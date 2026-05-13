Videohinweise am Mittwoch
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Jeffrey Sachs: Neues europäisches Militärbündnis gegen Russland?
- Darf der EU-sanktionierte deutsche Journalist Hüseyin Doğru ins EU-Parlament reisen?
- Leo Ensel zeigt wie wir kriegstüchtig gemacht werden!
- US-Abzug aus Deutschland, Nord Stream & Iran-Krieg | Fabian Scheidler
- „Ich wurde von Israel in internationalen Gewässern entführt und 10 Tage lang inhaftiert“: Saif Abukeshek, Aktivist der Gaza-Flottille
- EU beschließt Sanktionen gegen israelische Siedler
- Yanis Varoufakis: Steht Europa vor einem Jahrhundert der Demütigung?
- Rechtsstaat am Ende! Prozess Julia Neigel gegen Sachsen nur Theatervorstellung! | Apolut im Gespräch
- Karim Khan: Großbritannien versuchte, den IStGH von Haftbefehl gegen Netanjahu abzubringen | Der David-Hearst-Podcast
- „‚Antisemitischer‘ Messerangriff in London stürzt Großbritannien in autoritären Taumel“
- Israels GEHEIME STÜTZPUNKT im Irak & Plan zur Eroberung des Nahen Ostens aufgedeckt! Mit Max Blumenthal
- IN DER FALLE | Das 3. Jahrtausend #129
- Tino Eisbrenner singt in Moskau deutsche-russische Liebeslieder
- Derweil im (vor)letzten Vorkriegsfrühling: Belästigungen #46 von Michael Sailer
- Kabarett, (Real-)Satire, “Slopaganda”, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Jeffrey Sachs: Neues europäisches Militärbündnis gegen Russland?
Prof. Jeffrey Sachs spricht darüber, dass die Europäer einen neuen Militärblock als Alternative zur NATO entwickeln. Hinter der leeren Rhetorik von Abschreckung und Frieden bereitet sich Europa auf einen Krieg mit Russland vor. AUFGEZEICHNET AM 12. MAI 2026.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 13.05.2026
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- Darf der EU-sanktionierte deutsche Journalist Hüseyin Doğru ins EU-Parlament reisen?
Das Auswärtige Amt nennt meine Frage „Quatsch“ und redet sich dann um Kopf und Kragen… Diese #BPK war wirklich mit Abstand einer meiner kafkaeskesten Erfahrungen der letzten Jahre. Und das heißt schon was… ;) Vor allem wenn man auch nur etwas mit dem Fall von Hüseyin Dogru vertraut ist und die ganzen vorherigen Stellungnahmen der #Bundesregierung zur Causa kennt…
Quelle: Florian Warweg, 13.05.2026
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Darf der EU-sanktionierte 🇩🇪Journalist @hussedogru ins EU-Parlament reisen? @AuswaertigesAmt nennt meine Frage „Quatsch“ und redet sich dann um Kopf und Kragen…
Diese #BPK war wirklich mit Abstand einer meiner kafkaeskesten Erfahrungen der letzten Jahre. Und das heißt schon… pic.twitter.com/rVwuausAJ6
— Florian Warweg (@FWarweg) May 13, 2026
Den Hintergrund-Artikel von Florian Warweg finden Sie bei der OAZ (bislang noch ohne Bezahlschranke): [LINK]
Auszug: „Eine Anhörung, zu der ein Zeuge nicht reisen darf. […] Das Büro Firmenich versuchte zehn Tage lang, eine verbindliche Klärung herbeizuführen, ob Doğru zur Anhörung anreisen darf und ob beispielsweise die Übernahme eines Bahn- oder Flugtickets durch die Veranstalter strafrechtliche Risiken birgt – immerhin droht nach inzwischen verabschiedetem Bundesrecht bei „Sanktionsumgehung” Haft bis zu fünf Jahren. Angeschrieben und kontaktiert wurden die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung in Köln, das Auswärtige Amt, das Bundesinnenministerium, die Bundespolizei, die Ständige Vertretung in Brüssel sowie das für die ZfS zuständige Bundesfinanzministerium. Firmenich selbst sprach in Brüssel von „ungelogen 40 Telefonaten“. Das Ergebnis: Niemand fühlte sich zuständig, jede Stelle verwies auf eine andere. Die schriftliche Antwort des BMF traf erst am Morgen der Anhörung ein – und bestand im Kern aus dem Hinweis, man sei nicht zuständig.