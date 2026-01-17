Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Aufgedeckt: Die Grönland-Verschwörung – Küppersbusch TV
- USA und Israel unterstützen Proteste im Iran: Trump fordert Regimewechsel
- Trump: Raubtier oder Retter? | Links. Rechts. Mitte | Alarmstufe Trump: Kommt jetzt die Neue Weltordnung?
- Der Ukraine-Krieg als Ponzi-System: Wer zahlt die Milliarden?
- Monopolisten der Wahrheit | Hannes Hofbauer und Walter van Rossum im MANOVA-Gespräch
- „Raus aus der WHO“ – Dr. Beate Pfeil
- Georgien sagt Nein zur „EUSSR“: Neutralisten-Chef Zghenti im Gespräch
- Wie planen die USA Venezuela zu kontrollieren? | Glenn Greenwald
- Palestine: Israel kills at least 10 in Gaza as U.S. launches phase two of ceasefire deal
- The Fatal ICE Shooting and Gaza Are More Connected Than You Realize
- ES GRÖNT SO GRÖN | Das 3. Jahrtausend #125
- Ärzte: „Bloß keine Corona-Aufarbeitung“ – Punkt.PRERADOVIC mit Dr. med. Jürgen Borchert
- Cubans march to honor 32 combatants killed during U.S attack on Venezuela
- Wenn der tote Baum fällt, erwacht das Leben – Belästigungen #42 von Michael Sailer
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten.
- Aufgedeckt: Die Grönland-Verschwörung – Küppersbusch TV
Elon Musk, Peter Thiel, Jeff Bezos, Sam Altman und ein eisiges Ziel:
Was, wenn Grönland zum Spielball grenzenloser Gier wird?
Warum steht Grönland plötzlich im Fokus von Tech-Milliardären, Investoren und US-Politik? Es geht um Bodenschätze, Wasser, Militärbasen, libertäre Städte ohne Regulierung und um eine Zukunft, die nicht zufällig fernab der Öffentlichkeit geplant wird.
Viel Spaß und gute Unterhaltung!
0:00 Herzlichen Glückwunsch
0:13 „Freedom City“ ohne Gesetze
3:05 Interessante Lektüre
4:50 Alles gehört zusammen
7:15 Küppis musikalisches Quiz
Die gezeigten Quellen findet ihr hier
Quelle: Küppersbusch TV, 15.01.2026
Anmerkung CG: Sehenswerte Recherche zu den feuchten Träumen den libertären Imperialisten.
TRUMP will GRÖNLAND: Was tut die EU? | ARTE Europa – Die Woche
“Wir brauchen Grönland” : Viel offener kann man einen Besitzanspruch kaum ausdrücken. Seit Donald Trump wieder im Weißen Haus sitzt, greift er immer deutlicher nach der größten Insel der Welt. Dabei gehört Grönland immer noch zu Dänemark und hat auch enge Verbindungen zur EU.
Doch seine seltenen Rohstoffe und seine strategisch wichtige Position im Polarkreis zwischen Asien und Europa machen Grönland zum Objekt der Begierde. Die Menschen vor Ort wünschen sich dagegen vor allem Unabhängigkeit. Wie soll Europa in dieser komplexen Lage reagieren?
Quelle: ARTE, 16.01.2026, Video verfügbar bis zum 15/04/2026
- USA und Israel unterstützen Proteste im Iran: Trump fordert Regimewechsel
US & Israel support protests in Iran: Trump calls for regime change
[Die US-Regierung unterstützt offen die Proteste im Iran. Ein israelisches Medienunternehmen gab zu, dass ausländische Mächte iranische Randalierer mit Waffen ausstatten, um zu versuchen, die Regierung zu stürzen. Ben Norton erklärt den geopolitischen Kontext und warum die USA seit der iranischen Revolution 1979 einen Regimewechsel anstreben.
