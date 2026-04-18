Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Israels Krieg und Forderungen „könnten den Libanon zurück in einen Bürgerkrieg stürzen“: Der ehemalige israelische Unterhändler Daniel Levy
- Im Fokus: Libanon, Syrien, Palästina, Iran
- „Israel ist keine Demokratie mehr“ – Punkt.PRERADOVIC mit Prof. Moshe Zuckermann
- Seyed M. Marandi: US-Seeblockade und Bodeninvasion im Iran?
- Max Blumenthal: „Israel zuerst“ im Iran-Krieg löst einen inneren Konflikt unter den MAGA-Anhängern aus
- Der russische Botschafter Nebenzya wirft der EU „Doppelmoral“ vor
- Interview mit Aleida Guevara: „Widerstand ist unsere einzige Option“
- China widersetzt sich Trump – scheitert die Blockade?
- Iran verspottet Trump wegen der Blockade seiner Blockade – doch die Eskalation der USA ist gefährlich
- Angekündigte Apokalypsen |Dirk Pohlmann, Jürgen Rose, Michael von der Schulenburg im MANOVA-Gespräch
- Warum der Westen sich selbst zerstört – Patrick Lawrence (Deutsch)
- Staatsschulden sind GUT – darum! | Carlos G. Hernández
- Kabarett, (Real-)Satire, “Slopaganda”, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse [email protected] schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Israels Krieg und Forderungen „könnten den Libanon zurück in einen Bürgerkrieg stürzen“: Der ehemalige israelische Unterhändler Daniel Levy
US-Außenminister Marco Rubio war am Dienstag in Washington Gastgeber der ersten direkten Gespräche zwischen Israel und dem Libanon seit Jahrzehnten. Die Hisbollah, die nicht an den Gesprächen beteiligt war, machte deutlich, dass sie sich an kein Abkommen halten werde, das aus diesen Verhandlungen hervorgeht.
Israels Forderung, die Hisbollah zu entwaffnen, sei „alles andere als vernünftig“, sagt Daniel Levy, ehemaliger israelischer Friedensunterhändler unter den Premierministern Ehud Barak und Yitzhak Rabin. „Was [Israel] hier tut, ist der Versuch, etwas auf den Tisch zu legen, das vernünftig klingt, aber mit der Absicht, die libanesische Regierung in Verlegenheit zu bringen und zu demütigen“, die laut Levy nicht in der Lage ist, die Hisbollah zu entwaffnen.
Daniel Levy ist politischer Kommentator und Präsident des US/Middle East Project. Er war als israelischer Friedensunterhändler bei den Oslo-II-Gesprächen tätig.
[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now!, 15.04.2026
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Der erwähnte Artikel von Daniel Levy “What Benjamin Netanyahu and the Israeli right really mean when they invoke ‘Greater Israel’” ist auf seinem ‘Substack’ nachzulesen [LINK]
Auszug [automatisierte Übersetzung]: »Wenn von der israelischen Rechten die Rede ist, wird „Groß-Israel“ oft als rein territoriales Konzept verstanden: als Versuch, das Gebiet zu vergrößern, das Israel als sein Eigentum beansprucht. Dies ist sicherlich ein wesentlicher Bestandteil seiner Bedeutung. Schließlich ist Israel seit seiner Gründung expansionistisch und hat die Vertreibung und Enteignung der Palästinenser mit sich gebracht, und dieser Prozess hat sich nun erheblich beschleunigt. […] Groß-Israel sollte jedoch ebenso sehr als geopolitisches und strategisches Konzept wie als territoriales verstanden werden. Der Erwerb und die Kontrolle von Land sind in vielerlei Hinsicht der offensichtliche und einfache Teil. Israels Ministerpräsident verfolgt etwas, das sowohl ehrgeiziger als auch komplexer ist als die bloße Kontrolle von Territorium – ein Herrschaftsprojekt, das aus neuen Allianzen besteht und durch die Abhängigkeit von Hard Power untermauert wird.«
„Politik der verbrannten Erde“: Israel wendet das „Gaza-Szenario“ an, um den Südlibanon in Schutt und Asche zu legen
Laut libanesischen Staatsmedien bombardieren israelische Streitkräfte auch heute [15.4.26] noch Städte im Südlibanon. Bei einem Angriff auf die Küstenstadt Ansariya kamen mehrere Menschen ums Leben. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums haben israelische Angriffe über 2.100 Menschen getötet und fast 7.000 verletzt. Über 1 Million Libanesen wurden vertrieben, und 40.000 Häuser wurden zerstört oder schwer beschädigt. Wir schalten nach Beirut, wo wir mit der investigativen Journalistin Lylla Younes sprechen. Das Dorf ihrer Familie in der südlichen Grenzgemeinde Bint Jbeil wurde gestern bombardiert.
