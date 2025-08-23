Videohinweise am Samstag

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)



Israel treibt Pläne zum Siedlungsbau im Westjordanland voran | heute journal update

Trotz internationaler Kritik treibt Israels Regierung das Siedlungsprojekt im sogenannten E1-Gebiet voran. Es würde das Westjordanland faktisch durchtrennen.

Ein israelischer Planungsausschuss hat Baupläne für Siedlungen in einem besonders sensiblen Gebiet im Westjordanland genehmigt. Das teilte die israelische Organisation Peace Now mit, die mit einem Repräsentanten vor Ort vertreten war.

Israel wolle im E1-Gebiet “den Sargnagel für die Zweistaatenlösung präsentieren” – auch vor dem Hintergrund sinkender westlicher Unterstützung, so Nahost-Experte Daniel Gerlach.

Quelle: ZDFheute Nachrichten, 21.08.2025 Israel Approves New Settlements to “Bury” Palestinian State

[Israel genehmigt neue Siedlungen, um palästinensischen Staat zu „begraben“. Israel hat am Mittwoch endgültig ein umstrittenes Siedlungsprojekt im besetzten Westjordanland genehmigt und damit die Bemühungen um die Schaffung eines zukünftigen palästinensischen Staates sabotiert. Das Projekt war vor allem aufgrund des Drucks früherer US-Regierungen über 20 Jahre lang auf Eis gelegt worden. Die Siedlung „E-1“ würde den Bau von etwa 3.400 neuen Wohneinheiten bedeuten und eine der letzten verbleibenden territorialen Verbindungen zwischen wichtigen palästinensischen Städten wie Ramallah im Norden des Westjordanlands und Städten im Süden wie Bethlehem sowie Ostjerusalem unterbrechen. „Das Westjordanland ist fast 6.000 Quadratkilometer groß und seit jeher ein begehrtes Ziel Israels“, sagt Mariam Barghouti, palästinensische Schriftstellerin und Journalistin aus Ramallah. Barghouti zufolge haben israelische Regierungsvertreter offen ihre Absicht bekundet, die Aussicht auf einen palästinensischen Staat zu begraben. „Israel führt nicht nur einen Krieg gegen Gaza“, sagt sie. „Es führt einen Krieg zur Vernichtung der Palästinenser.“ Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 21.08.2025

Dieter Hallervorden: “Ich bin am 13. September in Berlin – bei der Demo ‘Stoppt den Völkermord in Gaza'”

Brandenburger Tor – 14 Uhr

Keine Waffen in Kriegsgebiete

Frieden statt Wettrüsten

Teilt das Bild!

An alle Kolleginnen und Kollegen mit Reichweite: Meldet euch gerne an folgende Emailadresse [email protected] Wir brauchen jede Stimme!

Quelle: Dieter Hallervorden, 14.08.2025 Sahra Wagenknecht: “Am 13.9. auf die Straße: Für den Frieden!”

Quelle: Sahra Wagenknecht, 21.08.2025 Michael Lüders: “Israels Krieg gegen die Wahrheit”

Israels Krieg gegen Gaza ist nicht nur ein erbarmungsloser Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Er ist auch vom ersten Tag an ein Krieg gegen die Wahrheit. So ist es zu erklären, dass dort bereits über 230 Journalisten ermordet wurden: Weil die israelische Regierung keine Belege für die massiven Menschenrechtsverletzungen haben möchte, wie der Nahostexperte Michael Lüders meint. Nachträglich werden diese Toten dann als Terroristen diffamiert. Besonders perfide an dieser Methode, mit der jetzt ein ganzes Al-Jazeera-Team ausgelöscht wurde, ist, dass weite Teile unserer Medienöffentlichkeit diese Strategie mittragen. Mit ihrer skandalösen Berichterstattung, die die Sichtweise des israelischen Militärs unkritisch übernimmt, zeigt die BILD-Zeitung erneut, wie stark die journalistischen Standards im Mainstream verrutscht sind.

