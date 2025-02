dazu: EU-Verteidigungsausgaben: Rüstungsoffensive auf Pump: Das sehen sogar Merz und Scholz ähnlich

Die EU-Kommission will Ausgaben für Verteidigung vom Stabi-Pakt ausnehmen. […]

„Ich werde vorschlagen, die Ausweichklausel für Verteidigungsinvestitionen zu aktivieren“, sagte von der Leyen. In der Sache kommt das nicht überraschend. Schon nach dem EU-Gipfel am vorvergangenen Montag hatte die Kommissionspräsidentin angekündigt, sie wolle den Mitgliedstaaten keine Steine in den Weg legen, wenn diese ihre Verteidigungsausgaben deutlich erhöhen wollten. Sie werde die EU-Budgetregeln in dieser Frage mit der „größtmöglichen Flexibilität“ behandeln, sagte von der Leyen damals.

Quelle: FAZ (Bezahlschranke)

Anmerkung André Tautenhahn: So wird es kommen. Ausnahmen von den Schulden- und Fiskalregeln sind natürlich möglich, sie wird es aber nur für Aufrüstung geben, weil Russland, dem in der Ukraine schon vor einiger Zeit die Panzer ausgegangen sein sollen, nun angeblich kurz vor dem Überfall auf die gesamte westliche Welt steht. Vielleicht dürfen die künftigen Koalitionspartner dann noch die eine oder andere Milliarde für Soziales oder Klima in ein Paket hineinverhandeln, um das Gesicht vor ihren Stammwählern nicht vollends zu verlieren. Das war es dann aber auch.

dazu auch: Höhere Verteidigungsausgaben der EU-Staaten auf Kredit: Deutschland fordert Grenzen

Finanzminister Kukies machte bei einem Treffen der Euro-Gruppe deutlich, dass aus deutscher Sicht nur Länder Ausnahmen bekommen sollten, die entsprechend der NATO-Zielvorgabe mindestens zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben.

Quelle: Deutschlandfunk

und: Ein demonstrativer Schulterschluss

Dass Washington die EU ausschließt und sie damit in die zweite Reihe verbannt, ist vor allem für Berlin und für Paris ein herber Schlag. Das gestrige Treffen sollte einerseits mögliche Sicherheitsgarantien für Kiew ins Auge nehmen; wenn die Staaten Europas etwa Truppen stellten, hätten sie einen Hebel, um sich in die Ukraine-Gespräche hineinzudrängen, heißt es. Auch ein Bundeswehreinsatz wird debattiert. Andererseits wurde eine gemeinsame massive Aufrüstung der EU-Staaten diskutiert – mit dem Ziel, zu einer eigenständigen, von den USA unabhängigen Militärmacht zu werden. Allerdings bestehen in der EU weiterhin ernste Differenzen. Zugleich gilt eine Fortsetzung des Ukraine-Krieges als möglich.

Quelle: German Foreign Policy