Videohinweise am Mittwoch
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Gaza: Politik & Medien schweigen! Trumps „Friedensrat“ als Hoffnung? „NEIN“, sagt Michael Lüders!
- Strategie des Stellvertreterkriegs geht weiter | Dr. György Varga
- NIEDERLAGE DES WESTENS – Davos in Panik, Zerfall der EU | Dr. Michael Hudson
- Wehrpflicht, AfD, Ostdeutschland – Wagenknecht feat. Finch
- Wie stellt sich der Westen das vor? – Gabriele Krone-Schmalz bei Monika Gruber | Die Gruaberin
- NATO Am Abgrund: USA & Ukrainekrieg zerstören das Bündnis | General Harald Kujat
- Würden Sie fürs eigene Land in den Krieg ziehen? | Sternstunde Philosophie [zu Gast: Ole Nymoen]
- Der verrückte Plan der USA, die UNO und das Völkerrecht zu zerstören
- Jack Matlock, US-Botschafter in der Sowjetunion 1987–1991, spricht vor 30 Jahren
- Gefahr Stromnetz: Heuer fast 20 000 Notfälle – Punkt.PRERADOVIC mit Stefan Spiegelsperger
- »Rumpelkinder – Schmuddelstilzchen«: Andreas Rebers singt Franz J. Degenhardt
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse [email protected] schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Gaza: Politik & Medien schweigen! Trumps „Friedensrat“ als Hoffnung? „NEIN“, sagt Michael Lüders!
Offiziell gelten die Kampfhandlungen in Gaza als eingestellt. In der Realität bleibt die humanitäre Lage tödlich. Täglich sterben drei bis 10 der 2,1 Millionen Palästinenser, die im Gazastreifen auf 150 km² dicht gedrängt in Zelten leben müssen. 80 Prozent der Infrastruktur sind zerstört. Es fehlt an Lebensmitteln, Medikamenten und medizinischer Versorgung. Kranke und Verwundete dürfen das Gebiet nicht verlassen und die israelische Regierung plant bereits erste Siedlungen.
37 Hilfsorganisationen dürfen in den besetzten Gebieten nicht mehr arbeiten, das UNRWA-Hauptquartier in Ostjerusalem wurde abgerissen. Parallel laufen Gespräche über die Auslagerung der palästinensischen Bevölkerung. Afrikanische Staaten sollen Menschen aufnehmen – Somaliland bis zu einer Million.
Was ist von Trumps neu gegründeten „Friedensrat“ zu halten? Warum schweigt die deutsche Regierung zu all dem und schloss am 11. Januar sogar ein Cyber-Sicherheitsabkommen mit Israel ab – trotz internationalem Haftbefehl? Welche Zukunftsperspektive haben die Palästinenser? Darüber spricht der stellvertretende BSW-Vorsitzende und Nahostexperte Michael Lüders in seinem neuen Video.
Quelle: BSW Bund, 24.01.2026
Jared Kushners Gaza-„Masterplan“ – ein Experiment für die Menschheit
Max Blumenthal und Aaron Maté von The Grayzone diskutieren über den dystopischen „Masterplan“, den Jared Kushner, der Schwiegersohn des ehemaligen Präsidenten, in Davos vorgestellt hat. Dieser sieht den Bau eines hochtechnologischen Konzentrationslagers auf den Ruinen von Gaza vor, um Milliardenprofite für Trumps Gefolgsleute zu generieren, während die Überlebenden des Krieges mit den Resten vom Tisch der Mächtigen abgespeist werden.
Blumenthal erläutert, wie Gaza nun als Blaupause für ein globales Unterdrückungsmodell unter dem Deckmantel von Trumps „Board of Peace“ dient, einem System des politischen Gefälligkeitshandels.