Wenn ihr ein Zeichen für Gaza setzen wollt, kommt am 13. September um 14 Uhr zur Kundgebung nach Berlin ans Brandenburger Tor. Dieser Völkermord muss sofort beendet werden!

Quelle: Bündnis Sahra Wagenknecht, 13.08.2025

Israels Offensive auf Gaza-Stadt: Ex-Soldaten kritisieren Regierung

Israel geht seit dem Terrorangriff der Hamas militärisch im Gazastreifen vor. Die Befreiung der Geiseln könne so aber nicht funktionieren, so Nadav Weiman, ehemaliger israelischer Soldat und NGO-Geschäftsführer “Breaking the silence”: “Wir bombardieren Gaza, wir töten Zivilisten, wir zerstören die Infrastruktur, wir verschieben die Bevölkerung, aber wir befreien keine Geiseln.”

Quelle: ZDFheute Nachrichten (1,64 Mio. Abonnenten), 22.08.2025

‘One genocide doesn’t justify another’: German public turns on Israel arms sales over Gaza

[„Ein Völkermord rechtfertigt keinen anderen“: Die öffentliche Meinung in Deutschland wendet sich gegen Waffenverkäufe an Israel angesichts der Lage im Gazastreifen. Deutschland sieht sich wachsender öffentlicher und politischer Kritik wegen seiner militärischen Unterstützung für Israel, seinem zweitgrößten Waffenabnehmer, ausgesetzt. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass nur noch 31 % der Deutschen an einer historischen Verantwortung für die Unterstützung Israels glauben, während 62 % dies nun ablehnen. Dieser Wandel folgt auf 22 Monate Krieg in Gaza, wobei Kritiker argumentieren, Deutschland habe die expliziten Äußerungen der israelischen Regierung zur Vertreibung der Bewohner Gazas ignoriert. Zwar wurde ein teilweises Verbot für einige Panzerteile angekündigt, doch die Partei „Die Linke“ lehnt dies als unzureichend ab und weist darauf hin, dass wichtige Waffensysteme davon nicht betroffen sind. Ein ehemaliger Botschafter und Kollegen haben für einen früheren und stärkeren Druck auf Israel plädiert und erklärt, dass historische Schuld keine Unterstützung für einen Völkermord rechtfertigt. Demonstranten bringen die Stimmung mit Transparenten auf den Punkt, auf denen steht, dass ein Völkermord keinen anderen rechtfertigt. Step Vaessen von Al Jazeera berichtet aus Berlin. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Al Jazeera English (16,6 Mio. Abonnenten), 20.08.2025

Ohne Russland kein Frieden in Europa | Klaus von Dohnanyi und Erich Vad

Wenn politische Rhetorik immer stärker von Konfrontation geprägt ist, sind Stimmen unverzichtbar, die Verständigung ins Zentrum rücken. Klaus von Dohnanyi und Erich Vad betrachten die aktuelle Lage mit analytischer Schärfe und strategischer Tiefe. Sie erinnern an etwas, das allzu oft übersehen wird: Diplomatie ist nicht Schwäche, sondern Pflicht und Ausdruck von Stärke. Ihr Denken ist auf Lösungen ausgerichtet – denn Frieden entsteht nicht durch Eskalation, sondern durch Dialog, Verhandlungen und den Mut zu politischer Klugheit. Ihr Gespräch lädt dazu ein, sich auf das Wesentliche zu besinnen: Gesprächsbereitschaft, Augenmaß und Verantwortung. Die Gefahr einer weiteren Eskalation ist real – und wächst. Darum ihr klarer Appell: Mehr Diplomatie!

