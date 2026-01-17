Videohinweise am Samstag

Roger Köppel [Auszüge transkribiert, CG]: “Ich bezweifle etwas die These, dass sich die Amerikaner aus äh Europa verabschieden. Erstens haben sie immer noch nukleare Stützpunkte in Europa, nicht zuletzt in Deutschland. Und wenn man die amerikanische Außenpolitik etwas in der längeren Sicht jetzt anschaut, al seit dem Zweiten Weltkrieg so viel Zeit ist das ja auch nicht, ist Ihnen schon wichtig, dass sie in der europäischen Festland sozusagen Platte präsent sind. Das ist ja auch letztlich der Grund für die Auseinandersetzung mit Russland, oder? Russen natürlich hier das Gefühl haben, dass die Amerikaner mit ihren NATO in der Ukraine zu weit vorgedrungen sind und dann gehen sie dagegen, wollen die zurückschlagen. Deshalb bin ich da auch bei der These sehr vorsichtig, dass Putin jetzt Europa einsacken will. Ich glaube, wenn wir die militärischen Fortschritte der Russen anschauen in der Ukraine, da glaube ich, dauert’s noch ein paar Jahre, bis man am Brandenburger Tod diecke aufschichten muss. Aber was natürlich auffällig ist jetzt und das dann auch für die Medien schaffenden, aber auch für unsere Politiker ein Alarmzeichen. Ich meine, als Putin in die Ukraine einmarschiert ist, da war ja das Geschrei grenzenlos. ein Völkerrechtsbruch, der stand mehr oder weniger auf der gleichen Stufe moralisch wie Hitler, Stalin und die Größen Verbrecher. Und wenn jetzt die Amerikaner das gleiche machen, müsste ja im Grunde die EU und glaubwürdig zu bleiben, müsste sie ja sofort Trump und die Familie von Trump auf die Sanktionsliste stellen. Man müsste die frei Schaden […] Es ist entweder gilt das Völkerrecht und dann gilt es so, wie man es gegen Russland anwendet oder es gilt eben nicht und man findet Ausnahmen. Wenn ich lese, die neue Zürcherzeitung schreibt schon, ja, es gibt moralische Gründe das Recht auszuhebeln. Nein, entweder man verpflichtet sich auf diesen Standard, also diese Völkerrechts Mhm. Vertreter, die jetzt sich da dermaßen aus dem Fenster gelegt hab aus dem Fenster gelt haben, die sind natürlich sehr unglaubwürdig geworden. […] der entscheidende Punkt der entscheidende Punkt ist eine Intervention ist eine brutale gewalttätige Missachtung des Selbstbestimmungsrechts der Völker und das ein Völkerrechtsbruch und wenn man glarwürdig sein muss, müsste man beides kritisieren und in der gleichen wehementen Sprache auch wenn die Umstände, da gebe ich Ihnen recht unterschiedlich sind, aber für die rechtliche Betrachtung irrelevant, weil eine, wenn man jetzt sagt, ja, wir intervenieren in Österreich, weil uns irgendetwas nicht passt oder weil wir glauben, die Regierung sei nicht in der Lage ein Budget zusammenzustellen, dann ist das ja nicht als Rechtfertigung zu nehmen, um einen Völkerrechtsbruch zu rechtfertigen. Also wir sehen zweierlei Maßstäbe.”