Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Fall Baud: Wie lange noch duckt sich der Bundesrat vor Brüssel? – Weltwoche Daily CH
- Richard David Precht über Faschismus-Vergleich, Meinungsfreiheit und Cancel Culture
- Kann Europa Frieden? | Ulrike Guérot
- NATO-Erweiterung, Putsch & Unterwanderung: Wie der Ukraine-Krieg begann
- Merz riskiert die Finanz-Bombe – Mein Bericht aus dem Europa-Parlament
- Rechtsextreme „Hammerskins“: Bundesverwaltungsgericht kippt Verbot
- Diesen Preis bezahlt man für Meinungsfreiheit – der Fall Flavio von Witzleben
- Thousands Rally in Paris Against NATO and Ukraine War, Calling for Peace and National Sovereignty
- Ackerland als Kapitalanlage: Für Landwirte bald unbezahlbar? | Doku | NDR Story
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse [email protected] schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Fall Baud: Wie lange noch duckt sich der Bundesrat vor Brüssel? – Weltwoche Daily CH
Quelle: DIE WELTWOCHE, 19.12.2025
«Schlimmer als Gefängnis»: Der Schweizer Generalstabsoberst Jacques Baud über die Skandal-Sanktionen
Quelle: DIE WELTWOCHE, 18.12.2025
Analyse als Propaganda bestraft: Fall Jacques Baud
Jacques Baud, Oberst a.D. und ehemaliger Analyst des schweizerischen Strategischen Nachrichtendienstes, wird von der EU als „Sprachrohr russischer Propaganda“ strafsanktioniert, was einer Existenzvernichtung gleichkommt.
Welche Botschaft damit verknüpft ist und was sich daraus ergibt – auch für diejenigen, die jetzt über Jacques Baud hämisch grinsen oder die Repression gegen ihn gleichgültig zur Kenntnis nehmen, – erfahren Sie aus diesem Kommentar.
Quelle: InfraRot – dein Durchblick im Nachrichtennebel, 19.12.2025
Jacques Baud: Unter EU-Sanktionen – Der Westen im Krieg gegen die Wahrheit
Er analysierte Kriege für die NATO, die UNO und den Schweizer Nachrichtendienst – jetzt steht er selbst auf der Sanktionsliste der EU. Der Schweizer Oberst Jacques Baud spricht mit Patrik Baab über seine Arbeit als Analytiker, seine Erfahrungen im Donbass und die politische Willkür in Brüssel. Ein Gespräch über Desinformation, Machtpolitik und die Frage, warum westliche Eliten die Realität des Krieges nicht mehr verstehen – oder nicht verstehen wollen.
Kapitel: 00:00 – Intro & Vorstellung Jacques Baud 01:13 – Ein Schweizer Offizier unter EU-Sanktionen 03:50 – Die Wahrheit über die Ukraine: Was im Westen nicht gesagt wird 08:20 – Warum Baud keine russischen Quellen nutzt 09:00 – Die Manipulation westlicher Medien 13:30 – Propaganda und Realitätsverlust in Brüssel 16:20 – Wie der Westen die Ukraine falsch beraten hat 19:30 – Warum die EU Analysten wie Baud fürchtet 23:45 – Was die Sanktionen wirklich bedeuten 27:40 – Keine Rechtsgrundlage, kein Verfahren 33:15 – Die neue Zensur in Europa 37:40 – Krise der EU und das Ende des Narrativs 45:37 – Russland an der Front, Europa im Medienkrieg 48:57 – Hat die EU ihre Legitimität verloren? 52:41 – Jacques Baud über seine juristische Gegenwehr 55:27 – Intellektuelle Einsamkeit und der Kampf um Meinungsfreiheit 58:21 – Schlusswort
Hinweis: Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG.