Themen: 0:00 (CLIP) Trump unterstützt Proteste im Iran 0:11 Unruhen im Iran 0:42 Israelische Medien über die Bewaffnung iranischer „Demonstranten” 1:49 Von den USA unterstützter Versuch eines Regimewechsels 3:14 (CLIP) Trump drängt auf Regimewechsel im Iran 3:41 Trump droht (erneut) mit Angriff auf den Iran 5:15 CIA-Putsch im Iran 1953 5:56 Verbrechen des von den USA unterstützten Schahs 6:50 Iranische Revolution 7:53 US-Imperialismus: Wolfowitz-Doktrin 8:43 Geopolitik des Nahen Ostens (Westasien) 10:12 Iran: BRICS, SCO, China, Russland 11:14 USA planen „Neugestaltung des Nahen Ostens” 12:18 (CLIP) Wesley Clark: 7 Länder in 5 Jahren 12:56 Trumps Drohungen gegen den Iran 14:52 Trump verbreitet Fake News 15:24 Trump droht mit Zöllen 16:21 Trump: „Übernahme [iranischer] Institutionen” 17:23 USA ziehen Truppen aus Katar ab 18:06 USA planen Angriff auf den Iran 19:20 „Demonstranten” brennen Gebäude nieder 21:22 Iranische „Demonstranten” sind bewaffnet 22:58 Ähnlichkeiten zu Syrien und Libyen 25:15 USA unterstützen iranischen „Kronprinzen” 27:49 (CLIP) „Kronprinz“: „Dies ist ein Krieg“ 29:31 Opfer für das Imperium 30:24 Israel unterstützt den iranischen „Kronprinzen“ 31:25 Mike Pompeo: Mossad unterstützt Proteste 32:30 USA prahlen mit „maximalem Druck“ 33:06 US-Sanktionen zerstören iranische Wirtschaft 34:47 Outro
Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Geopolitical Economy Report auf X
Ben Norton auf X
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 16.01.2026
Proteste im Iran: Was westliche Medien ignorieren
Die Lage der Bevölkerung im Iran ist desaströs! Das liegt jedoch nicht nur an der Unfähigkeit der Regierenden in Teheran, analysiert unser stellvertretender Parteivorsitzende Michael Lüders. Was westliche Medien gerne ignorieren: Die Sanktionen gegen den Iran haben die Wirtschaft ruiniert und die Mittelschicht verarmt. Nun eskalieren die Proteste.
Die Losung, der Sturz des Mullah-Regimes brächte die Demokratie, ist aber viel zu einfach! Der Sohn des Schahs als demokratischer Retter? Diese Rechnung geht allein schon nicht auf, weil ihm die Rückendeckung in der Bevölkerung fehlt.
Und auch das geopolitische Risiko wird unterschätzt, sollte Donald Trump tatsächlich militärisch in den Konflikt eingreifen. Russland und China werden anders als in Venezuela nicht tatenlos zusehen, wenn die USA im Iran einen Regime Change durchzusetzen versuchen.
Quelle: BSW Bund, 13.01.2026
Proteste im Iran und General Wesley Clark zu “Seven Countries in Five Years”
Derzeit sind die gewaltsamen Proteste im Iran in aller Munde. In westlichen Medien werden sie gerne als ein Kampf für Demokratie und Freiheit dargestellt.
Dabei wird jedoch vergessen, dass die Pläne der USA, die Regierung im Iran zu stürzen, schon Jahrzehnte zurückreichen.
So erklärte der ehemalige Oberbefehlshabers der NATO-Streitkräfte in Europa (SACEUR), General Wesley Clark bereits im Jahr 2007, dass er nach dem 11. September 2001 im Pentagon ein Memo einsehen konnte, das US-Angriffspläne auf sieben Länder innerhalb von 5 Jahren aufzeigte: Irak, Syrien, Libanon, Somalia, Libyen, Sudan und den Iran.
- Trump: Raubtier oder Retter? | Links. Rechts. Mitte | Alarmstufe Trump: Kommt jetzt die Neue Weltordnung?
Der US-Angriff auf Venezuela hat eine neue Ära der Geopolitik eingeläutet. Stehen wir am Anbeginn einer Neuen Weltordnung, in der die Großmächte wehrlose Nachbarstaaten wie Raubtiere überfallen?
