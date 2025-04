Videohinweise am Mittwoch

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)



Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:

Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht in jedem Fall, dass wir mit allen Aussagen der jeweiligen Beiträge einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse [email protected] schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.

Dieter Hallervorden – Frieden ist ein Meisterstück der Vernunft Dieter Hallervorden bei der Friedensprozession am 18. April 2025 in Dresden

Die Schauspiel- und Kabarett-Legende Dieter ‘Didi’ #Hallervorden liess sich per Video zur #Friedensdemo in #Dresden zuschalten. Darin spricht er sich klar gegen die Kriegstreiberei der Regierung und den von #Israel verübten Genozid in #Gaza aus.

Quelle: weltnetzTV, 19.04.2025

Die Schauspiel- und Kabarett-Legende Dieter ‘Didi’ #Hallervorden liess sich per Video zur #Friedensdemo in #Dresden zuschalten. Darin spricht er sich klar gegen die Kriegstreiberei der Regierung und den von #Israel verübten Genozid in #Gaza aus. Quelle: weltnetzTV, 19.04.2025 Drewermann Friedensrede Ostermarsch Ulm 2025

Drewermanns Friedensrede beim Ostermarsch in Ulm am 19. April 2025 auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz.

Die ARD Tagesschau berichtete über die Friedensrede von Drewermann in Ulm hier [LINK]

Die volle Ostermarsch Demonstration kann hier nachgeschaut werden [LINK]

Quelle: Drewermann Kanal, 20.04.2025

Drewermanns Friedensrede beim Ostermarsch in Ulm am 19. April 2025 auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz. Die ARD Tagesschau berichtete über die Friedensrede von Drewermann in Ulm hier [LINK] Die volle Ostermarsch Demonstration kann hier nachgeschaut werden [LINK] Quelle: Drewermann Kanal, 20.04.2025 Prof. Dr. Ulrike Guérot – Friedensprozession Dresden 18.04.2025

Prof. Dr. Ulrike Guérot auf unserer Friedensprozession Dresden am Karfreitag 2025.

Quelle: Marcus Fuchs, 21.04.2025

Prof. Dr. Ulrike Guérot auf unserer Friedensprozession Dresden am Karfreitag 2025. Quelle: Marcus Fuchs, 21.04.2025 Peter Wahl – Außenpolitik nur noch in militärischen Kategorien?

Peter Wahl, Mitbegründer von attac Deutschland war der Hauptredner beim Ostermarsch in Kassel am Karsamstag, den 19.4.2025. Er ist langjähriger Referent beim jährlichen Kasseler Friedensratschlag.

Quelle: weltnetzTV, 21.04.2025

Peter Wahl, Mitbegründer von attac Deutschland war der Hauptredner beim Ostermarsch in Kassel am Karsamstag, den 19.4.2025. Er ist langjähriger Referent beim jährlichen Kasseler Friedensratschlag. Quelle: weltnetzTV, 21.04.2025 Ostermarsch 2025 in München und der Rede von Claudia Haydt (IMI)

00:00 Demonstration in der Innenstadt

04:40 Claudia Haydt, Informationsstelle Militarisierung Tübingen (IMI) über Grenzenlose Aufrüstung – aktuelle Kriege und Kriegsgefahren

Ostermarsch-Aufruf 2025 stand unter dem Mottto:

Friedensfähig statt kriegstüchtig! …Für sofortige Verhandlungen zur Abrüstung aller Mittelstreckenwaffen in Europa – statt zusätzlicher Stationierungen!

Quelle: Gerhard Hallermayer, 21.04.2025

00:00 Demonstration in der Innenstadt 04:40 Claudia Haydt, Informationsstelle Militarisierung Tübingen (IMI) über Grenzenlose Aufrüstung – aktuelle Kriege und Kriegsgefahren Ostermarsch-Aufruf 2025 stand unter dem Mottto: Friedensfähig statt kriegstüchtig! …Für sofortige Verhandlungen zur Abrüstung aller Mittelstreckenwaffen in Europa – statt zusätzlicher Stationierungen! Quelle: Gerhard Hallermayer, 21.04.2025 Ostermarsch Hamburg 2025

