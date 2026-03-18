Videohinweise am Mittwoch

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)



Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:

Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse [email protected] schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.

US-Ölblockade verschlechtert Situation in Kuba: Nahrungsmittel und Energie werden knapp

US-Präsident Trump hat erneut eine mögliche „Übernahme“ Kubas ins Spiel gebracht. Er könne mit dem Land machen, was er wolle, sagte Trump. Infolge der US-Ölblockade leidet Kuba aktuell unter massiven Stromausfällen. Nahrungsmittel und Energie sind knapp. Die Situation für die etwa 11 Millionen Menschen in Kuba verschlechtert sich zunehmend.

Quelle: Tagesschau, 18.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/jsKJYQklbNY Anmerkung CG: Dass die völkerrechtswidrigen US-Sanktionen schon seit Jahrzehnten laufen und jetzt von der Trump-Administration eskaliert wurden, erwähnt der Tagesschau-Report leider nicht. Ein subtiler Unterton bei dem Tagesschau-Beitrag bleibt aber – als ob Kubas Regierung bzw. die kommunistische Partei an den Sanktionen eine Mitschuld hätte. Und: Wieso duzt Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner die Gebührenzahler eigentlich am Ende des Videos, als sie darum bettelt, „ein Abo dazulassen“? Sehen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten „Nein zur US-Blockade – Solidarität mit Kuba!“ – Matinee in Mitte [LINK] Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten: Organisationen in Haiti verurteilen die Blockade gegen Kuba [LINK] und „Politisch und humanitär kann Deutschland sofort handeln“: Lage in Kuba [LINK] Bericht aus Havanna: Trump droht, Kuba zu „erobern“, und drängt auf den Sturz des kubanischen Staatschefs

Kubas Stromnetz ist zusammengebrochen. Der inselweite Stromausfall ereignet sich vor dem Hintergrund einer harten US-Ölblockade und jüngster Äußerungen von Präsident Donald Trump, er wolle Kuba „erobern“. Seit drei Monaten haben keine Öllieferungen mehr das Land erreicht, das direkt südlich von Florida liegt, was die humanitäre Krise verschärft, die durch jahrzehntelange strenge US-Sanktionen verursacht wurde. „Die Sanktionen töten im Moment buchstäblich Menschen“, sagt der kubanische Journalist Daniel Montero aus Havanna. „Wir verstehen, was dieses Ölembargo bedeutet und was Sanktionen schon immer bedeutet haben. Das ist ein Regimewechsel durch Aushungern.“ Die Historikerin Sara Kozameh, die kürzlich aus Kuba zurückgekehrt ist, fügt hinzu: „Die Kubaner haben schon unzählige Male für ihre Souveränität gekämpft. Und sie werden nicht einfach tatenlos zusehen, während das hier geschieht.“

[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: Democracy Now!, 17.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/DJMUbeblZqU

Die Angst vor Hausdurchsuchungen bedrückt mich | Maike Gosch

Maike Gosch ist die neue Redakteurin der NachDenkSeiten. Sie erzählt über ihren Werdegang und was Journalismus für sie bedeutet. Auch Angst treibt sie um: Vor Berufsverbot und Hausdurchsuchungen.

Roberto De Lapuente sprach mit Maike Gosch.

Maike Gosch ist Kommunikationsstrategin, Autorin und ehemalige Rechtsanwältin. Sie ist Gründerin der Agentur story4good, mit der sie Kommunikations- und Strategieprojekte für führende NGOs und politische Einrichtungen in Deutschland und Europa umgesetzt hat. Ihre umfangreiche Erfahrung umfasst die Beratung der Grünen, Brot für die Welt, Wikimedia Deutschland, der “Stopp TTIP”-Kampagne und des Europäischen Parlaments zu wichtigen Themen wie Entwicklungspolitik, europäischen Handelsabkommen und verschiedenen Wahlkampagnen. Goschs Artikel wurden in renommierten Fachzeitschriften wie Politik + Kommunikation und Propaganda in Focus veröffentlicht. Außerdem ist sie eine erfahrene Dozentin für Storytelling und politische Kommunikation und hat an Hochschulen und Universitäten wie der Quadriga Hochschule und der Hamburg Media School unterrichtet.

