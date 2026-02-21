Videohinweise am Samstag

Auszug: „Die Vereinigten Staaten setzen also erneut Energie als Waffe ein. Sie nutzen ihren wirtschaftlichen Einfluss als Waffe gegen ein verarmtes Land. […] Russland greift nun ein, um bei der Bewältigung der sich entfaltenden humanitären Katastrophe zu helfen, die eine direkte Folge, und ich wiederhole das noch einmal, eine direkte Folge der Politik Washingtons ist. […] Man muss sich das einmal vorstellen. Eine einzige Tankfüllung kostet mehr als viele Menschen in einem Monat verdienen. Stromausfälle breiten sich in ganz Kuba aus. Wassersysteme geraten ins Stocken, weil Pumpen auf Elektrizität angewiesen sind. Eine zweite Welle von Hotelschließungen soll begonnen haben und der Tourismus gilt eigentlich als wirtschaftliche Lebensader Kubas. Das wird die Wirtschaft also noch weiter strangulieren. […] Die Versorgung Kubas unter der derzeitigen US-Politik birgt für Moskau wirtschaftliche und politische Risiken in seinen umfassenderen Beziehungen zu Washington. Die lateinamerikanischen Länder hingegen sind eher unentschlossen. Sie beobachten die Lage aufmerksam, um zu sehen, was geschieht. Viele zögern sehr, sich einzumischen, weil sie sekundärzölle oder wirtschaftliche Sanktionen der Vereinigten Staaten befürchten. Am Ende des Tages ist Cuba isoliert und seine Bevölkerung leidet unter den Folgen der Politik Washingtons. Sie sind verletzlich, abhängig und der Druck könnte sich weiter verschärfen.“

Trump erklärt offen, dass er eine „humanitäre Drohung“ ausspricht, um einen Regimewechsel in Kuba zu erzwingen.

„Es gibt ein Embargo. Es gibt kein Öl. Es gibt kein Geld. Es gibt gar nichts.“

Ein unmissverständliches Geständnis eines Kriegsverbrechens.

[Automatisierte X-Übersetzung via Google]

Quelle: Max Blumenthal via X, 17.2.2026