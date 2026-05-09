Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Wie geht Sicherheit in Europa? | Gabriele Krone-Schmalz
- Zwischen “Befreiung“ und „Überfall“ – Laura v. Wimmersperg im Gespräch
- Manifest für den Frieden — European Peace Project | Deutsch
- Gaza steht angesichts von Rattenplagen und Krankheiten vor einem Zusammenbruch des Gesundheitswesens, während Israel den Wiederaufbau blockiert
- VAE schwer getroffen, Iran-Krieg, Bankenkrise, USA & NATO, Waffenruhe Russland-Ukraine
- Iran schießt KC-135-Staffel ab – Trump stoppt „Projekt Freiheit“ | Elijah Magnier
- Trita Parsi: Der Iran-Krieg hat die US-Vorherrschaft zerschlagen
- Sahra Wagenknecht und MP Michael Kretschmer – Land in der Energiekrise
- Flassbeck spricht: Die Wahrheit über Staatsschulden | Folge 06
- Deutschland ohne Öl – Beginn einer neuen Krise? // GEGENPOL
- Israels Zerstörung des Südlibanon verwandelt Dörfer in „Mondlandschaften“
- Professor deckt ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf | Robin Andersen
- Inszenierte Krisen: Warum der Iran-Konflikt künstlich erzeugt wurde – Daniele Ganser
- Stunning: Ex-Mossad Chief Calls Iran War “A Complete Failure!”
- Wer nicht nachfragt, wird Opfer der Propaganda – Patrik Baab erklärt Grundlagen des Journalismus
- EU-Sanktionen: Kriegsrecht gegen Menschen – Punkt.PRERADOVIC mit Hannes Hofbauer
- Geleakt: Sachsens verdrängter Internierungsplan
- Kabarett, (Real-)Satire, “Slopaganda”, Comedy und Co.
- Musik trifft Politik
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Wie geht Sicherheit in Europa? | Gabriele Krone-Schmalz
Aufzeichnung der Veranstaltung vom 22.04.2026 – Wie offen ist unsere Debattenkultur wirklich – wenn bestimmte Positionen gar nicht mehr ausgesprochen werden können, ohne sofort ausgegrenzt zu werden?
Der Begriff „Russlandversteher“ steht heute nicht mehr für Differenzierung, sondern für Stigmatisierung. Wer versucht, komplexe Zusammenhänge zu erklären oder diplomatische Lösungen ins Spiel bringt, gerät schnell unter Verdacht.
Doch kann man über Krieg, Frieden und internationale Politik ernsthaft sprechen, ohne zu verstehen, wie es überhaupt zu Konflikten kommt?
Gabriele Krone-Schmalz stellt in diesem Vortrag unbequeme Fragen: über den Zustand unserer politischen Kultur, über mediale Erzählungen – und über die Grenzen des Sagbaren in einer Zeit, in der es eigentlich mehr denn je um Verständigung gehen müsste.
Quelle: Westend Verlag, 03.05.2026
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- Zwischen “Befreiung“ und „Überfall“ – Laura v. Wimmersperg im Gespräch
Christiane Reymann im Gespräch mit Laura v. Wimmersperg
Die Jahrestage folgen dicht aufeinander: Der Befreiung am 8. Mai (1945) und der des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion am 22. Juni (1941). Der eine steht für Hoffnung, der andere für Verbrechen. Was liegt uns heute näher? Laura von Wimmersperg, unermüdliche Friedensaktivitstin von Anbeginn, hat sie beide miterlebt.
Quelle: proFakt, 07.05.2026
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- Manifest für den Frieden — European Peace Project | Deutsch
European Peace Project [LINK]
Impressionen aus dem letzten Jahr [LINK]
Das European Peace Project ist ein Projekt von viele unabhängigen Europäern.
Wir sind überparteilich und nicht institutionalisiert.
