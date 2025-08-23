Termine und Veranstaltungen der Gesprächskreise

An jedem Samstag informieren wir Sie über die Termine für Veranstaltungen von Gesprächskreisen der NachDenkSeiten. Heute liegen Informationen für Termine in Schweinfurt, Darmstadt, Würzburg, Frankfurt am Main, Limburg an der Lahn und Mannheim vor. Wenn Sie auch in der weiteren Zeit auf dem Laufenden bleiben wollen, dann schauen Sie hier. Da werden mögliche neue Termine ergänzt. Außerdem bitten wir hiermit auch auf diesem Wege die Verantwortlichen in den Gesprächskreisen, uns rechtzeitig Termine zu melden.



NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg & Deutscher Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg

Am Freitag, 29. August 2025, um 19:00 Uhr

Thema: Im Kampf für Recht und Gesetz: Eine (Quer-)Denkerin packt aus

Redner/Diskussionspartner: Christiane Göbel

Ort: Gaststätte „TV Oberndorf“

Hermann-Gräf-Allee 1

97421 Schweinfurt

Die Bamberger Pferdetrainerin Christiane Göbel wurde – als unpolitische Frau – im Jahr 2020 unfreiwillig zur „Corona-Querdenkerin“.

Als selbstständig Tätige wurde Christiane Göbel von den „Lockdown“-Maßnahmen mit der erzwungenen Isolation von Menschen auch wirtschaftlich unmittelbar betroffen.

Aufgrund schwerer Atemwegserkrankungen war sie von der Maskenpflicht befreit, zudem verweigerte sie die mRNA-„Impfung“. So durfte sie viele unschöne Erlebnisse mit Mitmenschen, Politik, Polizei und Gerichten machen – lernte aber auch viel dazu und nette Menschen kennen.

Herzliche Einladung zu Vortrag und Diskussion mit der Pferdetrainerin Christiane Göbel!

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Darmstadt

Am Freitag, 12. September 2025, um 19:00 Uhr

Thema: Yann Song King, der schwurbelnde Liederkönig

Ort: Theater im Pädagog (TIP)

Pädagogstraße 5

64283 Darmstadt

ACHTUNG TERMINÄNDERUNG von Montag, den 15. September 2025 auf Freitag, den 12. September 2025

Yann Song kommt nicht aus dem Fernen, sondern aus dem dunklen Osten.

Dem selbsternannten sächsischen Liederkönig kam ein neuartiger Atemwegserreger gelegen, der über Umwege eine Lücke in die Musikwelt riss, in die Yann frisch fröhlich hineinsprang.

Von seinen Fans geliebt und verehrt, vom Mainstream ignoriert, füllt der Künstler eine Lücke, die manche der bis dahin in des Szene etablierten Liedermacher nicht wagten zu bedienen.

Yanns Musik ist an all jene adressiert, die spätestens seit Corona das Vertrauen in die Politik verloren haben. Und er bietet sie in einer so erfrischenden und mitreißenden Art dar, dass er sich deutschlandweite Bekanntheit und eine treue Fangemeinde erspielt hat.

Mehr über Yann ist hier zu finden.

Selbst schuld, wer diesen Abend verpasst!

Der Eintritt ist frei – Solidarspenden zur Kostendeckung und als Gage für Yann sind erwünscht.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg & Deutscher Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg

Am Samstag, 13. September 2025, um 19:00 Uhr

Thema: Lieder für Frieden, Freiheit und Fröhlichkeit

Ort: Gaststätte „TV Oberndorf“

Hermann-Gräf-Allee 1

97424 Schweinfurt

Informationen zur Veranstaltung

Der „schwurbelnde Liederkönig und beliebte Heimatdichter aus Dresden“, wie er sich selbst auf seiner Weltnetzseite nennt, wurde bekannt in der Coronazeit.

