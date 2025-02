Videohinweise am Samstag

Trumps finstere Pläne für Gaza werden während des Treffens mit Netanjahu enthüllt

In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, berichtet der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald über den Besuch des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu im Weißen Haus, wo er sich nach einem von den USA vermittelten Waffenstillstand in Gaza mit Donald Trump traf. Greenwald untersucht den politischen Druck auf Netanjahu, Trumps Vorschläge für eine Umsiedlung der Palästinenser und die umfassenderen geopolitischen Auswirkungen der Politik der USA und Israels in der Region.

Dieses Video wurde von System Update produziert und am 5. Februar 2025 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um zur Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus beizutragen.

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

ÜBER GLENN GREENWALD: Glenn Greenwald ist ein ehemaliger Verfassungsrechtler, ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist und Autor mehrerer Bestseller, darunter „No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State“ (2014) und „Securing Democracy: My Fight for Press Freedom and Justice in Bolsonaro’s Brazil“ (2021). Greenwald wurde von The Atlantic als einer der 25 einflussreichsten politischen Kommentatoren, von Newsweek als einer der zehn besten Meinungsmacher Amerikas und von Foreign Policy als einer der 100 einflussreichsten Denker der Welt 2013 gefeiert. Er ist ein ehemaliger Prozessanwalt für Verfassungs- und Bürgerrechte. Bis Oktober 2013 war er Kolumnist für The Guardian und Mitbegründer und ehemaliger Herausgeber von The Intercept, das er 2020 verließ, um seine eigene Sendung System Update auf Rumble zu starten.

Quelle: acTVism Munich, 07.02.2025