Videohinweise am Samstag

Nach Waffenruhe: Humanitäre Lage im Gazastreifen

Nach der Einigung zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas hat Bundeskanzler Merz eine rasche Umsetzung des Abkommens für einen Frieden im Gazastreifen gefordert. „Die Geiseln, darunter deutsche Staatsangehörige, müssen endlich zu ihren Familien zurückkehren. Der Waffenstillstand muss in Kraft treten und sich im Lauf der nächsten Wochen stabilisieren“, erklärte Merz. Zudem müsse die Menschen in Gaza schnell humanitäre Hilfe erreichen.

Quelle: Tagesschau, 10.10.2025

Gaza-Waffenstillstand & Deutschlands Besessenheit von Israel

In dieser Folge von Die Quelle spricht unser leitender Redakteur Zain Raza mit dem preisgekrönten Journalisten, Autor und Filmemacher Antony Loewenstein über die neuesten Entwicklungen rund um Israel und Palästina. Sie diskutieren den kürzlich verkündeten Waffenstillstand im Gazastreifen und Donald Trumps 20-Punkte-Friedensplan und konzentrieren sich dabei auf die Frage, ob das Abkommen Bestand haben kann und welche Herausforderungen es mit sich bringt. Das Gespräch wendet sich dann den Beziehungen Deutschlands zu Israel zu, wie sie in Loewensteins neuestem Dokumentarfilm Germany’s Israel Obsession (Deutschlands Israel-Bessesenheit) untersucht werden, der die historischen, politischen und moralischen Dimensionen dieser Beziehungen kritisch beleuchtet. Sie gehen auch auf die Kernaussage des Films ein und heben die Taktiken und Methoden hervor, mit denen die deutsche Regierung Dissens und Kritik an Israel unterdrückt.

Dieses Video wurde von uns ursprünglich am 10. Oktober 2025 auf Englisch veröffentlicht.

ÜBER ANTONY LOEWENSTEIN: Antony Loewenstein ist ein australisch-deutscher preisgekrönter Enthüllungsjournalist, Bestsellerautor und Filmemacher. In den letzten 20 Jahren hat er aus Dutzenden von Ländern berichtet, darunter Südsudan und Ostjerusalem, und seine Arbeiten wurden in Medien wie der New York Times, dem Guardian, der Washington Post, Al Jazeera English und der New York Review of Books veröffentlicht. Im Jahr 2025 veröffentlichte er zwei große Al Jazeera English-Produktionen mit Black Leaf Films – Germany’s Israel Obsession und The Palestine Laboratory, wobei letzteres auf seinem weltweiten Bestseller basiert und mit einem Telly Award ausgezeichnet wurde. Außerdem ist er monatlicher Kolumnist für Middle East Eye.

Quelle: acTVism Munich, 10.10.2025

Trotz Zerstörung: Palästinenser brennen auf Rückkehr nach Gaza-Stadt | AFP

Vom Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens aus beobachten zahlreiche Palästinenser die Lage in der weiter im Norden gelegenen Gaza-Stadt. Sie brennen auf eine Rückkehr in ihre Heimat – selbst wenn diese in Trümmern liegt.

Quelle: AFP Deutschland, 10.10.2025