Uns treibt allein der Wunsch eines friedlichen Europas, das Beethovens 9. Sinfonie „Alle Menschen werden Brüder“ wieder zur Ehre gereichen würde.
Quelle: Ulrike Guérot, 07.05.2026
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- Gaza steht angesichts von Rattenplagen und Krankheiten vor einem Zusammenbruch des Gesundheitswesens, während Israel den Wiederaufbau blockiert
Gaza steht unter israelischer Bombardierung und Blockade vor einer „ökologischen und biologischen Apokalypse“, berichtet der palästinensische Helfer Eyad Amawi vom Gaza Relief Committee. Israels Zerstörung der Infrastruktur ist zu einem „Brutkasten für Krankheiten“ geworden, wobei Abwasserverschmutzung und Rattenplagen mittlerweile eine alltägliche Gefahr für die in Zeltlagern lebenden Flüchtlinge darstellen. „ [Es geht] nicht mehr nur um Bombardements oder physische Zerstörung. Es ist der Zusammenbruch aller für das menschliche Überleben notwendigen Grundvoraussetzungen: Wasser, Nahrung, Gesundheit, Würde, Unterkunft, Sicherheit, einfach alles.“ Amawi äußert sich zudem zur verlängerten Inhaftierung von zwei internationalen Aktivisten der Global Sumud Flotilla. Thiago Ávila und Saif Abukeshek werden laut den neuesten Informationen des israelischen Militärs nicht vor diesem Wochenende freigelassen. Keiner von beiden wurde einer Straftat angeklagt.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now!, 07.05.2026
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- VAE schwer getroffen, Iran-Krieg, Bankenkrise, USA & NATO, Waffenruhe Russland-Ukraine
0:00 Abbas Araghchi besucht China
1:46 Die VAE wurden am stärksten von iranischen Angriffen getroffen
8:25 Die Führung der VAE steht in ihrer Außenpolitik nicht im Einklang mit der eigenen Bevölkerung
11:04 Anzeichen dafür, dass Trump den Krieg wirklich beenden will
17:49 Die Vorbereitungen für Trumps Reise nach Peking haben begonnen
20:19 China wird sich nicht an die US-Sanktionen halten
24:02 Was werden die Banken tun
29:00 HSBC muss Chinas Anweisungen befolgen
32:47 Marco Rubio droht mit sekundären Sanktionen
36:00 Sanktionen sind schlecht für das weltweite Geschäft
38:24 Trump ist nicht wirtschaftsfreundlich
40:20 Die USA diffamieren chinesische KI
44:28 Chinesische Elektroautos nicht auf den US-Markt zu lassen, ist ein Fehler
46:46 Deutschland überholt die USA bei der Munitionsproduktionskapazität
50:43 Will Deutschland, dass die USA abziehen
56:15 Das Problem ist, dass sich die USA wie eine Mafia verhalten
57:54 Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine zum Tag des Sieges
01:02:55 Osteuropa hat gemischte Gefühle über die Niederlage Nazideutschlands
01:04:55 Die Nachbarn. Die europäische Geschichte ist sehr komplex
01:10:51 Das Ende
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Small Town Voice Deutsch, 07.05.2026
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- Iran schießt KC-135-Staffel ab – Trump stoppt „Projekt Freiheit“ | Elijah Magnier
Kriegsberichterstatter Elijah Magnier ist zu Gast, um darüber zu sprechen, dass Trump von „Project Freedom“ zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus abrückt, während KC-135-Tanker vom Himmel fallen und Irans Vergeltung für das, was es als Waffenstillstandsverletzungen bezeichnet, sich verschärft.