00:00 Ulrike Eifler (Gewerkschaftssekretärin) 01:35 Antje (Osterandacht 1) 01:46 Blowin in the wind von Jens und Claus 02:29 Steffen kleine Stüve (Hamburger Forum) 03:19 Christin Bernhold 04:42 Musik von Holger 05:02 Mo (Palästina-Solidarität) 05:42 Hadas Emma Kedar (Palästina-Solidarität) 06:56 Musik bei Osterandacht 07:06 SDAJ 07:54 Meine Söhne kriegt ihr nicht von Holger und Carola 08:24 Reiner Braun 10:26 Lied “Friede sei mit euch” bei Osterandacht 10:46 Osterandacht 2 11:13 Initiative für Menschenrechte in Syrien 11:59 Osterandacht 3

Kriege beenden! Abrüsten! Hunderte Milliarden Euro für Aufrüstung will die neue Bundesregierung ausgeben. Finanziert durch Kredite, die aber auch zurückgezahlt werden müssen. Die jährlichen Ausgaben fürs Militär (2024 waren es 90 Mrd.) sollen auf 150, 200 oder mehr Mrd. steigen. […] Es ist Zeit, gegen diesen Rüstungswahnsinn auf die Straße zu gehen!

Quelle: Friedenskanal Hamburg, 21.04.2025 Anmerkung CG: An dieser Stelle kann natürlich nur ein winzig kleiner Ausschnitt von den vielen Osternmärschen und anderen Veranstaltungen der Friedensbewegung zitiert werden.

Amira Mohamed Ali zum Einspruch des BSW gegen das Bundestagswahlergebnis am 23.04.25

Amira Mohamed Ali (Parteivorsitzende, BSW) zur Einreichung des Wahleinspruchs beim Deutschen Bundestag durch das BSW – weiteres Verfahren und Erfolgsaussichten, eingeordnet durch Prof. Michael Brenner (Lehrstuhl für Europ. Verfassungs- und Verwaltungsrecht Uni Jena)

Quelle: phoenix, 23.04.2025 BSW-Einspruch: So kämpft Sahra Wagenknecht um den Bundestag-Einzug | AFP

Bei der Bundestagswahl hat das Bündnis Sahra Wagenknecht den Einzug ins Parlament denkbar knapp verpasst; am Ende fehlten nicht einmal 10.000 Stimmen. Nun hat das BSW Einspruch beim Wahlprüfungsausschuss des Bundestags eingelegt.

Quelle: AFP Deutschland, 23.04.2025 Lesen Sie hierzu auch von der ‘Berliner Zeitung’ »BSW reicht heute Wahleinspruch ein: Schafft es die Partei doch noch in den Bundestag?« [LINK] und von der ‘Frankfurter Rundschau’ »BSW-Einspruch gegen Bundestagswahl: „Haben Fünf-Prozent-Hürde mit hoher Wahrscheinlichkeit geknackt“« [LINK]

Prof. Jeffrey Sachs im Interview – CIA-Operationen, Iran und Israel

Am vergangenen Wochenende hielt Professor Jeffrey Sachs von der Columbia University auf dem Antalya Diplomacy Forum in der Türkei eine aufmerksam verfolgte Rede über die gemeinsamen Bemühungen der CIA und des Netanjahu-Regimes, Chaos in der arabischen und muslimischen Welt zu säen. Im Anschluss an Professor Sachs’ Auftritt in Antalya sprach Dimitri Lascaris mit Professor Sachs über die zunehmend extreme Aggression Israels und das langfristige Projekt der US-Regierung, alle Länder in der Region zu destabilisieren, die einen Weg unabhängig von der hegemonialen Herrschaft der USA und Israels beschreiten wollen. Sie diskutierten auch die Ziele der Trump-Regierung in ihren Verhandlungen mit dem Iran und den breit angelegten Angriff der Regierung auf die akademische Freiheit an amerikanischen Universitäten.

Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 16. April 2025 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

ÜBER JEFFREY D. SACHS: Jeffrey D. Sachs ist Universitätsprofessor und Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University, wo er von 2002 bis 2016 das Earth Institute leitete. Er ist Präsident des UN Sustainable Development Solutions Network, Ko-Vorsitzender des Council of Engineers for the Energy Transition, Kommissar der UN Broadband Commission for Development, Akademiemitglied der Päpstlichen Akademie für Sozialwissenschaften im Vatikan und Tan Sri Jeffrey Cheah Honorary Distinguished Professor an der Sunway University. Er war Sonderberater von drei Generalsekretären der Vereinten Nationen und arbeitet derzeit als SDG-Anwalt unter Generalsekretär António Guterres. Er war über zwanzig Jahre lang Professor an der Harvard University, wo er seinen B.A.-, M.A.- und Doktortitel erhielt.

Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.

Quelle: acTVism Munich, 19.04.2025

Wird Russland weiter angreifen? Die Kriegsgefahr bleibt! | Sahra Wagenknecht

Sahra Wagenknecht spricht über die weiter bestehende Gefahr von Krieg. Wie die Sendung von Taurus-Raketen der falsche Schritt sind und auch Trump dem Krieg in die Karten spielt, hört ihr in diesem Interview.

Ausschnitt aus: “Wagenknecht (BSW) zu Asylwende, AFD und Warnung vor Schwarz-Grün” vom 08.02.2025

Quelle: Marc Friedrich 2, 21.04.2025 Sahra Wagenknecht, am 08.02.2025 [Auszüge transkribiert, CG]: “Wir werden ja sehr wahrscheinlich einen Bundeskanzler haben, der mit der Aussage angetreten ist, […] dass er der Ukraine Taurus Marschflugkörper liefern würde. Das heißt, dass […] möglicherweise ein deutscher Bundeskanzler der Ukraine Waffen liefert, mit denen sie Moskau oder auch russische Nukleararsenale in Schutt und Asche legen kann. Ich denke, da ist die rote Linie überschritten […]. Russland wird denke ich dann militärisch reagieren. Das heißt, wir sind dann im Krieg. […] Wenn wir mit Russland in den Krieg treten, dann gibt es Deutschland nicht mehr. […] Wir haben doch eine Diskussion, die uns irgendwie darauf einstimmt: Vielleicht nicht im nächsten Jahr, aber vielleicht in drei oder vier Jahren gibt’s Krieg. Das wird immer so gesagt: weil Putin das plant. Aber dass Russland das mächtigste Militärbündnis der Welt angreift, wo die russische Armee nach fast 3 Jahren noch nicht mal die ukrainische Armee schlagen konnte. Das wäre doch militärischer Selbstmord. Also es hat einfach keine Logik. Es passt auch nicht zusammen. Also auf der einen Seite sagen sie uns, die Ukraine könnte siegen. Das heißt, offenbar ist die russische Armee so schlecht, dass die Ukraine siegen könnte. Aber passt auf, der Russe steht demnächst vor dem Brandenburger Tor, weil mit der NATO-Armee wird er ja spielend fertig. Das ist reine Verdummung. Aber es zeigt, dass schon die Vorbereitung auf einen Krieg – wer immer ihn dann anfängt – im Gange ist. Das ist wirklich gefährlich. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sie uns so unbedingt aus diesem Bundestag raushaben wollen, weil sie wissen, dass wir eigentlich die einzigen sind, die in der Frage wirklich Rück­grat haben.”

Florian Warweg: friedens- statt kriegstauglich

Florian Warweg, kritischer deutscher Journalist, sprach am Symposium “Von der eingeschränkten Demokratie zur vielfältigen Kriegsführung” ausgerichtet von “Demokratie und Grundrechte” am 4.4.25 in Wien

Symposium: friedens- statt kriegstauglich

Symposium “Von der eingeschränkten Demokratie zur vielfältigen Kriegsführung” ausgerichtet von “Demokratie und Grundrechte” am 4.4.25 in Wien

Podiumsdiskussion 2: 17.00 bis 19.00 Uhr

Friedenstüchtig statt kriegstüchtig

Florian Warweg | Journalist, Nachdenkseiten

Ján Čarnogurský | Jurist, Ministerpräsident der Slowakei a.D.

Astrid Wagner | Rechtsanwältin

Dalia Sarig | Mitbegründerin von „Not in Our Name“

Moderation: Hannes Hofbauer

Website Selbstbestimmtes Österreich/Programm [LINK]

Quelle: Selbstbestimmtes Österreich, 18.04.2025 Anmerkung CG: Der gesamte Mitschnitt der Veranstaltung ist hier [LINK], weitere Mitschnitte des Symposiums sind hier [LINK] zu finden.