“ […] „Der diplomatische Reflex, eine konkrete Frage durch ihre Auflösung in Allgemeinplätze zu entschärfen, hat in der Regierungspressekonferenz Tradition. Im vorliegenden Fall jedoch berührt er einen Kernbereich rechtsstaatlicher Verlässlichkeit. Denn die Sanktion gegen Doğru wirkt unmittelbar – Konten eingefroren, Berufsausübung blockiert, zeitweise sogar die Konten seiner nicht sanktionierten Ehefrau gesperrt. Die Verantwortung jedoch zerfließt. Beschlossen wird in Brüssel, exekutiert wird automatisch, und sobald eine Klarstellung im Einzelfall nötig wäre, verdampft der Staat, wie es der Verlauf der Brüsseler Anhörung zeigte, im Zuständigkeitsnebel.“
- Leo Ensel zeigt wie wir kriegstüchtig gemacht werden!
Du denkst, du triffst deine eigenen Entscheidungen? Dann solltest du dieses Gespräch sehen. Denn ein großer Teil dessen, was du denkst, fühlst und glaubst, entsteht nicht einfach in dir selbst – sondern wird durch Sprache beeinflusst. Oft subtil. Oft unbewusst. Und genau deshalb so wirkungsvoll.
Der Forscher Dr. Ensel zeigt in diesem Interview, wie Worte unser Denken strukturieren, wie Narrative entstehen – und warum die meisten Menschen nicht merken, wie stark sie davon beeinflusst werden.
Darum geht es im Video: Warum Sprache mehr ist als Kommunikation // Wie Begriffe dein Denken formen // Warum du oft glaubst, selbst zu entscheiden – es aber nicht tust // Wie Narrative entstehen und sich verbreiten // Woran du erkennst, ob du beeinflusst wirst
Video-Kapitel: 0:00 – Intro: Sprachwandel und politische Narrative 2:20 – Vorstellung von Leo Ensel und seinem „Wörterbuch“ 3:08 – Werbeunterbrechung: Vermögensschutz-Webinar 4:55 – Cognitive Warfare: Der Krieg um die Köpfe 7:06 – Newspeak und die Dämonisierung des Gegners 11:43 – Abwertung der „Heimatfront“ und von Pazifisten 13:50 – Das Verwischen der Grenzen zwischen Krieg und Frieden 16:19 – Moderner Slang und die „kokette“ Verwahrlosung der Sprache 19:39 – Kritik an der Eskalationsstrategie und fehlender Diplomatie 25:55 – Rückblick: Verpasste Friedenschancen in Istanbul 29:57 – Gefahren für Deutschland und wirtschaftliche Folgen 33:30 – Motive der Politik und Appell an den Widerstand der Bürger 38:12 – Schlusswort: Frieden wieder selbst in die Hand nehmen
Gerade erschienen: Leo Ensel „Wörterbuch der Kriegstüchtigkeit – Krieg heißt Töten“, Promedia Verlag Wien.
Quelle: Balthasar Becker, 06.05.2026
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Lesen Sie auch auf den NachDenkSeiten Leo Ensels Beiträge und das „Wörterbuch der Kriegstüchtigkeit“ hier [LINK]
- US-Abzug aus Deutschland, Nord Stream & Iran-Krieg | Fabian Scheidler
In dieser Folge von Die Quelle spricht unser leitender Redakteur Zain Raza mit dem Journalisten und Autor Fabian Scheidler über die jüngsten geopolitischen Entwicklungen. Im Mittelpunkt stehen neue Entwicklungen rund um die Nord-Stream-Ermittlungen, der geplante US-Truppenabzug aus Deutschland sowie die wachsenden Spannungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten im Zuge des Iran-Kriegs.