Weitere Berichterstattung unter [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Grayzone Deutsch, 26.01.2026
- Strategie des Stellvertreterkriegs geht weiter | Dr. György Varga
Sind die Friedensabkommen zufällig gescheitert, oder wurden sie nur genutzt, um Zeit für den Krieg zu gewinnen? Nutzt die Europäische Union diese Krise, um ihren Mitgliedsstaaten Macht zu entziehen? Und warum bietet das Eingeständnis, dass es sich um einen Stellvertreterkrieg handelt, tatsächlich die beste Hoffnung auf Frieden? Ich gehe diesen Fragen mit Dr. György Varga nach, einem ungarischen Diplomaten, der den Aufbau zu diesem Konflikt mit eigenen Augen miterlebt hat. Als ehemaliger Leiter der OSZE-Mission an der russischen Grenze verbrachte er vier Jahre damit, zu beobachten, wie sich die Lage verschlechterte, bevor die Invasion begann. Er bringt eine seltene, praxisnahe Perspektive darauf mit, warum die Diplomatie scheiterte und was der Westen falsch gemacht hat.
Kapitelmarken: 00:00:00 Die OSZE-Mission an der russischen Grenze 00:05:03 Scheitern von Minsk & Ursachen des Krieges 00:12:13 Ungarns Haltung zum Ukrainekrieg 00:15:57 Aktive vs. formale Neutralität in Europa 00:20:08 EU-Sanktionen, Vetos & Souveränität 00:26:16 US-Außenpolitik & der Stellvertreterkrieg 00:33:06 Realismus, Einflusssphären & Minderheitenrechte 00:36:57 Schlussfolgerung
Neutrality Studies Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 28.01.2026
- NIEDERLAGE DES WESTENS – Davos in Panik, Zerfall der EU | Dr. Michael Hudson
Website von Professor Michael Hudson [LINK]
Lenas Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Weltgeschehen im Kontext – Deutsch, 24.01.2026
- Wehrpflicht, AfD, Ostdeutschland – Wagenknecht feat. Finch
Der Rapper Finch hat mit seinem Song „Kein Bock auf Krieg“ ein Zeichen gegen Wehrpflicht und Militarisierung gesetzt. Während das mutige Statement vielen jungen Menschen aus der Seele gesprochen hat, die „kein Bock“ darauf haben, zu einem Zwangsdienst eingezogen oder gar als Kanonenfutter in den Krieg geschickt zu werden, gab es teilweise auch heftige Kritik aus den Reihen der Kriegstüchtigkeitsbefürworter. Was hat den Künstler dazu bewogen, gegen Krieg und für Frieden Stellung zu beziehen? Wie geht er mit der intoleranten Debattenkultur und dem Schubladendenken um, die die Auseinandersetzung bei immer mehr politischen Themen prägen? Wie blickt er als gebürtiger Brandenburger auf den oft überheblichen Umgang von Politik und Medien mit Ostdeutschland? Und wieso teilt er die Auffassung, dass Ausgrenzung und Redeverbote nicht der richtige Umgang mit der AfD sind? Über diese und weitere Fragen spreche ich im Podcast mit Finch.
Quelle: Sahra Wagenknecht, 25.01.2026
FiNCH – KEiN BOCK AUF KRiEG (Official Video)
Quelle: FiNCH (563.000 Abonnenten), 19.12.2025
- Wie stellt sich der Westen das vor? – Gabriele Krone-Schmalz bei Monika Gruber | Die Gruaberin
Gabriele Krone-Schmalz, langjährige Moskau-Korrespondentin der ARD in der Ära Gorbatschow, spricht im Vodcast mit Monika Gruber offen über den Ukraine-Krieg, die Rolle der NATO und das Versagen der Diplomatie.
Im Mittelpunkt steht eine unbequeme, aber zentrale Frage: Wie soll ein „Sieg“ der Ukraine oder eine Niederlage Russlands überhaupt aussehen – angesichts einer Atommacht?
Krone-Schmalz plädiert für eine neue Streitkultur: sachlich, selbstkritisch und respektvoll. Sie hinterfragt gängige Narrative, erinnert an frühere Friedensverhandlungen (Istanbul, Wien) und kritisiert die moralische Selbstgewissheit westlicher Politik.
