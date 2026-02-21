Videohinweise am Samstag
- Ukrainekrieg: Diplomatie statt Eskalation? Michael von der Schulenburg über Europa und die UN-Charta
„Man muss mit Gegnern reden“ – wie realistisch sind Friedensverhandlungen im Ukrainekrieg?
Der ehemalige UN-Diplomat Michael von der Schulenburg diskutiert mit Michael Meyen über Diplomatie, die Rolle der EU und die Bedeutung der Vereinte Nationen. Im Mittelpunkt stehen politische Verantwortung, internationale Ordnung und konkrete Wege zur Deeskalation.
Anlass ist sein gemeinsamer Appell “Mut zum Frieden” mit Harald Kujat zum vierten Jahrestag des Ukrainekriegs.
Themen: Welche Rolle kann Diplomatie im Ukrainekrieg spielen? Welche Handlungsspielräume hat die EU? Wie funktionieren politische Entscheidungsprozesse im Europäisches Parlament? Welche Bedeutung haben die Vereinten Nationen und ihre Charta noch? Welche Folgen haben Sanktionen wegen Desinformation?
Michael von der Schulenburg war viele Jahre Diplomat in Krisenregionen und ist seit 2024 Mitglied des Europäischen Parlaments.
Kapitelübersicht: 00:00 – Worum wird es gehen? 00:40 – Wer ist Michael von der Schulenburg? 02:00 – Atmosphäre im EU-Parlament 10:133 – Vermittler im Ukraine-Krieg 13:29 – „Man muss sich treu bleiben“ 16:21 – Mahnruf „Europa braucht jetzt den Mut zum Frieden“ 28:14 – Deutschland als Vermittler? 30:04 – Moskau im Mai 2025 31:37 – Kriegsende vor dem Sommer? 33:17 – UN-Charta: Es braucht ein Regelwerk 37:12 – Vorteile einer schwachen UNO 40:12 – EU und Davos vs. Vereinte Nationen 44:15 – Familie als Zukunftsmodell 48:19 – Utopie: Frieden, Umwelt, soziale Frage
Quelle: Michael Meyen, 20.02.2026
Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Michael von der Schulenburg & Harald Kujat „Europa braucht jetzt den Mut zum Frieden – ein Mahnruf zum 4. Jahrestag des Ukrainekrieges“ [LINK]
- In einer wahnwitzigen Rede fordert Marco Rubio Europa auf, den USA bei der Rekolonialisierung des Globalen Südens zu helfen
In insane speech, Marco Rubio asks Europe to help US recolonize Global South
US-Außenminister Marco Rubio hielt auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine offen prokolonialistische Rede, in der er „die großen westlichen Imperien” lobte und sagte, Nordamerika und Europa sollten sich zusammenschließen, um den Globalen Süden zu rekolonisieren. Ben Norton berichtet über die zunehmende Verzweiflung des imperialistischen Westens angesichts seines schwindenden globalen Einflusses.