Quelle: Westend Verlag, 17.08.2025 Klaus von Dohnanyi [Auszug transkribiert, CG]: “Es gibt keinen Frieden in Europa ohne Russland und es gibt keinen Frieden in Europa, ohne dass Deutschland zu diesem Frieden mit Russland einen entscheidenden Beitrag leistet. Und wenn Putin heute so bitter über Deutschland redet, dann auch deswegen, weil ihn kein Land in Europa so enttäuscht hat. Ihm ist ziemlich wurscht, was die Spanier sagen oder die Portugiesen oder auch die Holländer. Aber was Deutschland sagt zu der Beziehung zwischen Westeuropa, Osteuropa und Russland – was Deutschland da sagt, das zählt für Putin. Deswegen äußert er sich ja auch so bitter und enttäuscht über die Deutschen, weil er sagt, die sind ja nicht anders als die anderen. Und in der Vergangenheit hatten wir doch besondere Beziehungen und das hat natürlich die Amerikaner auch geärgert. […] Wenn man den Brzeziński sich noch mal vornimmt, dann kann man lesen, dass aus (US-)amerikanischer, strategischer, geopolitischer Sicht nichts gefährlicher ist, als eine gute Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland. Davor haben sie wirklich Furcht, weil sie das Gefühl haben – dann könnte ihnen durch die Stärke Deutschlands dieses Westeuropa als Vasall, als Gefolgschaft – das könnte ihnen verloren gehen.” Das neue Buch von Klaus von Dohnanyi und Erich Vad “Krieg oder Frieden – Deutschland vor der Entscheidung” erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK]. Einen Auszug aus dem Buch finden Sie auf den NachDenkSeiten „Die USA beherrschen Europa“ [LINK]

„Deutschlands Kriegskurs krachend gescheitert“ – Punkt.PRERADOVIC mit Dr. Erich Vad

„Deutschlands Kriegskurs ist krachend gescheitert“, sagt der ehemalige Brigadegeneral und Merkel-Berater Dr. Erich Vad. Er begrüßt die diplomatische Offensive von Donald Trump in Sachen Ukraine und rät Deutschland und Europa, diesem Kurs zu folgen. „Es bleibt uns eh nichts anderes übrig, nie waren wir so abhängig von den USA wie jetzt“, so der Mitautor des Buches „Krieg oder Frieden – Deutschland vor der Entscheidung”. Ein Gespräch über die Unmöglichkeit deutscher Friedenssoldaten in der Ukraine, die unsinnige Behauptung, Putin wolle die ganze Ukraine einnehmen, die Aussichtslosigkeit des Krieges und darüber, dass der NATO-Beitritt der Ukraine jetzt endgültig vom Tisch ist.

Quelle: Punkt.PRERADOVIC, 22.08.2025

Prof. John Mearsheimer: «Der Ukraine-Krieg wird auf dem Schlachtfeld enden»

«Der Ukraine-Krieg wird auf dem Schlachtfeld enden»: Amerikas bedeutender Geostratege John Mearsheimer glaubt nicht an den Erfolg von Trumps Friedensdiplomatie. Die Ukraine werde weiterkämpfen und ins Verderben stürzen.

Quelle: DIE WELTWOCHE, 20.08.2025

Ehem. US-Oberst: Trumps Treffen mit Putin & Selenskyj – Gefahr Israel-Iran Krieg

In dieser Folge von Die Quelle spricht unser leitender Redakteur Zain Raza mit Lawrence Wilkerson, pensionierter Oberst der US-Armee und ehemaliger Stabschef von US-Außenminister Colin Powell, über die jüngsten geopolitischen Entwicklungen.

Sie beginnen mit einer Einschätzung der jüngsten Bemühungen von US-Präsident Donald Trump, den Krieg in der Ukraine zu beenden, angefangen mit seinem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska, gefolgt von Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington.

Das Gespräch wendet sich dann der Rolle Europas – insbesondere Deutschlands – bei der Gestaltung der Verhandlungen zu, wobei der Schwerpunkt auf der umstrittenen Frage der Sicherheitsgarantien liegt. Abschließend untersuchen sie die Pläne des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, die Kontrolle über Gaza-Stadt zu übernehmen, und die wachsenden Sorgen über die Aussicht auf einen weiteren Krieg mit dem Iran.

Dieses Video wurde von uns ursprünglich am 20.08.2025 auf Englisch veröffentlicht [LINK].

