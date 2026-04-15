Videohinweise am Mittwoch
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Drewermann Ostermarsch 2026 Rede Fulda. Die Waffen nieder – Friedensfähig statt kriegstüchtig
- Ex-NATO-General Kujat: Für ein Kriegsende und gesamteuropäische Sicherheits- und Friedensordnung
- Der Ritter der Kokosnuss: Trumps Chaos im Nahen Osten – unplugged
- Libanon: Das Protokoll eines grausamen Krieges nach Angriff durch Israel | Weltspiegel
- BPK: Wie bewertet die Bundesregierung die Blockade aller iranischen Häfen durch die @USNavy?
- Iran Beendet US-Vorherrschaft in Westasien | Oberst Douglas Macgregor
- Greift Trump erneut an? Iran bleibt hart! // GEGENPOL
- BBC-Reporter wirbt für Atomschlag gegen Iran
- Tucker Carlson VS The BBC
- Abby Martin Went To Israel. IT’S WORSE Than You Think
- Die PCK-Raffinerie in Schwedt – wie die Regierung eine Region opfert und die USA uns erpressen
- Deutschland NEUTRAL – Lesung 2. April 2026
- Der Osten in den Medien – Florian Warweg, Ramon Schack und Claudia Wittig
- Wie, Ruhestand? Von Prof. Michael Meyen
- Gabriele Gysi – »1002 Nächte – Ein Reisebericht aus dem Iran«
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse [email protected] schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Drewermann Ostermarsch 2026 Rede Fulda. Die Waffen nieder – Friedensfähig statt kriegstüchtig
Bericht zur Veranstaltung [LINK]
Quelle: Drewermann Kanal, 06.04.2026
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- Ex-NATO-General Kujat: Für ein Kriegsende und gesamteuropäische Sicherheits- und Friedensordnung
“Für ein Kriegsende und eine gesamteuropäische Sicherheits- und Friedensordnung”
Vortrag und Diskussion mit NATO-General a.D. Harald Kujat am 09.04.2025 in Friedberg.
Wie kann der Krieg in der Ukraine beendet werden?
Welche Perspektiven gibt es für eine neue europäische Sicherheits- und Friedensordnung?
Diese Fragen gehören zu den drängendsten unserer Zeit. Während die militärische Eskalation weiter voranschreitet, wird die politische und diplomatische Dimension eines möglichen Friedens häufig nur unzureichend diskutiert.
Mit Harald Kujat, ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses und früherer Generalinspekteur der Bundeswehr, kommt einer der profiliertesten Militärstrategen Deutschlands nach Friedberg. Kujat gehört zu den wenigen hochrangigen Militärs, die sich seit Beginn des Ukrainekrieges öffentlich für eine realistische Analyse der militärischen Lage, für Diplomatie und für ernsthafte Bemühungen um ein Ende des Krieges einsetzen.
In seinem Vortrag wird er auf zentrale Fragen eingehen:
Wie lässt sich der Krieg in der Ukraine beenden?
Welche Rolle könnten Verhandlungen und diplomatische Initiativen spielen?
Wie könnte eine tragfähige europäische Sicherheitsordnung aussehen, die langfristig Frieden ermöglicht?
Gefilmt und geschnitten von Sergey Filbert […]
Quelle: BERLIN247 und Druschba FM, 12.04.2026
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- Der Ritter der Kokosnuss: Trumps Chaos im Nahen Osten – unplugged
Quelle: Michael Lüders, 13.04.2026
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- Libanon: Das Protokoll eines grausamen Krieges nach Angriff durch Israel | Weltspiegel
Tägliche Bombardierungen, hunderttausende Geflüchtete und ein bankrotter Staat: Der Krieg im Libanon bringt die Zivilbevölkerung an ihre Grenzen. Während israelische Luftangriffe und Bodeneinsätze den Süden des Landes treffen, versuchen freiwillige Helfer:innen, Sanitäter:innen und Ärzt:innen die humanitäre Katastrophe abzufedern – oft unter Lebensgefahr. Diese Reportage begleitet Menschen, die trotz Angst, Erschöpfung und Verlust weitermachen: Ehrenamtliche, die Geflüchtete versorgen, Ersthelfer:innen unter Beschuss und Mediziner:innen, die verletzte Kinder operieren. Wie lange können Freiwillige diese Last noch tragen? Und was passiert, wenn sie aufgeben müssen? Ein Blick hinter die Schlagzeilen – mitten aus dem Libanon.