Themen: 0:00 (CLIP) Marco Rubio lobt den Kolonialismus 1:13 Vom Kolonialismus zur Entkolonialisierung 2:17 Westliche Kolonien heute 3:24 Die USA wollen die Entkolonialisierung rückgängig machen 4:30 Marco Rubios pro-kolonialistische Rede 6:06 (CLIP) Rubio liebt „große westliche Imperien” 6:58 Dämonisierung antikolonialer Bewegungen 7:55 (CLIP) US-Plan zur Umkehrung des Niedergangs des Westens 8:57 (CLIP) Auslöschung kolonialer Verbrechen 9:32 Stolz auf den Kolonialismus 10:21 (CLIP) „Angebliche Sünden” des Kolonialismus 10:37 Verbrechen des westlichen Kolonialismus 11:39 (CLIP) Armeen kämpfen für die „Zivilisation” 11:49 EU-Führer applaudieren kolonialistischer Rede 12:31 (CLIP) EU-Standing Ovations für Rubio 12:40 Berichterstattung in westlichen Medien 13:16 Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) 13:43 (CLIP) Europas kolonialistischer „Seufzer der Erleichterung” 14:15 Niederlage des europäischen Kolonialismus 14:57 Imperiale Botschaft der USA an den Globalen Süden 15:58 (CLIP) „Westliche Zivilisation” 16:30 Westliche Zivilisation auf Kolonialismus aufgebaut 17:00 (CLIP) Trump lädt Europa zum Beitritt ein 17:15 Rubio identifiziert sich als Europäer, nicht als Kubaner 18:28 (CLIP) Rubio lobt europäische Kolonisatoren 19:21 (CLIP) Rubios Vorfahren in Italien und Spanien 20:07 Kapitalismus vs. antiimperialistischer Sozialismus 21:26 (CLIP) Antikommunismus eint den Westen 22:47 Zweiter Kalter Krieg gegen China 23:42 Neue Lieferkette, um China auszuschließen 25:26 (CLIP) „Westliche Lieferkette” 25:49 Ziel der USA: Umkehrung der Entkolonialisierung 26:19 Chinesischer Außenminister Wang Yi 27:05 China lehnt Imperialismus ab 27:42 Chinas Rede vor dem MSC 28:38 Notwendigkeit einer Reform der UNO 29:36 Gleichberechtigung der Länder 30:20 China lehnt neuen Kalten Krieg ab 30:59 Multipolare Welt auf der Grundlage von Souveränität 32:34 Der globale Süden ist im Aufschwung 33:13 Das US-Imperium strebt eine globale Diktatur an 33:49 USA vs. China: gegensätzliche Pole 35:18 Outro
Geopolitical Economy Report auf X [LINK]
Ben Norton auf X [LINK]
Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 18.02.2026
- Kein US-Krieg gegen Iran: Offener Brief an den UN-Sicherheitsrat
Sachs ist weithin bekannt für seine mutigen und wirkungsvollen Strategien zur Bewältigung komplexer Herausforderungen, darunter die Überwindung extremer Armut, der weltweite Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel, internationale Schulden- und Finanzkrisen, nationale Wirtschaftsreformen sowie die Kontrolle von Pandemie- und Epidemiekrankheiten.
Sachs ist Direktor des Center for Sustainable Development an der Columbia University, wo er den Rang eines University Professor innehat – den höchsten akademischen Rang der Universität. Von 2002 bis 2016 war Sachs Direktor des Earth Institute an der Columbia University. Er ist Präsident des UN Sustainable Development Solutions Network, Co-Vorsitzender des Council of Engineers for the Energy Transition, Mitglied der Päpstlichen Akademie der Sozialwissenschaften im Vatikan, Kommissar der UN Broadband Commission for Development, Tan Sri Jeffrey Cheah Honorary Distinguished Professor an der Sunway University und SDG-Botschafter für UN-Generalsekretär António Guterres. Von 2001 bis 2018 war Sachs Sonderberater der UN-Generalsekretäre Kofi Annan (2001–2007), Ban Ki-moon (2008–2016) und António Guterres (2017–2018).
Sachs ist Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher, darunter drei New York Times-Bestseller: The End of Poverty (2005), Common Wealth: Economics for a Crowded Planet (2008) und The Price of Civilization (2011). Weitere Werke sind To Move the World: JFK’s Quest for Peace (2013), The Age of Sustainable Development (2015), Building the New American Economy: Smart, Fair & Sustainable (2017), A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism (2018), The Ages of Globalization: Geography, Technology, and Institutions (2020) und zuletzt Ethics in Action for Sustainable Development (2022).
