dazu auch: “Keine Rettung in Sicht” für die Stimmung im Land Deutschland steckt gesellschaftlich zumindest mental noch tiefer in der Krise als angenommen. Das jedenfalls ist der Eindruck, den eine neue Studie des Kölner Rheingold-Instituts vermittelt, die heute veröffentlicht wurde. Für die Untersuchung hat das Team um Institutsleiter Stephan Grünewald zwischen dem 13. und 23. Januar tiefenpsychologisch fundierte Interviews mit 50 Wählerinnen und Wählern geführt. (…) “Die Stimmung vieler Wählender vor der kommenden Bundestagswahl ist von starken Verlustgefühlen, Sorgen und Enttäuschung über die Politik geprägt. Die Konsequenzen einer stotternden Wirtschaft, fehlgesteuerter Migration und bröckelnder Infrastruktur dringen zunehmend in den Alltag ein und erzeugen das Gefühl, in einem Problemstau ohne Ausweg festzustecken”, heißt es in einer Pressemitteilung des Rheingold-Instituts. Überschrift des Papiers: “Keine Rettung in Sicht”. Quelle: Stern

dazu: EU debates return to Russian gas as part of Ukraine peace deal

Advocates say reopening pipelines could help settlement with Moscow and cut energy costs

Quelle: FT

Anmerkung Florian Warweg: Als das BSW-Vertreter (etwa Klaus Ernst) vor einigen Wochen als Vorschlag einbrachten, wurden sie noch als „Putin-Lakaien“ diffamiert. Jetzt scheint es laut Financial Times, dass das Thema Wiederaufnahme von russischen Gaslieferungen auf höchster EU-Ebene und durch ranghohe deutsche Beamte angesprochen und geplant wird. „Letztendlich will jeder niedrigere Energiekosten“, wird ein hoher EU-Beamter zitiert.

dazu auch: Polens Duda: „Nord-Stream-Pipelines sollten abgebaut werden“

Der polnische Präsident sprach sich gegen die Wiederaufnahme der Gaslieferungen aus Russland nach Westeuropa aus – selbst wenn der Ukrainekrieg beendet wird.

Quelle: Berliner Zeitung

Anmerkung Christian Reimann: Glauben darf der polnische Präsident viel. Aber die Nord-Stream-Pipelines sind ein deutsch-russisches Projekt, über das Polen nicht entscheidet. Das wäre so, als würde der deutsche Bundespräsident von Polen fordern, auf den Verbrauch von Kohle zu verzichten. Deutschland und auch andere Staaten in Europa brauchen günstige Energie – auch wenn sie aus Russland stammen sollte.

und: Gasstreit zwischen Ukraine und der Slowakei eskaliert: „Unser Feind ist Selenskyj“

Der Schlagabtausch zwischen dem ukrainischen Präsidenten und dem Regierungschef der Slowakei geht nach dem Gaslieferstopp aus Russland in die nächste Runde.

Quelle: Berliner Zeitung