Quelle: Weltspiegel, 14.04.2026
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Mehr als eine Million Menschen im Libanon auf der Flucht
Das UN-Flüchtlingshilfswerk hat am Dienstag einen Bericht über die Lage im Land veröffentlicht. Demnach sind durch die israelischen Angriffe und Evakuierungsaufforderungen mehr als eine Millionen Menschen in die Flucht getrieben worden.
Quelle: Handelsblatt, 07.04.2026
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Lebanon’s Death Toll SHOCKS World
The genocidal regime in Israel has killed over 2,000 people in Lebanon. Ana Kasparian discusses on The Young Turks.
“The Lebanese Ministry of Health: 2,124 people have been killed and 6,921 wounded in Israeli attacks since March 2nd. The Gaza model is being implemented here in Lebanon. Next it could be your country. Don’t think you’re safe from the violence of the ruling class.”
Read more here [LINK]
Quelle: The Young Turks (6,57 Mio. Abonnenten), 15.04.2026
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- BPK: Wie bewertet die Bundesregierung die Blockade aller iranischen Häfen durch die @USNavy?
Ich wollte vom Regierungssprecher wissen, wie Bundesregierung die Blockade aller iranischen Häfen durch die @USNavy bewertet & ob sie die Erklärung von @SecGenNATO Rutte teilt, das die Welt durch den US-Angriffskrieg sicherer geworden sei “dank des Leadership von @POTUS” [Donald Trump]. Die Antworten…
Quelle: Florian Warweg via X, 15.4.2026
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Ich wollte von @RegSprecher wissen, wie #Bundesregierung die Blockade aller iranischen Häfen durch @USNavy bewertet & ob sie die Erklärung von @SecGenNATO Rutte teilt, das die Welt durch den US-Angriffskrieg sicherer geworden sei "dank des Leadership von @POTUS". Die… pic.twitter.com/pmnrRJuwyx
— Florian Warweg (@FWarweg) April 15, 2026
- Iran Beendet US-Vorherrschaft in Westasien | Oberst Douglas Macgregor
Nach 40 Tagen Krieg tritt ein (erstes) Waffenstillstandsabkommen zwischen den USA/Israel und dem Iran in Kraft. Doch niemand lässt sich über die Aussichten täuschen, dass diese Kampfpause den Konflikt dauerhaft beenden könnte. Allein die Tatsache, dass die USA zu dieser Unterbrechung gezwungen wurden, spricht Bände über die neue Machtverteilung in Westasien. Die USA werden das, was sie gerade verloren haben, nie wieder zurückgewinnen.
Heute spreche ich erneut mit dem pensionierten Oberst Douglas Macgregor über den Waffenstillstand, Trumps Drohungen, Irans Raketenstärke, beschädigte US-Stützpunkte, den israelischen Druck auf Washington, das Risiko einer größeren wirtschaftlichen Erschütterung und Europas schwache Position in der NATO. Macgregor argumentiert, dass der Iran den strategischen Vorteil behalten habe, die USA die Pause gebraucht hätten und Israel das Haupthindernis für eine umfassendere Einigung bleibe.
Douglas Macgregor Substack [LINK]
Neutrality Studies Substack [LINK]
Kapitelmarken:
00:00:00 Einführung
00:00:14 Waffenstillstandsbehauptungen und strategisches Gleichgewicht
00:07:46 Sicht der iranischen Medien und Raketenstärke
00:14:44 Irans Widerstandsfähigkeit und Grenzen des Regimewechsels
00:19:44 Getroffene US-Stützpunkte und Rückzug aus dem Golf
00:30:07 Israel unter Druck und Ärger über den Waffenstillstand
00:35:47 Zweiwöchige Pause und Risiko globaler Erschütterungen
00:44:26 Europa, NATO und amerikanische Kontrolle
00:56:26 Wo man Douglas Macgregor folgen kann
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 10.04.2026
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Anmerkung CG: Douglas Macgregor, hörenswert und wie man ihn kennt, nicht ausschließlich aktualitätsgebunden u.a. mit Aussagen zur NATO in Europa und Vasallentum; und er widerspricht Brian Berletic nur in einem Punkt.