In die Digitalisierung gezwungen – von Norbert Häring

Jeder kann heute eine beliebige Identität annehmen, egal welches Geschlecht oder welche Tiergattung. Eine Identität soll zukünftig allerdings nicht mehr zur Disposition stehen: die digitale.

So droht der Koalitionsvertrag unmissverständlich: „Jeder Bürger und jede Bürgerin erhält verpflichtend ein Bürgerkonto und eine digitale Identität.“ Diese Zwangsbeglückung mag auf den ersten Blick harmlos erscheinen. Mit Blick über den großen Teich aber, bekommen wir einen Vorgeschmack auf das potenzielle Ungemach einer solchen e-ID.

Norbert Häring zeichnet das Szenario, das uns in Deutschland mit der obligatorischen e-ID ins Haus steht.

Hören Sie seinen Text „In die Digitalität gezwungen“, nachzulesen auf seinem Blog [LINK]

Quelle: Radio München, 17.04.2025

Wieso der Koalitionsvertrag ein schlechter Witz ist! – Ep. 297

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD steht. Im Mai soll Friedrich Merz zum Kanzler gewählt werden. Liest man die 148 Seiten des Vertrages, fällt sofort auf, wie vage die Formulierungen gehalten sind. Oft handelt es sich nur um Absichtsbekundungen, manchmal entsteht der Eindruck, man habe bloß fromme Wünsche zu Papier gebracht. Zum Beispiel: Eine Anhebung des Mindestlohns auf 15 Euro die Stunde sei „möglich“, aber letztendlich soll die Mindestlohnkommission darüber befinden. Oder: Das Bauen von Sozialwohnungen soll gestärkt werden. Wie jedoch, verrät der Vertrag nicht. Oder: Steuererleichterungen für mittlere und niedrige Einkommen seien geplant, wann genau und wie diese gestaltet sein werden, bleibt im Dunkeln. Und nicht zu vergessen: Wie man Familien besser unterstützen kann, will man gründlich „prüfen“. Wenn die künftige Regierung nicht mehr weiterweiß, gründet sie einen Arbeitskreis. Ständig ist von Kommissionen und Initiativen die Rede. Fest steht schon jetzt: Eine finanzielle Verbesserung wird es geben – und zwar für das oberste Prozent. Mehr dazu von Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt in der neuen Folge von „Wohlstand für Alle“!

Quelle: Wohlstand für Alle, 16.04.2025

Spanischer Botschafter ZERSTÖRT US-Kriegs- und Zollpropaganda | José Zorrilla

Heute spreche ich zum zweiten Mal mit Botschafter Jose Zorrilla. Botschafter Zorrilla trat 1973 in den spanischen diplomatischen Dienst ein und wurde Generalkonsul in Mailand, Shanghai und Moskau und schließlich 2011 Spaniens Botschafter in Georgien. Heute möchten wir über Trumps Zölle und seine „Diplomatie“ seit seinem Amtsantritt als Präsident sprechen.

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 22.04.2025

Cannes Selects Film on Gaza Photographer Fatma Hassona; A Day Later, She’s Killed in Israeli Strike

[Cannes wählt Film über die Gaza-Fotografin Fatma Hassona aus; einen Tag später wird sie bei einem israelischen Angriff getötet. Fatma Hassona, die 25-jährige palästinensische Fotojournalistin und Hauptdarstellerin des kommenden Dokumentarfilms „Put Your Soul on Your Hand and Walk“, wurde am Mittwoch zusammen mit ihrer Familie durch eine israelische Rakete getötet, die ihr Gebäude im nördlichen Gazastreifen traf. Der Einschlag erfolgte nur einen Tag, nachdem sie erfahren hatte, dass der Film über ihr Leben und ihre Arbeit für die Premiere auf dem ACID-Filmfestival in Cannes 2025 ausgewählt worden war. Die Regisseurin Sepideh Farsi erinnert sich an Hassona wegen ihres Talents, ihrer Integrität und ihrer Hoffnung. „Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie erschüttert ich bin“, sagt Farsi. Sie erzählt, dass Hassona die Einladung nach Cannes freudig angenommen, aber ihren Wunsch betont habe, nach Gaza zurückzukehren und auf dem Land ihrer Familie zu bleiben. Farsi fügt hinzu, dass es möglich sei, dass Hassonas Gebäude ins Visier genommen worden sei, „angesichts der hohen Zahl von Journalisten und Fotografen in Gaza, die von der israelischen Armee getötet wurden“. Um Hassonas Arbeit zu würdigen, spielen wir den Trailer zu „Put Your Soul on Your Hand and Walk“ ab und zeigen eine Auswahl ihrer Fotografien und Gedichte. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 18.04.2025