Oder war der Militärschlag gegen Venezuela ein genialer Schachzug, der auch Russland zu einem Frieden in der Ukraine zwingen kann? Steht als Nächstes Europa auf dem Speiseplan der Großmächte?
Die weiteren Themen der ganzen Sendung:
Europa rüstet auf: Ist die Neutralität in Gefahr?
Neues Jahr, alte Krise: Rutscht Österreich weiter ab?
Darüber diskutiert Katrin Prähauser mit diesen Gästen:
Andreas Mölzer, “Krone”-Kolumnist
Barbara Tóth, “Falter”-Journalistin
Christian Ultsch, stellvertretenden Chefredakteur bei der „Presse“
Roger Köppel, Chefredakteur der Schweizer Weltwoche
Die ganze Sendung bei ServusTV On
Quelle: ServusTV On, 12.01.2026
Roger Köppel [Auszüge transkribiert, CG]: “Ich bezweifle etwas die These, dass sich die Amerikaner aus äh Europa verabschieden. Erstens haben sie immer noch nukleare Stützpunkte in Europa, nicht zuletzt in Deutschland. Und wenn man die amerikanische Außenpolitik etwas in der längeren Sicht jetzt anschaut, al seit dem Zweiten Weltkrieg so viel Zeit ist das ja auch nicht, ist Ihnen schon wichtig, dass sie in der europäischen Festland sozusagen Platte präsent sind. Das ist ja auch letztlich der Grund für die Auseinandersetzung mit Russland, oder? Russen natürlich hier das Gefühl haben, dass die Amerikaner mit ihren NATO in der Ukraine zu weit vorgedrungen sind und dann gehen sie dagegen, wollen die zurückschlagen. Deshalb bin ich da auch bei der These sehr vorsichtig, dass Putin jetzt Europa einsacken will. Ich glaube, wenn wir die militärischen Fortschritte der Russen anschauen in der Ukraine, da glaube ich, dauert’s noch ein paar Jahre, bis man am Brandenburger Tod diecke aufschichten muss. Aber was natürlich auffällig ist jetzt und das dann auch für die Medien schaffenden, aber auch für unsere Politiker ein Alarmzeichen. Ich meine, als Putin in die Ukraine einmarschiert ist, da war ja das Geschrei grenzenlos. ein Völkerrechtsbruch, der stand mehr oder weniger auf der gleichen Stufe moralisch wie Hitler, Stalin und die Größen Verbrecher. Und wenn jetzt die Amerikaner das gleiche machen, müsste ja im Grunde die EU und glaubwürdig zu bleiben, müsste sie ja sofort Trump und die Familie von Trump auf die Sanktionsliste stellen. Man müsste die frei Schaden […] Es ist entweder gilt das Völkerrecht und dann gilt es so, wie man es gegen Russland anwendet oder es gilt eben nicht und man findet Ausnahmen. Wenn ich lese, die neue Zürcherzeitung schreibt schon, ja, es gibt moralische Gründe das Recht auszuhebeln. Nein, entweder man verpflichtet sich auf diesen Standard, also diese Völkerrechts Mhm. Vertreter, die jetzt sich da dermaßen aus dem Fenster gelegt hab aus dem Fenster gelt haben, die sind natürlich sehr unglaubwürdig geworden. […] der entscheidende Punkt der entscheidende Punkt ist eine Intervention ist eine brutale gewalttätige Missachtung des Selbstbestimmungsrechts der Völker und das ein Völkerrechtsbruch und wenn man glarwürdig sein muss, müsste man beides kritisieren und in der gleichen wehementen Sprache auch wenn die Umstände, da gebe ich Ihnen recht unterschiedlich sind, aber für die rechtliche Betrachtung irrelevant, weil eine, wenn man jetzt sagt, ja, wir intervenieren in Österreich, weil uns irgendetwas nicht passt oder weil wir glauben, die Regierung sei nicht in der Lage ein Budget zusammenzustellen, dann ist das ja nicht als Rechtfertigung zu nehmen, um einen Völkerrechtsbruch zu rechtfertigen. Also wir sehen zweierlei Maßstäbe.”