- Greift Trump erneut an? Iran bleibt hart! // GEGENPOL
Die Verhandlungen in Islamabad sind gescheitert. Trump droht dem Iran mit neuen Militärschlägen – und hat eine Gegenblockade in der Straße von Hormus eingeleitet. Der Iran zeigt sich unbeeindruckt.
Doch worum geht es wirklich? Die Kontrolle über die Straße von Hormus ist nur die Oberfläche. Trumps eigentliches Ziel könnte ein ganz anderes sein – und es hat einen Namen: China.
Was bedeutet das für die Region? Für die Weltwirtschaft? Und wem nützt das Scheitern der Verhandlungen am meisten?
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Gegenpol, 13.04.2026
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- BBC-Reporter wirbt für Atomschlag gegen Iran
Wyatt Reed von The Grayzone spricht mit Max Blumenthal über die skandalöse Berichterstattung der BBC-Korrespondentin Goncheh Habibiazad, die eine anonyme iranische Quelle zitierte, die angeblich wollte, dass Israel und die USA ihr Land mit Atomwaffen angreifen – und das Zitat später stillschweigend abschwächte.
Website The Grayzone [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Grayzone Deutsch, 12.04.2026
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- Tucker Carlson VS The BBC
Quelle: Novara Media (1,25 Mio. Abonnenten), 13.04.2026
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- Abby Martin Went To Israel. IT’S WORSE Than You Think
You DEFINITELY won’t see this on the BBC or CNN.
Abby Martin war in Israel. Es ist schlimmer, als Sie denken. Das werden Sie bei der BBC oder CNN ganz sicher nicht zu sehen bekommen.
[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Double Down News und Empire Files, 07.04.2026
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- Die PCK-Raffinerie in Schwedt – wie die Regierung eine Region opfert und die USA uns erpressen
Seit über 60 Jahren versorgt die PCK-Raffinerie Berlin, Brandenburg und große Teile Ostdeutschlands mit Energie. Doch die politischen Entscheidungen der Bundesregierungen der vergangenen Jahre haben das Unternehmen zunehmend an den Abgrund getrieben: Hunderte Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Die Energiepreise explodieren. Und Brandenburg steckt in einer wirtschaftlichen Rezession. Statt eine langfristige Perspektive für die Region zu entwickeln, wird an einer verblendeten Sanktions- und Außenpolitik festgehalten. Gleichzeitig versuchen die USA uns über die Energiepolitik zu erpressen. Entscheidend dabei: die Rückkehr zu russischem Öl. All dies stellte die BSW-Fraktion Anfang 2026 in einem Antrag im Landtag zur Abstimmung.
In diesem Video ordnet Fraktionsvorsitzender Niels-Olaf Lüders die politischen Fehlentscheidungen ein, erklärt Hintergründe und zeigt vernünftige Perspektiven.
Quelle: BSW Fraktion im Landtag Brandenburg, 15.04.2026
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- Deutschland NEUTRAL – Lesung 2. April 2026
Die Lesung zum Buch fand am 2. April 2026 statt.
Zum Inhalt des Buches:
Deutschlands Verwicklung in unzählige Kriege, die hauptsächlich den geopolitischen Interessen der USA dienen, hat uns in eine Spirale der Gewalt geführt. Dies zu beenden liegt in unserem Interesse, im Interesse unserer Kinder. Ein neutrales Deutschland könnte hierfür einen wichtigen Impuls geben.
Dieses Buch soll eine notwendige Debatte anstoßen.
Mit Beiträgen von Wolfgang Bittner, Amalia Bredehorn. Mathias Bröckers, Dietrich Brüggemann, Diether Dehm, Roberto De Lapuente, Wolfgang Effenberger, Tino Eisbrenner, Jens Fischer Rodrian, Lisa Fitz, Jürgen Fliege, Uli Gellermann, Rolf Gössner, Ulrike Guérot, Gabriele Gysi, Madita Hampe, Oskar Lafontaine, John Mearsheimer, Albrecht Müller, Hermann Ploppa, Dirk Pohlmann, Arnulf Rating, Nicolas Riedl, Hauke Ritz, Alexa Rodrian, Walter van Rossum, Werner Rügemer, Wolfgang Schwarz, Michael Sailer, Ekkehard Sieker, SIERA, Kayvan Soufi-Siavash, Uwe Soukup, Markus Stockhausen, Gwendolin Walter-Kirchhoff und Flavio von Witzleben.
