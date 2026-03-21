Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- „Mad Max“: Wie den Iran-Krieg beenden?
- „Kriegstreiber haben es auf die Medien abgesehen“: Trump droht Medien wegen Berichterstattung zum Iran-Krieg mit „Verrat“-Anklagen
- Entbehrung und Entvölkerung: Kuba im Schatten der US-Belagerung
- Jeffrey Sachs: Droht aus dem Iran-Krieg ein Atomkrieg?
- Iran-Krieg: US Medien verkaufen wieder das Irak-Skript
- 150 $ Ölpreis: Iran schlägt nach Angriff auf größtes Gasfeld zurück
- „Sahra trifft“ Ulrike Guérot: Kriegsvasall oder Friedensmacht – Europa am Scheideweg
- Im Gespräch mit einem Schweizer Medium – Uli Gellermann: Neutralität ist notwendig und denkbar!
- Brot- und Windel-Spenden als Straftat: Der Fall des deutschen Journalisten Hüseyin Dogru,
- Daniel Davis: US-Militärstrategien & das Ende der Kriegspropaganda
- Trump Insider EXPOSES Israel In EXPLOSIVE Tucker Carlson Interview
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse [email protected] schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- „Mad Max“: Wie den Iran-Krieg beenden?
Quelle: Michael Lüders, 19.03.2026
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- „Kriegstreiber haben es auf die Medien abgesehen“: Trump droht Medien wegen Berichterstattung zum Iran-Krieg mit „Verrat“-Anklagen
Die Trump-Regierung verschärft ihre Drohungen gegen Nachrichtenorganisationen; Präsident Trump deutete an, dass Medien wegen der Verbreitung falscher Informationen mit „Verrat“-Anklagen rechnen müssten. Brendan Carr, der Vorsitzende der Federal Communications Commission, hat ebenfalls damit gedroht, Rundfunklizenzen wegen der Berichterstattung über den Krieg der USA und Israels gegen den Iran zu entziehen. All dies geschieht, während Verbündete von Präsident Trump ihre Kontrolle über mehrere große Medienunternehmen festigen. Paramount Skydance, geführt von Trumps Verbündetem David Ellison, steht kurz vor der Übernahme von Warner Bros., zu dem auch CNN gehört.
Quelle: Democracy Now!, 18.03.2026
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- Entbehrung und Entvölkerung: Kuba im Schatten der US-Belagerung
Danny Shaw, ein Wissenschaftler für lateinamerikanische und karibische Studien sowie langjähriger Unterstützer der kubanischen Revolution, dokumentiert die erschütternden Zustände in Kuba nach der Verhängung einer Treibstoffblockade gegen die Insel durch die Trump-Regierung. Eine von Washington herbeigeführte humanitäre Krise soll die letzten Überreste der revolutionären Struktur Kubas zersetzen. Auf seiner Reise von Holguín über Banes nach Santiago im Februar stellt Shaw fest, dass die Bevölkerung zunehmend unter Mangelernährung leidet, da die Treibstoffvorräte schwinden, Transportmöglichkeiten knapp werden, Schulen geschlossen sind und die steigende Inflation das Leben unbezahlbar macht. Das US-Embargo hat einst blühende Regionen ausgehöhlt und junge Menschen zur Migration gedrängt. Shaw erläutert, wie die der kubanischen Regierung auferlegten Zugeständnisse eine neue Klasse von Krypto-Kapitalisten hervorgebracht haben, die eine wirtschaftliche Brücke nach Miami bilden und als Basis für Trumps angekündigte „Übernahme“ des Landes dienen. Nachdem er während der jüngsten Krise unter der Bevölkerung Kubas gelebt hat, liefert Shaw eine schonungslose Chronik ihrer schmerzhaften Erfahrungen unter Belagerung.
Website The Grayzone [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Grayzone Deutsch, 19.03.2026
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- Jeffrey Sachs: Droht aus dem Iran-Krieg ein Atomkrieg?
Prof. Jeffrey Sachs argumentiert, dass die Verzweiflung in den USA und Israel zunimmt, da es ihnen nicht gelingt, den Iran zu besiegen, und dass Atomwaffen eingesetzt werden könnten, wenn wir diesen Weg weitergehen.
YouTube-Kanal von Jeffrey Sachs [LINK]
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 17.03.2026
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- Iran-Krieg: US Medien verkaufen wieder das Irak-Skript
In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wird, untersucht der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald zwei aktuelle Medienauftritte zum Iran-Krieg, bei denen auffällige Parallelen zu bekannten Mustern aus früheren Konflikten sichtbar werden: Argumente, Narrative und sogar vertraute Stimmen wirken überraschend ähnlich, während der Fokus bewusst auf den Aussagen selbst liegt – und darauf, wie sie im Kontext vergangener Kriege gelesen werden können.