Quelle: Patrik Baab, 18.12.2025
- Richard David Precht über Faschismus-Vergleich, Meinungsfreiheit und Cancel Culture
Richard David Precht beklagt, dass in den klassischen Medien viel zu schnell Empörung herrscht. Mit ein Grund, warum die Meinungsfreiheit schwinden würde. Von der Mehrheitsmeinung abweichende Positionen zu verteidigen, mache ihn nicht “umstritten”. Im Interview mit Stefan Lenglinger argumentiert Precht seine Thesen.
Kapitel: 00:00 Intro 00:37 Schwindet die Meinungsfreiheit? 08:14 Soll man Precht umstritten nennen? 11:45 (Fehl-)Einschätzungen zur Ukraine 13:17 Soziale Kosten für freie Meinungsäußerung 16:51 Ignorieren die Medien das Thema? 20:00 Kann man “Canceln” mit Faschismus vergleichen? 23:12 Behandeln Medien Precht unfair? 23:46 Ist nicht Social Media das wahre Problem? 30:55 Sind wir zu sensibel geworden? 37:17 Sind Politiker nicht immun gegen “canceln”? 46:22 Wann hat Precht seine Meinung geändert? 47:23 Outro
Quelle: ZIB erklärt und Stefan Lenglinger, 04.12.2025
- Kann Europa Frieden? | Ulrike Guérot
Aufzeichnung der Veranstaltung in Frankfurt am 30.11.2025 – Polarisierte Gesellschaft und gespaltene Meinungslandschaften.
Rechts ist links und umgekehrt, konservativ gibt es nicht mehr, liberal ist neuerdings libertär. Sicherheit kommt vor Freiheit, Frieden ist nicht mehr wichtig, und das Klima ist an allem schuld. Der Fake regiert die Welt, die Wahrheit ist spurlos verschwunden, und wer sie benennt, hat schon verloren. Inhalte sind wertlos, wenn nur die Form perfekt ist: Aus Studien wird Politik, aus Wissenschaft wird Glaube. Ulrike Guérot skizziert in zehn kurzen Essays, in welcher buchstäblich geistlosen Welt wir gelandet sind und wie das politische Denken gedreht und gewendet wurde. Willkommen im 21. Jahrhundert!
Ulrike Guérot studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Philosophie in Bonn, Münster und Paris. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Professorin und Publizistin in den Themenbereichen Europa und Demokratie, mit Stationen in Think Tanks und an Universitäten in Paris, Brüssel, London, Washington, Berlin, Wien und Bonn. 2014 gründete sie das European Democracy Lab e. V., eine Denkfabrik zum Neudenken von Europa. 2016 wurde ihr Buch Warum Europa eine Republik werden muss. Eine politische Utopie europaweit ein Bestseller genauso wie 2022 Wer schweigt, stimmt zu und Endspiel Europa. Sie forscht zur Entwicklung von Konzepten für die Zukunft des europäischen Integrationsprozesses.
Quelle: Westend Verlag, 14.12.2025
- NATO-Erweiterung, Putsch & Unterwanderung: Wie der Ukraine-Krieg begann
Jack F. Matlock Jr. war von 1987 bis 1991 US-Botschafter in der UdSSR und spielte eine Schlüsselrolle bei den Verhandlungen zur Beendigung des Kalten Krieges. Botschafter Matlock erläutert, wie die NATO-Erweiterung das Konzept eines Gemeinsamen Europäischen Hauses zerstörte, wie der Angriff auf Jugoslawien den Status der NATO als „Verteidigungsallianz“ beendete und wie der Putsch und die Unterwanderung der Ukraine den Krieg auslösten.
Original (Englisch) [LINK]
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 12.12.2025
- Merz riskiert die Finanz-Bombe – Mein Bericht aus dem Europa-Parlament
In meinem letzten Bericht aus dem EU-Parlament in diesem Jahr geht es um das Sterben in der Ukraine, die russischen Zentralbankguthaben und Merz riskante Finanzbombe, wirtschaftliche Vernunft und Russen-Gas sowie meine Diskussion bei Phoenix über Verbrenner-Aus und Co! Trotz alledem – Frohes Fest!