- Der Ukraine-Krieg als Ponzi-System: Wer zahlt die Milliarden?
In dieser Analyse legt Dimitri Lascaris die finanzielle Realität hinter dem Ukraine-Krieg offen. Die Ukraine ist faktisch zahlungsunfähig, dennoch haben die EU und Kanada in den vergangenen Wochen neue Kredite und Garantien in dreistelliger Milliardenhöhe zugesagt.
Diese Mittel werden als Unterstützung dargestellt, doch bei genauer Betrachtung zeigt sich ein System aus nicht rückzahlbaren Schulden, fortlaufender Refinanzierung und politischen Versprechen mit brüchiger wirtschaftlicher Grundlage. Lascaris analysiert, warum diese Finanzierung nur durch immer neue Geldzuflüsse aufrechterhalten werden kann, welche Rolle der militärisch-industrielle Komplex spielt und weshalb die offiziellen Rückzahlungszusagen ökonomisch kaum haltbar sind.
Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 28. Dezember 2025 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER DIMITRI LASCARIS: Dimitri Lascaris ist Journalist und Rechtsanwalt. Als Anwalt ist er auf Sammelklagen, internationales Recht und Menschenrechte spezialisiert. Er war Mitglied der Schattenkabinette der Grünen Parteien Kanadas und Quebecs. Im Jahr 2020 kandidierte er für den Vorsitz der Grünen Partei Kanadas und belegte den zweiten Platz. Er ist außerdem Gründer und Herausgeber des YouTube-Kanals „Reasons 2 Resist with Dimitri Lascaris: @reason2resist
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
Quelle: acTVism Munich, 09.01.2026
- Monopolisten der Wahrheit | Hannes Hofbauer und Walter van Rossum im MANOVA-Gespräch
Im Manova-Gespräch diskutiert Walter van Rossum mit dem Verleger Hannes Hofbauer über die Strukturen, Akteure und Instrumente des von Liber-Net offengelegten Zensurnetzwerk-Deutschland und über mögliche Auswege für kritische Stimmen.
Inhaltsverzeichnis:
00:00 Einleitung
01:04 Dossier über das Zensur-Netzwerk
03:49 Taktgeber des Zensur-Netzwerks
05:33 Wie hat sich die Zensur seit 2022 entwickelt?
07:44 Digital Services Act
10:04 Hassverbrechen, Desinformation und Diskurs-Hoheit
13:54 Wahrheitsbegriff im Wandel der Zeit
16:18 Abschottung der Gegenöffentlichkeit
20:40 Der Fall Jacques Baud und weitere
26:55 EU-Sanktionen können alle treffen
28:18 Warum Bücher seltener zensiert werden
32:08 Zensiere einen, knebel hunderte
36:53 Wer steckt hinter Liber-Net?
37:36 DACH-Raum als Zensur-Hochburg
39:03 Mit Kreativität Zensur überwinden
Quelle: Manova (65.100 Abonnenten), 09.01.2026
- „Raus aus der WHO“ – Dr. Beate Pfeil
Am 8.12.2025 organisierte die Initiative für Demokratie und Aufklärung die Veranstaltung „Organisatoren der Unfreiheit“ mit Beate Pfeil, Gunter Frank und Kay Klapproth.Wir veröffentlichen hier den Vortrag von Beate Pfeil. Hier finden Sie außerdem die Vorträge von Gunter Frank [LINK] und Kay Klapproth [LINK]
Die Juristin Dr. Beate Pfeil analysiert in ihrem Vortrag die Rolle der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Folgen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) für Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und nationale Souveränität. Sie legt anschaulich dar, dass die WHO in höchstem Maße intransparent agiert und sich zunehmend zu einem Instrument politischer und wirtschaftlicher Interessen entwickelt hat.
Eine der größten Gefahren: Durch Public-Private-Partnerships habe sich eine toxische Beziehung zwischen öffentlichem und privatem Einfluss entwickelt, die die Unabhängigkeit der WHO massiv untergräbt.
