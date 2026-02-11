Videohinweise am Mittwoch

Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Tobias Riegel “Sehr gut: BSW reicht wegen Neuauszählung der umstrittenen Bundestagswahl Klage ein”

Beschwerde beim Verfassungsgericht: Darum will das BSW die Bundestagswahl 2025 neu auszählen lassen

Dem BSW fehlten bei der der Bundestagswahl 2025 nur etwa 9.500 Stimmen, um die 5-Prozent-Hürde zu überspringen. Die Partei macht dafür Auszählungsfehler geltend und will, dass die Bundestagswahl 2025 erneut ausgezählt wird. Der zuständige Ausschuss des Bundestages hatte dies jedoch abgelehnt. Nun stellte das BSW in Berlin eine Wahlprüfungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht vor.

Quelle: tagesschau, 09.02.2026

WAGENKNECHT: „AfD wird für vieles gewählt, wo ich mir wünschte, dass das angenommen wird“

SAHRA WAGENKNECHT: „AfD wird für vieles gewählt, wo ich mir wünschen würde, dass das in der Politik angenommen wird“ – „Es kann so nicht weitergehen, irgendwann wird die AfD eine Alleinregierung bilden“ – „Die AfD profitiert davon, dass sie ausgegrenzt wird und sie sich nicht beweisen muss“

Sahra Wagenknecht schließt eine Zusammenarbeit des BSW mit der AfD in Sachsen-Anhalt aus. Zugleich kritisiert sie Anti-AfD-Koalitionen. Wenn man alles tue, um die AfD von der Macht fernzuhalten, demonstriere man, „es interessiert uns nicht, was diese Wähler wollen“. AfD-Wähler hätten „sehr berechtigte Anliegen“. Die AfD werde auch für Themen gewählt, von denen sie sich wünsche, „dass das tatsächlich in der Politik mal angenommen wird“.

Wagenknecht beschreibt eine Polarisierung: Ein Teil der Bevölkerung sei Anti-AfD-Bündnisse satt, ein anderer wolle „auf gar keinen Fall einen AfD-Ministerpräsidenten“. Als Ausweg nennt sie ein „Kompetenzkabinett“, also eine Regierung ohne Parteienvertreter, die sich im Parlament Mehrheiten suchen müsse.

Für ihre Partei zieht sie eine Lehre aus 2024. Nach starken Ergebnissen sei das BSW „direkt“ in Koalitionen gegangen, obwohl es „viel zu wenig inhaltliche Übereinstimmung“ gegeben habe. Das wolle man nicht wiederholen.

Wagenknecht warnt: „Es kann auch so nicht weitergehen“, irgendwann werde die AfD sonst „eine Alleinregierung bilden“. Die AfD profitiere davon, dass sie „immer wieder nur ausgegrenzt wird“ und sich „gar nicht beweisen muss“.

Quelle: WELT Nachrichtensender, 09.02.2026