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

ÜBER LAWRENCE WILKERSON: Lawrence Wilkerson ist derzeit leitender Mitarbeiter am Quincy Institute for Responsible Statecraft und war zuvor angesehener außerordentlicher Professor für Politik und öffentliche Verwaltung am College of Williams and Mary. Lawrence Wilkersons letzte Positionen in der Regierung waren die des Stabschefs von Außenminister Colin Powell (2002-05), des stellvertretenden Direktors des Stabs für Politikplanung des Außenministeriums unter der Leitung von Botschafter Richard N. Haass und des Mitglieds dieses Stabs, das für Ostasien und den Pazifikraum sowie für politisch-militärische und legislative Angelegenheiten zuständig war (2001-02). Vor seiner Tätigkeit im Außenministerium diente Wilkerson 31 Jahre lang in der US-Armee. Während dieser Zeit war er Mitglied der Fakultät des U.S. Naval War College (1987 bis 1989), Sonderassistent von General Powell, als dieser Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff war (1989-93), sowie Direktor und stellvertretender Direktor des U.S. Marine Corps War College in Quantico, Virginia (1993-97). Wilkerson schied 1997 als Oberst aus dem aktiven Dienst aus und begann als Berater von General Powell zu arbeiten. Außerdem lehrte er nationale Sicherheitsfragen im Honors Program der George Washington University. Derzeit arbeitet er an einem Buch über die erste Regierung von George W. Bush.

Interviewthemen: 0:00 Einleitung 1:29 Trump trifft Putin und Selenskyj 8:08 Europas Position zur Ukraine 23:05 Israels Invasion in Gaza-Stadt 23:33 Israel-Iran-Krieg 2.0

Quelle: acTVism Munich, 22.08.2025

Patrik Baab: Eine Konfliktpartei kann keine Friedenstruppen entsenden

19 .08.2025, Sergey Filbert im Gespräch mit dem Journalisten und Buchautor Patrik Baab

Die Bücher von Patrik Baab erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK].

Quelle: Druschba FM, 21.08.2025

Starvation in Gaza is a deliberate policy, Amnesty report reveals

[Hungersnot in Gaza ist eine bewusste Politik, wie ein Bericht von Amnesty International aufdeckt. Kinder in Gaza betteln ihre Eltern um Essen an, das es nicht mehr gibt. Viele haben seit Wochen kein Brot mehr gegessen. Ein neuer Bericht von Amnesty International wirft Israel vor, Hunger bewusst als Kriegswaffe einzusetzen – eine Behauptung, die Israel zurückweist, obwohl Ärzte vor Ort von unterernährten Kindern, Müttern, die nicht stillen können, und Babys berichten, die innerhalb weniger Tage nach der Geburt sterben. Ärzte warnen, dass diese Hungersnot nicht nur jetzt Kinder tötet, sondern auch künftige Generationen prägen wird. Die Ergebnisse von Amnesty International kommen inmitten wachsender globaler Besorgnis, aber auch angesichts der Gleichgültigkeit innerhalb Israels selbst, wo Umfragen zeigen, dass die meisten Menschen von der Krise unberührt sind. Mit bereits mehr als 271 registrierten Todesfällen durch Hunger wirft der Bericht die Frage auf: Wird die Welt handeln oder dies einfach auf die Liste der ignorierten Warnungen setzen? Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]

Quelle: Middle East Eye, 21.08.2025 Hierzu von Amnesty International (18.08.2025) „Israel/OPT: New testimonies provide compelling evidence that Israel’s starvation of Palestinians in Gaza is a deliberate policy“ [LINK] und auf Deutsch „Gaza: Israel hungert die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen gezielt aus“ [LINK] Vereinte Nationen: Hungersnot in Teilen von Gaza

Die führende Initiative für Ernährungssicherheit hat für Teile Nord-Gazas eine Hungersnot ausgerufen. Auch in anderen Regionen des Küstenstreifens sei die Lage desaströs, teilte die IPC mit – und warnt vor deutlich mehr Hungertoten.

Quelle: tagesschau, 22.08.2025

Holocaust-Gelehrter Omer Bartov: Israels Feldzug in Gaza ist Völkermord

Omer Bartov, Professor für Holocaust- und Genozidstudien an der Brown University, sagte, Israels Krieg gegen Gaza habe im Mai 2024 die Schwelle zur Völkermordabsicht überschritten.