Weitere Themen im Gespräch: Warum Diplomatie kein Verrat, sondern der Kern von Politik ist; Die verpassten Chancen auf Frieden zu Beginn des Krieges; Die Verantwortung westlicher Staaten für die Eskalation; Warum Russland nie wirklich isoliert war; Die Gefahr einer Denkweise in „Sieger und Verlierer“; Die wachsende Sorge vor einer Ausweitung des Krieges bis hin zum Weltkrieg.
Ein intensives, tiefgründiges Gespräch über Krieg, Moral, Medien, Macht und die Frage, wie man das Sterben beendet – nicht verlängert.
Quelle: ServusTV On, 26.01.2026
- NATO Am Abgrund: USA & Ukrainekrieg zerstören das Bündnis | General Harald Kujat
Vier Jahre Krieg und nun die potentiellen Annexion Grönlands durch die USA. Was soll man da noch sagen? Bleibt nur noch eines: Frieden mit Russland und eine Rückkehr zu den sicherheitspolitischen Grundwerten der Allianz. Mein Gast heute macht auch konkrete Vorschläge für eine politische Einigung, und das ist nicht ohne, denn er war einst Vorsitzender des NATO Militärausschusses, der höchste militärische Repräsentant des Bündnisses.
Neutrality Studies Substack [LINK]
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 28.01.2026
Douglas Macgregor: Warum die NATO am Ende ist & der Ukraine-Krieg verloren ging
Douglas Macgregor ist ein pensionierter Oberst, Kriegsveteran und ehemaliger leitender Berater des US-Verteidigungsministers. Oberst Macgregor erklärt, warum der Westen zerfällt und warum der Ukrainekrieg verloren wurde.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 23.01.2026
- Würden Sie fürs eigene Land in den Krieg ziehen? | Sternstunde Philosophie | SRF Kultur
Europa und die Schweiz rüsten auf. Doch es fehlen Soldaten. Wer geht kämpfen, wenn es hart auf hart kommt? Braucht es wieder eine Wehrplicht? Eine Gewissensprüfung? Und darf der Staat überhaupt zum Töten zwingen? Ein Streitgespräch über Sicherheit, Krieg und Frieden.
Themen in dieser Folge: 0:00 Für das eigene Land in den Krieg ziehen? 13:36 Würden Sie lieber unter Besatzung leben, als frei zu sein? 19:36 Ist die Schweiz in der Lage, sich selbst zu verteidigen? 28:38 Was genau verteidigen wir eigentlich? 35:34 Welchen Stellenwert haben Cyberangriffe? 44:07 Warum sind die Alten für die Wehrpflicht und die Jungen dagegen? 50:48 Stichwort Gewissensprüfung. Wie wird das geprüft?
Aufrüstung kostet nicht nur. Jemand muss all die Waffen auch bedienen können. Wer stellt sich also an die Grenze, wenn Russland angreift? «Ich sicher nicht», sagt Ole Nymoen. Sein Buch «Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde. Gegen die Kriegstüchtigkeit» sorgte unlängst für rote Köpfe und hitzige Debatten. So wie er argumentieren viele junge Menschen. Auch in der Schweiz ist die Bereitschaft, Wehrdienst zu leisten, gesunken. Ausgerechnet jetzt, da auf dem europäischen Kontinent seit fast vier Jahren Krieg geführt wird. Deshalb soll der Zivildienst nun unattraktiver und eventuell die Gewissensprüfung wieder eingeführt werden. Wer also ist bereit zu kämpfen? Und ist es moralisch vertretbar, Menschen zum Töten zu zwingen? Darüber spricht Yves Bossart mit der Philosophin Katja Gentinetta, dem Militärexperten Georg Häsler und mit dem deutschen Autor und Podcaster Ole Nymoen.
Sternstunde Philosophie vom 25.01.2026
Quelle: SRF Kultur Sternstunden (376.000 Abonnenten), 26.01.2026
Anmerkung CG: Ole Nymoen “schlägt” sich beachtlich gut gegen die zwei Militärbefürworter mit ihren verkürzten Geschichtserzählungen und Schwarz-Weiß-Bildern zu Freund-Feind-Schematas. Auch diese Sendung ist wieder ein 2:1 Plädoyer für höhere Militärausgaben.