„Es ist nicht nur Immobilienvermögen, das verloren geht, wenn diese Häuser zerstört werden. Es ist nicht nur ein Haus. Unsere Großeltern haben diese Gebäude errichtet“, sagt Younes. „Was die Welt wissen sollte, ist, dass wir in diese Dörfer zurückkehren werden, und wenn wir das tun, kehren wir zu Trümmern zurück, und es wird ein gewaltiger Wiederaufbauprozess sein.“ Sie merkt an, dass das israelische Militär im Libanon dieselben Taktiken anwendet wie in Gaza, wobei es nicht nur Häuser, sondern „weite Teile des kulturellen Erbes von Gaza, Universitäten, Moscheen und Archive“ dem Erdboden gleichgemacht hat.
[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now!, 15.04.2026
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Blufarb über Waffenruhe im Libanon | ntv
Israel und der Libanon einigen sich auf eine Waffenruhe, die Lage bleibt aber angespannt. Der Libanon wirft der israelischen Armee wenige Stunden nacht Inkrafttreten bereits Verstöße vor, Tel Aviv dementiert. Ginge es nach Netanjahu, würden die Waffen allerdings gar nicht ruhen, sagt ntv-Reporterin Raschel Blufarb.
Quelle: ntv Nachrichten, 17.04.2026
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Israel setzt Offensive im Libanon fort
Laut dem israelischen Premierminister steht das Militär kurz davor, die südlibanesische Stadt Bint Jbeil zu erobern. Unterdessen stellte US-Präsident Trump für Donnerstag weitere Gespräche zwischen Libanon und Israel in Aussicht.
Quelle: Handelsblatt, 16.04.2026
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- Im Fokus: Libanon, Syrien, Palästina, Iran
Im Gespräch mit Dr. Sabine Kebir erläutert Nahostkorrespondentin Karin Leukefeld von den Medien unberücksichtigte Aspekte der eskalierenden politischen und humanitären Situation im Nahen Osten.
Fortwährend bricht Israel den im November 2024 mit der Hisbollah vereinbarten Waffenstillstand, während letztere nur einmal zurückschoss. Die Hisbollah hat 300 Waffenlager der libanesischen Armee übergeben. Israel greift massiv zivile Ziele, Katastrophenhelfer und UNIFIL-Truppen an. Eine dem Westen willfährige libanesische Regierung wird von diesem gedrängt, mit Israel zu verhandeln.
Leukefeld erhält weiterhin kein Journalistenvisum für Syrien. Freunde aus Damaskus, die sie in Beirut besuchten, berichten von hoher Inflation, Zuzug von Neureichen aus den östlichen Stammesgebieten um Deir Ez-Zor und aus Idlib, dem Zufluchtsort der Islamisten im Bürgerkrieg. Noch finden in Damaskus öffentliche Debatten und Proteste um die künftige politisch-kulturelle Ausrichtung statt. Die Gefängnisse füllen sich wieder. Für Minderheitenschutz gibt es weder Garantien noch Plan.
