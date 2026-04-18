Videohinweise am Samstag

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Der erwähnte Artikel von Daniel Levy “What Benjamin Netanyahu and the Israeli right really mean when they invoke ‘Greater Israel’” ist auf seinem ‘Substack’ nachzulesen [LINK]

Auszug [automatisierte Übersetzung]: »Wenn von der israelischen Rechten die Rede ist, wird „Groß-Israel“ oft als rein territoriales Konzept verstanden: als Versuch, das Gebiet zu vergrößern, das Israel als sein Eigentum beansprucht. Dies ist sicherlich ein wesentlicher Bestandteil seiner Bedeutung. Schließlich ist Israel seit seiner Gründung expansionistisch und hat die Vertreibung und Enteignung der Palästinenser mit sich gebracht, und dieser Prozess hat sich nun erheblich beschleunigt. […] Groß-Israel sollte jedoch ebenso sehr als geopolitisches und strategisches Konzept wie als territoriales verstanden werden. Der Erwerb und die Kontrolle von Land sind in vielerlei Hinsicht der offensichtliche und einfache Teil. Israels Ministerpräsident verfolgt etwas, das sowohl ehrgeiziger als auch komplexer ist als die bloße Kontrolle von Territorium – ein Herrschaftsprojekt, das aus neuen Allianzen besteht und durch die Abhängigkeit von Hard Power untermauert wird.«

„Politik der verbrannten Erde“: Israel wendet das „Gaza-Szenario“ an, um den Südlibanon in Schutt und Asche zu legen

Laut libanesischen Staatsmedien bombardieren israelische Streitkräfte auch heute [15.4.26] noch Städte im Südlibanon. Bei einem Angriff auf die Küstenstadt Ansariya kamen mehrere Menschen ums Leben. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums haben israelische Angriffe über 2.100 Menschen getötet und fast 7.000 verletzt. Über 1 Million Libanesen wurden vertrieben, und 40.000 Häuser wurden zerstört oder schwer beschädigt. Wir schalten nach Beirut, wo wir mit der investigativen Journalistin Lylla Younes sprechen. Das Dorf ihrer Familie in der südlichen Grenzgemeinde Bint Jbeil wurde gestern bombardiert.

„Es ist nicht nur Immobilienvermögen, das verloren geht, wenn diese Häuser zerstört werden. Es ist nicht nur ein Haus. Unsere Großeltern haben diese Gebäude errichtet“, sagt Younes. „Was die Welt wissen sollte, ist, dass wir in diese Dörfer zurückkehren werden, und wenn wir das tun, kehren wir zu Trümmern zurück, und es wird ein gewaltiger Wiederaufbauprozess sein.“ Sie merkt an, dass das israelische Militär im Libanon dieselben Taktiken anwendet wie in Gaza, wobei es nicht nur Häuser, sondern „weite Teile des kulturellen Erbes von Gaza, Universitäten, Moscheen und Archive“ dem Erdboden gleichgemacht hat.

[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: Democracy Now!, 15.04.2026

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Blufarb über Waffenruhe im Libanon | ntv

Israel und der Libanon einigen sich auf eine Waffenruhe, die Lage bleibt aber angespannt. Der Libanon wirft der israelischen Armee wenige Stunden nacht Inkrafttreten bereits Verstöße vor, Tel Aviv dementiert. Ginge es nach Netanjahu, würden die Waffen allerdings gar nicht ruhen, sagt ntv-Reporterin Raschel Blufarb.

Quelle: ntv Nachrichten, 17.04.2026

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Israel setzt Offensive im Libanon fort

Laut dem israelischen Premierminister steht das Militär kurz davor, die südlibanesische Stadt Bint Jbeil zu erobern. Unterdessen stellte US-Präsident Trump für Donnerstag weitere Gespräche zwischen Libanon und Israel in Aussicht.

Quelle: Handelsblatt, 16.04.2026