Frieden, Freiheit, Fröhlichkeit – so lautet sein Motto. Yann Song King selbst schreibt über sich: „Ich bin alternativer Alleinunterhalter und Spezialist für Songparodien, gewaltfreie Gassenhauer und Musik, die man besonders gut beim Spazierengehen hören kann. Mir als Märchenleugner und Übertreibungsverharmloser wird Stimmungsmache nachgesagt. ;-)“

Er meint, „dass feinsinnige Unterhaltungskunst helfen kann, die Absurditäten dieser Zeit besser zu ertragen oder gar zu minimieren“. Herzliche Einladung zum Gastspiel von Yann Song King am 13. September 2025 in Schweinfurt und am 14. September 2025 in Würzburg!

Eintritt frei – Spenden sind erwünscht.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg & Deutscher Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg

Am Sonntag, 14. September 2025, um 17:00 Uhr

Thema: Konzert: Lieder für Frieden, Freiheit und Fröhlichkeit

Ort: Gaststätte „Blauer Adler“

Mergentheimer Str. 17

97084 Würzburg

Informationen zur Veranstaltung

Der „schwurbelnde Liederkönig und beliebte Heimatdichter aus Dresden“, wie er sich selbst auf seiner Weltnetzseite nennt, wurde bekannt in der Coronazeit.

Frieden, Freiheit, Fröhlichkeit – so lautet sein Motto. Yann Song King selbst schreibt über sich: „Ich bin alternativer Alleinunterhalter und Spezialist für Songparodien, gewaltfreie Gassenhauer und Musik, die man besonders gut beim Spazierengehen hören kann. Mir als Märchenleugner und Übertreibungsverharmloser wird Stimmungsmache nachgesagt. ;-)“

Er meint, „dass feinsinnige Unterhaltungskunst helfen kann, die Absurditäten dieser Zeit besser zu ertragen oder gar zu minimieren“. Herzliche Einladung zum Gastspiel von Yann Song King am 13. September 2025 in Schweinfurt und am 14. September 2025 in Würzburg!

Eintritt frei – Spenden sind erwünscht.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Frankfurt in Kooperation mit dem Freidenker-Verband e.V.

Am Sonntag, 14. September 2025, um 18:00 Uhr

Thema: „Hopium“

Redner/Diskussionspartner: Tom-Oliver Regenauer

Ort: SAALBAU Griesheim

Schwarzerlenweg 57

65933 Frankfurt am Main

Zur Webseite der Veranstaltung

Texte zu Zeitenwende, Technokratie und Korporatismus III

Mit „Hopium” legt Tom-Oliver Regenauer eine tiefgründige, umfassend recherchierte Analyse der aktuellen Entwicklungen der Menschheit vor – eine scharfsinnig fundierte und zugleich geistreiche Betrachtung, die jeden Menschen und alle Lebensbereiche berührt.

Um Anmeldung wird gebeten unter nachdenken-in-frankfurt.de. Dort finden Sie auch weitere Informationen wie Anfahrtmöglichkeiten.

Eintritt frei (Spendensammlung vor Ort durch Veranstalter)

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Diez – Limburg – Bad Camberg

Am Freitag, 26. September 2025, um 19:00 Uhr

Thema: Digitale Überwachung, Recht auf analoges Leben und der Datenschutz

Redner/Diskussionspartner: Roland Schäfer

Ort: Restaurant „Zur Turnhalle“

Ste.-Foy-Str. 16

65549 Limburg an der Lahn

(Veranstaltungsraum nur über eine Treppe erreichbar)

Informationen zur Veranstaltung

Das Thema: Chatten, appen, bezahlen – für viele ist das Smartphone vermeintlich zum unproblematischen Zugang fürs eigene Leben geworden. Alles scheint für alle verfügbar. Doch während das Datenschutzrecht sehr restriktiv den Umgang mit personenbezogenen Daten regelt, schaffen Unternehmen andere Fakten und der Staat macht viele Ausnahmegesetze. Digitalisierung wird vom Helfer zum Glaubenspostulat, das scheinbar alles besser macht. Auf der Strecke bleibt die analoge Alternative – die benötigt wird, damit Menschen nicht abgehängt werden.

