Meditation im Blick auf das Neue Jahr

Die NachDenkSeiten haben – glücklicherweise – verschieden denkende und fühlende Leserinnen und Leser – auch solche mit sehr verschiedenem geistigen und religiösen Hintergrund. Jetzt hat uns ein Leser einen Text geschickt, den wir im Blick auf das neue Jahr veröffentlichen. Vorweg seine Mail an uns:

Liebe NachDenkSeiten, vielleicht, oder eher wahrscheinlich erinnern Sie sich nicht, aber vor einem Jahr haben Sie mit Versen aus einem traditionellen Geburtstagslied den Leserinnen und Lesern ein gutes neues Jahr gewünscht. Ich habe damals mit Augenzwinkern angeboten, dass im Bedarfsfall ich das für dieses Jahr übernehmen könnte. Sie schrieben damals, dass ich das schon mal vormerken solle.



Ich habe überlegt, wie solch ein Text zum Jahresende mit Ausblick auf das neue Jahr aussehen könnte, und bin zu dem Entschluss gekommen, dass alle diejenigen, die nach Kräften versuchen, die Welt ein wenig besser zu machen, vor allem eine starke innere Kraft benötigen, um unbeirrbar den entsprechenden eigenen Weg zu gehen.

Für mich als (pensionierter) Pfarrer ist das der Glaube an eine göttliche Kraft, die auch den Mann aus Nazareth geleitet und befähigt hat, seinen Weg zu gehen. Es ist der Weg des Friedens, der auch mit dem „Feind“ eine zweite Meile geht, der sich denen zu wendet, die am Rand der Gesellschaft stehen und der die dafür notwendigen Auseinandersetzungen nicht scheut.

Entsprechend habe ich keine allgemeinen Wünsche für das neue Jahr anzubieten, von denen man Dutzende im Internet lesen kann. Ich habe eine Meditation zu einem der mir liebsten Verse des alten Testaments gewählt, den neunten Vers aus Psalm 31. Ich bin mir nicht sicher, ob es für die NachDenkSeiten passt – das müssen Sie entscheiden, aber es ist nunmal meine Überzeugung und mein Glaube, aus der ich lebe, und andernfalls würde ich mich verbiegen.

Joachim Dierks

Meditation zu Psalm 31,9

Du stellst meine Füße auf weiten Raum…

Nicht ich stelle

sondern du stellst

Gott

liebender Vater

treuer Begleiter

geduldig und gütig

Du stellst mich

nicht irgendjemanden

Namenlosen

sondern mich

dir lieb und teuer

einzigartig

unverwechselbar

Du rufst mich bei meinem Namen.

mich

als Gewordener

als der ich bin, wie ich bin

als der ich sein werde, wie ich sein werde

ein bisschen krumm

ein bisschen schief

vielleicht

kantig oder glatt

dick oder dickköpfig

leicht oder leichtgläubig

sensibel oder dickhäutig

egal

liebenswert

der Liebe wert auf jeden Fall

auf ewig

Du stellst mich,

wirfst mich nicht

auch nicht raus

schubst mich nicht vor dir her

Du stellst mich hin

heute

morgen

wie im neuen Jahr

mich

der ich immer wieder nicht aus und ein weiß

du stellst mich hin

und sagst: Lauf!

Auch wenn ich falle,

wenn ich mich in die Ecke verkrieche

hinhocke

weil ich müde bin

zweifele an mir

an meiner Zukunft

meinen Begabungen

meinen Möglichkeiten

auch wenn ich verzweifelt bin

weil die anderen es mal wieder zu packen scheinen

das große Los ziehen

schneller sind

erfolgreicher

mächtiger

schöner

schlauer

gewitzter,

hipp und auf dem Laufenden

oder einfach nur angepasster

gerissener

schamloser

skrupelloser

in dem Meer von unendlichen Angeboten und Verlockungen,

Möglichkeiten und Chancen

und damit auch unendlichen Möglichkeiten, zu versagen,

zu verpassen,

daneben zu liegen,

nicht zu genügen,

bist du es Gott

der mich auf die Füße stellt und sagt:

lauf, du bist nicht allein

ich bin da

ich bin bei dir

Du stellst mich

auf die Füße

gerade hin

ich muss nicht buckeln

nicht auf die Knie fallen

muss mich nicht schämen

nicht heucheln

nichts recht machen

nicht ewig dankbar sein

mich nicht ständig entschuldigen

und auch nicht demütig um Gnade bitten

Du ziehst mir auch nicht den Boden unter den Füßen weg

ich kann gehen

losgehen

aufrecht

Ja

laufen muss ich schon selbst

dort, wo du mich hinstellst

in die Welt

die ist, wie sie ist

du planierst sie nicht ein

machst die Hügel nicht gerade

füllst nicht die Täler auf

räumst mir nichts aus dem Weg

Der Raum, in den du mich stellst,

ist weit

keine enge Muffbude

keine Absteige

kein enges Loch

kein Abgrund

sondern Licht

Luft und Weite

Weiter Raum

ist leerer Raum

keine vorgespurten Loipen

kein Navigationssystem

kein Netz

kein doppelter Boden

Leerer Raum ist offen für Wagnisse

und deshalb Irrtümer

Irrwege

Sackgassen

wir können scheitern

verpassen

verlieren

versagen

uns ängstigen

den Mut verlieren

und fallen

weil es aber dein Raum ist, Gott,

so fallen wir doch nie tiefer

als in deine bergenden Arme.

Es ist dein Raum, Gott,

wenn wir auf dich vertrauen,

kann wahr werden

was wir hoffen

ja nicht einmal zu hoffen wagen

was wir noch nie im Blickfeld hatten

wenn wir auf dich vertrauen

muss das,

was schon immer so war,

nicht so bleiben wie es war.

Es ist doch dein Raum, Gott.

wo große Weite

nicht ängstigt

verwirrt

lähmt

sondern Perspektiven aufzeigt

Möglichkeiten eröffnet

gestern

heute

und im Neuen Jahr

es sind Wege,

die aus der Unendlichkeit deiner Liebe

in die Freiheit führen.

Hört mal, was noch im 31. Psalm steht:

vertrauen – nicht zuschanden werden lassen – erretten – zuneigen – helfen – sein – leiten – führen – herausziehen – anbefehlen – erlösen – sich freuen – fröhlich sein – ansehen – annehmen – nicht übergeben – stellen – hoffen – sprechen – stehen – leuchten.

Mehr braucht es nicht im neuen Jahr.