Elijah Magniers Website [LINK]
Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Danny Haiphong Deutsch, 07.05.2026
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- Trita Parsi: Der Iran-Krieg hat die US-Vorherrschaft zerschlagen
Dr. Trita Parsi auf Substack [LINK]
Quelle: Lenas Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Weltgeschehen im Kontext – Deutsch, 07.05.2026
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Sehen Sie auch erneut auf den NachDenkSeiten das Interview mit Nahost-Experte Trita Parsi: “Deutschland hat in der Region jede Glaubwürdigkeit verloren” [LINK]
- Sahra Wagenknecht und MP Michael Kretschmer – Land in der Energiekrise
Sahra Wagenknecht (BSW) und Michael Kretschmer (Ministerpräsident von Sachsen) treffen im Dresdner Kabarett Herkuleskeule aufeinander, 02.05.2026
Quelle: Sahra Wagenknecht, 07.05.2026
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„Dieser Haushalt ist eine einzige Unverschämtheit“
Der beschlossene Bundeshaushalt sieht vor, rund 196 Milliarden Euro an neuen Schulden aufzunehmen. Experten kritisieren dies scharf. „Würde mir wünschen, dass wir wieder eine Politik haben, die eine gewisse Logik und ein gewisses Konzept hat“, sagt BSW-Politikerin Sahra Wagenknecht.
Quelle: WELT, 29.04.2026
- Flassbeck spricht: Die Wahrheit über Staatsschulden | Folge 06
Heiner Flassbeck fragt, was es mit den Zinsen auf sich hat, die der Staat auf seine Schulden bezahlt. Woher kommen die? Die kommen natürlich vom Steuerzahler. Der Steuerzahler ist aber auch Sparer. Als Sparer will der Steuerzahler Zinsen auf seine Einlagen sehen. Gute und sichere Ersparnisse gibt es nur, wenn man Schuldner hat, die in der Lage sind, sicher und zuverlässig Zinsen zu bezahlen. Hier liegt das Problem. Die Unternehmen sind schon lange keine Schuldner mehr, sondern sparen auch. Bleibt außer dem Staat nur das Ausland als Schuldner. Das aber muss man erst in die Knie zwingen und erwartet dann, dass es sicher und zuverlässig Zinsen zahlen kann. Das ist absurd. Wer die Rente mit noch mehr Ersparnissen sichern will, muss auch Schuldner finden, die sicher und zuverlässig Zinsen zahlen. Am Ende ist das immer nur der Staat. Wir zahlen die Zinsen und bekommen sie zugleich, so einfach ist das.
Im neuen Format auf dem Kanal des Westend Verlags analysiert Flassbeck wöchentlich die entscheidenden Entwicklungen der Weltwirtschaft – ruhig, präzise und jenseits gängiger Narrative.
Heiner Flassbeck studierte Volkswirtschaft in Saarbrücken und wurde 1987 an der FU Berlin promoviert. Er arbeitete im Stab des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und danach im Bundesministerium für Wirtschaft. Im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin war er von 1988 bis 1998 Leiter der Abteilung Konjunktur. Im Jahr 1998 wurde Heiner Flassbeck zum beamteten Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen ernannt. Von August 2003 bis Dezember 2012 war er bei UNCTAD in Genf Direktor der Abteilung für Globalisierung und Entwicklungsstrategien. Mit Friederike Spiecker zusammen hat er in den Jahren 2020 und 2022 einen “Atlas der Weltwirtschaft” herausgebracht, der bei Westend erschienen ist.
Quelle: Westend Verlag, 30.04.2026
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Anmerkung CG: Da sollten alle AfD/FDP/CDU/CSU/SPD/Grünen-Fans mal genauer hinhören.
- Deutschland ohne Öl – Beginn einer neuen Krise? // GEGENPOL
Deutschlands Energiekrise eskaliert: Nach dem Stopp der Druschba-Pipeline drohen steigende Preise und Versorgungsprobleme.
Was steckt wirklich hinter der Entscheidung – Technik, Politik oder gezielte Eskalation?
GEGENPOL analysiert die Hintergründe und zeigt, welche Folgen das für Deutschland haben könnte.
Quelle: Gegenpol, 07.05.2026
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- Israels Zerstörung des Südlibanon verwandelt Dörfer in „Mondlandschaften“
Das israelische Militär erließ am Mittwoch neue Evakuierungsbefehle für den Südlibanon und forderte die Bewohner von zwölf Städten und Dörfern, darunter auch einige nördlich des Litani-Flusses – jenseits der derzeitigen Besatzungszone –, auf, ihre Häuser zu verlassen. Auf diese Warnungen folgten Berichte über Luftangriffe im Süden. Israel und die Hisbollah hatten sich Mitte April auf einen brüchigen vorübergehenden Waffenstillstand geeinigt, der seitdem verlängert wurde, doch die Kämpfe dauern in geringerem Umfang an. Mehr als 1 Million Libanesen, fast ein Fünftel der Bevölkerung des Libanon, wurden vertrieben.
[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now!, 06.05.2026
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Was ist die „GAZA-Methode“ und warum wird sie im Libanon angewendet?
Israel begeht im Libanon unzählige Kriegsverbrechen. Cenk Uygur und Ana Kasparian diskutieren darüber bei „The Young Turks“.
„Israelische Angriffe auf den Südlibanon haben am Montag 17 Menschen getötet, wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilt – damit waren dies einige der tödlichsten Tage dort seit Beginn des Waffenstillstands vor etwas mehr als zwei Wochen.
Damit steigt die Zahl der seit Donnerstag Getöteten laut dem Ministerium auf 110. Israel gibt an, die bewaffnete schiitisch-islamistische Gruppe Hisbollah ins Visier zu nehmen.“
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: The Young Turks (6,6 Mio. Abonnenten), 06.05.2026
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- Professor deckt ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf | Robin Andersen
Der Genozid in Gaza wäre nicht möglich, gäbe es nicht die unterstützende Hand der etablierten Medien. Heute spreche ich mit Prof. Dr. Robin Andersen (Fordham University), Autorin von „The Complicit Lens“, über die westliche Berichterstattung über Gaza, die Geschichte des 7. Oktober, den Druck in Redaktionen großer Medienhäuser, verzerrte Kriegssprache, Krankenhausberichte, mediale Deutungsrahmen, die Diskussionen unterbinden, den Zusammenbruch des Vertrauens in etablierte Nachrichtenquellen und darüber, ob Journalistinnen, Journalisten und Redakteurinnen, Redakteure, die Massenverbrechen ermöglichen, rechtlich zur Verantwortung gezogen werden können.
Neutrality Studies Substack [LINK]
Timestamps:
00:00:00 Einführung und Buchfokus
00:02:12 Medienkonsens und Genozid-Rahmung
00:06:02 Die Geschichte des 7. Oktober und der Vergeltungsrahmen
00:18:52 Redaktionskonsens und pro-israelische Voreingenommenheit
00:27:46 CNN, NYT, BBC und bearbeitete Berichterstattung
00:33:43 Liberale Medien und Vertrauensverlust
00:40:17 Krankenhäuser, Kriegsrecht und Propaganda
00:49:39 Israels Existenzrecht und Loyalitätstests
00:57:29 Straflosigkeit und rechtliche Verantwortlichkeit
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 06.05.2026
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- Inszenierte Krisen: Warum der Iran-Konflikt künstlich erzeugt wurde – Daniele Ganser
Der Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser blickt hinter die Schlagzeilen der aktuellen Geopolitik und stellt die entscheidende Frage: Werden Völkerrechtsverstöße und illegale Kriege systematisch verschwiegen, um geopolitische Machtinteressen durchzusetzen?
Im Gespräch geht es um: Das System Imperium: Warum die USA auf Krieg als Konstante setzen, egal, wer im Weißen Haus sitzt. // Die Straße von Hormus: Geopolitische Folgen einer Ölpreis-Explosion und die Ohnmacht der US-Marine. // Ramstein & das Völkerrecht: Warum die Nutzung deutscher Stützpunkte für illegale Kriege politisch gedeckt wird. // Die Medien-Matrix: Kritik an der Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen und der Aufstieg alternativer Kanäle. // Energiepolitik als Waffe: Warum die Rückkehr zu russischem Öl und Gas für die europäische Stabilität überlebenswichtig bleibt. // Die Vision eines friedlichen Europas: Warum die NATO-Osterweiterung ein historischer Fehler war und wie eine neue Sicherheitsarchitektur mit Russland aussehen muss.
„Es kann in niemandes Interesse sein, die Eskalationsspirale immer weiter zu drehen, während das Völkerrecht mit Füßen getreten wird.“
Wer heute für Diplomatie und die Einhaltung des Gewaltverbots der UNO eintritt, wird oft an den Rand gedrängt. Daniele Ganser zeigt auf, wie das „System Imperium“ funktioniert und warum der Weg zum Frieden nur über den Dialog führen kann.
Daniele Ganser fordert: Eine konsequente Rückkehr zum Gewaltverbot der UNO. // Die Schließung ausländischer Militärstützpunkte auf europäischem Boden. // Eine eigenständige europäische Friedenspolitik, die sich von den Interessen der Großmächte emanzipiert.
Ein Gespräch über Geopolitik, die Macht der Geografie, Rohstoffkriege und die Hoffnung auf ein friedliches Europa.
Hier geht es zum Kanal von Daniele Ganser [LINK]
Kapitel: 00:00 – Einleitung: Gefahr für den Weltfrieden? 01:40 – Der Angriff auf den Iran & Völkerrecht 04:25 – Mutige Europäer? Militärstützpunkte in Spanien 06:00 – Das Gewaltverbot der UNO & Ramstein 08:30 – Mediale Berichterstattung & alternative Medien 09:50 – US-Imperialismus: Was im Unterricht fehlt 13:30 – Das System Imperium: Krieg als Konstante 18:25 – Geopolitische Folgen: Die Straße von Hormus 27:00 – Energiepolitik: Warum Russland-Bezug wichtig bleibt 30:40 – Strategische Ziele & Stellvertreterkriege 45:40 – Vision eines friedlichen Europas & neue Sicherheitsarchitektur 1:02:10 – Fazit: Plädoyer für Diplomatie
Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG.
Quelle: Patrik Baab, 30.04.2026
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- Stunning: Ex-Mossad Chief Calls Iran War “A Complete Failure!”
A former Mossad deputy head, Ehud Lavi, recently admitted that the war on Iran has “strategically failed” — regime change failed, the nuclear issue failed, and the Strait of Hormuz blockade failed, he explained, stating that “Israel will never recover from this” and that their influence in the US has been exposed. Nevertheless, President Trump continues to claim that Iran is in a “state of collapse,” that the blockade is “genius” and “100% foolproof,” and that “militarily we’ve wiped them out,” while contradicting himself by refusing to open the strait and failing to answer why US troops aren’t simply “going in to take the place over.”
Jimmy points out that Iranian officials have stated the opposite position: that the US must lift the blockade first, Iran is not in collapse, and time is working in their favor—while oil prices have climbed to $111 per barrel as talks remain deadlocked. The report also notes that Trump is consulting with Iran war hawks like Lindsey Graham and Jack Keane who want him to restart the bombing campaign, with an adviser saying Trump recently claimed “all Iran’s leaders understand is bombs” and that Israel is “awaiting a green light from the US to kill the rest of the Khamenei family.”
Quelle: The Jimmy Dore Show, 03.05.2026
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- Wer nicht nachfragt, wird Opfer der Propaganda – Patrik Baab erklärt Grundlagen des Journalismus
Vor einem halben Jahr startete der Journalist und Buch-Autor Patrik Baab seinen eigenen Video-Kanal “Gegen den Strom”. Er sagte im Interview mit mir, sein Kanal liefere das, was die großen Medien verschweigen. “Gegen den Strom” biete vom Mainstream und der Politik ausgegrenzten Journalisten, Wissenschaftlern und Autoren ein Forum. Mit fast 70.000 Abonennten hat sich der Kanal “Gegen den Strom” einen führenden Platz in der alternativen Medien-Szene erobert. Ich wollte wissen, wie das gelang, nach welchen journalistischen Prinzipien der Kanal arbeitet, welche Fragen gestellt, welcher Stil gepflegt und welche Gäste eingeladen werden? Patrik Baab ist kein Neueinsteiger. Er kann auf eine jahrzehntelange Erfahrung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen zurückblicken.
Hier die Adresse von dem Kanal “Gegen den Strom” [LINK]
Quelle: Ulrich Heyden, 04.05.2026
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Die Artikel von Ulrich Heyden auf den NachDenkSeiten sind hier zu finden [LINK]
- EU-Sanktionen: Kriegsrecht gegen Menschen – Punkt.PRERADOVIC mit Hannes Hofbauer
Plötzlich rechtelos und alle Konten eingefroren. Ohne Prozess, ohne Urteil und ohne Verteidigung. Historiker und Verleger Hannes Hofbauer sagt: Die EU will mit ihrem Sanktions-Regime gegen Einzelpersonen oppositionelle Stimmen und wirtschaftliche Konkurrenten ausschalten. Der Autor von „Aller Rechte beraubt“ beschreibt, wie die EU die eigenen Gerichte ignoriert, wenn sie das Unrecht anprangern und den Sanktionierten Recht geben. „Hier wird Kriegsrecht gegen Menschen angewendet, obwohl sich die EU nicht im Krieg befindet.“ Vorreiter sei hier auch Deutschland, das sogar ganz offen und offiziell Kritiker bedrohe.
Quelle: Punkt.PRERADOVIC, 27.02.2026
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Die Artikel von und mit Hannes Hofbauer auf den NachDenkSeiten finden Sie hier [LINK] und hier [LINK]. Der neueste Vortrag von Hannes Hofbauer beim NDS Gesprächskreis in Wahlstedt ist hier zu finden [LINK].
- Geleakt: Sachsens verdrängter Internierungsplan
“Wie bitte?” so die Reaktion im sächsischen Corona-Untersuchungsausschuss auf die Erinnerung des Zeugen Prof. Dr. Jörg Matysik, wonach Sachsen Quarantäne-Verweigerer internieren wollte…
Ein mir zugespieltes Dokument bestätigt nun das, was die Gesundheitsministerin Petra Köpping bis heute abstreitet, nämlich dass für Quarantäne-Verweigerer Psychiatrien (!) angedacht waren. Aus einer internen Verfahrensanweisung geht unmissverständlich hervor, wie mit sogenannten “nicht medizinischen Quarantäne-Verweigerern”, die “Corona positiv” (PCR) oder “einer Infektion dringend verdächtig” seien, umzugehen sei. So sollten ins sächsische Psychiatriekrankenhaus Arnsdorf bis zu 6 Quarantäne-Verweigerer überstellt und in Einzelzimmern unter Polizeibewachung untergebracht werden. Nach der Überstellung sollte eine psychopathologische Untersuchung durchgeführt werden.
Wie die Debatte im sächsischen UA am 23.04.2026 ablief, habe ich in meiner Kurzreportage dokumentiert. Wie die Klinik und das Gesundheitsministerium auf das Dokument reagiert haben, berichtet der NIUS-Journalist Felix Perrefort in seinem detaillierten Artikel [LINK]
Quelle: Die Jaworskis, 08.05.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, “Slopaganda”, Comedy und Co.
- Der beste Kanzler aller Zeiten? #keinermagmich
Schwurbelcomedy
Veränderte oder synthetische Inhalte. Audio- oder visuelle Inhalte wurden stark bearbeitet oder digital generiert.