Sachs erhielt 2022 den Tang Prize in Sustainable Development und war Mitpreisträger des Blue Planet Prize 2015, der weltweit führenden Auszeichnung für Umweltführung. Zweimal wurde er vom Time Magazine zu de
Quelle: Small Town Voice Deutsch, 17.02.2026
- Meinungsfreiheit härter bestraft als Verbrechen | Juan Branco (Anwalt von Nathalie Yamb)
Kann eine Schwarze Liste ein Gericht ersetzen? Kann ein Reiseverbot Europa in einen Käfig verwandeln? Ich spreche mit Dr. Juan Branco, französisch-spanischer Anwalt und Aktivist, der Julian Assange beraten hat und nun Nathalie Yamb verteidigt, um die EU-Sanktionen von Vermögenseinfrierungen bis hin zur Sprachkontrolle nachzuverfolgen.
Juan Branco auf X [LINK]
Neutrality Studies Substack [LINK]
Zeitmarken: 00:00:00 Einführung 00:01:04 Wie betrachten Sie die EU-Sanktionen? 00:05:29 Wie verstehen Sie dieses System? 00:17:19 Wie kann man das Recht nutzen, um gegen solch offensichtliche Ungerechtigkeiten und Rechtsbrüche vorzugehen? 00:34:24 Könnte der Europäische Gerichtshof genutzt werden, um die gesamte Praxis für ungültig zu erklären? 00:39:58 Was ist Ihr kurzfristiger Handlungsplan? 00:44:23 Schlussfolgerung
Original Video [LINK]
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 19.02.2026
- Sahra Wagenknecht: „Die Brandmauer-Rhetorik ist völlig bescheuert.“
Sahra Wagenknecht im exklusiven KLARTEXT-Interview über: Warum sie die Brandmauer zur AfD für „völlig bescheuert“ hält, den Verdacht der Wahlmanipulation, und wie es mit dem BSW weitergeht.
Nach dem knappen Scheitern an der 5%-Hürde fordert Sahra Wagenknecht eine Neuauszählung der Bundestagswahl – und wirft der Regierung vor, dies aus Machtkalkül zu blockieren. Der Partei fehlten nur 10.000 Stimmen für den Einzug ins Parlament. Gleichzeitig sieht die Parteiführung in vielen Wahlbezirken massive Auffälligkeiten und Unregelmäßigkeiten. Das BSW will nun vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Sollte eine mögliche Neuauszählung der Partei einen nachträglichen Einzug in den Bundestag bringen, dann hätte die Regierung von Friedrich Merz keine Mehrheit mehr. Sahra Wagenknecht schließt zudem auch gemeinsame Abstimmungen mit der AfD nicht aus. Für die Brandmauer, die von den Altparteien weiterhin hochgehalten wird, findet Wagenknecht bei KLARTEXT Deutschland deutliche Worte.
Kapitel: 00:00 BSW-Krise: War die Regierungsbeteiligung eine Überforderung? 03:03 Wahl-Skandal: Fehlen dem BSW 10.000 Stimmen? 07:04 Vorwurf: Blockiert die Regierung die Neuauszählung der Bundestagswahl? 10:00 Klage in Karlsruhe: Letzte Hoffnung für den Bundestagseinzug des BSW 14:25 „Brandmauer ist bescheuert“: Wagenknecht über AfD-Tabu 15:40 Corona-Aufarbeitung: „Alle haben Dreck am Stecken“ 18:00 Zusammenarbeit mit der AfD: Schluss mit der Ignoranz? 25:00 BSW vs. AfD: Wo die Gemeinsamkeiten enden 27:13 Links, Rechts, Mitte – Wo steht das BSW? 32:30 Wirtschaft: Wagenknecht kritisiert Söder & 40-Stunden-Woche 37:15 Ist die Gen Z faul? Die Wahrheit über das Bildungssystem 40:47 Abstieg Deutschlands: Energie, Infrastruktur & Bürokratie
Quelle 1: ServusTV Mediathek, 12.02.2026
Quelle 2: ServusTV On
- Der Schweizer Kommentator Stefan Renna sorgte im Schweizer öffentlich-rechtlichen Sender RTS […] für Kontroversen
VIDEO | Der Schweizer Kommentator Stefan Renna sorgte im Schweizer öffentlich-rechtlichen Sender RTS während des zweiten Boblaufs des israelischen Kapitäns AJ Edelman bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina für Kontroversen. Renna hatte auf Edelmans Social-Media-Beiträge hingewiesen, in denen dieser den israelischen „Völkermord im Gazastreifen“ unterstützte, unter anderem durch die Bezeichnung „moralisch gerechtester Krieg der Geschichte“. Renna fragte daraufhin, warum die vom Internationalen Olympischen Komitee für russische Athleten geltenden Neutralitätsstandards nicht auch für Israel gelten.