Die Veranstaltung des Gesprächskreises mit Roland Schäfer liefert Denkanstöße für den kritischen Nutzer digitaler Hilfsmittel, Argumente gegen eine ersatzlose Digitalisierung und benennt Datenschutzinstrumente für mehr Transparenz.

Der Referent: Roland Schäfer ist Fachkraft für Datenschutz und arbeitet freiberuflich u.a. als externer Datenschutzbeauftragter bei kleinen und mittleren Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen. Außerdem referiert er bei verschiedenen Schulungsanbietern zum Thema Datenschutz, berät seit vielen Jahren national und international tätige Unternehmen und bildet seit Langem Führungskräfte und Datenschutzbeauftragte aus. Auch ehrenamtlich engagiert er sich für den Datenschutz, die Informationsfreiheit und das Recht auf analoges Leben.

Der Eintritt ist frei – wir bitten um Spenden.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg & Deutscher Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg

Am Sonntag, 28. September 2025, um 18:00 Uhr

Thema: Ukrainekrieg: Frieden in Sicht? Welche Rolle spielt die EU?

Redner/Diskussionspartner: Andrej Hunko

Ort: Gaststätte „Blauer Adler“

Mergentheimer Str. 17

97082 Würzburg

Informationen zur Veranstaltung

Seit Februar 2022 tobt in der Ukraine ein Stellvertreterkrieg zwischen der Ukraine und dem NATO-Westen einerseits sowie Russland und den BRICS-Staaten andererseits. Mit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump schienen die Chancen auf Frieden zu steigen, doch die Europäische Union (EU) schießt quer. Der langjährige Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko (DIE LINKE, BSW) ordnet die aktuelle Situation ein: Ist Frieden in Sicht? Und welche Rolle spielt die EU? Seit vielen Jahren beschäftigt sich Andrej Hunko intensiv mit der Ukraine, ist auch selbst ukrainischer Herkunft.

Herzliche Einladung zu Vortrag und Diskussion!

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Mannheim

Am Donnerstag, 2. Oktober 2025, um 18:30 Uhr

Thema: Friedensfähig statt kriegstüchtig. Gedanken über eine neue Sicherheitspolitik in Europa – das Erbe Willy Brandts

Redner/Diskussionspartner: Albrecht Müller

Ort: Bürgerhaus MA-Neckarstadt-West

Lutherstraße 15-17

68169 Mannheim

Informationen zur Veranstaltung

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg & Deutscher Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg

Am Montag, 13. Oktober 2025, um 18:00 Uhr

Thema: NATO, EU, BRICS – und Trumps Zeitenwende

Redner/Diskussionspartner: Michael Kraus

Ort: Gaststätte „Blauer Adler“

Mergentheimer Str. 17

97082 Würzburg

Informationen zur Veranstaltung

1999 führte das Ex-Verteidigungsbündnis NATO seinen ersten völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, den „Kosovokrieg“. Danach kündigte das Kriegsbündnis NATO fast alle Abrüstungsverträge aus dem „Kalten Krieg“ mit der UdSSR auf, startete weitere illegale Angriffskriege und kreiste Russland aggressiv mit neuen Mitgliedsstaaten, Militärbasen und Angriffsraketen ein. 2022 antwortete Russland laut dem US-Politologen Prof. Dr. John J. Mearsheimer darauf mit dem Ukrainekrieg. Erst mit Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald J. Trump 2025 kam eine Zeitenwende hin zum Frieden, während die EU-Staaten den Ukrainekrieg fortsetzen wollen. Zugleich schließen sich immer mehr Länder dem BRICS-Bündnis an. Der Politologe Michael Kraus erläutert die Hintergründe dieser Entwicklung, mit Schwerpunkt auf der westlichen Kriegspropaganda und friedlichen Alternativen.

Herzliche Einladung zu Vortrag und Diskussion!

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.