EU/UK Russia obsession, driving towards the abyss

[Die Russland-Besessenheit der EU und Großbritanniens, die auf den Abgrund zusteuert]

The Duran: Episode 2202

Quelle: The Duran, 18.04.2025 “We’re Ready To WALK AWAY From The Ukraine War!” Says Marco Rubio

[„Wir sind bereit, aus dem Ukraine-Krieg auszusteigen!“ Sagt Marco Rubio. Nach Abschluss einer, wie er es nannte, produktiven Gesprächsrunde zur Beendigung des Krieges in der Ukraine, die in Paris stattfand, stellte Außenminister Marco Rubio am Freitag ein überraschendes Ultimatum an alle beteiligten Parteien und erklärte, dass die USA bereit seien, die Verhandlungen abzubrechen, wenn sie nicht bald zu Ergebnissen führten. „Wir müssen hier und jetzt innerhalb weniger Tage herausfinden, ob dies kurzfristig machbar ist, denn wenn nicht, dann denke ich, dass wir einfach weitermachen werden“, sagte Rubio auf dem Rollfeld, als er Frankreich am frühen Freitagmorgen verließ. „Wir haben auch andere Prioritäten, auf die wir uns konzentrieren müssen“, fügte er hinzu. „Es ist nicht unser Krieg.“ Jimmy und dem Comedian Kurt Metzger diskutieren darüber, ob ein Rückzug der Trump-Administration aus den Verhandlungen dazu beitragen wird, diesen erbitterten, katastrophalen Konflikt zu beenden. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: The Jimmy Dore Show, 22.04.2025

Trumps Zölle schaden den USA viel stärker als China – Ökonom Michael Hudson erklärt

Donald Trumps Zölle kommen den reichen Eliten zugute, auf Kosten der Mehrheit der Bevölkerung, argumentiert Ökonom Michael Hudson. Er erklärt, wie der Handelskrieg der USA mit China die USA isoliert und andere Länder dazu ermutigt, nach Alternativen zu suchen. Das Interview führt Ben Norton.

Lesen Sie Michael Hudsons Bericht „Die Rückkehr der Raubritter – Trumps verzerrte Sicht auf die US-Zollgeschichte“ [LINK]

Themen: 0:00 Einleitung 1:11 Michael Hudsons Highlights 2:09 Interviewbeginn 2:41 Ersetzung der Einkommensteuer durch Zölle 5:40 Staatliche Industriepolitik 9:22 Reaganomics 2.0 11:29 Gilded Age 14:54 Chinas Modell 17:50 (CLIP) JD Vance bezeichnet chinesische „Bauern“ 18:12 Öffentliche Finanzen 22:57 Handelskrieg gegen China 25:12 (CLIP) Trump fordert Tribut 25:42 US-Versuch, China zu isolieren 26:30 USA haben nicht viele Trümpfe in der Hand 28:55 Importsubstitution 30:16 Trump isoliert die USA 34:58 US-Dollar-System in der Krise 38:03 Reindustrialisierung 40:06 Trumps Mobbing-Strategie 43:26 Zerstörung des Nachkriegssystems 49:06 Globaler Süden vs. Westen 50:58 Demokratie oder Oligarchie? 56:05 Milliardärs-Oligarchen 56:56 Korruption 58:25 Outro

[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 20.04.2025 Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Jens Berger “Trumps Zollkrieg – Was geschah hinter den Kulissen?” und “Trumps Zölle – Nicht Protektionismus, sondern nackter Imperialismus”

Wie israelische Siedler Palästinensern ihre Lebensgrundlage rauben | DW Nachrichten

Seit dem 7. Oktober 2023 haben gewaltsame Angriffe israelischer Siedler auf Palästinenser zugenommen, so die UN. Israel hält Teile des Westjordanlandes besetzt und dringt immer weiter auf palästinensische Gebiete vor. Laut Menschenrechtsgruppen berauben extremistische Siedler die Palästinenser so ihrer Lebensgrundlage. Schafe werden entwendet, doch die israelischen Behörden greifen offenbar nicht ein. Tania Krämer berichtet aus Ras al-Ain al-Auja.