Das israelische Bobteam „Shul Runnings“ belegte den letzten Platz, wurde 26. von 26 Bobs und erzielte in beiden Läufen die langsamsten Start- und Zielzeiten
Quelle: The Cradle Media via X, 17.2.2026
- Konflikt mit der Hisbollah: Israel versprüht im Libanon wohl Pflanzengift
Handyvideos in sozialen Netzwerken zeigen, wie ein Kleinflugzeug im Tiefflug über grüne Wiesen saust und einen langen weiß-grauen Schleier hinter sich herzieht. Die Aufnahmen kommen aus dem Süden des Libanon. Das Flugzeug versprüht Chemikalien über libanesischen Feldern.
Quelle: tagesschau, 16.02.2026
- Mies für den Sozialstaat – Warum beharrt die Union auf Minijobs?
Der Sozialstaat zu ist teuer, die Menschen arbeiten zu wenig – so betont es Bundeskanzler Friedrich Merz immer wieder. Aber an Minijobs im Arbeitsmarkt wollen er und seine Partei gemeinsam mit Unternehmensverbänden unbedingt festhalten. Fachleute fordern dagegen schon lange, Minijobs abzuschaffen. Weil sie verhindern, dass Menschen mehr arbeiten – selbst wenn sie es wollen. Und weil Minijobs für viele zur Falle werden: Minijobbern droht Altersarmut und der Staat verliert Milliarden an Steuern und Sozialabgaben.
In diesem Video geht es um folgende Fragen: Warum verfehlen die Minijobs ihr ursprüngliches Ziel? Welche Alternativen gäbe es? Wieviel kosten die Minijobs den Staat? Warum wollen CDU und CSU an den Minijobs festhalten?
Das Video gibt den Stand vom 12.02.2026 wieder.
Quelle: WDR Monitor, 16.02.2026
- Cuba im Dunkeln – Russland hilft, Trumps Befehl löst Krise aus
Kuba steht vor einem schweren Energie-Notstand – und die Situation entwickelt sich rasch zu einem geopolitischen Brennpunkt. Schätzungen zufolge könnten der Insel nur noch etwa 15 Tage Treibstoff bleiben. Tankstellen sind leer. Stromausfälle breiten sich aus. Wassersysteme geraten ins Stocken. Selbst Krankenhäuser könnten betroffen sein, wenn die Stromnetze ausfallen. Der Wendepunkt kam, nachdem Präsident Donald Trump am 29. Januar eine Durchführungsverordnung unterzeichnete, die neue Zölle auf Länder verhängt, die Öl nach Kuba liefern. Das Ergebnis? Mexiko zog seine Lieferungen zurück und stellte seine wirtschaftlichen Beziehungen zu den USA in den Vordergrund. Nun springt Russland mit Notlieferungen ein – doch selbst große Mengen würden nur wenige Wochen reichen. Das ist keine Stabilität. Das ist Lebenserhaltung. Wenn der Druck zunimmt, wie wird Moskau reagieren? Und was ist mit China? Diese Krise dreht sich nicht nur um Öl – sie geht um Macht, Allianzen und die Zukunft des globalen Wettbewerbs.
