt nicht möglich ist ein NATO-Bündnisland konventionell anzugreifen, weil dann der Bündnisfall einträte. Die gegenteilige Behauptung all der kriegssüchtigen Marionetten hier ist demzufolge eine Lüge, die durch ständiges Wiederholen dieses Blödsinns auch nicht wahrer wird. Und warum und wozu sollten sie so etwas auch überhaupt im Sinn haben oder gar tun; denn es käme ja einem Versuch zum Selbstmord gleich? Besagte Einkreisung, die nun auch die Ukraine mit einbeziehen sollte, hätte bedeutet, daß mittels der Hyperschallraketen-Technik Rußland keine Möglichkeit mehr zu einem sog. Zweitschlag gehabt hätte, was dann wieder zu einem präventiven Erstschlag als Form von vorsorglicher Notwehr hätte führen können oder müssen. Genau so wird es übrigens jetzt auch mit der dem deutschen Vasall vom Yankee okroyierten Stationierung von moderneren Raketen in D gesehen.

Bekanntlich hat die sog. Ampel hier nach der russischen Invasion in die Ukraine, die als Gegenwehr gegen die Ein- und Umkreisung Rußlands durch die sog. NATO-Osterweiterung wahrgenommen wurde, die wenn nicht rechts- zumindest sittenwidrig war, durch die weitgehend wirkungslosen und blödsinnigen Sanktionen dem eigenen Volk einen sehr verspäteten Morgenthau-Plan ohne jeden Sinn und Verstand aufgezwungen, der, ausgenommen die Rüstungs-Industrie, zu Deindustrialisierung und Volksverarmung führt. Was hier in Richtung Kriegspropaganda angeführt vom Kriegsertüchtigungs-Minister abläuft, wird von einem alten Mann, der WK II noch persönlich sehr intensiv erleben und erleiden mußte, als Planung eines Unternehmens Barbarossa II – d. h. Planung eines Angriffs – wahrgenommen. Was hat eine 4.000 Mann starke Division der Bundeswehr und ihr Minister nahe Königsberg, jetzt russisch, verloren??? In der Gegend wurde bekanntlich 1939 “zurückgeschossen”, und der zweite Weltkrieg hatte begonnen. Was haben Kampfflieger der Bundeswehr und ihr Minister in Alaska verloren??? Auch da ist Rußland ganz nahe! Am allerwenigsten haben natürlich Fregatten der Bundeswehr und ihr Minister im Indopazifik zu suchen! Es sei denn der US-Vasallenstatus der BRD soll einmal gegenüber der Weltöffentlichkeit nachhaltig unter Beweis gestellt werden. Aber was hat das eigentlich alles mit einer vom Grundgesetz zugebilligten Landesverteidigung zu tun? Übrigens, wie wir von der – Evidenz basiert inkompetenten – Inhaberin des AA wissen, führen wir ja auch real bereits Krieg gegen Rußland. Was nun die politisch allseits geforderte Kriegsertüchtigung bereits der Kinder in den Schulen durch die Bundeswehr anbetrifft, ist hier doch wohl eine Mindestforderung unerläßlich: nämlich den Kindern mit Bildern und Videos zu zeigen was Krieg für den dann dazu gezwungenen Menschen wirklich bedeutet. D. h. ein zu Brei geschossener Bregen, ein brüllender Landser ohne die weg geschossenen Beine, oder ein aufgeschlitzter Bauch mit heraushängendem Gedärm etc. pp. Das nämlich ist Krieg wie er wirklich ist, und nicht dies alles ausblendende praktizierte Halleluja zum Krieg. Nun liest und hört man, daß dieser Kriegsertüchtigungs-Minister, der beliebteste Politiker von 60 oder sogar mehr % der Bevölkerung sein soll, die sich diesen sogar als Kanzler wünscht. Da sieht man mal wieder höchst eindrucksvoll wie wirkungsvoll doch die alltägliche Gehirnwäsche, Indoktrination und Manipulation durch Politik, und weitgehend wieder gleich geschaltete MSM, der Staatsfunk (irreführend immer noch als ÖRR bezeichnet) inbegriffen, ist. Die Deutschen werden wie die Lemminge nun zum dritten mal wieder in ihr Unglück tappen. Und man kann da nur noch Dante Allighieri zitieren: lasciate ogni speranza. Das BSW, ein letzter Hoffnungsschimmer, gegen das angeführt vom Staatsfunk eine ungeheuerliche Hetzpropaganda durchgeführt wird, wird es auch nicht mehr richten können. (Eines der wesentlichen Merkmale von Faschismus war einst, neben der Vorbereitung zum Krieg, immer die Verfolgung und Ausschaltung von Opposition.) Die einfachste Lösung für D wäre eigentlich: raus aus der NATO – wäre nach dem Fall der Mauer, Wiedervereinigung und Abzug aller sowjetischen Truppen eigentlich eine Selbstverständlichkeit und Gebot des Anstands gewesen – und mit Rußland einen Nicht-Angriffs-Pakt und zu beiderseitigem Vorteil wieder Handel und Austausch aller Art beschließen. Hatten wir schon mal mit der Sowjetunion, was von Hitler gebrochen wurde. Eine Bemerkung dazu: Verwandte hatten vor der Oktober-Revolution einst eine gut gehende Maschinen-Fabrik in Rostow am Don und waren enteignet worden. Sie lebten dann in Berlin und bekamen dann hier von Stalin eine Entschädigung in Höhe von 200.000 Mark. Das war eine Menge Zeug in den 30er Jahren.