Außerdem geht es um die jüngste Eskalation rund um den US-israelischen Angriffskrieg gegen den Iran, die Entwicklungen in der Straße von Hormus und die Frage, warum Washington plötzlich wieder auf Diplomatie setzt. Abschließend richtet sich der Blick auf die Ukraine und die zunehmende Rolle Europas durch milliardenschwere Unterstützung und eine vertiefte militärisch-industrielle Zusammenarbeit mit der Ukraine. Was dabei entsteht, ist ein größeres Bild über Europas geopolitische Zukunft, seine Abhängigkeiten und die Gefahr einer weiteren Eskalation.
Dieses Video wurde von uns ursprünglich am 7. Mai 2026 auf Englisch veröffentlicht.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER FABIAN SCHEIDLER: Fabian Scheidler, geboren 1968, studierte Geschichte und Philosophie an der Freien Universität Berlin sowie Theaterregie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Seit 2001 arbeitet er als freier Autor für Printmedien, Fernsehen, Theater und Oper. 2009 gründete er zusammen mit David Goeßmann das unabhängige Fernsehmagazin Kontext TV und erhielt im selben Jahr den Otto-Brenner-Medienpreis für kritischen Journalismus. Als Dramaturg und Dramatiker war Scheidler viele Jahre am Grips Theater in Berlin tätig. 2013 wurde seine Oper „Tod eines Bankiers“ (Musik: Andreas Kersting) am Gerhart-Hauptmann-Theater in Görlitz uraufgeführt. 2015 erschien sein Buch „Das Ende der Megamaschine. Geschichte einer scheiternden Zivilisation“ im Promedia Verlag, das von der Robert Jungk Bibliothek für Zukunftsstudien zu den „TOP 10 Zukunftsliteratur 2015“ gewählt wurde. Sein aktuelles Buch trägt den Titel „Friedenstüchtig – Wie wir aufhören können, unsere Feinde selbst zu schaffen“, in dem er Wege aus der globalen Kriegslogik und Perspektiven für eine kooperative Weltordnung aufzeigt.
Kapitel des Interviews: 0:00 Einleitung 1:08 Nord Stream 6:42 US-Abzug aus Deutschland 12:36 Iran-Update 21:02 Krieg in der Ukraine
Quelle: acTVism Munich, 08.05.2026
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- „Ich wurde von Israel in internationalen Gewässern entführt und 10 Tage lang inhaftiert“: Saif Abukeshek, Aktivist der Gaza-Flottille
„Wir hörten jeden Tag die Schreie anderer Palästinenser, die in diesem Verhörzentrum gefoltert wurden.“
Der spanische Staatsbürger Saif Abukeshek, ein Aktivist palästinensischer Herkunft, spricht mit Democracy Now! über seine 10-tägige Haft in Israel, nachdem er in internationalen Gewässern entführt worden war. Er gehörte zu den 175 internationalen Aktivisten, die als Teil der Global Sumud Flotilla nach Gaza segelten, die seit Jahren versucht, Israels Seeblockade von Gaza zu durchbrechen und humanitäre Hilfe an die Palästinenser zu liefern.
