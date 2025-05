dazu auch: Rot-Rot-Grün in Bremen will AfD-Verbotsverfahren anschieben

Bremen soll sich auf Grundlage der Einstufung der AfD als »gesichert rechtsextremistisch« durch das Bundesamt für Verfassungsschutz auf Bundesebene für die zügige Einleitung eines Parteiverbotsverfahrens gegen die AfD einsetzen. Einen entsprechenden Antrag will die rot-rot-grüne Koalition der Hansestadt in die Bremische Bürgerschaft einbringen.

Quelle: DER SPIEGEL

Anmerkung Christian Reimann: Der Bremer Senat sieht offensichtlich keine größeren bzw. wichtigeren Probleme als ein Verbot der AfD anzustrengen – und das lediglich auf der Grundlage einer veröffentlichten, recht kurzen Einschätzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, dessen angeblich umfangreiches Gutachten nicht veröffentlicht werden soll. Nach Ursachen für den Erfolg der AfD wird nicht gefragt. Auch die eigene Politik wird nicht hinterfragt. Bitte lesen Sie dazu auch AfD-Verbotsdebatte: Man muss die Ursachen und nicht die Symptome bekämpfen.