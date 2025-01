Videohinweise am Mittwoch

Er enthüllt die Jahrhundertlüge: Wie USA/NATO Millionen töteten | David Gibbs [Teil 2 von 2] “Humanitäre Interventionen” sind der größte und tödlichste Betrug unserer Zeit. Im Namen des “Guten Tuns” und des “Schutzes der Unschuldigen” hat die NATO mehr Menschen getötet, als es sich ein angeblicher Diktator oder ein Schurkenregime je hätte erträumen können. Das Ausmaß des Gemetzels, das das westliche Bündnis im Namen der Zivilbevölkerung entfesselt hat, übersteigt die wildesten Vorstellungen. Und wenn sie mit der Zahl der Todesopfer konfrontiert werden, sind die Verantwortlichen hinter diesen Politiken meist sogar stolz darauf oder bedauern, dass nicht mehr Bomben abgeworfen wurden. Hören Sie sich Professor David N. Gibbs’ meisterhafte Zerstörung eines der kriminellsten Konzepte der internationalen Beziehungen bis heute an. Dr. David N. Gibbs ist Professor für Geschichte an der Universität von Arizona. Er hat zahlreiche wichtige Bücher geschrieben, die uns helfen, die zeitgenössischen Vereinigten Staaten von Amerika zu verstehen; darunter „Revolt of the Rich: How the Politics of the 1970s Widened America’s Class Divide“ und das, auf das wir uns heute konzentrieren wollen, „First Do No Harm: Humanitarian Intervention and the Destruction of Yugoslavia.“ Folgen Sie David N. Gibbs über seine Homepage Original Video [LINK] Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 20.01.2025

Max Blumenthal: why I called out Tony Blinken

The Grayzone’s Max Blumenthal tells Aaron Mate why he called out Secretary of State Antony Blinken during his final press conference.

Quelle: The Grayzone, 21.01.2025

Journalist Sam Husseini MANHANDLED For Asking Blinken Questions

Jordanian-Palestinian Journalist Sam Husseini reacts to being physically assaulted for daring to ask Secretary of State Antony Blinken questions.

Sam Husseini is an independent journalist currently writing at husseini.substack.com. Husseini has also written for a variety of publications, including CounterPunch, The Nation, The Washington Post, USA Today and Salon. He has written extensively about Palestine and international law. Last year he repeatedly wrote about the possibility of a country invoking the Genocide Convention against Israel at the International Court of Justice. Husseini regularly attends State Department briefings, asking tough questions. Husseini is founder of VotePact.org, which encourages left-right cooperation to undermine the establishment duopoly. He is also a visual artist.

Quelle: Katie Halper, 17.01.2025