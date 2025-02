dazu: Friedensgespräche US-Sondergesandter: Kellogg sieht Europäer nicht bei Ukraine-Verhandlungen

Klare Worte von Trumps Mann für Russland und die Ukraine: Die EU wird nicht mitreden dürfen, wenn bald über einen Frieden verhandelt wird, so der US-Sondergesandte. Der Staatenbund plant indes einen eigenen Sondergipfel.

Quelle: DER SPIEGEL

dazu auch: Keith Kellogg makes it abundantly clear to the Europeans that they will not have a seat at the table during negotiations

* Two main reasons: First, the Europeans have taken such an uncompromising stance in terms of their demands and their refusal to even engage in diplomacy, to the extent they oppose peace negotiations and would likely undermine the talks. Second, the Europeans have subordinated themselves and thus become increasingly irrelevant, and now neither the Americans nor the Russians want them at the table. This should have been obvious, but Europe’s is stuck in an ideological echo-chamber where common sense is not allowed to challenge the narrative

Quelle: Glenn Diesen via Twitter/X