Für die nach Machtergreifung der Islamisten aus Syrien in den Libanon geflohenen Menschen gibt es keinerlei organisierte internationale Hilfen.
Israels Todesstrafengesetz gegen palästinensischen Widerstand.
Der Krieg gegen den von Israel und dem Westen stark unterschätzten Iran soll westliche Kontrolle über den Nahen und Mittleren Osten von Afghanistan bis zum Atlantik sichern. Stichwort ist: Der größere Mittlere Osten.
Quelle: weltnetzTV, 12.04.2026
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Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Karin Leukefeld „Schein oder Sein“ [LINK]
- „Israel ist keine Demokratie mehr“ – Punkt.PRERADOVIC mit Prof. Moshe Zuckermann
Der Historiker und Sohn Holocaust-Überlebender Prof. Moshe Zuckermann sieht in Israels Premier Netanjahu einen zentralen Grund für den Iran-Krieg. „Netanjahu braucht Krieg, um seinem Prozess und der Untersuchungs-kommission zum 7. Oktober zu entgehen“.
Ein Gespräch auch über die schwindende Demokratie in Israel, Fantasien der Regierung über ein Großisrael, Pogrome an Palästinensern im Westjordanland, die von der Regierung unterstützt würden, die desolate Situation der Menschen in Gaza und über „die komplette Empathielosigkeit“ der Israelis gegenüber Zigtausenden getöteten Palästinensern im Gazakrieg. „Wenn wir den Tod von Tausenden Kindern einfach so hinnehmen, wo ist dann unsere eigene Menschlichkeit?“, fragt Zuckermann.
Quelle: Punkt.PRERADOVIC, 03.04.2026
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- Seyed M. Marandi: US-Seeblockade und Bodeninvasion im Iran?
Seyed Mohammad Marandi erläutert die iranische Perspektive darauf, warum die Verhandlungen mit den USA gescheitert sind, was von der US-Marineblockade zu erwarten ist und wie sich der wahrscheinlich anhaltende Krieg entwickeln wird. Marandi ist Professor an der Universität Teheran und ehemaliger Berater des iranischen Nuklearverhandlungsteams.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 17.04.2026
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Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Alexander Neu “Von Symmetrien und Asymmetrien – warum die USA bislang den Iran nicht besiegt haben” [LINK]
- Max Blumenthal: „Israel zuerst“ im Iran-Krieg löst einen inneren Konflikt unter den MAGA-Anhängern aus
Max Blumenthal erörtert, warum der Konsens über die US-israelische Partnerschaft zerbricht, da der aufdringliche Einfluss Israels weithin als schädlich für die Interessen der USA angesehen wird. Der verheerende Iran-Krieg hat den MAGA-Bürgerkrieg weiter verschärft. Blumenthal ist Chefredakteur von The Grayzone, ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter die Bestseller Republican Gomorrah*, *Goliath*, *The Fifty One Day War und *The Management of Savagery*. Er hat zahlreiche Printartikel für verschiedene Publikationen verfasst, viele Videoberichte produziert und mehrere Dokumentarfilme gedreht, darunter *Killing Gaza*.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 12.04.2026
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- Der russische Botschafter Nebenzya wirft der EU „Doppelmoral“ vor
Russlands UN-Botschafter Wassili Nebenzja übte während einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats scharfe Kritik an der Europäischen Union.
Nebenzja warf der EU „Doppelmoral“ und Heuchelei vor und stellte ihre Rolle als globale Verfechterin der Demokratie und des Völkerrechts in Frage. Er behauptete zudem, die europäischen Länder hätten durch die militärische Unterstützung Kiews und die Untergrabung diplomatischer Bemühungen zum Ukraine-Konflikt beigetragen.
Übersetzte Reden müssen nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion sein. Sie dienen lediglich zur Information unserer Zuschauer.