[Umfangreiche Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]
Quelle: Fabio De Masi, 18.12.2025
- Rechtsextreme „Hammerskins“: Bundesverwaltungsgericht kippt Verbot
Vor 2 Jahren wurde die rechtsextreme Vereinigung „Hammerskins“ von der damaligen Innenministerin Faeser verboten. Nun hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die Entscheidung gekippt – aus formalen Gründen.
Quelle: tagesschau, 19.12.2025
Anmerkung CG: NATO-kritische Analysten und Journalisten werden persönlich sanktioniert, ihre Konten gesperrt, sie dürfen im EU-Raum nicht mehr wirtschaftlich tätig sein, dürfen das EU-Gebiet nicht verlassen – und das alles ohne Anklage und ohne Gerichtsprozess – während Neonazis frohlockend ihre Vermögenswerte, Immobilien und laut Tagesschau auch legale Waffen zurückbekommen und weiter “wirken dürfen”, also neue Mitglieder anwerben und ihr Unwesen gegen die demokratische Grundordnung treiben dürfen. Man hält es im Kopf nicht aus, was in unserem Rechtsstaat so alles möglich ist.
- Diesen Preis bezahlt man für Meinungsfreiheit – der Fall Flavio von Witzleben
Flavio von Witzleben wurde ohne Angabe von Gründen von seiner Hausbank debankt – ein Vorgang, der für jeden von uns alarmierend sein sollte. In diesem Interview sprechen wir über die Hintergründe, die Auswirkungen auf seine Existenz und die beunruhigende Entwicklung in Deutschland. Ein wichtiges Gespräch über Freiheit, Transparenz und Machtmissbrauch.
Quelle: HKCM, 07.12.2025
- Thousands Rally in Paris Against NATO and Ukraine War, Calling for Peace and National Sovereignty
Thousands of protesters marched through central Paris demanding an end to NATO military escalation and France’s involvement in the Ukraine war. Demonstrators criticised President Emmanuel Macron, the European Union and NATO, calling for peace talks and national sovereignty.
The rally comes as former U.S. President Donald Trump continues to signal support for negotiations to end the Ukraine conflict, reshaping global debate over diplomacy versus military escalation.
Quelle: APT (621.000 Abonnenten), 14.12.2025
- Ackerland als Kapitalanlage: Für Landwirte bald unbezahlbar? | Doku | NDR Story
Die Preise für Ackerland gehen in Norddeutschland seit Jahren steil nach oben, denn die Nachfrage nach Boden ist riesig. Erzeuger erneuerbarer Energien benötigen Flächen, für Bauprojekte müssen Ausgleichsflächen her. Und: Finanzstarke Investoren sehen Boden offenbar als sichere Kapitalanlage. Doch was bedeutet das für die Landwirte, die auf dem Boden wirtschaften? Wird der Acker für sie bald unbezahlbar?
Die Autoren Lennart Banholzer und Simon Hoyme haben zwischen Weser und Oder exklusive Einblicke in die Besitzverhältnisse der regionalen Landwirtschaft recherchiert. Sie treffen Bauern sowie Geldanleger, die sich offenbar von Immobilien auf Agrarland verlagern. Sie kaufen teils ganze Betriebe inklusive der dazugehörigen Flächen.
Für Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ein Problem, wie sie im Interview mit der NDR Story sagt: “Wir haben zunehmend Unternehmen, die als Kapitalanlage von außen Böden aufkaufen. Zu hohen Preisen. Was sich dann ein Landwirt nicht mehr leisten kann.”
Einen Einblick in diesen Handel mit dem Ackerland zu bekommen, ist nicht einfach. Die NDR Reporter stoßen auf einen verschwiegenen Markt, in dem sich niemand gern in die Karten schauen lässt.