Dieses Video wurde von System Update produziert und am 10. März 2025 auf dem YouTube-Kanal von Glenn Greenwald veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu unterstützen.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER GLENN GREENWALD: Glenn Greenwald ist ehemaliger Verfassungsrechtler, Pulitzer-Preisträger und Autor mehrerer Bestseller, darunter With Liberty and Justice for Some (2011) und No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State – deutscher Titel: Die globale Überwachung: Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen (2014).
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
Quelle: acTVism Munich, 20.03.2026
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„Befreiung“? USA und Israel bombardieren Schulen und vergiften die Luft im Iran
In diesem Video analysiert der Pulitzer-Preisträger Glenn Greenwald die neuesten Entwicklungen im Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran. Berichte über bombardierte Ziele, massive Zerstörung und schwerwiegende Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung werfen eine entscheidende Frage auf: Was passiert wirklich hinter der Erzählung von „Befreiung“? Greenwald beleuchtet aktuelle Ereignisse und zeigt, welche Folgen dieser Konflikt für die Menschen vor Ort haben könnte.
Dieses Video wurde von System Update produziert und am 9. März 2025 auf dem YouTube-Kanal von Glenn Greenwald veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um zur Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus beizutragen.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
Quelle: acTVism Munich, 17.03.2026
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- 150 $ Ölpreis: Iran schlägt nach Angriff auf größtes Gasfeld zurück
Globale Energiekrise ERKLÄRT: Iran, Israel & Ölpreisschock
Die Welt wacht auf – Iran hält nun die Schlüssel zu den globalen Energiemärkten. Nach Angriffen auf das Gasfeld South Pars und zunehmenden Attacken im Golf steigen die Ölpreise, Lieferketten brechen zusammen, und Panik breitet sich in Asien und darüber hinaus aus. Mit Vergeltungsschlägen gegen saudische und katarische Energieanlagen und möglichen neuen Kontrollen über die Straße von Hormus löst dieser Konflikt einen massiven Ölschock aus. Die Gaspreise in den USA steigen, die Märkte sind instabil, und Regierungen versuchen fieberhaft zu reagieren. Ist dies der Beginn einer globalen Wirtschaftskrise? Was als Nächstes geschieht, könnte Milliarden betreffen. Sieh dir jetzt die vollständige Analyse dieser sich rasant zuspitzenden geopolitischen und energiepolitischen Krise an.
Lenas Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Weltgeschehen im Kontext – Deutsch, 20.03.2026
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Trumps Iran-Krieg ruiniert Arbeiter, füllt die Taschen seiner Kumpel
Max Blumenthal und Aaron Mate von The Grayzone diskutieren darüber, wie Trumps Gefolgsleute die von ihm ausgelöste Krise in der Straße von Hormus ausnutzen, um die Märkte zu manipulieren, während US-Verbraucher die Folgen zu spüren bekommen.
Website The Grayzone [LINK]
Original Video [LINK]
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Quelle: The Grayzone Deutsch, 18.03.2026
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- „Sahra trifft“ Ulrike Guérot: Kriegsvasall oder Friedensmacht – Europa am Scheideweg
Ukraine, Iran, Gaza: Die brutalen Kriege der Gegenwart sind Teil einer Neuordnung der Welt. Deutschland und Europa stehen am Scheideweg: Werden wir immer mehr zum Anhängsel der imperialen Außenpolitik der absteigenden Weltmacht USA, die die Welt ins Chaos zu stürzen droht und unseren wirtschaftlichen Niedergang vorantreibt? Oder setzen wir auf eine eigenständige deutsche und europäische Politik, die unsere Interessen in den Mittelpunkt stellt und für friedliche internationale Beziehungen eintritt? Welche Rolle Europa als vermittelnde Friedensmacht in einer multipolaren Welt spielen könnte und was die Bundesregierung tun müsste, damit Deutschland einer solchen Entwicklung nicht länger im Weg steht – über diese und weitere Fragen spreche ich in einer neuen Folge „Sahra trifft“ mit der Politikwissenschaftlerin, Europaexpertin und Publizistin Ulrike Guérot.
Quelle: Sahra Wagenknecht, 18.03.2026
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- Im Gespräch mit einem Schweizer Medium – Uli Gellermann: Neutralität ist notwendig und denkbar!
Christoph Pfluger, Journalist in der Schweiz, Verleger der Zeitschrift „Zeitpunkt“, führte zum aktuellen Buch „Deutschland Neutral“ und zum Beginn einer deutschen Kampagne für ein neutrales Deutschland ein Interview mit Uli Gellermann.
Das Buch atmet Hoffnung: Die Hoffnung auf die Kraft der Vielen, die sich den Wenigen in Politik, Industrie und dem Finanz-Komplex widersetzen. Das Buch setzt auf den Widerstand, der zum Aufstehen führt. Das Buch ist Beginn und Teil eines Netzes, das sich über das ganze Land spannt und dessen Fäden soziale und ideologische Unterschiede überwindet und sie zu einem großen Seil knüpft, dessen Zugkraft die Gegner des Friedens zum Fallen bringen wird.
