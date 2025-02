dazu auch: Exclusive: US refusing to co-sponsor UN motion backing Ukraine ahead of war anniversary, diplomats say

The U.S. is refusing to co-sponsor a draft U.N. resolution marking three years since Moscow’s invasion of Ukraine that backs Ukraine’s territorial integrity and again demands Russia withdraw its troops, three diplomatic sources told Reuters, in a potential stark shift by Ukraine’s most powerful Western ally.

Washington has also objected to a phrase in a statement the Group of Seven nations was planning to issue next week that would condemn Russian aggression, two other sources told Reuters.

Quelle: Reuters

und: Trump verstört mit Lügen und Halbwahrheiten über die Ukraine. Dennoch gibt es keine Alternative zu den Friedensgesprächen

Drei Jahre schaute der Westen zu, wie Russland die Ukraine zermürbt. Da ist ein Frieden auf der Basis der machtpolitischen Realitäten besser.

Quelle: NZZ (Bezahlschranke)

Anmerkung Albrecht Möller: Dieser Artikel des Chefredakteurs der Neuen Zürcher zeugt von der Arroganz dieses Schweitzer Blattes.