Inklusive eines Interviews mit Jacques Baud.
(Zitat: Westendverlag)
Quelle: proFakt, 13.04.2026
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- Der Osten in den Medien – Florian Warweg, Ramon Schack und Claudia Wittig
Podiumsgespräch zum Thema “Der Osten in den Medien” mit Florian Warweg, Ramon Schack und Claudia Wittig – BSW Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2026
Quelle: BSW Sachsen-Anhalt
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- Wie, Ruhestand? Von Prof. Michael Meyen
Wer zahlt, schafft an – ist die simplifizierte Zusammenfassung des Falles Professor Michael Meyen. Ein Professor bildet Studenten, die am Ende dem Staat dienlich sein sollen. Dafür wird der üblicherweise verbeamtet oder hoch dotiert. Michael Meyen wurde, nach Anstrengung eines zweiten Disziplinarverfahrens nun vorzeitig in den Ruhestand geschickt. Der Professor mit DDR-Vergangenheit hatte kritischeres Denken auch für seine Studenten im Sinn, als dem Bayerischen Staat genehm war.
Hier sei kurz eingeschoben: Prof. Michael Meyen war es auch, der Radio München den Rücken stärkte, als wir für unsere kritische Berichterstattung in den ersten Corona-Monaten vom Staat in Form der Bayerischen Landesmedienzentrale gerügt wurden.
Michael Meyens erstes Disziplinarverfahren handelt von seiner aktiven Beteiligung an der Zeitung „Demokratischer Widerstand“. Die folgenden Anwürfe könnten als Resultat der akribischen Suche gelten, dem unliebsamen Professor noch ein bisschen mehr anzuhängen. Michael Meyen steht nun also in der Reihe von Professoren, wie Alexander Kekulé, Christoph Kuhbandner, Sucharit Baghdi, Ulrike Guérot, Stefan Hockertz oder Stefan Homburg, die für ihre kritische Haltung dem Corona-Regime gegenüber akademisch diskreditiert wurden und disziplinarische Konsequenzen und mediale Diffamierungen erleiden mussten. Er lässt selbst in seinem Beitrag: „Ruhestand“ kurz seine Hochschullaufbahn Revue passieren.
Quelle: Radio München, 13.04.2026
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- Gabriele Gysi – »1002 Nächte – Ein Reisebericht aus dem Iran«
Ende 2022 reiste Gabriele Gysi gemeinsam mit ihrem Mann mehr als 5.000 km durch den Iran. Hier berichtet sie auf sehr persönliche Weise von ihren Begegnungen mit den Menschen, ihrem Land und seiner Kulur und sie stellt elemantare Fragen nach unser Sicht auf diese fremde, weithin unbekannte Welt, wie auch auf uns selbst. Mehr Informationen: www.ok-projekt.de
Quelle: OK PROJEKT – Filme zu Ausstellungen, 14.04.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Trumps Ostergeschenk! | Der Wegscheider
Im neuen Wochenkommentar geht es heute um die Geschehnisse in der Osterpause: Es geht um den verhaltensauffälligen US-Präsidenten Donald Trump, den Osterhasen und Bibi Netanyahu. Es geht um hilfreiche Tipps von Regierungsmitgliedern für einfache Bürger, wenn ihnen wegen des Iran-Kriegs das Geld zum Heizen fehlt. Und: Es geht um den absurden Entlassungsgrund des Ex-ORF-Chefs.
Quelle: ServusTV On, 11.04.2026
- Minister*innen Reiche & Hubig: Sex deckeln – Spritpreise nicht!
Unsere Regierung ficht für Freiheit, wo es sein muss: beim Benzinmarkt. Nur hohe #Spritpreise könnten die Konzerne nachhaltig stoppen, erklärte Wirtschaftsministerin Reiche ( #CDU ) unter Berufung auf neue Studien.