Man selbst war 4 Jahre alt als im Oktober 1939 der Vater einberufen wurde. Ein alter Kollege sagte immer: 6 Pfennige sei ein Menschenleben wert gewesen, weil so viel die Briefmarke für die Postkarte mit dem Gestellungs-Befehl gekostet hatte. Dieser Wert des Menschen hat sich ja nun inzwischen etwas erhöht; denn sie werden doch wohl jetzt so nobel sein und einen Brief schreiben, und der kostet nun immerhin 85 Cent. Vielleicht geht es aber zukünftig auch online digital. Und das kostet dann sogar gar nichts. Man sah den Vater dann noch 4mal während eines jeweils 14tägigen Fronturlaubs bis er dann im März 1945 durch einen Volltreffer der eigenen Artillerie auf dem Felde der Ehre verblieb.

Bester Gruß

H. Wohler

10. Leserbrief

Moin,

DANKE! Es ist immer wieder ein Genuß, Volker Bräutigam & Friedhelm Klinkhammer zu lesen, scharfzüngig & dabei kein Blatt vor dem Mund nehmend. Eine solche Klarheit muß man in der heutigen Medienlandschaft mit der Lupe suchen. Ich sage nur: “Reklametröten” in Bezug auf den ÖRR. Wie treffend! Wir bezahlen zwangsweise mit einem als Wohnungssteuer getarnten Beitrag (sonst landet man im Knast!), den man euphemistisch “Rundfunkbeitrag” nennt, (nicht nur) für Kriegspropaganda — was man gar nicht oft genug wiederholen kann, bis er endlich abgeschafft sein wird. “Pistolius” ist der beste Kriegsminister, äh, Verzeihung, Verteidigungsminister, den sich Täuschland™ vorstellen kann. Er hätte bestimmt die V3 erfunden, wenn Hitler mit der V2 kriegsentscheidend gewesen wäre [1]. Aber, wie das mit Kriegspropaganda nun einmal so ist: eines Tages wird man gewaltsam auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, sofern es dann noch einen gibt.

Heute gibt es Hyperschallwaffen mit einer Reichweite von tausenden Kilometern, über die Rußland bereits verfügt und diese auch schon erfolgreich im Ukrainekrieg eingesetzt hat. Damit läßt sich so ziemlich alles zerstören, vorzugsweise unterirdische Munitionsdepots oder ganze Flugzeugträger — der Stolz der US-Marine! WENN also Rußland, wie vom Westen unterstellt, so kriegslüstern wäre, dann hätten sie schon längst alle Regierungs- und Militär-Hauptsitze mit ihren Kinschals platt gemacht. Diese lassen sich auch atomar bestücken. Wenn die USA bis heute tatsächlich nicht über Hyperschallwaffen verfügten oder einer anderweitigen militärischen Schlagkraft, dann verstehe ich nicht, warum sie so übermütig in der Ukraine und im Chinesischen Meer sind? Sie gingen dann das Risiko ein, daß Washington mal eben dem Erdboden gleich gemacht wird. Bis jetzt scheint es keine Luftabwehr zu geben, die in der Lage ist, Raketen mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit auszuschalten, die zudem erst kurz vor ihrem Einschlag per Radar erfaßbar sind. Oder sehe ich das als militärischer Laie vielleicht falsch?

