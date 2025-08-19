Auch beim nächsten Pleisweiler Gespräch Gelegenheit zum Treffen mit den NDS-Machern

Nach bisheriger Erfahrung schätzen Leserinnen und Leser der NachDenkSeiten das Gespräch mit Mitgliedern unserer Redaktion. Und umgekehrt. Deshalb machen wir darauf aufmerksam, dass die Chance beim Pleisweiler Gespräch am 28.9. besonders hoch sein wird. Die Redaktion trifft sich nämlich in den Tagen davor zur jährlichen Redaktionsklausur. Und auch der Förderverein der NachDenkSeiten tagt an diesem Wochenende. Hier noch einmal die notwendigen Daten zum Gespräch am 28.9. um 11 Uhr in Kapellen: Vom Jetpiloten zum Pazifisten. – Wir werden vor Beginn, in der Pause und auch noch anschließend präsent sein und freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Bitte melden Sie sich, wenn möglich, an: [email protected].