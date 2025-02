Je mehr das Verhältnis zu Russland beschädigt wird, umso wichtiger ist es, Menschen zu begegnen, die Russland kennen

Frau Professor Dr. Krone-Schmalz gehört zum kleinen Kreis der kompetenten Personen. Auch deshalb informieren wir unsere Leserinnen und Leser über drei unmittelbar vor uns liegende Termine. Es sind Kinotermine; aufgeführt wird der Film von Ralf Eger. Gabriele Krone-Schmalz wird beim ersten Termin mit dabei sein: 24.2., Berlin, Babylon, 19.00 Uhr Rosa-Luxemburg Str. 30, 030 / 242 5969



Die Liste ihrer Termine insgesamt finden Sie hier.

Da eine Annäherung an Russland derzeit politisch in Deutschland nicht gewünscht ist, setzen die Mainstream-Medien gegenüber Frau Krone-Schmalz das Mittel der persönlichen Diffamierung ein. Eine Person kann aber nur so lange erfolgreich verzerrt dargestellt werden, bis man diese näher kennenlernt.

Genau das möchte dieser Film erreichen. Jeder kann Gabriele Krone-Schmalz über dieses persönliche Porträt näherkommen und erkennen, wie falsch das Bild ist, das aktuell in der Mainstream-Presse gezeichnet wird.