Mit den 2024 beschlossenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften drohe laut Pfeil eine weitere Verschärfung des Trends zu Dauerkrisenmanagement und Verhaltenslenkung. Besonders problematisch sei die Machtkonzentration beim WHO-Generaldirektor. Machtmissbrauch und Einflussnahme hätten dazu geführt, dass sich die ehemalige Gesundheitsorganisation zu einer ernstzunehmenden Bedrohung für Rechtsstaat und freie Gesellschaft entwickelt habe.
Gleichzeitig kooperiere die WHO eng mit großen Digitalplattformen, um Einschränkungen der Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit durchzusetzen und Kritik zu unterdrücken.
Für Dr. Pfeil habe sich die WHO von ihrem ursprünglichen Auftrag weit entfernt. Was heute als Gesundheitsschutz verkauft werde, sei längst zu einem System aus Interessen und Geldflüssen verkommen. Die Organisation sei inzwischen so kaputt und korrupt, dass ein Austritt aus der WHO der einzige vernünftige Schritt sein könne.
Quelle: Initiative für Demokratie und Aufklärung e.V., 14.01.2026
- Georgien sagt Nein zur „EUSSR“: Neutralisten-Chef Zghenti im Gespräch
Georgien hat eine neue pro-neutralitäts Partei. Ich spreche mit einem ihrer Gründungsmitglieder, dem ehemaligen georgischen Botschafter Konstatin Zhgenti, über die neue Bewegung für ein neutrales und souveränes Georgien, das mit allen befreundet und mit niemandem verfeindet sein möchte.
Zeitmarken:
00:00:00 Einführung & Biografie
00:05:38 Neutralität & Beziehungen zu Russland
00:11:13 Öffentliche Meinung zur EU
00:13:54 Westliche Wahrnehmungen & Propaganda
00:20:09 Georgien als Brücke
00:22:57 Konfliktlösung & Der Vergleich mit der Ukraine
00:29:32 NATO-Instabilität & Zwangsdiplomatie
00:34:22 Wahlziele & Innenpolitik
Neutrality Studies Substack
Original Video
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 16.01.2026
- Wie planen die USA Venezuela zu kontrollieren? | Glenn Greenwald
In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, analysiert der Pulitzer-Preisträger Glenn Greenwald die US-Bombardierung Venezuelas und die anschließende Operation zum Regimewechsel, die er als einen nicht erklärten Krieg bezeichnet. Er zeigt, wie diese Eskalation in der Festnahme und Überstellung von Nicolás Maduro nach New York mündete – und warum dieser Kurs weder offen diskutiert noch vom US-Kongress genehmigt wurde. Greenwald hinterfragt die offiziellen Rechtfertigungen wie Drogenbekämpfung und „nationales Interesse“ und beleuchtet Aussagen von Donald Trump und Marco Rubio, wonach die USA Venezuela künftig selbst „regieren“ würden.
Dieses Video wurde von System Update produziert und am 6. Januar 2026 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um zur Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus beizutragen.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
Quelle: acTVism Munich, 11.01.2026
- Palestine: Israel kills at least 10 in Gaza as U.S. launches phase two of ceasefire deal
In the last 24 hours, Israeli attacks across Gaza left at least 10 Palestinians dead, including six people killed when two houses were bombed in Deir el‑Balah, among them a 16‑year‑old girl. Meanwhile, U.S. President Donald Trump announced the progression to the second phase of the peace plan between the Hamas resistance movement and Israel, establishing a “Board of Peace” for Gaza as part of a broader 20‑point initiative. The plan shifts focus from ceasefire monitoring to reconstruction and demilitarization. Since the ceasefire took effect, at least 451 Palestinians have been reported killed, including more than 100 children.
Quelle: TeleSUR English, 16.01.2026
- The Fatal ICE Shooting and Gaza Are More Connected Than You Realize
Veteran and whistleblower Anthony Aguilar joins Cenk Uygur to discuss ICE agents training with Israeli security forces.