Lenas Substack [LINK]
Quelle: Weltgeschehen im Kontext – Deutsch, 14.02.2026
Auszug: „Die Vereinigten Staaten setzen also erneut Energie als Waffe ein. Sie nutzen ihren wirtschaftlichen Einfluss als Waffe gegen ein verarmtes Land. […] Russland greift nun ein, um bei der Bewältigung der sich entfaltenden humanitären Katastrophe zu helfen, die eine direkte Folge, und ich wiederhole das noch einmal, eine direkte Folge der Politik Washingtons ist. […] Man muss sich das einmal vorstellen. Eine einzige Tankfüllung kostet mehr als viele Menschen in einem Monat verdienen. Stromausfälle breiten sich in ganz Kuba aus. Wassersysteme geraten ins Stocken, weil Pumpen auf Elektrizität angewiesen sind. Eine zweite Welle von Hotelschließungen soll begonnen haben und der Tourismus gilt eigentlich als wirtschaftliche Lebensader Kubas. Das wird die Wirtschaft also noch weiter strangulieren. […] Die Versorgung Kubas unter der derzeitigen US-Politik birgt für Moskau wirtschaftliche und politische Risiken in seinen umfassenderen Beziehungen zu Washington. Die lateinamerikanischen Länder hingegen sind eher unentschlossen. Sie beobachten die Lage aufmerksam, um zu sehen, was geschieht. Viele zögern sehr, sich einzumischen, weil sie sekundärzölle oder wirtschaftliche Sanktionen der Vereinigten Staaten befürchten. Am Ende des Tages ist Cuba isoliert und seine Bevölkerung leidet unter den Folgen der Politik Washingtons. Sie sind verletzlich, abhängig und der Druck könnte sich weiter verschärfen.“
Trump erklärt offen, dass er eine „humanitäre Drohung“ ausspricht, um einen Regimewechsel in Kuba zu erzwingen.
„Es gibt ein Embargo. Es gibt kein Öl. Es gibt kein Geld. Es gibt gar nichts.“
Ein unmissverständliches Geständnis eines Kriegsverbrechens.
Quelle: Max Blumenthal via X, 17.2.2026
- „Unverhältnismäßig“ – Vereinte Nationen kritisieren Rückgang der Meinungsfreiheit in Deutschland
…und wie reagiert auf Nachfrage zu dieser UN-Einschätzung Vize-Regierungssprecher & das Auswaertige Amt in der BPK?
Hintergrund: Die UN-Sonderberichterstatterin zum Schutz des Rechts auf freie Meinungsäußerung, Irene Khan, hat zwei Wochen lang die Bundesrepublik bereist. Ihr Fazit: „Die Meinungsfreiheit in Deutschland schwindet zunehmend“ und mehrere Maßnahmen der Bundesregierung ständen „nicht im Einklang mit internationalen Menschenrechtsstandards“.
Quelle: Florian Warweg via X, 17.02.2026
„Unverhältnismäßig“ – Vereinte Nationen kritisieren Rückgang der Meinungsfreiheit in Deutschland…und wie reagiert auf Nachfrage zu dieser UN-Einschätzung Vize-@RegSprecher & @AuswaertigesAmt in der #BPK?🫣
Hintergrund:
Die UN-Sonderberichterstatterin zum Schutz des Rechts auf… pic.twitter.com/mTyie6cIMz
— Florian Warweg (@FWarweg) February 17, 2026
- Ist China eine Gefahr für die Weltwirtschaft? – Ep. 341
Chinas Wirtschaftsmodell bereitet vielen Beobachtern im Westen Sorge. Mitunter werden direkt Vorwürfe gegen Peking laut: Die Kommunistische Partei Chinas exportiere nicht nur Waren, sondern auch Arbeitslosigkeit; durch die Subventionen und die aktive Industriepolitik würden andere Länder chancenlos bleiben; zudem werte man die eigene Währung zu stark ab.
