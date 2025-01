Videohinweise am Mittwoch

GAME OF DRONES | Das 3. Jahrtausend #112

Mitten in Moskau wird einer der wichtigsten Generäle Russlands in die Luft gesprengt. Offenbar vom ukrainischen Geheimdienst. Dass das nicht ohne Folgen bleibt ist klar. Womit müssen wir rechnen? Außerdem: In Damaskus haben islamistische Krieger jetzt die Macht übernommen und der Westen feiert das als die Befreiung Syriens. Wirklich? Und was treiben eigentlich diese angeblichen Drohnen, die derzeit in Massen in den USA und anderen Ländern gesehen werden?

Die komplette Sendung und alle Links dazu gibt es auf unserer Webseite [LINK]

Die Themen im Einzelnen: 00:00:00 Beginn 00:01:49 STAATSTERROR – Russischer General in Moskau ermordet 00:19:42 MACHTWECHSEL IN SYRIEN – Assad gestürzt, Islamisten an der Macht 00:45:10 WIR DANKEN UNSEREN SPENDERN! 00:49:16 GAME OF DRONES – Was steckt hinter den Massensichtungen? 01:18:53 BLICK IN DIE GLASKUGEL – Was steht im Jahr 2025 bevor? 01:28:24 BUCHVERLOSUNG – Der Westen im Niedergang von Emmanuel Todd 01:37:39 Ende

Quelle: ExoMagazinTV, 19.12.2024