2026 Schweizer Sicherheitsstrategie: Weg in die NATO & Militarisierung | Christoph Pfluger
Die Schweiz auf dem Pfad Finnlands und Schwedens: Wie die Schweizer Regierung in ihrer neuen Sicherheitsstrategie den Weg in die NATO ebnet und die ganze Gesellschaft in einen Zustand der Sicherheitsstarre versetzen will.
Das besagte Strategiepapier lesen/downloaden sie hier [LINK]
Neutrality Studies Substack [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 15.01.2026
- Der verrückte Plan der USA, die UNO und das Völkerrecht zu zerstören
(The USA’s crazy plan to destroy the UN and international law)
Die Regierung von Donald Trump führt Krieg gegen alle multilateralen Institutionen und das Völkerrecht selbst. Er hat die USA aus den meisten globalen Organisationen zurückgezogen und als Alternative zur UNO einen „Friedensrat“ geschaffen, der vollständig von den USA kontrolliert wird. Ben Norton erklärt die imperialistische Strategie, der Welt eine unipolare Hegemonie aufzuzwingen.
Themen: 0:00 Neue Phase des Imperialismus 1:17 Krieg der USA gegen das Völkerrecht 2:03 Kolonialer Expansionismus der USA 3:05 USA treten aus internationalen Organisationen aus 4:30 Friedensrat: Trumps Alternative zur UNO 6:27 Beim Friedensrat geht es nicht um Gaza 7:39 Ratsmitglieder: US-Beamte und Oligarchen 9:10 Die meisten Länder lehnen Einladung ab 10:04 Trump hat Afrika nicht eingeladen 11:10 China lehnt die von den USA geführte Weltordnung ab 12:08 Trumps Plan für eine unipolare Welt, in der man für alles bezahlen muss 13:25 USA greifen Kanada wegen China-Abkommen an 15:19 Bedeutung des Völkerrechts 17:20 UN-Charta schützt Souveränität 18:27 Ziel des US-Imperialismus 19:34 Outro
Geopolitical Economy Report auf X [LINK]
Ben Norton auf X [LINK]
[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 28.01.2026
- Jack Matlock, US-Botschafter in der Sowjetunion 1987–1991, spricht vor 30 Jahren
„Wir haben Gorbatschow die kategorische Zusicherung gegeben, dass die NATO sich nicht nach Osten bewegen würde, wenn ein vereintes Deutschland in der NATO bleiben könnte.“
Natürlich haben sie gelogen.
(Automatische Google Übersetzung)
Quelle: Chay Bowes, 26.01.2026
Jack Matlock, US Ambassador to the Soviet Union 1987-1991 talking 30 years ago
"We gave categorical assurances to Gorbachev that if a United Germany could remain in NATO, NATO would not move Eastward"
Of course, they lied. pic.twitter.com/VzgrMtD35Y
— Chay Bowes (@BowesChay) January 26, 2026
- Gefahr Stromnetz: Heuer fast 20 000 Notfälle – Punkt.PRERADOVIC mit Stefan Spiegelsperger
Kurz vor der Katastrophe? Während sich Deutschland in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit Ende des Zweiten Weltkriegs befindet, verbietet die EU günstiges russisches Gas ab 2027. Damit fallen knapp 20 Prozent Gas weg. Deutschlands Gasspeicher sind jetzt vor dem Winter auf einem historischen Tiefpunkt. „Und der Ausbau von Wind und Sonne verteuert Energie immens und bringt die Stromnetze immer näher an einen Blackout“, sagt Energie-Fachjournalist Stefan Spiegelsperger. „Dieses Jahr hatten wir bereits 17 600 Notfalleingriffe“, so der Betreiber des YouTube-Kanals „Energie Chiemgau“. Ein Gespräch auch über Stromspeicher als Problem, nicht als Lösung, die Warnung der Energieversorger vor Erneuerbaren und den Ärger der Nachbarn über Germanys Energiepolitik.