Ein Verkauf hat Auswirkungen nicht nur für die Eigentümer, sondern auch für Mitarbeitende und Kunden oder Auftraggeber. “Die Verkäufer wollen in den seltensten Fällen, dass man weiß, dass sie ihren Hof verkaufen wollen”, sagt der Agrarmakler Simon Wolk aus Schleswig-Holstein, den die Reporter für die NDR Story begleiten konnten. Er sagt, die meisten seiner Klienten seien Landwirte – außerlandwirtschaftliche Investoren seien die Minderheit.
Ackerland wird von vielen als reine Kapitalanlage genutzt. Für so manchen Landwirt wirkt diese Entwicklung bedrohlich, wie Patrick Rückert aus Mecklenburg-Vorpommern erklärt. Er leitet heute als Geschäftsführer einen großen Betrieb im Osten von Sachsen, der mehr als 3.000 Hektar Acker- und Grünland bewirtschaftet und mehr als 1.000 Milchkühe hält. Die dafür notwendigen 90 Mitarbeitenden kommen alle aus der Umgebung, sagt Rückert.
Sein Betrieb ist in der Gegend ein wichtiger Arbeitgeber. Er ist nach der Wiedervereinigung aus mehreren, in der DDR üblichen Landwirtschaftlichen Produktionsgesellschaften (LPG) hervorgegangen und gehört heute 51 Kommanditisten. Würde ein solcher Betrieb an einen Investor verkauft würden die Arbeitsplätze zusammengestrichen, so befürchtet Rückert.
Die NDR Story versucht, einen offenen, ausgewogenen Einblick in die Besitzverhältnisse von norddeutschem Ackerland zu gewinnen und zeigt die Praxis, wie es veräußert wird. Denn sowohl für Investoren als auch für Landwirte gilt – der Preiskampf wird immer härter, Land wird unglaublich teuer. Wo endet das?
HOMEPAGE DER NDR STORY [LINK]
Quelle: NDR Doku, 10.11.2025
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Ukraine-Krieg: Die größte politische Kehrtwende seit Kriegsbeginn – Küppersbusch TV
Der Ukrainekrieg verändert alles. Auch die Wahrheit. Was gestern noch als „Kapitulation“ galt, wird heute als „realpolitischer Erfolg“ verkauft. Friedrich Merz fordert plötzlich, wofür Rolf Mützenich öffentlich zerlegt wurde: Waffenstillstand entlang der Kontaktlinie, keine Nato-Mitgliedschaft, Verhandlungen mit Putin. Die politische Erzählung zum Ukrainekrieg hat sich gedreht. Leise, aber fundamental. Während hunderttausende Tote und Verwundete kaum noch eine Rolle spielen, verschieben sich rote Linien: territoriale Unversehrtheit, Nato-Beitritt, Reparationen. Viel Spaß und gute Unterhaltung!
0:00 Kommt doch her! 0:11 Die “beliebteste” Politikerin Deutschlands 1:39 Ukraine, Krieg, Verhandlungen, Nato, Merz, Putin und die Wahrheit dazwischen 6:57 Nebenwiderspruch 7:18 Liebe an Jörg Wagner 8:11 Küppis musikalisches Quiz (feat. Juergen @Friesenhahn)
Quelle: Küppersbusch TV, 18.12.2025
- Kriegstüchtig? Politische Satire zur Zeitenwende | Reiner Kröhnert live
Politisches Kabarett & Parodie – Live aus dem Düsseldorfer Kom(m)ödchen (November 2025).
Reiner Kröhnert kommentiert mit scharfer Satire den Ukraine-Krieg, die Debatte um Kriegstüchtigkeit und politische Rhetorik in Deutschland.
Quelle: Reiner Kröhnert, 18.12.2025
- Rettungswagen nur noch gegen Aufpreis – Sozialstaat am Ende? #störfaktor
Quelle: Der Störfaktor, 11.12.2025
- Ukraine-Krieg: Die größte politische Kehrtwende seit Kriegsbeginn – Küppersbusch TV