„Meiner Ansicht nach haben sich die von Israel erklärten Kriegsziele – die Vernichtung der Hamas und die Befreiung der Geiseln bis zum Frühjahr 2024 – als nicht die tatsächlichen Kriegsziele herausgestellt“, sagte er gegenüber Middle East Eye.

Bartov führt Beweise an, darunter Aussagen israelischer Führungspersönlichkeiten, sowie das „Muster der Operationen, das sowohl auf die Absicht als auch auf die Umsetzung dieser Absicht schließen lässt“.

Er ist außerdem der Ansicht, dass Israels Zerstörung von Wohnhäusern, Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern, Museen und Gotteshäusern dieser Definition entspricht, da diese „Orte sind, die die Existenz einer Gruppe ermöglichen: ihre Gesundheit, ihre Bildung, ihr kollektives Gedächtnis“.

Der Verlauf der Ereignisse nach Mai 2024 bestärkte Bartovs Ansicht, dass ein Völkermord stattfand, einschließlich der Zwangsumsiedlung der Bevölkerung des nördlichen Gazastreifens in den Süden und des Aushungerns der Verbliebenen im Rahmen des umstrittenen Generalplans.

Dieses Interview ist Teil einer Reihe von MEE mit internationalen Rechts- und Holocaust-Experten, die der Frage nachgeht: Warum bezeichnen Rechtsexperten Israels Krieg gegen Gaza als Völkermord?

[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]

[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]

Quelle: Middle East Eye, 20.08.2025

Israel unterdrückt Wahrheit: Journalisten in Gaza getötet

In diesem Video, das exklusiv auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, untersucht der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald den anhaltenden Konflikt zwischen Israel und Gaza und konzentriert sich dabei auf die gezielte Tötung palästinensischer Journalisten durch die israelische Regierung, insbesondere derjenigen, die für Al Jazeera arbeiten. Er geht auch auf den Einfluss der Israel-Lobby auf die US-Politik, den mangelnden Zugang internationaler Medien nach Gaza und die Bemühungen der israelischen Regierung ein, die getöteten Journalisten als Terroristen zu diskreditieren.

Dieses Video wurde von System Update produziert und am 12. August 2025 auf dem Glenn Greenwald YouTube-Kanal [LINK] veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

ÜBER GLENN GREENWALD: Glenn Greenwald ist ehemaliger Verfassungsrechtler, Pulitzer-Preisträger und Autor mehrerer Bestseller, darunter With Liberty and Justice for Some (2011) und No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State – deutscher Titel: Die globale Überwachung: Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen (2014).

Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.

ENG: To view the English version [LINK]

Quelle: acTVism Munich, 16.08.2025

Tucker Carlson Discovers That Christian Zionism Is Killing Palestine

[Tucker Carlson entdeckt, dass christlicher Zionismus Palästina zerstört. George Stephanopoulos ist in den amerikanischen Medien ein Begriff. Seine Schwester, Mutter Agapia, eine orthodoxe Nonne, die im besetzten Westjordanland lebt, hat eine Botschaft an die christliche Rechte in den USA. In einem Interview mit Tucker Carlson prangert sie die Rolle des christlichen Zionismus bei der […] Verfolgung palästinensischer Christen an. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Novara Media (1,04 Mio. Abonnenten), 14.08.2025 Das gesamte Gespräch von Tucker Carlson mit Mother Agapia Stephanopoulos ist hier zu finden [LINK]

Regierung: WHO darf Grundrechte einschränken – Punkt.PRERADOVIC mit klugen Köpfen

Neueste Meldung aus Absurdistan Deutschland: die Bundesregierung hat ein Gesetz verfasst, das der WHO erlaubt, unserer Grundrechte einzuschränken. Was lange als Verschwörungstheorie galt, wird wahr. Nur eins der Themen des Sommer-Best of mit meinen klugen Köpfen.