Quelle: Punkt.PRERADOVIC, 05.12.2025
- »Rumpelkinder – Schmuddelstilzchen«: Andreas Rebers singt Franz J. Degenhardt
Ausschnitt des Livestreams der 31. internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz: Poesie ist das Gegenteil von Social Media: So formuliert es der Musiker und Kabarettist Andreas Rebers auf der Bühne. Er und die beiden Gitarristen André Matov und Samuel Halscheidt würdigen den »Poeten« Franz Josef Degenhardt im Programm »Rumpelkinder – Schmuddelstilzchen«.
00:00 Anmoderation 03:26 Andreas Rebers Intro 07:00 Der Mann von nebenan (Franz Josef Degenhardt) 10:30 Kriegstauglichkeit trotz Wohlstandsverwahrlosung 12:15 Die Grüne war nie eine pazifistische Partei 13:45 In den guten alten Zeiten (Franz Josef Degenhardt) 19:00 Gesellschaftsspaltung 21:25 Feierabend (Franz Josef Degenhardt) 26:45 Denkwürdige Zeiten 27:30 Ein schönes Lied (Franz Josef Degenhardt) 32:40 Mensch sein, freies denken und Humor 34:50 Der, der meine Lieder singt (Franz Josef Degenhardt) 40:00 Kriminelle Energie 41:50 Rumpelstilzchen (Franz Josef Degenhardt)
Quelle: junge welt, 22.01.2026
Andreas Rebers [Auszüge transkribiert, CG]: „Wir hatten in Berlin vor ein paar Tagen eine Aktion, sie nannte sich den Herrschenden den Saft abdrehen. An die Verantwortlichen und die Sympathisanten für diesen ideologischen Unsinn sei eines gesagt: Die herrschende Klasse hat eine andere Kragenweite und wenn ich an die nicht rankomme und mich entscheide, deren Abhängige abzuzocken und ihnen das Licht abzuschalten, dann ist das Wahlkampf – aber nicht für uns.“ […]
„Brüderinnen und Brüder, bevor wir uns mit einem letzten Lied von Franz Josef Degenhardt verabschieden, möchte ich um etwas bitten. Ich bin seit jeher jemand, der dafür plädiert, dass es nicht laut ist, sondern leise, nicht schneller, sondern langsamer, zugewandter, freundlicher, verständnisvoller, verzeihender, mitfühlender oder um es mit Rosa Luxemburg zu sagen: Mensch sein. Darum geht es: Mensch sein, und das bedeutet aufrecht, klar und heiter, vor allem heiter, trotz alledem und alledem. Denn ich glaube, die Welt zu verbessern – es gibt drei Dinge, durch die die Welt konkret zu einem besseren Ort wird. Das ist denken, lachen und wie der Österreicher sagt, pudern. […] Alle drei Dinge unterliegen dem Kontrollverlust. Das betreute Denken kennen wir genügend aus dem ZDF und aus den Öffentlich-rechtlichen. Das betreute Denken ist es nicht. Das freie Denken ermöglicht die Idee und eine Idee ist ein Geschenk. Dafür kannst du nichts. Ein guter Witz, eine Pointe, die das Lachen hervorbringt, ist nicht kontrollierbar. Ich könnte noch ein Witz erzählen, aber ich glaube, ihr versteht es so. Deswegen brauchen wir auch kein betreutes Denken. Es ist der Witz und es ist wie der Orgasmus. Auch das hat ja Humor. Ja, und wenn du nicht kommst, hast du vielleicht den Witz nicht verstanden.“
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Ich bitte nur um ein Stück Eis! | Der Wegscheider
Im neuen Wochenkommentar geht es heute um das reale Kabarett, das den hauptberuflichen Kabarettisten derzeit die Show stiehlt: Es geht um den amerikanischen Präsidenten Donald Trump und ein „Stück Eis“; das Weltwirtschaftsforum in Davos; um den menschenerdachten Klimawandel und seine heißen Folgen für das russische Kamtschatka und um den österreichischen Vizekanzler Andreas Babler und seinen Einkaufsliste.
Quelle: ServusTV On, 24.01.2026
- Verwaltung gegen Demokratie? – Die zweite Brandmauer #störfaktor
Quelle: Der Störfaktor, 25.01.2026
- Ich bitte nur um ein Stück Eis! | Der Wegscheider