Quelle: Overton Magazin, 23.02.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/1_8HeuBtmg0

Bericht aus Jerusalem: Während Israel den Iran weiter bombardiert, sehen sich die Palästinenser im Westjordanland zunehmender Gewalt ausgesetzt

Report from Jerusalem: As Israel Keeps Bombing Iran, Palestinians Face Growing Violence in West Bank

Quelle: Democracy Now! (3,21 Mio. Abonnenten), 16.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/NRJdBo74MZA Beaten, Starved, Tortured: New CPJ Report on Abuse of Palestinian Journalists in Israeli Prisons

Testimony and evidence from 59 Palestinian journalists reveals “strikingly consistent” reports of beatings, sensory deprivation, sexual violence, starvation and medical neglect while detained, according to a review by the Committee to Protect Journalists. Most of them were held under Israel’s so-called “administrative detention” policy and were never charged with any crime. The journalists lost an average of 52 pounds in Israeli prisons. “This report was one of the most difficult reports to work on, because you are listening to human beings who are describing inhuman conditions they had to face for months, and some of them for years,” says Sara Qudah, Middle East and North Africa regional director at the Committee to Protect Journalists.

Quelle: Democracy Now!, 26.02.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/GEiGI0bCdFc Rekordzahl von 129 getöteten Journalisten im Jahr 2025 – Israel verantwortlich für zwei Drittel der Todesfälle: CPJ

A Record 129 Journalists Killed in 2025, Israel Responsible for 2/3 of the Deaths: CPJ

Im Jahr 2025 wurden weltweit 129 Medienmitarbeiter getötet – mehr in einem Jahr als in jedem der vorangegangenen drei Jahrzehnte, für die das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) Daten erhoben hat. Der bisherige Rekord wurde 2024 aufgestellt. Sowohl 2024 als auch 2025 war das israelische Militär für zwei Drittel aller Tötungen von Medienmitarbeitern verantwortlich. „Dies zeigt das systematische Vorgehen, mit dem Israel versucht, Journalisten zum Schweigen zu bringen, sei es durch Tötung, gezielte Angriffe, Inhaftierung, Einschüchterung oder auch durch Verleumdung“, sagt Sara Qudah, Regionaldirektorin für den Nahen Osten und Nordafrika beim Komitee zum Schutz von Journalisten. Das CPJ dokumentierte zudem die Tötungen von Journalisten in der Ukraine, in Mexiko, im Jemen und weiteren Ländern.

[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: Democracy Now!, 26.02.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/DLFZKuPEhos

BERICHT: Gaza und die deutschen Medien – Eine kritische Analyse

In diesem Bericht dokumentieren wir die Veranstaltung „Gaza und die deutschen Medien“, die am 12. März 2026 im Hansa Haus in München stattfand. Die Veranstaltung widmete sich der Frage, wie deutsche Medien über den Gaza-Krieg berichten und welche Rolle Narrative, Sprache und journalistische Verantwortung in der öffentlichen Berichterstattung spielen.

Der Bericht enthält Eindrücke aus dem Vortrag der Kommunikationswissenschaftlerin und Linguistin Nadia S. Zaboura sowie ein Interview mit Riad Othman, Nahostreferent von medico international. Die vollständige Version des Vortrags wird nächste Woche auf unserem Kanal veröffentlicht.

Quelle: acTVism Munich, 14.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/fSdQJV27fqE

Der israelische Journalist Gideon Levy: Israel wird Kriege und Besatzung nicht beenden, solange die USA ihre Unterstützung nicht zurückziehen

Innerhalb Israels „gibt es keinen Raum für Fragezeichen oder Zweifel an diesem Krieg“, sagt der Journalist Gideon Levy, Kolumnist bei „Haaretz“ und Mitglied der Redaktion der Zeitung. Er sagt, das Kriegsfieber habe das Land erfasst, wobei Umfragen eine Zustimmung von 93 % für den Krieg der USA und Israels im Iran, im Libanon und darüber hinaus zeigen – zumindest in der jüdischen Öffentlichkeit. „Israel tut so viel, wie es kann“, sagt er. „Solange die amerikanische Unterstützung so massiv, so blind und so automatisch ist, wird dies weitergehen.“

Levy kritisiert auch Israels militärisches Zensursystem, das die Veröffentlichung von Informationen über Kriegsschäden und anderen als der nationalen Sicherheit abträglich erachteten Materialien streng einschränkt. Er sagt, vieles davon sei auf Selbstzensur seitens einer Presse zurückzuführen, die sich selbst als „Agentur der Regierung und des Militärs“ betrachte, und das sei „sehr besorgniserregend“.

[Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 13.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/JkYrfYKb5G8 Der Ökonom Jeffrey Sachs: Der von den USA und Israel „freiwillig geführte Krieg“ und der Angriff auf die UN-Charta könnten zum Dritten Weltkrieg führen

Die Weltwirtschaft wurde durch den Krieg im Nahen Osten erschüttert, wobei die Sperrung der Straße von Hormus durch den Iran die Energielieferungen bedroht und den Ölpreis auf den höchsten Stand seit Jahren in die Höhe getrieben hat. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen reagierte auf den unprovozierten Krieg der USA und Israels mit der Verabschiedung einer Resolution in dieser Woche, in der der Iran verurteilt wird – insbesondere wegen seiner Angriffe auf Verbündete der USA in der Region –, während die Rolle der Trump-Regierung und der Regierung Netanjahu bei der Anstiftung zu diesem Blutvergießen ignoriert wird. Der Ökonom Jeffrey Sachs ist zu Gast bei Democracy Now!, um die Folgen des „Kriegs der Wahl“ zu erörtern und zu erklären, warum dieser auch einen Angriff auf die Vereinten Nationen darstellt.

„Das ist völlig außer Kontrolle geraten, ohne jede Logik, ohne jede Rationalität, ohne jegliche humanitäre, moralische oder rechtliche Rechtfertigung“, sagt Sachs. „So wie es derzeit läuft, wird es zu einem Weltkrieg führen, denn wir haben zwei bösartige Narzissten, Netanjahu und Trump, die uns in die Katastrophe führen.“

[Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 13.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/167h58WfQhI Bericht aus Beirut: Israel weitet Bombardierungskampagne aus – Massenvertreibungen im Libanon

Wir sprechen mit der Journalistin Lylla Younes im Libanon, wo sie berichtet, dass sich Israels „Massaker häufen“ – vor dem Hintergrund des umfassenderen Krieges der USA und Israels gegen den Iran. Israelische Angriffe haben in den letzten zwei Wochen fast 700 Menschen im Libanon getötet, während sich die Angriffe auf Gebiete im Zentrum von Beirut ausgeweitet haben, die laut Israel gegen die mächtige Hisbollah-Miliz gerichtet sind. Dies geschieht, während Israel geschworen hat, seinen Einmarsch in den Südlibanon auszuweiten.

„Für den Großteil des Südlibanon gilt nun eine Evakuierungsanordnung“, sagt Younes. „Das sind etwa 15 % des Landes.“

[Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 13.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/tygRo5-PxQ4

Irankrieg, Armageddon, israelische Bodenoffensive

Deutsche Medien ordnen den Krieg mit dem Iran von Beginn an unzureichend ein. Bereits kurz nach dem Ausbruch wurde häufig über einen möglichen Regimewechsel in Teheran spekuliert – nur zwei Wochen später glaubt kaum noch jemand daran.

Dabei fehlt in der aktuellen Berichterstattung oft ein entscheidender historischer Kontext: Schon 1953 wurde im Iran ein demokratisch gewählter Premierminister gestürzt. Mohammad Mossadegh verlor sein Amt durch eine von westlichen Geheimdiensten unterstützte Operation – ein Ereignis, das das Verhältnis zwischen Iran und dem Westen bis heute prägt.

Bereits vor über einem Jahrzehnt warnte der Georg Schramm davor, dass radikale Fundamentalisten verschiedener Weltreligionen im Nahen und Mittleren Osten ihre Vorstellungen vom „Armageddon“ ausleben könnten. Angesichts der aktuellen Entwicklungen wirkt diese Prognose heute zutreffend.

Parallel dazu beginnt Israel im Libanon eine Bodenoffensive und ist dabei, Gebiete zu annektieren.

