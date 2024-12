Videohinweise am Mittwoch

Abdelasiem El Difraoui, Politologe [Auszug transkribiert, CG]: “Das ist also eine hochkomplexe Gemengelage mit ganz vielen Playern. Erstaunlich ist z.B., dass die Ukraine auch ein Player ist. Ukrainische Spezialtruppen haben eine Miliz, die in dieser Koalition gegen Assad beteiligt ist und auch in Aleppo angegriffen hat, unterstützt und ausgebildet. Die Ukrainer erhoffen sich dadurch die in Syrien präsenten Russen zu schwächen und somit auch die Russen an der ukrainischen Front zu schwächen.”

Larry Johnson : Who’s Fighting in Syria?

Larry C. Johnson is an American blogger, political commentator and former analyst at the Central Intelligence Agency. He is the co-owner and CEO of Business Exposure Reduction Group (BERG) Associates, LLC, and the co-founder of Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS).

[Anm.CG: Thema Syrien ab Minute 10 und ab 16:30]

Quelle: Judge Napolitano – Judging Freedom, Live übertragen am 02.12.2024 (493.000 Abonnenten)

Matt Hoh : Voices of Resistance.

Matt Hoh: fmr State Dept | USMC Capt., Associate Director, Eisenhower Media Network

Quelle: Judge Napolitano – Judging Freedom, Live übertragen am 03.12.2024

Syrien: Warum bricht es JETZT zusammen? | Analyse-Podcast

Nach Jahren relativer Ruhe verändert sich das syrische Schlachtfeld am selben Tag, an dem der Waffenstillstand im Libanon verkündet wurde. Was ist los? Begleiten Sie uns in der ersten Folge des Neutrality Studies Podcasts mit Pascal und John.

Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 03.12.2024

Syrien schickt nach Überraschungsangriff der Rebellen Verstärkung in die Region Aleppo

Das syrische Militär hat am Sonntag Verstärkung angefordert, um die Aufständischen daran zu hindern, weiter in den Norden Hamas vorzudringen, nachdem sie Aleppo eingenommen haben.

Quelle: euronews (Deutsch), 02.12.2024

Syrien: Iran sagt Assad Unterstützung gegen Rebellenoffensive zu

Nach einer überraschenden Offensive von Aufständischen in Aleppo stärkt der Iran Syriens Präsident Assad den Rücken.

Quelle: euronews (Deutsch), 02.12.2024

Der ehemalige UN-Waffeninspekteur Scott Ritter hat am 29.11.2024 auf ‘X’ seine Lageeinschätzung zur derzeit eskalierenden Situation in Syrien veröffentlicht [LINK].