Quelle: russland.RU, 14.04.2026
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Anmerkung CG: Nebenzya zitierte u.a. eine Äußerung von Kaja Kallas aus ihrer Zeit als estnische Ministerpräsidentin, in der sie angedeutet hatte, dass „Russlands Niederlage keine schlechte Sache“ sei und dass es akzeptabel sein könnte, wenn eine Großmacht an Einfluss verliere.
Die Rede der Hohen Vertreterin Kaja Kallas auf der jährlichen Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Zusammenarbeit zwischen der EU und den Vereinten Nationen ist hier zu finden [LINK]
- Interview mit Aleida Guevara: „Widerstand ist unsere einzige Option“
Aleida Guevara, die Tochter Che Guevaras, spricht im exklusiven Video-Interview der OAZ über Kubas Krise, wieso kubanisches Eis ohne ostdeutsche Milch nie mehr dasselbe war – und warum Würde wichtiger ist als Angst.
Quelle: Ostdeutsche Allgemeine Zeitung, 17.04.2026
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- China widersetzt sich Trump – scheitert die Blockade?
In diesem Video diskutieren Investigativjournalist und Menschenrechtsanwalt Dimitri Lascaris und Journalist Rami Yahia die Hintergründe und möglichen Folgen der US-Bemühungen, iranische Häfen und den Schiffsverkehr rund um die Straße von Hormus zu kontrollieren. Dabei beleuchten sie widersprüchliche Entwicklungen vor Ort, die Rolle Chinas sowie Anzeichen für eine sich verändernde globale Machtdynamik – und werfen zentrale Fragen darüber auf, welche Kräfte sich aktuell im Hintergrund neu formieren.
Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 14. April 2026 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER DIMITRI LASCARIS: Dimitri Lascaris ist Journalist und Rechtsanwalt. Als Anwalt ist er auf Sammelklagen, internationales Recht und Menschenrechte spezialisiert. Er war Mitglied der Schattenkabinette der Grünen Parteien Kanadas und Quebecs. Im Jahr 2020 kandidierte er für den Vorsitz der Grünen Partei Kanadas und belegte den zweiten Platz. Er ist außerdem Gründer und Herausgeber des YouTube-Kanals „Reasons 2 Resist with Dimitri Lascaris: @reason2resist
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
ENG: To view the English version [LINK]
Quelle: acTVism Munich, 17.04.2026
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- Iran verspottet Trump wegen der Blockade seiner Blockade – doch die Eskalation der USA ist gefährlich
Die Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran in Islamabad, Pakistan, sind gescheitert. Trotz eines vorübergehenden, zweiwöchigen Waffenstillstands kündigte Donald Trump eine Seeblockade der iranischen Blockade der Straße von Hormus an. Ben Norton erläutert die Strategie der USA und wie diese auf China und asiatische Volkswirtschaften abzielt, die Öl, Erdgas und andere wichtige Rohstoffe aus dem Persischen Golf importieren.
Themen: 0:00 Friedensgespräche in Pakistan scheitern 1:07 Trump blockiert die Blockade 2:53 Iran trollt die USA 3:45 Trumps widersprüchliche Posts 6:12 Waffenstillstand 6:51 Israelischer Angriff auf den Libanon 8:17 Trump droht dem Iran 9:45 Trump nimmt Kuba ins Visier 10:38 Straße von Hormus 11:41 Irans Mautgebühr stellt den Petrodollar in Frage 13:12 Die Logik hinter der US-Blockade 14:01 Scott Bessent droht China 15:31 USA nehmen Chinas Ölversorgung ins Visier 16:29 China verurteilt US-Blockade 17:06 Gefahren einer Eskalation 18:38 Chinesische Tanker 20:37 Chinas Ölreserven 21:11 Schocks in Chinas Lieferkette 22:59 Trump will Druckmittel 24:09 Die USA verlieren den Krieg 26:25 Irans Botschaft an Trump 27:45 Outro
Geopolitical Economy Report auf X [LINK]
Ben Norton auf X [LINK]
[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 17.04.2026
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- Angekündigte Apokalypsen |Dirk Pohlmann, Jürgen Rose, Michael von der Schulenburg im MANOVA-Gespräch
Im Manova-Gespräch mit Walter van Rossum streiten der Publizist Dirk Pohlmann, der Oberstleutnant a. D. Jürgen Rose und der frühere Diplomat Michael v. d. Schulenburg über die angedrohte Vernichtung des Irans und dessen innere Verfasstheit.
