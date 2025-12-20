Videohinweise am Samstag

«Schlimmer als Gefängnis»: Der Schweizer Generalstabsoberst Jacques Baud über die Skandal-Sanktionen

Quelle: DIE WELTWOCHE, 18.12.2025

Analyse als Propaganda bestraft: Fall Jacques Baud

Jacques Baud, Oberst a.D. und ehemaliger Analyst des schweizerischen Strategischen Nachrichtendienstes, wird von der EU als „Sprachrohr russischer Propaganda“ strafsanktioniert, was einer Existenzvernichtung gleichkommt.

Welche Botschaft damit verknüpft ist und was sich daraus ergibt – auch für diejenigen, die jetzt über Jacques Baud hämisch grinsen oder die Repression gegen ihn gleichgültig zur Kenntnis nehmen, – erfahren Sie aus diesem Kommentar.

Quelle: InfraRot – dein Durchblick im Nachrichtennebel, 19.12.2025

Jacques Baud: Unter EU-Sanktionen – Der Westen im Krieg gegen die Wahrheit

Er analysierte Kriege für die NATO, die UNO und den Schweizer Nachrichtendienst – jetzt steht er selbst auf der Sanktionsliste der EU. Der Schweizer Oberst Jacques Baud spricht mit Patrik Baab über seine Arbeit als Analytiker, seine Erfahrungen im Donbass und die politische Willkür in Brüssel. Ein Gespräch über Desinformation, Machtpolitik und die Frage, warum westliche Eliten die Realität des Krieges nicht mehr verstehen – oder nicht verstehen wollen.

Kapitel: 00:00 – Intro & Vorstellung Jacques Baud 01:13 – Ein Schweizer Offizier unter EU-Sanktionen 03:50 – Die Wahrheit über die Ukraine: Was im Westen nicht gesagt wird 08:20 – Warum Baud keine russischen Quellen nutzt 09:00 – Die Manipulation westlicher Medien 13:30 – Propaganda und Realitätsverlust in Brüssel 16:20 – Wie der Westen die Ukraine falsch beraten hat 19:30 – Warum die EU Analysten wie Baud fürchtet 23:45 – Was die Sanktionen wirklich bedeuten 27:40 – Keine Rechtsgrundlage, kein Verfahren 33:15 – Die neue Zensur in Europa 37:40 – Krise der EU und das Ende des Narrativs 45:37 – Russland an der Front, Europa im Medienkrieg 48:57 – Hat die EU ihre Legitimität verloren? 52:41 – Jacques Baud über seine juristische Gegenwehr 55:27 – Intellektuelle Einsamkeit und der Kampf um Meinungsfreiheit 58:21 – Schlusswort

Hinweis: Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG.

Quelle: Patrik Baab, 18.12.2025