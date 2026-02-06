Anmerkung unseres Lesers J.A.: Zum Glück kommen in der taz auch mal vernünftige Stimmen zu Wort, die die Abhängigkeit von den USA beenden wollen. Der mehrfach wiederholte Hinweis auf die fatale deutsche Exportabhängigkeit und den Wiederaufbau eines starken Binnenmarkts ist dringend notwendig, auch wenn es bei der aktuellen deutschen Bundesregierung auf taube Ohren stoßen wird. Hoffentlich lässt sich der ein oder andere taz-Leser von diesem Interview schlauer machen.

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Dankenswerterweise positioniert sich Hagel noch vor der Wahl offen und eindeutig für seine hart neoliberale Agenda. Wer das wählt, ist selber schuld und weiß, welche weitere Zerstörung des Lebensstandards der Arbeitnehmer, aber auch der Binnennachfrage und damit der Wirtschaft zu erwarten ist. Tragischerweise müssen dann wir alle diesen Irrsinn ertragen. (Allerdings ist der hart rechte Rand der Grünen, der Baden-Württemberg seit 15 Jahren regiert und mit Cem Özdemir zur Wahl steht, keinen Deut besser.)

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Medwedew ist definitiv ein Scharfmacher Putins mit oft unverantwortlicher Wortwahl. Hier aber warnt er vollkommen zurecht vor der drohenden Eskalation der atomaren Aufrüstung und Bedrohung. Und leider ist wieder einmal die aktuelle US-Regierung schuld daran, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Joe Biden hatte New Start immerhin einmalig um 5 Jahre verlängert, aber seit dem Ukrainekrieg ist anscheinend die Diplomatie um den Vertrag zusammengebrochen. Es ist ein Irrsinn.

dazu: Größte Gefahr: Nach dem Ende von »New Start«

Am Tag vor dem Auslaufen von »New Start« telefonierten sowohl Wladimir Putin als auch Donald Trump ausführlich mit Xi Jinping. Ob die Lage nach dem Ende des Vertrages besprochen wurde, ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich. Gespräche in einer gefährlichen Lage auf höchster Ebene über Atomwaffen waren vor rund 60 Jahren Voraussetzung für die sogenannte Entspannung und damit für die Verträge, die einen der gefährlichsten Brandherde beherrschbar machten: die Konfrontation in Europa zwischen NATO und Warschauer Vertrag und damit die zwischen den beiden deutschen Staaten. (…)

Washington führte das Ende aller Rüstungskontrollverträge und damit einer Ära bewusst herbei. Triebkräfte sind der relative Verlust der Hegemonie bei Erhalt imperialistischen Größenwahns, geblieben ist die militärische Schlagkraft.

Quelle: junge Welt

dazu auch: Bringt uns Raketenabwehr mehr Sicherheit?

Der Teufelskreis einer Aufrüstungsspirale hat bereits begonnen.

Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung zur Inbetriebnahme des Abwehrsystems „Arrow3“, welches unter anderem in der Nähe von Berlin stationiert werden soll, eine weitere Eskalationsstufe in einer hochgefährlichen Abfolge der Aufrüstung. Das System soll feindliche Flugkörper in Höhen außerhalb der Atmosphäre zerstören und taugt zum Abschuss von Satelliten. Während der Erfolg eines Abschusses von Atomwaffen im All ungewiss bleibt, wird mit dem Arrow-System eine falsche Sicherheit suggeriert und das Wettrüsten weiter angeheizt.

Statt immer weiter hochzurüsten, sollten bei den laufenden Verhandlungen im Ukrainekrieg Abrüstung und Rüstungskontrolle vereinbart werden.

Quelle: FR Online

und: Chinas Atomwaffenarsenal wächst rasant – und befeuert das Wettrüsten

Man werde “zum jetzigen Zeitpunkt nicht an Verhandlungen über nukleare Abrüstung teilnehmen”, heißt es aus dem chinesischen Außenministerium. Anlass der Äußerung ist das Ende des “New Start”-Abkommens zwischen den USA und Russland, dem letzten Atomwaffen-Abrüstungsvertrag zwischen beiden Mächten. Ein neues Abkommen ist noch nicht in Sicht. Zusammen verfügen die Vereinigten Staaten und Russland über fast 90 Prozent der weltweiten Atomwaffen. “Chinas nukleare Fähigkeiten sind von ganz anderer Größenordnung”, erklärt dazu der chinesische Außenamtssprecher Lin Jian. Wieso also, suggeriert er damit, sollte man sich an einen Tisch setzen mit Ländern, die ein Vielfaches an nuklearen Sprengköpfen besitzen? (…)

Es ist ein Kreislauf: China lehnt Gespräche über eine atomare Rüstungskontrolle ab, mit Verweis auf die beiden Mächte mit den weitaus größten Arsenalen.

Quelle: n-tv