Quelle: DW Deutsch, 02.04.2025

Journalist entlarvt IDF-Lüge

In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, untersucht der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald ein von US-Präsident Trump veröffentlichtes Video, das angeblich jemenitische Menschen bei der Planung eines Angriffs auf ein amerikanisches Schiff zeigt, die dann bombardiert und getötet wurden. Er geht außerdem näher auf die Tötung palästinensischer Sanitäter durch das israelische Militär ein, das zunächst behauptete, die Sanitäter hätten sich verdächtig ohne Blaulicht oder Sirene genähert, diese Darstellung aber später zurückzog, nachdem Videobeweise seine Behauptungen widerlegten.

Dieses Video wurde von System Update produziert und am 9. April 2025 auf dem YouTube-Kanal von Glenn Greenwald veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu unterstützen.

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.

Quelle: acTVism Munich, 18.04.2025

ChatGPT enthüllt: So wird unser Denken vergiftet. Wie unser Verstand zerstört wird

Dieser Beitrag von Markus Langemann, dem Herausgeber des clubderklarenworte.de, beleuchtet eine provokante ChatGPT-Antwort auf die Frage, wie „der Teufel“ den Verstand der nächsten Generation zerstören würde.

Dabei enthüllt er subtile Formen der Manipulation, die sich als vermeintlicher Fortschritt, Freiheit oder Mitgefühl tarnen. Von der Relativierung von Wahrheit über die Verwirrung von Identitäten bis hin zur Umdeutung von Geschichte deckt der Text vielfältige gesellschaftliche Phänomene auf, die unsere Denk- und Handlungsräume still unterwandern. Besonders in Deutschland, dem Land der Dichter und Denker, scheint die öffentliche Debatte um diese schleichende „Verführung durch das angeblich Gute“ zu leise zu sein. Der Beitrag mahnt, dass moralische Überheblichkeit und die Illusion unendlicher Freiheit uns blind für totalitäre Tendenzen machen. Er fordert zum kritischen Hinterfragen auf – bevor das beschriebene „leise Gift“ unsere Kultur, unsere Kinder und unsere Zukunft irreversibel prägt.

Quelle: Markus Langemann Medien, 08.04.2025 ChatGPT: “Wenn ich GOTT wäre…” Antwort auf meine Frage an die KI. Essay von Langemann

In seinem neuesten Beitrag stellt Markus Langemann, Herausgeber des Club der klaren Worte, eine außergewöhnliche Frage an die künstliche Intelligenz ChatGPT: „Wenn du Gott wärst, wie würdest du den Verstand der nächsten Generation vor dem Teufel retten?“ Die Antwort der Maschine ist ebenso poetisch wie tiefgründig – ein Plädoyer für Mut, Wahrheit, Gewissen und Hoffnung. Langemanns Kommentar regt zum Nachdenken an über Orientierung in Zeiten der Verwirrung, über die Rolle des Menschen, der Sprache und des Vertrauens.

Quelle: Langemann Medien, 15.04.2025

Wikipedia und das Geld der Tides Foundation| #105 Wikihausen

Groteskes und Postfaktisches präsentiert von Dirk Pohlman und Markus Fiedler.

Die Tides Foundation ist mit der Wikipedia in 2016 ein Joint Venture eingegangen.

Seit dem sind die Abläufe und die Personalien von Tides Foundation und Wikipedia eng verzahnt.

Was aber ist die Tides Foundation? Ist es wirklich der niedliche Knuddelhase, als den sie sich ausgibt oder steckt da mehr dahinter?

Folgen Sie mit uns der Spur des Geldes.

Außerdem Zuschauerreaktionen auf die letzten beiden Sendungen und eine kleine Geschichte aus der Wikipedia zu den RKI Files.

Quelle: wikihausen, 21.03.2025

Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co. Reiner Kröhnert als Friedrich Merz – Friedensprozession Dresden 18.04.2025

Reiner Kröhnert als Friedrich Merz auf unserer Friedensprozession Dresden am Karfreitag 2025.