Das Buch „Deutschland neutral! Mit Sicherheit für Frieden“ von Uli Gellermann, Arnulf Rating und Jens Fischer-Rodrian (Hrsg.) erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK].
Mit Beiträgen von Dietrich Brüggemann, Arnulf Rating, Uli Gellermann, Albrecht Müller, Ulrike Guèrot, Oskar Lafontaine…
Quelle 1: Rationalgalerie, 18.03.2026
Quelle 2: TTVProduktion
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- Brot- und Windel-Spenden als Straftat: Der Fall des deutschen Journalisten Hüseyin Dogru,
die Absurdität des EU-Sanktionsregimes und wie vehement das Auswärtige Amt diese ganzen Grundrechtsverletzungen verteidigt:
Quelle: Florian Warweg via X, 18.03.2026
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Brot- und Windel-Spenden als Straftat: Der Fall des 🇩🇪Journalisten @hussedogru, die Absurdität des EU-Sanktionsregimes und wie vehement @AuswaertigesAmt diese ganzen Grundrechtsverletzungen verteidigt: pic.twitter.com/BdHbrznfOp
— Florian Warweg (@FWarweg) March 18, 2026
- Daniel Davis: US-Militärstrategien & das Ende der Kriegspropaganda
Oberstleutnant Daniel Davis erläutert, warum die Öffnung der Straße von Hormus, das Entsenden von Bodentruppen oder die Einnahme der Insel Kharg keine realistischen Optionen sind. Die USA könnten den Jemen angreifen, um die Kontrolle über die strategisch wichtige Meerenge Bab al-Mandab zum Roten Meer zu erlangen. Der Rücktritt von Joe Kent deutet darauf hin, dass die militärischen Optionen und Kriegsnarrative schnell zusammenbrechen. Oberstleutnant Davis ist vierfacher Kriegsveteran, Träger des Ridenhour-Preises für Wahrhaftigkeit und Gastgeber des YouTube-Kanals „Daniel Davis Deep Dive“.
Daniel Davis Deep Dive [LINK]
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
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Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 19.03.2026
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- Trump Insider EXPOSES Israel In EXPLOSIVE Tucker Carlson Interview
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Quelle: Novara Media, 19.03.2026
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The Israel Lobby Is Being Exposed
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Quelle: Novara Media, 18.03.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Was macht Wolfram Weimer eigentlich beruflich? – Küppersbusch TV
Hat die Bundesregierung bei einem Kulturpreis gelogen oder steckt mehr dahinter?
Heute geht es um den aktuellen Streit rund um Kulturförderung, Politik und den Umgang mit unabhängigen Buchhandlungen. Am Beispiel des Falls Wolfram Weimer wird sichtbar, wie eng Kultur, Staat und Macht miteinander verwoben sind und wie schnell daraus ein politischer Konflikt wird.
Wir schauen uns an, wie die Künstlersozialkasse entstand, warum Deutschland offiziell gar kein Kulturministerium hat und warum genau das heute wieder relevant wird. Zwischen Philosophie, politischer Praxis und einem sehr konkreten Fall stellt sich die zentrale Frage: Wie viel Einfluss sollte der Staat auf Kultur haben?
0:00 Alles im Eimer
0:00 Kultur vs. Politik
0:00 Küppis musikalisches Quiz
Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK]
Quelle: Küppersbusch TV, 19.03.2026
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- Arnulf Rating (9) beim 22. Politischen Aschermittwoch
22.Politischer Aschermittwoch am 18. Februar 2026 im Konzertsaal der Universität der Künste Berlin
Quelle: Maulhelden, 25.02.2026
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- Netzfund der Woche: Die Wahrheits-Schau #2
Wie dpa die Lebenskosten durch Krieg sinken lässt: Die aktuelle Ausgabe der »Wahrheitsschau« nimmt das Weltgeschehen aufs Korn.
Sprecherin: Wiki Media; Sprecher: Kai Tschibidi; Redaktion: Diether Dehm
Quelle 1: Salve TV
Quelle 2: Diether Dehm, 15.03.2026
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- Helmut Schleich & Franz Esser am Küchentisch: Künstliche Demokratie
Wenn die künstliche Intelligenz uns jetzt schon Musik vorspielt, wann erzählt sie uns dann Witze? Oder tut sie das nicht eh schon lange in Form “Unserer Demokratie”? Fragen über Fragen, die sich die Herren Schleich und Esser da in der neuen Folge am Küchentisch stellen.
Quelle: Franz Esser, 14.03.2026
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- Maschek – Ballspende – WÖ_667
Vizekanzler Babler spricht am Opernball das Thema Umverteilung an und fordert eine solidarische Geste. Werden die Gäste bereit sein, diese Ballspende zu leisten? (aus Willkommen Österreich, Folge 667, 17. Februar 2026, ORF 1)
Quelle: Maschek, 17.02.2026
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- Was macht Wolfram Weimer eigentlich beruflich? – Küppersbusch TV