Aber das Kabinett ist nicht dogmatisch gegen sämtliche staatlichen Eingriffe. Reiches SPD-Minister*innen-Kollegin Hubig steht hinter Frauen wie Collien Fernandez und ähnlichen Leistungsträger*innen. Denn vorzugsweise deren kurze, enge Röcke würden von bildungsfernen Männern als Freibrief ausgelegt. Etwa beim ” #Catcalling “. Um also Frauen vor tagtäglich millionenfacher Traumatisierung hinter vorgetäuschten Komplimenten aus der Unterschicht zu schützen, will die Ministerin das Sexualstrafrecht verschärfen. Prollige Pfiffe toxischer Männer seien kein “Kavaliersdelikt” und gehören unter Strafe gestellt! Zudem müsse bei der sogenannten Liebe endlich auch die “Nur-Ja-heißt-Ja”-Regel in gesetzlich feste Formular-Norm gebracht, somit von Behörden jederzeit überprüfbar werden.
Veränderte oder synthetische Inhalte. Audio- oder visuelle Inhalte wurden stark bearbeitet oder digital generiert.
Quelle: weltnetzTV, 14.04.2026
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- B&B #154 Burchardt & Böttcher. Covid in grün: Hier kommt die Energie-Plandemie!
14 Tage Aprilscherz: Es herrscht Waffenruhe ** Artemis: Ein Anschlag auf die Mondpipeline? ** Reiseweltmeistertitel in Gefahr: Kerosintanks auf Reserve ** Industrierevolution 2.0: Aufschwung dank Panzern und Pumpernickel ** Bundespolizei warnt vor Klarnamen in Ausweisen ** Völkermord mit Ansage: Psychoproll löst globale Hungersnot aus ** Petrodollar oder Yuan? Das letzte Gefecht um die Weltwährung ** Hubig übt Jura: Recht auf links gedreht ** Ausreiseverbot für Kanonenfutter ** Opas gegen Iwan: Reservisten Jahrgänge 39-45 eingezogen ** Weshalb der Russe Deutschland schon wieder überfallen will ** Erinnerungsservice: Niemand hatte die Absicht, eine Impfpflicht einzuführen. ** Lehrer an den Pranger: Wer jetzt nicht Nein sagt, wird nach dem Krieg bestraft. *** Brennnessel oder Orwell? Dünger als Massenvernichtungswaffe.
Quelle: B&B – Burchardt & Böttcher – Wir müssen reden, 12.04.2026
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- Nichtsnutziges Kraushaar| Steimles Aktuelle Kamera #225 – Uwe Steimle
Eine Milliarde Euro. Eine Milliarde! Und wie viele Arbeitsplätze sind dabei herausgekommen? Na, was schätzen Sie? Genau. Wir auch nicht. Oder doch? Uwe Steimle stellt heute Fragen, die die sächsische Staatsregierung lieber nicht hören möchte – und die die sächsische Zeitung offenbar auch nicht stellen will.
Darf man sich eigentlich freuen, wenn kein Krieg ausbricht? Und wenn ja – warum tut das im ZDF dann niemand? Haben der Iran, die USA und Israel eigentlich Klimaziele? Und wessen Klimaziele werden zuerst verfehlt, wenn Bomben fallen?
Warum durfte Timmy der Buckelwal nicht einfach in Ruhe sterben? Was hat das alles mit der DDR zu tun? Und was bringt Mario aus Leipzig mit der Post?
Außerdem: Ein Geschenk, das nichts kostet und alles wert ist. Ein Satz einer Ministerin, den man dreimal lesen muss, um zu verstehen, dass man ihn nie verstehen wird. Und eine Ankündigung, die so manchem die Sprache verschlagen dürfte.
Quelle: Steimles Welt, 12.04.2026
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- iif u block me, I block u…
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Quelle: Snicklink via X, 13.4.2026
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🎶if u block me, I block u🎶 pic.twitter.com/153cVrvCQm
— Snicklink (@snicklink) April 13, 2026
Hierzu “Argo Nerd”:
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— Argo Nerd (@argonerd) April 15, 2026
- Heute ist der Tag (Suppenhuhn)
Veränderte oder synthetische Inhalte. Audio- oder visuelle Inhalte wurden stark bearbeitet oder digital generiert.
Quelle: Snicklink, 07.04.2026
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- Trumps Ostergeschenk! | Der Wegscheider