Daß den Bürgern das alles egal ist oder sogar Pistorius als ihren Liebling empfinden, entlarvt das Ausmaß, mit dem sie von den Massenmedien indoktriniert wurden. Fragmentierung von wichtigen Informationen (frei nach Rainer Mausfeld) und permanente Reizüberflutung durch Projektoren, Litfaßsäulen, Plakaten, Fernsehen, Radio sowie Smartphones führen dazu, daß Informationen entweder nicht oder nicht richtig aufgenommen oder verarbeitet werden. So mancher Smombie™ hat sich schon sprichwörtlich die Zähne ausgeschlagen, wie ich selbst im Bekanntenkreis erlebt habe. Hier geht dann der Ereignishorizont von der Theorie in die harte Realität über.

Für mich steht außer Frage, daß China Rußland beistehen wird und umgekehrt, sollte eines der Länder militärisch von der NATO bedroht werden. Dafür haben Beide zuviel zu verlieren. Niemand hat die Absicht, eine Impfpflicht einzuführen. Ach ja? Dann hat auch niemand die Absicht, im “Ernstfall” oder “präventiv” Atombomben mit Mittelstreckenraketen nach Rußland zu steuern? Und morgen wird der Himmel grün, garantiert, ich versprech’s!

Die Umgehung des Parlaments wie auch nach demokratischen Maßstäben mitbestimmungspflichtigen Personen & Organe hat seit “Corona” Methode, nicht nur auf bundesdeutscher Ebene. Milliardendeals mit Masken während “Corona”, obwohl man “nur” Millionen geheuchelt hat? Kein Problem! [2] Oder milliardenschwere “Impf”stoff-Bestellungen seitens eines EU-Kommissionspräsidenten? Laßt der Korruption freien Lauf, die es natürlich nur in “Schurkenstaaten” gibt! Wen interessiert schon der Bundesrechnungshof? Sodann, laßt Pistorius nicht als Unterhändler, sondern als US-Boten die “frohe” Botschaft verkünden, atomwaffenfähige Mittelstreckenraketen nach Täuschland™ zu bringen! Einem bockigen Baer ist es ohnehin egal, was ihr Stimmvieh denkt.

Wir haben keine Demokratie mehr, sondern einen totalitären Staat, der im Sinne seiner Geld- und Auftraggeber handelt, für welche Gesetze nichts gelten, außer für die Knechtung & Kontrolle der Bevölkerung. Deswegen laufen mutmaßliche Mörder wie Spahn & Lauterbach frei herum, und eine Baerbock kann mal eben Rußland ungestraft den Krieg erklären, während man Ärzte & Richter wegsperrt, welche die Bürger vor staatlicher Übergriffigkeit bewahren wollten. Wie pervers ist das, bitte? An der Feder, mit der man seinen Liebsten zärtlich streichelt, hängt eben noch das Huhn dran.

Die Engländer lassen die Unruhen im Land, die bürgerkriegsartige Ausmaße annehmen, bewußt geschehen, damit ihnen das Volk nicht dazwischen quatscht oder gar millionenfach gegen asoziale Politik demonstriert. Wenn zwei sich hauen, dann kann der Dritte ungeniert machen, was er will. Da sperrt die englische Polizei lieber unbescholtene Bürger ein, die auf “facebook” Kritik an der Regierung üben. Auch in Täuschland™ ist ein solcher Grundstein bereits gelegt; nur die Quote an Migranten ist wohl noch nicht hoch genug. Optimale Voraussetzungen, ein Land mal eben in eine Kriegswirtschaft zu steuern. Und solange man gegen KRÄÄÄÄCHZ! auf die Straße geht, kann “uns” sowas ja nicht passieren.

Mit freudlichen Grüßen,

Michael Schauberger

der sich freute, daß diese Zuschrift zumindest den Autoren zugeht, wenn sie nicht als Leserzuschrift veröffentlicht werden wird

Quellen:

[1] dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/kriegsverlauf/die-wunderwaffen-v1-und-v2.html

[2] netzwerkkrista.de/2024/08/04/steuergeldvernichtung-in-milliardenhoehe-bei-illegaler-maskenbeschaffung-durch-bundesgesundheitsministerium/