Diese Argumente sind nicht so einfach von der Hand zu weisen, China setzt tatsächlich vehement seine Interessen durch. Jedoch müsste man sich ehrlicherweise auch eingestehen: China orientiert sich damit sehr stark am ehemaligen Exportweltmeister Deutschland. Deshalb ist es bisweilen amüsant, wenn gerade deutsche Experten das chinesische Vorgehen beklagen.
Zugleich ergibt sich aus der chinesischen Dominanz auch ein erhebliches Problem für die gesamte Weltwirtschaft. In der neuen Folge von „Wohlstand für Alle“ diskutieren Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt über Chinas Aufstieg zur Exportnation.
Quelle: Wohlstand für Alle, 18.02.2026
- Ex-Pfizer Toxikologe veröffentlicht NEUE Studien zur Impfung
In diesem brisanten Interview spricht Dr. Helmut Sterz, ehemaliger Cheftoxikologe bei Pfizer, über die Corona-Jahre 2020–2023 und erhebt schwere Vorwürfe zu Zulassung, fehlenden Sicherheitsstudien und politischem Druck. Er erklärt, warum er von einem historischen Skandal spricht – und warum aus seiner Sicht bis heute kaum Aufarbeitung stattfindet. Hinweis: Das Interview bildet die Einschätzungen unseres Gastes ab; seine Aussagen und Quellen haben wir zur Prüfung für jeden hier verlinkt:
Zum Buch “Die Impf-Mafia” [LINK]
Quellen:
Handelsblatt: „Betrachtet uns als eure Versuchskaninchen“ – Scholz fordert zum Impfen auf [LINK]
COVID-19 advice for the public: Getting vaccinated [LINK]
Ziminsky, M. & Wahl, L. (2022): Report 48: VAERS – 76% of vaccine-related miscarriages… (DailyClout, 1. Dez 2022)
Beck, K. 2023: Geburtenrückgang in der Schweiz. Hünenberg, 11. März 2023
Quelle: HKCM (810.000 Abonnenten), 08.02.2026
- Von »Nie wieder Deutschland« zu »Nie wieder Gaza«: Susann Witt-Stahl zur Genese der Antideutschen
In diesem Interview spricht die Journalistin Susann Witt-Stahl, Chefredakteurin des Kulturmagazins Melodie & Rhythmus, über die Ereignisse in Leipzig-Connewitz und widerspricht der medialen Darstellung eines »Linke gegen Linke«-Konflikts. Ihrer Einschätzung nach handelt es sich nicht um einen innerlinken Streit, sondern um einen grundlegenden Richtungs- und Definitionskampf – insbesondere um die Frage, wer heute bestimmt, was als »links«, »antifaschistisch« oder »antisemitisch« gilt.
Im Mittelpunkt steht ihre Analyse der sogenannten antideutschen Bewegung, die sie nicht mehr als Teil der linken Tradition betrachtet. Witt-Stahl beschreibt die Entwicklung dieser Strömung seit 1989/90 als ideologische Wende: vom antiimperialistischen Anspruch hin zu einer Orientierung an westlicher Außenpolitik, deutscher Staatsräson und bedingungsloser Israel-Solidarität. Historische Wegmarken seien der Golfkrieg 1991 und der »War on Terror« ab 2001.
Im Kern erkennt sie darin ein genuin antikommunistisches Projekt. Zentrale marxistische Kategorien wie Klassenanalyse, Imperialismustheorie oder materialistische Faschismusanalyse seien schrittweise verdrängt und durch liberale Deutungsmuster ersetzt worden – bis hin zur Gleichsetzung von Kommunismus und Faschismus im Sinne totalitarismustheoretischer Ansätze. Vor diesem Hintergrund versteht Witt-Stahl die aktuellen Auseinandersetzungen nicht als innerlinke Differenz, sondern als Ausdruck eines tieferen ideologischen Bruchs mit antikapitalistischen und antiimperialistischen Positionen in Deutschland.