#TheYoungTurks #BreakingNews #TYT
Quelle: TYT’s The Conversation, 13.01.2026
- ES GRÖNT SO GRÖN | Das 3. Jahrtausend #125
Es grönt so grön wenn Donald ätzt und dröhnt: Ich will Grönland! Und man fragt sich: Was will er eigentlich nicht? Venezuela will er ja auch, genau wie Kuba, Nicaragua, Kolumbien und Mexiko. Ganz zu schweigen vom Iran. Die gute Nachricht: Noch kann Kanada den USA gratis beitreten. Unterdessen durchkreuzt Deutschland diese imperialistischen Pläne mit 13 Soldaten. Viel Glück ist was wir brauchen werden – jetzt im 3. Jahrtausend. Die komplette Sendung und alle Links dazu gibt es auf unserer Webseite [LINK]
00:00:00 BEGINN
00:02:02 DIE DONROE-DOKTRIN – Das Imperium markiert sein Revier
00:24:12 WIR DANKEN UNSEREN SPENDERN!
00:30:44 ES GRÖNT SO GRÖN – Warum das Imperium scharf auf Grönland ist
01:18:04 SCHAH STATT MULLAH – Das Imperium plant den Umsturz im Iran
01:39:15 EU-INQUISITION – Freiheit für Jacques Baud!
02:13:47 ENDE
Quelle: ExoMagazinTV, 15.01.2026
- Ärzte: „Bloß keine Corona-Aufarbeitung“ – Punkt.PRERADOVIC mit Dr. med. Jürgen Borchert
Ärzte in der Coronazeit. Ein unseliges Kapitel, das inzwischen fast aus unserem Blickfeld verschwunden ist. Das Gros der Mediziner hat nicht hinterfragt, sondern lieber Geld verdient mit der hastig zugelassenen mRNA-Injektion. Nebenwirkungen und Schäden wurden meist ignoriert und Patienten abgewiesen. Internist und Allgemeinmediziner Dr. Jürgen Borchert hat als Delegierter der Ärztekammer bis Herbst 2025 versucht, eine Aufarbeitung unter Kollegen in Gang zu bringen. Und pure Feindseligkeit geerntet. Bis hin zur körperlichen Bedrohung. Würde die deutsche Ärzteschaft wieder genauso brav mitmachen?
Quelle: Punkt.PRERADOVIC, 16.01.2026
- Cubans march to honor 32 combatants killed during U.S attack on Venezuela
Quelle: TeleSUR English, 16.01.2026
- Wenn der tote Baum fällt, erwacht das Leben – Belästigungen #42 von Michael Sailer
In der Kolumne ‚Belästigungen‘ befasst sich Michael Sailer seit mehr als einem Vierteljahrhundert witzig, eigensinnig und manchmal auch provozierend mit … Belästigungen, nicht nur, aber auch und manchmal gerade in München.
Quelle: Radio München, 6.1.2026
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
-
Blackout in Berlin und deutsche Soldaten in Grönland | richling backstage
Überfall in Venezuela. Grönland auf der Kippe. Ein explodierender Iran. Russische Schiffe werden geentert und Berlin sitzt tagelang im Dunkeln. Steht die Weltordnung auf dem Kopf und die Nato vor dem Aus? Sind das nicht Ereignisse für Monate, für Jahre? Oder liegen wir seit Silvester im Koma? Richling guckt auf den Wecker: Ja, nix Koma! Das geht alles in wenigen Tagen.
Diese Fragen beantwortet richling backstage – auf seine ganz eigene Art. Ungeschminkt, ungefiltert, unmittelbar: Mathias Richling kommentiert aktuelles Zeitgeschehen in den Backstage-Räumen von Bühnen in der Republik. Wir erleben Mathias persönlich- satirischen Beitrag zur Lage der Nation – Rollen sind dabei vorgesehen, allerdings nur als schnelle Parodiefiguren ohne Kostüm, Maske und Requisiten. Mathias blickt dabei – passend zum Setting – hinter die Kulissen von Politik und Gesellschaft. So gehen Form und Inhalt Hand in Hand.
Quelle: SWR, 15.01.2026
-
Syrischer Staatsempfang
#DeepFakeSatire
Quelle: Snicklink, 14.01.2026
- Blackout in Berlin und deutsche Soldaten in Grönland | richling backstage