Quelle: Medienindustrie, 17.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/URIL_MMvQ44

Schwerer Schlag für den US-Dollar: Iran verlangt Ölverkauf in chinesischen Yuan und nimmt US-Unternehmen ins Visier

Als Reaktion auf den Krieg der USA und Israels hat der Iran die Straße von Hormus, die wichtigste Öl-Engstelle der Welt, gesperrt, was zu einem sprunghaften Anstieg der Energiepreise führte. Teheran lässt jedoch chinesische Tanker passieren und erklärt, dass auch andere Schiffe passieren dürfen, sofern sie sich bereit erklären, Öl in Chinas Währung, dem Renminbi (auch bekannt als Yuan), zu verkaufen.

Der Iran nimmt zudem Niederlassungen großer amerikanischer Unternehmen ins Visier und will diese aus dem Nahen Osten (Westasien) verdrängen, während er versucht, US-Militärstützpunkte zu vertreiben.

Ben Norton erklärt, wie sich dieser Krieg auf das Petrodollar-System und die Dominanz des Dollars als globale Reservewährung auswirkt.

Themen: 0:00 Iran-Krieg verursacht Energiekrise 0:29 Ölpreis schießt in die Höhe 0:56 Befürchtungen einer Wirtschaftskrise 2:07 Straße von Hormus 3:21 Iran lässt chinesische Öltanker zu 4:17 Iran: Ölverkauf in RMB statt in USD 4:43 Dominanz des Dollars & Petrodollar 6:28 Asymmetrische Kriegsführung 6:59 US-Militärstützpunkte im Nahen Osten 7:47 Iran greift CIA-Stationen an 8:46 Iran trifft US-Tankflugzeuge 9:10 Das US-Imperium hat den Iran unterschätzt 10:32 Der Iran nimmt US-Konzerne ins Visier 12:03 Wirtschaftskrieg 13:07 CLIP Scott Bessent über den Iran 14:05 Neuer Führer Mojtaba Khamenei 15:21 Irans Strategie dargelegt 17:08 Teheran will Rache 18:51 Jemen, Rotes Meer, Bab al-Mandab 22:16 US-Krieg gegen den Jemen im Jahr 2025 23:23 Antikoloniale Kriege 24:16 Trump entsendet weitere US-Truppen 25:21 Die iranische Insel Kharg 26:21 Globale Energiekrise 27:24 Trump will eine Militärkoalition 29:02 Iran lässt chinesische Schiffe zu 29:59 Dominanz des US-Dollars 30:37 Leistungsbilanzdefizit der USA 31:20 Exorbitantes Privileg des Dollars 32:19 Entdollarisierung 32:52 Der Westen beschlagnahmte Russlands Reserven 33:49 Zentralbanken kaufen Gold 34:16 US-Staatsanleihen 34:47 Ölverkäufe in Dollar 36:26 Trump drohte den BRICS-Staaten 37:16 Iran fördert die Entdollarisierung 37:42 China und Russland entdollarisieren 38:33 Indien 39:34 VAE 40:18 Saudi-Arabien 41:04 Iran und Indonesien treten den BRICS bei 42:14 Iran schlägt eine BRICS-Währung vor 42:31 Spaltungen innerhalb der BRICS 43:12 Kampf gegen den Imperialismus 45:12 Outro

Geopolitical Economy Report auf X [LINK]

Ben Norton auf X [LINK]

[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 17.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/X2zBWcGahuc

Hannah: „Für mich ist es so schlimm, dass mir nichts hilft.“

Hannah war eine junge, leistungsorientierte und hochtrainierte Läuferin. Heute ist davon nichts mehr übrig, denn nach den Corona-Impfungen erkrankte sie schwer. Was mit geschwollenen Gelenken und Erschöpfung begann, entwickelte sich zu einer komplexen, chronischen Erkrankung. Es folgte eine jahrelange Odyssee durch Arztpraxen und Kliniken, zahllose Therapieversuche, invasive Behandlungen, Hoffnungen – und immer wieder Rückschläge. Doch Hannah kämpft weiter trotz Verzweiflung, sozialer Isolation und existenzieller Gedanken. Denn sie will leben. Nicht mit Schmerz und Erschöpfung – sondern mit einer echten Perspektive auf Anerkennung und Verbesserung.

