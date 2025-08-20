Reklame als Nachricht getarnt

Heute erschien in der hiesigen Monopolzeitung mal wieder einer dieser typischen Artikel: ein Bericht über ein Hotel und Restaurant in der Region. Ob für diesen freundlichen und eine halbe Seite füllenden Bericht auf der ersten Lokalseite der „Rheinpfalz“ Geld fließt, wieviel und an wen, oder ob die Werbung mit Naturalien entgolten wird oder gar nicht, erfahren wir nicht. Jedenfalls machen wir unsere Leserinnen und Leser auf solche Vorgänge aufmerksam, damit sie das Geschehen in ihrer Zeitung aufmerksam und kundig verfolgen. Albrecht Müller.



Der Artikel ist eingebettet in eine Serie. Diese Serie wird folgendermaßen beschrieben:

‚Wir leben in einer Region, in der andere Urlaub machen. Unterkünfte gibt es viele, doch nur eine überschaubare Anzahl an klassischen Hotels. Nach den Corona-Jahren haben sich manche Häuser neu erfunden, um Gäste anzulocken. Welche Zielgruppen erreichen sie? Wo sind ihre Schwerpunkte? Und wie haben sich Kundenwünsche verändert? In der Serie „Gut gebettet“ blicken wir in loser Reihenfolge hinter die Kulissen der Hotels in der Südpfalz.‘