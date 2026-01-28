Videohinweise am Mittwoch

Jared Kushners Gaza-„Masterplan“ – ein Experiment für die Menschheit Max Blumenthal und Aaron Maté von The Grayzone diskutieren über den dystopischen „Masterplan“, den Jared Kushner, der Schwiegersohn des ehemaligen Präsidenten, in Davos vorgestellt hat. Dieser sieht den Bau eines hochtechnologischen Konzentrationslagers auf den Ruinen von Gaza vor, um Milliardenprofite für Trumps Gefolgsleute zu generieren, während die Überlebenden des Krieges mit den Resten vom Tisch der Mächtigen abgespeist werden. Blumenthal erläutert, wie Gaza nun als Blaupause für ein globales Unterdrückungsmodell unter dem Deckmantel von Trumps „Board of Peace“ dient, einem System des politischen Gefälligkeitshandels. Weitere Berichterstattung unter [LINK] Original Video [LINK] Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated. Quelle: The Grayzone Deutsch, 26.01.2026

2026 Schweizer Sicherheitsstrategie: Weg in die NATO & Militarisierung | Christoph Pfluger Die Schweiz auf dem Pfad Finnlands und Schwedens: Wie die Schweizer Regierung in ihrer neuen Sicherheitsstrategie den Weg in die NATO ebnet und die ganze Gesellschaft in einen Zustand der Sicherheitsstarre versetzen will. Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 15.01.2026

Andreas Rebers [Auszüge transkribiert, CG]: „Wir hatten in Berlin vor ein paar Tagen eine Aktion, sie nannte sich den Herrschenden den Saft abdrehen. An die Verantwortlichen und die Sympathisanten für diesen ideologischen Unsinn sei eines gesagt: Die herrschende Klasse hat eine andere Kragenweite und wenn ich an die nicht rankomme und mich entscheide, deren Abhängige abzuzocken und ihnen das Licht abzuschalten, dann ist das Wahlkampf – aber nicht für uns.“ […]

„Brüderinnen und Brüder, bevor wir uns mit einem letzten Lied von Franz Josef Degenhardt verabschieden, möchte ich um etwas bitten. Ich bin seit jeher jemand, der dafür plädiert, dass es nicht laut ist, sondern leise, nicht schneller, sondern langsamer, zugewandter, freundlicher, verständnisvoller, verzeihender, mitfühlender oder um es mit Rosa Luxemburg zu sagen: Mensch sein. Darum geht es: Mensch sein, und das bedeutet aufrecht, klar und heiter, vor allem heiter, trotz alledem und alledem. Denn ich glaube, die Welt zu verbessern – es gibt drei Dinge, durch die die Welt konkret zu einem besseren Ort wird. Das ist denken, lachen und wie der Österreicher sagt, pudern. […] Alle drei Dinge unterliegen dem Kontrollverlust. Das betreute Denken kennen wir genügend aus dem ZDF und aus den Öffentlich-rechtlichen. Das betreute Denken ist es nicht. Das freie Denken ermöglicht die Idee und eine Idee ist ein Geschenk. Dafür kannst du nichts. Ein guter Witz, eine Pointe, die das Lachen hervorbringt, ist nicht kontrollierbar. Ich könnte noch ein Witz erzählen, aber ich glaube, ihr versteht es so. Deswegen brauchen wir auch kein betreutes Denken. Es ist der Witz und es ist wie der Orgasmus. Auch das hat ja Humor. Ja, und wenn du nicht kommst, hast du vielleicht den Witz nicht verstanden.“