Quelle: Punkt.PRERADOVIC, 15.08.2025

So lief der RKI-Leak – Aya Velázquez im Gespräch

Die Veröffentlichung der Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts gelten als der bedeutendste Leak der letzte Jahre in Deutschland. Verantwortlich dafür ist die freie Journalistin Aya Velázquez. Bis heute gelang es ihr, dass ihre Quelle unentdeckt blieb. Zahlreiche Medien berichteten. Doch kaum ein Leitmedien sprach mit ihr. Das wollten wir nachholen. Auch wenn wir kein Leitmedium sind, war es uns wichtig, ihr eine Stimme zu geben. Denn viele Kollegen haben Vorbehalte: Weil Aya Velázquez ihr Studium der Kulturanthropologie auch als Escort finanziert hat, wird sie angegriffen und ihr Klarname veröffentlicht, um ihr zu schaden. Warum sie das für problematisch hält, erzählt sie uns ganz am Ende des Gesprächs. Wir fragen auch, warum so ein Leak nicht mehr bei Spiegel, Zeit oder der Süddeutschen stattfindet. Wie ihr Verhältnis zu anderen Journalisten wie Paul Schreyer von Multipolar ist. Und dann erzählen wir uns unsere schönsten Geschichten mit der Deutschen Post. Warum – erfahrt in der mittlerweile 18. Folge des Medien-Podcasts “Sachlich richtig”. […]

Hier der [LINK] zum angesprochenen Buch “Vereinnahmte Wissenschaft – die Corona-Protokolle des Robert-Kochs-Instituts”

Hier der [LINK] zur Webseite von Aya Velázquez und ihrem X-Account [LINK]

Wer selbst die Corona-Protokolle lesen möchte: [LINK]

Quelle: SACHLICH RICHTIG, 21.08.2025

Kolonialismus und Bürgerkrieg: Sri Lanka und der Kampf eines Mannes für Frieden

Heute habe ich wieder Pitasanna Shanmungathas zu Gast, einen kanadischen Journalisten und Filmemacher, der kürzlich eine neue Dokumentation mit dem Titel „Neelan: Unsilenced“ produziert hat. Darin erzählt er die Geschichte des sri-lankischen Verfassungsjuristen und Politikers Dr. Neelan Tiruchelvam, der sich bemühte, eine friedliche Lösung für den jahrzehntelangen ethnischen Konflikt in Sri Lanka zu finden.

Die Dokumentation kann auf der Website angesehen werden [LINK]

Kapitelmarken: 00:00:00 Intro 00:07:16 Tamilische oder singhalesische Identität & britischer Einfluss 00:10:57 Vermächtnis des Konflikts 00:16:39 Verfassungsänderungen 00:19:09 Abschaffung diskriminierender Bestimmungen 00:20:23 Zentrale Unterschiede zwischen Tamilen und Singhalesen 00:23:33 Neelans Vision zur Konfliktlösung 00:30:13 Abschaffung der Concurrent List 00:32:31 Verständnis der Concurrent List 00:36:37 Gegenreaktion gegen Föderalismus 00:38:04 Verleumdungskampagne der LTTE 00:45:33 Internationale Dimension von Neelans Aktivismus 00:48:42 Das National Endowment for Democracy (NED) 00:50:13 Neelans Bedeutung heute 00:56:52 Wo man mehr über die Arbeit des Gastes erfahren kann

Original Video [LINK]

Produced by: Neutrality Studies; Originally Published on: 2025-08-14; Translations by: www.video-translations.org; Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 15.08.2025

C-Dur, ein Film über den Lockdown – Trailer

Für Bo Joe Boris ist der Blues alles. Die Sessions, die Gigs, die Bühne, der Applaus. Die Pandemie raubt ihm alles. Zurückgeworfen auf sich selbst, in Isolation und Einsamkeit muss er nun in einer unwirklichen und bedrohlichen Welt bestehen, den Kampf aufnehmen gegen das gefährlichste Virus: Die Angst. Aber er ist nicht allein, er hat einen mächtigen Verbündeten: Die Musik

Alle Infos zum Film und zm Crowdfunding auf der Website [LINK]

Quelle: ludo vici