Quelle: Marcus Fuchs, 21.04.2025

Reiner Kröhnert als Friedrich Merz auf unserer Friedensprozession Dresden am Karfreitag 2025. Quelle: Marcus Fuchs, 21.04.2025 Arnulf Rating – Friedensprozession Dresden 18.04.2025

Arnulf Rating auf unserer Friedensprozession in Dresden am Karfreitag 2025.

Quelle: Marcus Fuchs, 20.04.2025

Arnulf Rating auf unserer Friedensprozession in Dresden am Karfreitag 2025. Quelle: Marcus Fuchs, 20.04.2025 B&B #125 Burchardt & Böttcher. Horror: Millionen Schäfchen unterm Klingbeil!

Schnäppchen: iPhones für nur noch 3500 Dollar ** Indisches Gas aus Russland zum 5fachen Spottpreis ** Kein Schiff wird kommen: 200.000 am Tag für null LNG aus Stade ** K.O.alisation des Schreckens: Kriminalität, Krankheit und Krieg sind für uns alle da ** Fancy gnädig: Bewährung statt Bergwerk für komische Kritiker ** Narrenfreiheit statt Einigkeit und Recht ** Ausgemerzt: zum Umgang mit Desinformation ** Was stimmt nicht mit diesen Leuten? (70% der Wähler): Masochismus oder bloß ein bisschen Stockholm? ** Totale Zerrüttung leichtgemacht mit ChatGPT ** Patentrezept: Besinnungsloses Grundmißtrauen ** Von Sitzhasen und stehenden Heeren. *** Voller Dissens: B mag Peter Singer &B ganz und gar nicht.

Inhalt: 00:00 Intro 00:40 125 Jahre B&B 02:00 iPhones jetzt aus Aachen 06:00 LNG: Schiff gechartert, Pipeline vergessen 08:00 Aufbruchstimmung dank K.O.Alisation 12:00 Gnädige Nancy, Neudefintionen Desinformation und ID-Pflicht 25:00 70% Masochisten 30:00 Zerrüttung leichtgemacht mit ChatGPT 35:00 Keine Ausreden 40:00 Besinnungsloses Grundeinkommen? 48:00 Frieden schaffen mit mehr Waffen 51:00 Peter Singers nervtötende Moralvorstellungen

Quelle: B&B – Burchardt & Böttcher – Wir müssen reden, 13.04.2025

Schnäppchen: iPhones für nur noch 3500 Dollar ** Indisches Gas aus Russland zum 5fachen Spottpreis ** Kein Schiff wird kommen: 200.000 am Tag für null LNG aus Stade ** K.O.alisation des Schreckens: Kriminalität, Krankheit und Krieg sind für uns alle da ** Fancy gnädig: Bewährung statt Bergwerk für komische Kritiker ** Narrenfreiheit statt Einigkeit und Recht ** Ausgemerzt: zum Umgang mit Desinformation ** Was stimmt nicht mit diesen Leuten? (70% der Wähler): Masochismus oder bloß ein bisschen Stockholm? ** Totale Zerrüttung leichtgemacht mit ChatGPT ** Patentrezept: Besinnungsloses Grundmißtrauen ** Von Sitzhasen und stehenden Heeren. *** Voller Dissens: B mag Peter Singer &B ganz und gar nicht. Inhalt: 00:00 Intro 00:40 125 Jahre B&B 02:00 iPhones jetzt aus Aachen 06:00 LNG: Schiff gechartert, Pipeline vergessen 08:00 Aufbruchstimmung dank K.O.Alisation 12:00 Gnädige Nancy, Neudefintionen Desinformation und ID-Pflicht 25:00 70% Masochisten 30:00 Zerrüttung leichtgemacht mit ChatGPT 35:00 Keine Ausreden 40:00 Besinnungsloses Grundeinkommen? 48:00 Frieden schaffen mit mehr Waffen 51:00 Peter Singers nervtötende Moralvorstellungen Quelle: B&B – Burchardt & Böttcher – Wir müssen reden, 13.04.2025 Wenn DENGLISCH zur SUCHT wird

Ich bin crazy extremly spot on full frontal addicted to Denglisch.

Quelle: Phil Laude, 24.03.2024