00:00 Seit wann beschäftigen Sie sich mit den Antideutschen und warum? 07:45 Sind Antideutsche Linke? 12:09 Wer definiert den Antifaschismus? 17:49 Wie stehen Antideutsche zur propalästinensischen Bewegung? 18:57 Sind Antideutsche eine Gefahr für die Linke in Deutschland? 22:47 Wie steht die linke Bewegung zu den Antideutschen? 29:02 Verabschiedung
Quelle: junge welt, 19.02.2026
- Dokumentieren, was war – Kultur und Sprache seit 2020 | Michael Sailer
Seit 2020 hat sich das Leben spürbar verändert. Der Münchner Künstler und Autor Michael Sailer hat den Wandel aufmerksam begleitet und in zwei Chroniken festgehalten.
Im Gespräch mit Michael Meyen geht es um Kultur im Ausnahmezustand, um die Rolle der Sprache in Umbruchszeiten und um die Frage, welche Folgen Ausschluss und Isolation haben – auf das kulturelle Milieu und ganz persönlich.
Das Gespräch berührt zentrale Fragen unserer jüngsten Zeitgeschichte: Wie reagieren Kunst und Kultur auf gesellschaftliche Umbrüche? Welche Rolle spielen Begriffe und Narrative? Und wie lässt sich eine Phase dokumentieren, die viele Menschen unterschiedlich erlebt haben?
Themen: Sprache und Manipulation; Dokumentation der Jahre ab 2020; Kulturszene; Folgen von Ausschluss und Isolation; Aufarbeitung: Parallelen zum Kriegsende
Kapitelübersicht: 00:00 – Worum wird es gehen? 00:45 – Bier im Gespräch 02:23 – Zwei Chroniken: „Ein riesiger Schwindel“ 05:22 – Wer ist Michael Sailer? 09:39 – Papier schlägt Internet 12:33 – Victor Klemperer als Maßstab 17:05 – Sprache der Corona-Jahre 20:39 – Beim Erinnern geht viel verloren 22:17 – Satire, Ironie, Zynismus gegen den Horror 23:24 – März 2020: Aus für die Kulturszene 28:54 – Simulierter Krieg: „Ich mache da nicht mit“ 31:54 – Folgen von Ausschluss und Isolation 39:11 – Chancen für eine Aufarbeitung 51:36 – Werbung und Ausblick
Webseite von Michael Sailer [LINK]
Quelle: Michael Meyen, 13.02.2026
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- (19) Die WAHRE Bedrohung
Kurz bevor Regimes implodieren, rauscht erst mal ihre Propaganda vor lauter Panik und Hysterie in den Abgrund der Selbstparodie hinein. Da sollte man sich nicht mehr ärgern, sondern einfach das tun, was in solchen Situationen am besten ist: lachen.
Quelle: Michael Sailer, 10.02.2026
- Wer bestimmt, was gesagt werden darf? – Küppersbusch TV
Die Berlinale wollte unpolitisch sein. Und löst damit den nächsten politischen Skandal aus. Wim Wenders sagt: „Wir müssen uns aus der Politik raushalten.“ Die Frage ist nur: Geht das überhaupt? Heute geht es um die aktuellen Debatten rund um die Berlinale, Antisemitismus-Vorwürfe, Meinungsfreiheit, politische Kunst und die Rolle von Medien und Regierung. Warum sorgt das Wort „Völkermord“ erneut für Eskalation? Welche Rolle spielen internationale Stimmen wie die UN-Berichterstatterin? Und warum wird ausgerechnet ein Filmfestival zum Schauplatz eines kulturpolitischen Grundsatzstreits? Zwischen AfD-Auto-Neid, Martenstein bei BILD, Regierungssprecher-Kunst und der Frage, ob Journalisten Aktivisten sind, küren den Arsch am Mittwoch. Viel Spaß und gute Unterhaltung!
0:00 Wir fangen dann mal an! 0:18 Die große Rangliste 8:49 Küppis musikalisches Quiz
Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK]
Quelle: Küppersbusch TV, 19.02.2026