Inhaltsverzeichnis: 00:00 Intro 01:00 Aktuelle Lage / Waffenstillstand 06:24 Aggressions- und Eskalationsdominanz 09:48 Iran als rationalster Akteur 13:16 Warum regt sich in den USA (k)ein Widerstand? 16:50 USA enthebt sich selbst aus Supermacht-Rolle 19:29 Die Post-Trump-Ära 21:54 Warum der Krieg (nicht) verloren ist 24:05 Zuspitzung in Israel 26:50 Straße von Hormuz 29:07 Verschiebung der Rüstungsdominanz 34:11 Alleinstellungsmerkmal Irans 37:01 Verschiebung der Waffenhoheit 40:38 Falsches Bild vom Iran 43:18 Der Iran – ein Regime? (Streitgespräch) 53:36 Kriegsbeteiligung Deutschlands und der Golfstaaten 55:25 US-Imperium als tödlichstes Regime der Menschheitsgeschichte 56:21 Unterscheidung zwischen Bevölkerung und Regimen 56:58 Menschenrechte lassen sich nicht erzwingen 58:05 Was Europa für/gegen den Krieg unternimmt 01:01:11 Innereuropäische Auflösung / Abwendung von den USA 01:04:57 Emanzipation Europas 01:11:15 Zerrüttung von Corona bis Iran 01:13:44 Europäische Selbst- und Weltemtfremdung 01:15:29 EU-Sanktionen gegen Journalisten 01:16:42 Plädoyer für ein geeintes, befriedetes Europa 01:18:45 Sinkendes Niveau der politischen Kultur 01:21:45 Schlusswort 1: zu Streitkultur 01:21:55 Schlusswort 2: Manova braucht Ihre Unterstützung!
Quelle: Manova, 10.04.2026
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- Warum der Westen sich selbst zerstört – Patrick Lawrence (Deutsch)
Wenn Sie das Video im Original [auf Englisch] hören und sehen wollen, dann werden Sie hier fündig [LINK].
Steuert der Westen auf seinen eigenen Zusammenbruch zu und merkt es nicht einmal? Patrick Lawrence analysiert den Niedergang des Westens und stellt eine entscheidende Frage: Ist der Zerfall westlicher Macht eine Katastrophe – oder der Beginn einer neuen Weltordnung?
Im Gespräch geht es um: – Den historischen Niedergang westlicher Dominanz seit 2001 – Die Rolle der USA als „Störer“ statt Gestalter der Weltordnung – Warum Regime-Change-Politik systematisch scheitert – Die Verbindung zwischen Krieg, Machtverlust und innerem Demokratieabbau – Die geopolitische Bedeutung Irans im globalen Machtgefüge – Den Zerfall des Journalismus und die Rolle unabhängiger Medien
„You can have empire abroad, the Western superiority, or you can have democracy at home. Empire and democracy are self-canceling. You cannot have both.“
Der Westen verliert nicht nur Kriege – er verliert seine eigene Ordnung. Und er beschleunigt diesen Prozess durch seine eigene Politik.
Was fordert oder kritisiert der Gast? – Abkehr von imperialer Machtpolitik – Anerkennung einer multipolaren Weltordnung – Stärkung unabhängiger Medien und kritischen Denkens
Ein Gespräch über Macht, Ordnung, Imperium und den Zerfall politischer Systeme.
Kapitel: 00:00 Niedergang des Westens – Realität oder Narrativ? 04:30 9/11 als Wendepunkt der amerikanischen Macht 10:15 Kriege als Reaktion auf Machtverlust 18:40 Warum Regime-Change immer scheitert 28:00 Iran als Schlüssel im globalen Machtkampf 38:30 Wirtschaftliche Folgen und geopolitische Risiken 48:00 Medien, Zensur und Demokratie im Westen 56:30 Widerstand und Rolle unabhängiger Medien
Hinweis: Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung gemäß Art. 5 GG.
Quelle: Patrik Baab, 08.04.2026
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- Staatsschulden sind GUT – darum! | Carlos G. Hernández
Der aktuelle Diskurs sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite stellt die Staatsverschuldung als eine Art Weltuntergangsbarometer dar. Doch das ist eine große Nebelwand. Staatsschulden und Fiatgeld sind eine Notwendigkeit moderner Währungssysteme und an sich weder gut noch schlecht. Entscheidend ist, wofür die Schulden verwendet werden – die qualitative Frage –, und genau das ist es, worüber wir uns wirklich Gedanken machen sollten.
Heute spreche ich mit Carlos García Hernández, dem Autor von *Fiat Socialism*. Sie diskutieren über die moderne Geldtheorie (MMT), Fiatgeld, Schulden, Inflation, Japan, Arbeitsplatzgarantien, öffentliche Defizite, Staatsverschuldung und monetäre Souveränität. Das Gespräch befasst sich außerdem mit Argentinien, den BRICS-Staaten, Marx sowie dem Plädoyer für Vollbeschäftigung, Grundbedürfnisse und Sozialismus ohne Goldstandard.
Neutrality Studies Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 16.04.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, “Slopaganda”, Comedy und Co.
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Tankrabatt 2.0: Hilfe für Bürger oder Geschenk für Konzerne? – Küppersbusch TV
Anmerkung der Redaktion: Bei 4:40 sind es 36,9 Millionen Euro Übergewinne, nicht Milliarden.
Der Tankrabatt sollte eigentlich Verbraucher entlasten. Doch wer profitiert wirklich? Heute schauen wir uns an, was hinter den Milliardenhilfen steckt und warum plötzlich niemand mehr über „Übergewinne“ sprechen will.
Wir analysieren die aktuelle politische Debatte rund um Tankrabatt, Übergewinnsteuer und Ölkonzerne. Wir zeigen, wie sich Narrative verändert haben. Von der Kritik am Tankrabatt bis zur heutigen Umsetzung: Was ist passiert? Und warum kommen wissenschaftliche Studien zu ganz anderen Ergebnissen als die Politik behauptet?
0:00 Wir schweigen nicht!
0:11 Dein Geld, deren Gewinn
4:58 Küppis musikalisches Quiz
Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK]
Quelle: Küppersbusch TV
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Sesamstraße von Hommus
Veränderte oder synthetische Inhalte. Audio- oder visuelle Inhalte wurden stark bearbeitet oder digital generiert.
Quelle: Snicklink, 14.04.2026
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Iran Just Posted This INSANE Trump Diss And It’s Amazing…
Really American host Steve Harness breaks down more UNBELIEVABLE Lego diss tracks against Trump coming out of Iran…these ones are even crazier than the last…
Quelle: Really American (1,12 Mio. Abonnenten), 07.04.2026
Steve Harness: „And yes, I get it. This is Iranian propaganda, but since America started the real war and the AI slop war, our wannabe dictator deserves the humiliation. And don’t try to tell me that this is something that you don’t want to see. So, let’s go back just a couple of days when Trump bragged about blowing up a civilian bridge, which by the way killed innocent people celebrating a local holiday in a park right by that bridge, which is a war crime. And Iran dropped this diss track in response.“
- Tankrabatt 2.0: Hilfe für Bürger oder Geschenk für Konzerne? – Küppersbusch TV