Quelle: Snicklink, 06.05.2026
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- „KRISE!“ Warum Medien gerade komplett eskalieren – Küppersbusch TV
Die Krise ist überall. Jedenfalls, wenn man deutschen Nachrichten glaubt. Regierung am Ende. Demokratie in Gefahr. Brandmauer vor dem Kollaps. Aber was, wenn genau diese permanente Eskalation selbst zum politischen Problem geworden ist? Heute geht es um Medienkritik, politische Kommunikation, Journalismus und die Frage, ob große Medienhäuser durch Dauer-Alarmismus genau das stärken, wovor sie angeblich warnen: Die AfD, Politikverdrossenheit und den Verlust von Vertrauen in Demokratie und Öffentlichkeit. Anhand aktueller Beispiele von Welt TV, Spiegel, Merz, AfD-Debatten und der Diskussion um die „Brandmauer“ schauen wir uns an, wie aus politischen Konflikten mediale Dauerkrisen gemacht werden und warum das Folgen für das gesellschaftliche Klima hat. Viel Spaß und gute Unterhaltung!
0:00 „Merz am Ende!“ – Das große Medienproblem
5:56 Küppis musikalisches Quiz
Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK]
Quelle: Küppersbusch TV, 07.05.2026
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- Die Klarnamen-Agenda des Friedrich Merz
Quelle: _horizont_, 04.05.2026
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- Trump schrieb: „Ich habe alle Karten“… Aber vielleicht hat er noch nie UNO gespielt
Trump hat auf Truth Social ein echtes UNO-Meme gepostet, in dem er sagt: „Ich habe alle Karten/Trümpfe“… aber bei UNO bedeutet mehr Karten, dass man VERLIERT! Der Iran hat das schon längst durchschaut! Mit KI erstellt, nur zum Spaß.
Veränderte oder synthetische Inhalte. Audio- oder visuelle Inhalte wurden stark bearbeitet oder digital generiert.
Quelle: Hatims Shorts, 06.05.2026
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- Neunzig Milliarden – und es reicht immer noch nicht? #störfaktor
Quelle: Der Störfaktor, 01.05.2026
- Deutschland fällt zurück – wie frei ist die Presse noch? #störfaktor
Quelle: Der Störfaktor, 04.05.2026
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- We Love Americans — But Not Their Leaders | New LEGO Video from IRAN
“Slopaganda”
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- Der beste Kanzler aller Zeiten? #keinermagmich
- Musik trifft Politik
- Jesse Welles – Better To Die In Iran
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- Disarstar – Meine Söhne geb’ ich nicht
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- ok.danke.tschüss – Soldat
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- VITA – GANZ NORMAL
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- Club der toten Dichter – „Das geht an Dich” Christian Morgenstern
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Text von Christian Morgenstern:
Das geht an dich und mich und jeden:
Mehr sein, weniger reden,
weniger sagen, fragen, klagen,
mehr die Wärme nach innen schlagen;
unsere Zungen in Züchten halten,
nicht immer die ewig alten
Sätze und Plätze wiederkäuen,
Phrasen und Fratzen in allem scheuen;
langsam prüfen, sich gern bescheiden,
alles schnelle Vorurteil meiden;
uns genügen im Unentbehrlichen,
uns vereinfachen, uns verehrlichen,
eins vom Kinder- zum Greisenleben:
weise, weise zu werden streben.
Anmerkung: In dieser Rubrik wollen wir Ihnen Songs mit politischen und gesellschaftskritischen Texten vorstellen, die vielleicht noch nicht jeder Leser kennt oder die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Wenn auch Sie Musiktipps für uns haben, mailen Sie uns Ihre Empfehlungen bitte an unsere Mailadresse für die Videohinweise videohinweise(at)nachdenkseiten.de mit dem Betreff: Musik.
- Jesse Welles – Better To Die In Iran