Einen zusammenfassenden Artikel mit wörtlichen Zitaten finden Sie auf mwgfd.org [LINK]

Quelle: MWGFD-TV, 02.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/BcjhIW6-EIU

Bastian Barucker: Corona-Aufarbeitung – RKI-Protokolle und Gerichtsverfahren mit dem PEI

Vortrag am 4. März 2026 im Rudolf-Steiner-Haus in Nürnberg

Der Vortrag fasst die wichtigsten Erkenntnisse aus den Corona-Protokollen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zusammen und stellt den Wissensstand der RKI-Experten mit den Verlautbarungen der Politik in einen zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang. Es zeigt sich, dass die Wissenschaftsfreiheit der Behörde durch die Politik eingeschränkt wurde. Von wegen „follow the science”. Außerdem ging es an dem Abend darum, wie sorgfältig die zuständige Behörde, das Paul-Ehrlich-Institut, die Sicherheit der Corona-Impfstoffe überwacht hat. Vor Gericht hat das PEI die fehlende Überwachung der Corona-Impfstoffe eingeräumt. Bis heute wurden die gesetzlich vorgeschriebenen Auswertungen nicht veröffentlicht.

Bastian Barucker, Jahrgang 1983, ist ausge­bildeter Wildnispädagoge, Prozessbegleiter und war Lehr­beauftragter an verschiedenen Hochschulen in Deutschland.

Seit April 2020 arbeitet er als freier Journalist und hat Dutzende Experteninterviews zum Thema Corona geführt. In Artikeln für verschiedene Zeitungen und Magazine hat er die Pandemie­politik kritisch begleitet. Er war an der Ver­öffentlichung und Analyse der geleakten RKI-Protokolle beteiligt.

Link zum Buch “Vereinnahmte Wissenschaft” [LINK]

Bastian Baruckers Recherchen [LINK]

Quelle: WIR WOLLEN REDEN:, 14.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/0Hs659b4k-0

„Spike-Proteine in der Plazenta“ – IDA-Sprechstunde mit Dr. Gunter Frank und Dr. Kay Klapproth

In der neuen Folge der IDA-Sprechstunde sprechen der Mediziner Dr. Gunter Frank und der Immunologe Dr. Kay Klapproth über beunruhigende neue Erkenntnisse zur Verteilung von Spike-Proteinen im Körper von Schwangeren sowie über neue Zweifel am PCR-Test.

00:01:29 Spike-Proteine in der Plazenta: Normalerweise werden Schwangere nicht geimpft. Bei den Corona-Impfstoffen ist das anders: Hier wurde auch Schwangeren die Impfung empfohlen, obwohl wenig über mögliche Nebenwirkungen bekannt war. Eine neue Studie hat nun Spike-Proteine im Plazentagewebe gefunden. Offenbar können diese Proteine sowohl nach Infektionen als auch nach mRNA-Impfungen in das fetale Gewebe eindringen. Die Konsequenzen sind noch unklar, aber weitere Forschung ist dringend notwendig.

00:28:24 Das Jahrhundert der Patienten? Gerd Gigerenzer hat bereits vor Jahren gefordert, die Aufklärung von Ärzten und Patienten durch medizinische Informationen zu verbessern. Doch das Gegenteil ist der Fall. Ärzte und Patienten werden entmündigt und wirtschaftliche Interessen bestimmen, welche Therapien favorisiert werden. Ein gut ausgebildeter Arzt ist daher eine Gefahr für die Umsätze in der Gesundheitsindustrie.

00:32:57 Das PCR-Desaster: Während der Corona-Jahre galt der PCR-Test als Goldstandard für den Nachweis einer Corona-Infektion. Tatsächlich war jedoch von Anfang an bekannt, dass mit diesem Verfahren keine sicheren Diagnosen erstellt werden können. Nun zeigt eine neue Studie, dass möglicherweise nur 14 Prozent der positiv Getesteten tatsächlich eine Infektion mit SARS-CoV-2 hatten.

00:49:55 Tino Eisbrenner in Heidelberg: 14.3.2026 Bürgerhaus Bahnstadt [LINK]

Quelle: Initiative für Demokratie und Aufklärung e.V., 11.03.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Direktlink: https://www.youtube-nocookie.com/embed/tUOnFTgkEVg