Abukeshek und der brasilianische Aktivist Thiago Ávila waren die einzigen Flottillenmitglieder, die zur „Befragung“ in Israel festgehalten wurden, wo sie nach eigenen Angaben während der Haft schwerer körperlicher Misshandlung ausgesetzt waren. Abukeshek, der aus der Türkei spricht, sagt, dass ihre doppelte Staatsbürgerschaft ihnen aufgrund der internationalen Aufmerksamkeit einen gewissen Schutz bot. „Stellen Sie sich vor, wie Palästinenser behandelt werden. Stellen Sie sich die Übergriffe vor, denen Menschen aus Palästina ausgesetzt sind“, sagt er.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now!, 12.05.2026
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Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Maike Gosch “Piraten des Mittelmeers – Israel entführt Aktivisten” [LINK]
- EU beschließt Sanktionen gegen israelische Siedler
Die Sanktionen, zu denen auch das Einfrieren von Vermögenswerten und Reiseverbote gehören und die sich auch gegen Hamas-Mitglieder richten, kommen inmitten der wachsenden internationalen Kritik an Israels Siedlungsausbau und eskalierender Gewalt in den Gebieten.
Quelle: euronews (deutsch), 11.05.2026
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Hierzu auch auf tagesschau.de [LINK]
- Yanis Varoufakis: Steht Europa vor einem Jahrhundert der Demütigung?
Yanis Varoufakis ist Ökonom, ehemaliger Finanzminister Griechenlands und Autor zahlreicher Bestseller. Varoufakis erläutert, warum Europa möglicherweise in ein Jahrhundert der Demütigung abgleitet.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 06.05.2026
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Anmerkung CG: Interessant, wie Varoufakis aus seiner Sicht die Entstehung der Montanuion 1951 bzw. der EWG 1957 bzw. der EU seit 1993 als Nachkriegsprojekt der USA erklärt und dass die aus seiner Sicht verkehrte Reihenfolge von Wirtschaftsraum, Währung hin zur politischen Union von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen sei.
- Rechtsstaat am Ende! Prozess Julia Neigel gegen Sachsen nur Theatervorstellung! | Apolut im Gespräch
Julia Neigel und ihr Rechtsanwalt Ralf Ludwig wurden interviewt von Markus Fiedler.
Julia Neigel war im Jahr 2022 als Musikerin während einer Tournee durch den Freistaat Sachsen direkt von einer plötzlich eingeführten 2G-Verordnung betroffen. Dies führte zu einer drastischen finanziellen Belastung. Der Staat greift in die Ausführung einer Kunstschaffenden ein und verstößt dabei massiv gegen Rechtsnormen. Nach dem derzeitigen Sachstand war die Notverordnung des Freistaats Sachsen sehr wahrscheinlich rechtsungültig und rechtswidrig. Man sollte meinen, dass Gerichte diesen Fall sachlich aufarbeiten wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Ein Eilverfahren wurde mit fadenscheinigen Gründen gegen Frau Neigel entschieden. Das Verfahren geht in die nächste Instanz. Auch am OVG Bautzen musste Frau Neigel nach eigener Aussage miterleben, wie Recht gedehnt und gebeugt wird. Warum wurde ihr erst später klar. Richter, die von sich selbst denken, dass sie nicht befangen sind. Wohingegen die Interessenkonflikte klar auf der Hand liegen. Ganz oben auf der Liste: Verbindungen von Politik in die Juristerei. Ein Richter, der vorher als Bediensteter im Staatsministerium eben jene 2G-Verordnung mitgeschrieben hat, verkündet als am Verfahren beteiligter Pressesprecher des Gerichts nunmehr einseitig parteiisch gegen Julia Neigel Unwahrheiten an die Presse. Dies musste später korrigiert werden. Die Ablehnung von Beweisanträgen, Ablehnung des Gehörs von wichtigen Sachverständigen, fehlende Würdigung von Verfassungsgerichtsurteilen, trotz mehrfacher Aufforderung