Einladung mit allen wichtigen Informationen siehe unten.

Bitte nur anmelden, wenn Sie die feste Absicht haben, zu kommen.



Einladung zum 37. Pleisweiler Gespräch mit

Frau Professor Dr. Krone-Schmalz am Sonntag, den 1. September 2024, 11 Uhr

im Haus des Gastes in 76887 Bad Bergzabern, Rötzweg 7

zum Thema Frieden in Europa – nicht ohne Russland

Russland und unser Verhältnis zu diesem Land beherrschen heute über weite Strecken die öffentliche Debatte zur Sicherheits- und Außenpolitik. Das hat seinen guten Grund: Wenn wir in Frieden leben wollen, dann müssen wir uns mit unserem östlichen Nachbarn verständigen.

Frau Professor Dr. Gabriele Krone-Schmalz war vier Jahre lang und genau in der aufregenden Zeit des Falls der Mauer und der beginnenden Verständigung zwischen West und Ost für die ARD in Moskau. Sie hat dann als Wissenschaftlerin und Professorin über dieses Thema gearbeitet und immer wieder dazu publiziert. Typisch für das falsche Verstehen eines solchen Engagements ist eine Bemerkung im einschlägigen Text von Wikipedia: „Spätestens seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 wird Krone-Schmalz medial überwiegend in Verbindung mit ihrer offenen Verteidigung der aggressiven russischen Außen- und Innenpolitik rezipiert.“

Im Gegensatz zum Tenor dieses Eintrags würdigen wir mit der Einladung zum Pleisweiler Gespräch das Engagement unserer Gesprächspartnerin für den Frieden in Europa. Und wir sind gespannt auf ihre Analysen und Vorschläge.

Wir erwarten ein spannendes Gespräch. Sie sind herzlich willkommen.

Albrecht Müller, Initiator der Pleisweiler Gespräche

Und der Unterstützerkreis der Pleisweiler Gespräche

Zum Ablauf und andere Hinweise:

Wir fangen pünktlich an. Nach einer kurzen Begrüßung folgt der Vortrag, dann eine kurze Pause und dann die Diskussion und das Gespräch unter den Gästen. Das Ende ist offen, vermutlich gegen 14 Uhr.

Die Halle wird um 10:00 Uhr geöffnet.

Bitte beachten Sie, dass dieses Pleisweiler Gespräch wie schon die letzten Gespräche nicht in Pleisweiler, sondern in der Stadt Bad Bergzabern stattfindet.

Wir bitten um Anmeldung, damit wir die richtige Ausstattung des Raumes planen können. Nutzen Sie dazu bitte die E-Mail-Adresse: [email protected] .

Der Eintritt ist frei. Wenn Sie etwas für die Deckung der Kosten in die Sammelboxen tun, freut und erleichtert uns das.

Auch dieses Pleisweiler Gespräch wird aufgenommen und als Video ins Netz gestellt.

Für Nicht-Ortskundige:

