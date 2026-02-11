Videohinweise am Mittwoch
- Professor Flassbeck über Lifestyle-Teilzeit, Krankentage und Trump-Zölle (Interview)
- BSW: Pressekonferenz zur geplanten Wahlprüfungsbeschwerde | 09.02.26
- Bundesregierung begründet EU-Sanktionierung von Jacques Baud mit falscher Tatsachenbehauptung
- Im Inneren der US-Imperialstrategie: Jeffrey Sachs über die US-Wirtschaft
- Unsere Strategie setzt auf ein Verheizen der Ukraine | Johannes Varwick
- LINKE, wir müssen reden
- Mikro abgestellt?! Cybermobbing gegen Sonneborn
- ChatGPT, Apple & Amazon boykottieren? Ein neuer Protest wird zum Trend – Ep. 340
- Wer treibt Deutschland zur Aufrüstung? | Jens van Scherpenberg & Markus J. Karsten
- Trump erklärt Kuba den Krieg – Was jetzt passiert
- Besuch &B #15: Paul Schreyer im Gespräch mit Sven Böttcher.
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Musik und Lyrik trifft Politik
Exklusives Interview: Prof. Heiner Flassbeck über Lifestyle-Teilzeit, Krankentage, Trump-Zölle, sinkende Exportüberschüsse, die Zinspolitik der EZB, die Reaktion der Gewerkschaften und vieles mehr.
Inhalt:
(00:00:00) Intro
(00:01:31) Mehr arbeiten gegen die Wirtschaftskrise?
(00:06:38) Bedeutung der sinken Exportüberschüsse
(00:10:02) EZB: Zinsen runter?
(00:14:38) Große und wichtige Debatten? Fehlanzeige!
(00:17:01) Kürzungen = Schwächung der Binnenwirtschaft
(00:18:40) Wegen Trump: Deutschland MUSS mehr Schulden machen
(00:24:18) Relevanz der Vollbeschäftigung
(00:25:36) Unternehmenssteuersenkung
(00:27:57) Peinliche Zurückhaltung bei Investitionen
(00:31:04) Linke: Schulden für Konsum schlecht?
(00:34:11) Drei Reformen von Heiner Flassbeck
(00:35:51) Outro
Quelle: Geld für die Welt — Maurice Höfgen (290.000 Abonnenten), 10.02.2026
- BSW: Pressekonferenz zur geplanten Wahlprüfungsbeschwerde | 09.02.26
Pressekonferenz des BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit) zur geplanten Wahlprüfungsbeschwerde. Anwesend sind unter anderem Sahra Wagenknecht (Parteigründerin und Leiterin der BSW-Grundwertekommission) und den beiden Parteivorsitzenden Fabio De Masi und Amira Mohamed Ali.
Quelle: phoenix, Live übertragen am 9.2.2026
Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Tobias Riegel “Sehr gut: BSW reicht wegen Neuauszählung der umstrittenen Bundestagswahl Klage ein”
Beschwerde beim Verfassungsgericht: Darum will das BSW die Bundestagswahl 2025 neu auszählen lassen
Dem BSW fehlten bei der der Bundestagswahl 2025 nur etwa 9.500 Stimmen, um die 5-Prozent-Hürde zu überspringen. Die Partei macht dafür Auszählungsfehler geltend und will, dass die Bundestagswahl 2025 erneut ausgezählt wird. Der zuständige Ausschuss des Bundestages hatte dies jedoch abgelehnt. Nun stellte das BSW in Berlin eine Wahlprüfungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht vor.
Quelle: tagesschau, 09.02.2026
WAGENKNECHT: „AfD wird für vieles gewählt, wo ich mir wünschte, dass das angenommen wird“
SAHRA WAGENKNECHT: „AfD wird für vieles gewählt, wo ich mir wünschen würde, dass das in der Politik angenommen wird“ – „Es kann so nicht weitergehen, irgendwann wird die AfD eine Alleinregierung bilden“ – „Die AfD profitiert davon, dass sie ausgegrenzt wird und sie sich nicht beweisen muss“
Sahra Wagenknecht schließt eine Zusammenarbeit des BSW mit der AfD in Sachsen-Anhalt aus. Zugleich kritisiert sie Anti-AfD-Koalitionen. Wenn man alles tue, um die AfD von der Macht fernzuhalten, demonstriere man, „es interessiert uns nicht, was diese Wähler wollen“. AfD-Wähler hätten „sehr berechtigte Anliegen“. Die AfD werde auch für Themen gewählt, von denen sie sich wünsche, „dass das tatsächlich in der Politik mal angenommen wird“.
Wagenknecht beschreibt eine Polarisierung: Ein Teil der Bevölkerung sei Anti-AfD-Bündnisse satt, ein anderer wolle „auf gar keinen Fall einen AfD-Ministerpräsidenten“. Als Ausweg nennt sie ein „Kompetenzkabinett“, also eine Regierung ohne Parteienvertreter, die sich im Parlament Mehrheiten suchen müsse.
Für ihre Partei zieht sie eine Lehre aus 2024. Nach starken Ergebnissen sei das BSW „direkt“ in Koalitionen gegangen, obwohl es „viel zu wenig inhaltliche Übereinstimmung“ gegeben habe. Das wolle man nicht wiederholen.
Wagenknecht warnt: „Es kann auch so nicht weitergehen“, irgendwann werde die AfD sonst „eine Alleinregierung bilden“. Die AfD profitiere davon, dass sie „immer wieder nur ausgegrenzt wird“ und sich „gar nicht beweisen muss“.
Quelle: WELT Nachrichtensender, 09.02.2026
- Bundesregierung begründet EU-Sanktionierung von Jacques Baud mit falscher Tatsachenbehauptung: „Regelmäßige Auftritte in russischen Fernseh- und Radioprogrammen“
Hintergrund: AuswaertigesAmt hat auf Nachfrage im Namen der Bundesregierung gegenüber dem Bundestag erklärt, die EU-Sanktionierung des Schweizer Militäranalysten Jacques Baud sei erfolgt, weil dieser “regelmäßig” in russischen Fernseh- und Radioprogrammen auftreten würde und verweist dabei auf „EU-Rechtstexte“, die dies belegen würden.
Doch beides ist nachweislich falsch. Weder hat Baud seit 2022 russischen Medien Interviews gegeben, noch wird diese „Begründung“ in der fraglichen EU-Verordnung angeführt. Ich fragte auf der Bundespressekonferenz folglich nach, auf welcher Quellengrundlage das AA diese Aussage gegenüber dem Bundestrag traf
Quelle: Florian Warweg via X, 9.2.2026
#Bundesregierung begründet EU-Sanktionierung von Jacques #Baud mit falscher Tatsachenbehauptung: „Regelmäßige Auftritte in russischen Fernseh- und Radioprogrammen“
Hintergrund@AuswaertigesAmt hat auf Nachfrage im Namen der Bundesregierung gegenüber dem Bundestag erklärt, die… pic.twitter.com/kKwLkWpkgI
— Florian Warweg (@FWarweg) February 9, 2026
- Im Inneren der US-Imperialstrategie: Jeffrey Sachs über die US-Wirtschaft
In diesem weitreichenden Interview gibt der renommierte Ökonom und öffentliche Intellektuelle Jeffrey Sachs eine scharfe Einschätzung des im Niedergang befindlichen US-Imperiums – und erklärt, warum Washington trotz des Verlusts globaler Legitimität weiterhin aggressive imperiale Strategien verfolgt. Wir sprechen über die innenpolitische Reaktion in den Vereinigten Staaten auf ausländische Interventionen, einschließlich der US-Maßnahmen gegen Venezuela, Iran und Kuba, und fragen, wie viel sich tatsächlich ändern würde, wenn Donald Trump morgen von der politischen Bühne verschwände. Sachs äußert sich außerdem zu den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran und stellt die Frage, ob Washington in gutem Glauben verhandelt oder lediglich Zeit gewinnt, während es den Druck durch Sanktionen und Drohungen aufrechterhält. In Bezug auf Lateinamerika analysiert er die langjährige US-Strategie des Regimewechsels und das Bestreben, rechtsgerichtete Regierungen zu installieren, die mit den Interessen Washingtons übereinstimmen. Abschließend teilt Sachs, welchen wirtschaftspolitischen Rat er Trump geben würde und wie eine rationale US-amerikanische Wirtschafts- und Außenpolitik in einer multipolaren Welt aussehen sollte.
Behandelte Themen: Befindet sich das US-Imperium wirklich im Niedergang? Innenpolitischer Widerstand gegen die US-Außenpolitik; Venezuela und die Strategie des Regimewechsels; Iran-Gespräche: Diplomatie oder Täuschung? Kuba: Eskalation oder Eindämmung? Was verändert sich jenseits von Trump? Wirtschaftspolitische Empfehlungen für die USA
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: India & Global Left Deutsch,
- Unsere Strategie setzt auf ein Verheizen der Ukraine | Johannes Varwick
Der Krieg in der Ukraine fiel nicht vom Himmel. Der Westen – wir! – haben eine große Schuld auf uns geladen, weil wir diesen Krieg provoziert haben. Ja, wir tragen daran mindestens so viel Schuld wie die Russen, die den Angriff auf die Ukraine verwirklichten.
Roberto De Lapuente sprach mit dem Politikwissenschaftler Johannes Varwick über Schuld, Chancen und was Sicherheitspolitik letztlich bedeutet. Und was vermag der Pazifismus? Ist er eine Option oder weltfremd?
Johannes Varwick studierte Politik- und Rechtswissenschaft in Münster und Leeds. Von 1999 bis 2000 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, anschließend von 2000 bis 2003 an der Universität der Bundeswehr Hamburg. Es folgten Professuren für Politikwissenschaft an den Universitäten Kiel (2003–2009) und Erlangen-Nürnberg (2009–2013). Seit 2013 hat er den Lehrstuhl für Internationale Beziehungen und europäische Politik an der Universität Halle- Wittenberg inne. Von 2019 bis 2021 war er Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik; seit 2024 ist er Präses des Wissenschaftlichen Forums für Internationale Sicherheit (WIFIS).
Quelle: Overton Magazin, 02.02.2026
- LINKE, wir müssen reden
Hochrangige LINKE-Funktionäre haben in den vergangenen Wochen zweimal katastrophale Beschlüsse gefasst, die mit allen Grundwerten der ArbeiterInnenbewegung brechen, einmal bei den EU-Sanktionen gegen oppositionelle Medienschaffende, andererseits beim Thema Stellvertreterkrieg in der und Waffen an die Ukraine. Bislang folgenlos und auch in linken Kreisen wenig diskutiert. Ich glaube, dass alle Linken innerhalb wie außerhalb der LINKEN dringend darüber sprechen sollten und dass die Frage, ob das auf Widerstand stößt, richtungsweisend für die weitere Entwicklung der LINKEN sein kann.
Quelle: Fabian Lehr, 10.02.2026
- Mikro abgestellt?! Cybermobbing gegen Sonneborn
Die Kommission hat einen Aktionsplan gegen Cybermobbing?! Da mache ich natürlich nicht mit… Leider hat der Sitzungsleiter mir ausgerechnet vor meinem höflichen Hinweis an die Dolmetscher das Mikro abgedreht: „Fotzenfritz“ ist bayrisch und bedeutet so viel wie „Ohrfeigengesicht“.
Quelle: Martin Sonneborn, 10.02.2026
Kunst oder Politik: Was rettet die Welt, Sibylle Berg? | Sternstunde Philosophie | SRF Kultur
Sibylle Berg, vielfach ausgezeichnete Autorin und Kolumnistin agiert wie eine literarische Alarmanlage: schrill, nervig – und doch notwendig. Denn ihre Frage ist keine kleine: Ist die Welt noch zu retten und welche Kraft haben Utopien?
Themen in dieser Folge: 00:00 Wie steht Sibylle Berg zur EU? 22:20 Wie ernst ist es Sibylle Berg mit einer Revolution für ein postkapitalistisches Europa? 24:32 Inhalt der neuen Trilogie von Sibylle Berg 33:46 Apps und die Überwachung mittels Daten: Wie geht Sibylle Berg persönlich damit um? 47:43 Gedicht von Sibylle Berg und ihre Wut 54:02 Wie Utopien denken?
Ihre Bücher sind in über 30 Sprachen übersetzt, ihre Stücke werden weltweit gespielt. Für ihr Werk wurde Sibylle Berg – oft als weibliche Antwort auf Michel Houellebecq bezeichnet – vielfach ausgezeichnet: unter anderem mit dem Schweizer Buchpreis, dem Bertolt Brecht Preis und dem Grand Prix Literatur.
Als Mitglied des EU-Parlaments für «Die Partei» mischt sie neuerdings auch den politischen Betrieb auf – und zögert nicht mit Kritik: Zu viel Bürokratie, zu wenig Gestaltungsraum, zu viel Besitzstandwahrung, zu wenig Aufbruch und Mut. «Frau Berg», wie sich die Künstlerin nennt, will den Kapitalismus abschaffen und der Überwachung den Kampf ansagen. Dabei agiert sie nicht nett, nicht mild, nicht versöhnlich – sondern klug, wütend und unterhaltsam.
Barbara Bleisch fragt nach, wie ernst es der Künstlerin ist mit ihren Vorstössen, Ratschlägen und Interventionen und ob uns eher die Kunst oder die Politik zu retten vermögen.
Quelle: SRF Kultur Sternstunden (376.000 Abonnenten), 09.02.2026
- ChatGPT, Apple & Amazon boykottieren? Ein neuer Protest wird zum Trend – Ep. 340
Die autoritäre Wende in den USA führt zu Protesten auf den Straßen, aber auch zu neuen Aktionen, mit denen die Macht der Trump-Administration eingedämmt werden soll.
Der Podcaster und Marketing-Professor Scott Galloway hat eine Kampagne unter dem Titel „Resist and Unsubscribe“ gestartet, mit der er gerade medial auf allen Kanälen vertreten ist. Die Konsumenten sollen ihre Abos bei den Tech-Konzernen kündigen, damit diese unter Druck gesetzt werden, gegen Donald Trump zu rebellieren, statt wie bisher alles mitzutragen oder gar noch die tödlichen Aktionen von ICE durch ihre Infrastruktur zu unterstützen.
Galloway will den Shareholder-Value und damit den S&P500 angreifen, um Unternehmen zum Widerstand zu bringen. Auf einer Homepage listet Galloway alle Unternehmen auf, deren Abos man deabonnieren soll. Auch Rutger Bregman, der Autor des Bestsellers „Im Grunde gut“, ruft zum Boykott von OpenAI auf.
Wie wirksam können solche Boykottaktionen sein? Wie ist es demokratietheoretisch einzuordnen, wenn am Markt selbst abgestimmt wird? Darüber diskutieren Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt in der neuen Folge von „Wohlstand für Alle“!
Quelle: Wohlstand für Alle, 11.02.2026
Anmerkung CG: Alles richtig, aber wer hat eigentlich Boykott gefordert, beispielsweise als Jugoslawien ohne UN-Mandat bombardiert worden ist oder Afghanistan?
- Wer treibt Deutschland zur Aufrüstung? | Jens van Scherpenberg & Markus J. Karsten
Putin vor Berlin, Trump lässt Europa im Stich – mit solchen Schlagzeilen wird in Deutschland die „Kriegstüchtigkeit“ beschworen. Doch was steckt hinter dieser neuen militärischen Rhetorik?
Jens van Scherpenberg zeigt im Gespräch mit Westend-Verleger Markus J. Karsten, warum Deutschlands Aufrüstung nicht nur Verteidigung, sondern Machtpolitik ist – und wie der Ukrainekrieg als Hebel für die geopolitische Aufwertung Deutschlands und der EU dient.
Ein aufrüttelndes Gespräch über transatlantische Abhängigkeiten, imperiale Ambitionen und die gefährliche Rückkehr des nationalen Pathos.
Quelle: Westend Verlag, 08.02.2026
- Trump erklärt Kuba den Krieg – Was jetzt passiert
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Weltgeschehen im Kontext – Deutsch, 09.02.2026
- Besuch &B #15: Paul Schreyer im Gespräch mit Sven Böttcher.
Premiere Sonntag, 8. Februar 2025, 12:00 Uhr
Und was machen wir jetzt? Beherrscht von Epsteins kranken Freunden, manipuliert und entzweit von Big Tech, zermürbt zwischen Kriegstüchtigkeit, machtlos Deprimierten und DeB (dämlichen ehemaligen Bekannten)?
Die Flinte ins Korn werfen? Kann man machen. Aber man könnte es auch ganz verwegen probieren mit Aufklärung, Wissensvermittlung und der Erinnerung daran, was uns verbindet. Uns Menschen.
Die Geprächsreise der Bestsellerautoren Paul Schreyer und Sven Böttcher führt vom Großen ins Kleine, von Breszenskis „Grand Chessboard“ (1997) und den schon damals fertigen Plänen für Ukrainekrieg und Zerschlagung Europas bis zur Frage „Was ist eigentlich Deutschland, und gibt´s das in 5 Jahren noch?“ bis hinein ins Radikalhumanistische. Denn die derzeit vor lauter Aufregung vergessene Frage muss wieder gestellt werden: Was ist das, menschlich? Können wir das noch? Oder haben wir uns schon entschieden, alles der KI und den 300 rücksichtslosen Psychopathen zu überlassen, die unsere Welt derzeit beherrschen?
Wir? Wer soll das überhaupt sein? Und was können du, ich, wir schon ausrichten? Na, mit dem Fußballphilosphen Rolf Rüssmann für „Team Mensch“ gesprochen: „Wenn wir hier schon nicht gewinnen können, dann treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt.“
Wir wünschen erkenntnisreiche 90 Minuten diesmal ganz in echt und von Angesicht zu Angesicht vor dem B&B-Bücherregal.
Inhalt: 00:00 Intro 02:00 Breszinkis „Grand Chessboard“ (1997) – Kriegsfahrpläne von Irak bis Ukraine. 09:00 Die Angst der Eliten und die Flucht ins Totalitäre 18:00 Demokratie gestern und heute (nach 30 Jahren Katzenvideos) 28:00 Die deutsche Revolution von 1918/19 34:00 Gibt es Deutschland in 5 Jahren noch? 45:00 Made in Germany: Das Sparkassensystem 52:00 Eine neue Chance für den Humanismus #1? 59:00 Die Grenzen des Staates und seiner Pflichten 01:09:00 Eine neue Chance für den Humanismus #2? 01:18:00 Konservative linke Zurückbesinnung 01:22:00 Von der Freude, gegebenenfalls nichts zu bewirken
Quelle: B&B – Burchardt & Böttcher – Wir müssen reden, 08.02.2026
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
“Ach wie herrlich war es in Franken. Franken war wunderschön. Doch die Franken im schönen Franken waren herrlich anzusehen. In Gedanken sind wir in Franken und wir sagen frank und frei. Wir waren in Franken 20 Jahre, herzlich gerne dabei.”
Die “Fastnacht in Franken” präsentiert aus den Veitshöchheimer Mainfrankensälen dreieinhalb Stunden Tanz, Musik und Büttenreden vom Feinsten. Es wird den Großen und Mächtigen im Land der Spiegel vorgehalten und mit Witz und Humor die Weltlage kommentiert. Bekannte Fastnacht-Stars wie der “Dreggsagg” aus der Rhön Michl Müller, der Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda, das Komödianten-Duo Volker Heißmann & Martin Rassau oder die närrische Putzfraa Ines Procter geben der Sitzung eine besondere Würze. Auch die Altneihauser Feierwehrkapell’n aus der Oberpfalz hat sich wieder “angedroht”. Es tanzen die besten fränkischen Garden und Tanzmariechen, die zu Deutschlands Spitze im karnevalistischen Tanzsport gehören. Die Kultsendung steht für Unterhaltung auf höchstem Niveau. Seit 1987 wird die “Fastnacht in Franken” live ausgestrahlt und ist im BR Fernsehen seit den 1990er-Jahren die erfolgreichste Sendung überhaupt.
Die ganze Sendung gibt es hier
Quelle: BR Kabarett & Comedy, 08.02.2026
- Alles Fasching! / Steimles Aktuelle Kamera / Ausgabe 216 / Uwe Steimle
„Die Seele wird von dem geformt, womit man sich beschäftigt.“ Da ist es, geben Sie es zu – Sie haben doch schon drauf gewartet, hä?
Willkommen zur 216. Ausgabe der Aktuellen Kamera! Während die Gasspeicher leerer werden als so manche Wahlversprechen, stellt sich doch die Frage: Wer befreit uns eigentlich zuerst? Der Russe vom Imperialismus oder wir uns selbst vom gesunden Menschenverstand?
Warum landen deutsche Speicher plötzlich in den Händen amerikanischer Milliardäre, während wir hier mit dem Föhn die Gastanker auftauen sollen? Und wenn Ricarda Lang jetzt mit neuem Pony zum Karneval geht, ist das dann schon Politik oder noch Maskerade? Ist Lachen neuerdings wirklich eine „rechte Waffe“ oder einfach nur das Letzte, was uns noch bleibt?
Fragen über Fragen, auf die es hier garantiert keine einfachen Antworten gibt. Aber eins ist sicher: In Bereitschaft sein ist alles!
Schauen Sie rein, denken Sie mit (oder vor) und sichern Sie sich das neue Buch „HÄ? NU!“ in ausgewählten Buchhandlungen oder im Fanshop. Denn am Ende gilt: Wer miteinander redet, statt auszugrenzen, hat die Demokratie schon fast verstanden.
Lehnen Sie sich zurück, streuen Sie bei Glätte ruhig mal wieder Braunkohleasche und halten Sie die Füße warm. Es wird intensiv! Am Sonntag um 19:00 Uhr auf Uwe Steimles YouTube-Kanal “Steimles Welt”.
Quelle: Steimles Welt, 08.02.2026
- Musik und Lyrik trifft Politik
- Bertolt Brecht DIESE ARBEITSLOSIGKEIT
Über 3 Millionen Arbeitslose in Deutschland! Die Zahl wird steigen! Lichttechnik-Konzern Osram: 2.000 Stellen sollen 2026 wegfallen. Industriegase-Konzern Linde steht vor einem massiven Stellenabbau. Die Weinig AG plant den Abbau von rund 400 Jobs. Deutsche Bank baut Stellen ab und schließt Filialen. Der Autozulieferer Aumovio will bis zu 4000 Stellen abbauen! RTL streicht 600 Stellen! Bosch: Tausende verlieren ihre Jobs und Zehntausende ihre Sicherheit. Und, und, und… Warnstreiks fast im ganzen Bundesgebiet! Warnstreik bei Hüttenwerke Krupp Mannesmann! Thyssen Krupp will Tausende Stellen abbauen! Warnstreiks in der Stahlindustrie gestartet! Streik im Brandenburger Elektrostahlwerk! Lufthansa: Piloten und Flugbegleiter planen Streik! Streik in Kitas, Schulen, Krankenhäusern und Ämtern! Streiks bei U-Bahn, Tram und Bus! Vor der Tiktok-Zentrale in Berlin gehen Dutzende Beschäftigte auf die Straße. Grund sind Pläne, Stellen in der Content-Moderation durch KI zu ersetzen. Und, und, und…
Text: Bertolt Brecht, Musik: Christof Herzog, Gesang: Christa Weber, Akkordeon: Anja Dolak
Quelle: Gegenstimmen – Plattform für neue politische Lieder – Weber-Herzog-Musiktheater
Anmerkung: In dieser Rubrik wollen wir Ihnen Songs mit politischen und gesellschaftskritischen Texten vorstellen, die vielleicht noch nicht jeder Leser kennt oder die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Wenn auch Sie Musiktipps für uns haben, mailen Sie uns Ihre Empfehlungen bitte an unsere Mailadresse für die Videohinweise videohinweise(at)nachdenkseiten.de mit dem Betreff: Musik.
- Bertolt Brecht DIESE ARBEITSLOSIGKEIT