dazu, kennzeichnen das Verfahren. Dem Zuschauer entsteht der Eindruck von Winkeladvokatentricks und ein Gebaren der Justiz, das an den “Sachsensumpf” der 1990er Jahre erinnert. Und als Krönung des Falles existierte ein Urteil bevor überhaupt eine Verhandlung stattgefunden hat, bevor es zu einer Beweisaufnahme kam, bevor irgendein Satz in einer Hauptverhandlung gesprochen wurde. Entdeckt wurde dieses Urteil nur durch Zufall von einem der Anwälte von Julia Neigel, weil es durch Unachtsamkeit des Gerichts der Papierakte des Verfahrens versehentlich beigefügt wurde. In diesem faktischen Urteilsentwurf wird die Klage von der Musikerin Neigel abgewiesen. Auch wenn ein Gerichtspressesprecher in öffentlichen Verlautbarungen die Beweiskraft des Entwurfs zu entwerten versucht, ist seine Bedeutung für das Verfahren evident. Über 60% des endgültigen Urteils aus dem Jahr 2026 bestehen aus dem Urteilsentwurf des Jahres 2023. Wort für Wort, inklusive der Klageabweisung! Nur gut, dass Neigels Rechtsvertretung den Urteilsentwurf sofort haben notariell beglaubigen lassen, so dass dessen frühzeitige Existenz vom Gericht nicht mehr abgestritten werden kann. Der ganze Fall mündete nun in eine umfangreiche Strafanzeige gegen mehrere Vertreter der Sächsischen Justiz.
Quelle: apolut, 3.5.2026
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Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten: Julia Neigel, die Coronamaßnahmen und die Justiz in Sachsen: „Justitia ist nicht blind und gerecht, sondern erstickt im Klüngel und Filz“ (Interview Teil 1) [LINK] und Juraprofessor Martin Schwab: „Solche Richter können gar nicht unabhängig sein“/Coronaverfahren Julia Neigel (Interview Teil 2) [LINK]
- Karim Khan: Großbritannien versuchte, den IStGH von Haftbefehl gegen Netanjahu abzubringen | Der David-Hearst-Podcast
In einem Interview im „David-Hearst-Podcast“ warnt der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, vor einem „gefährlichen“ Versuch einiger Mitgliedstaaten, ihn seines Amtes zu entheben, obwohl ein Richtergremium keine Beweise für Fehlverhalten gefunden hat.
Khan spricht über den politischen Druck, dem das Gericht ausgesetzt ist, nachdem er beschlossen hatte, Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen zu beantragen.
Er beschreibt eine beispiellose Situation, in der die Feststellungen der Richter angefochten werden, was Bedenken hinsichtlich eines ordnungsgemäßen Verfahrens und der Unabhängigkeit der internationalen Justiz aufkommen lässt.
Er sagt:
„Die Richter kamen einstimmig zu dem Schluss … dass kein Fehlverhalten vorlag.“
„Wenn ein Verfahren untergraben werden kann … ist dies ein Präzedenzfall, um jeden gewählten Amtsträger loszuwerden.“
„Macht kann das Recht nicht zum Schweigen bringen.“
Khan schildert zudem den Druck, dem er von westlichen Politikern ausgesetzt war, darunter Drohungen mit Sanktionen und politischer Intervention, sowie weitergehende Fragen darüber, ob das Völkerrecht gleichberechtigt angewendet werden kann.
Sehen Sie sich das vollständige Interview im „The David Hearst Podcast“ an.
Kapitel: 00:00 – Einleitung: IStGH, Gaza und Haftbefehle 02:39 – Von Vorwürfen des Fehlverhaltens freigesprochen 05:06 – Warum lehnen Staaten die Feststellungen der Richter ab? 07:35 – Ordnungsgemäßes Verfahren und politischer Druck 10:43 – UN-Ergebnisse und unabhängige Überprüfung 12:25 – Ist dies ein politischer Versuch, ihn zu entfernen? 14:12 – Indiskretionen und Verletzung der Vertraulichkeit 15:15 – Könnte er seines Amtes enthoben werden? 18:35 – Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant 21:46 – Rechenschaftspflicht und Völkerrecht 22:35 – Drohungen und Versuche, ihn abzuschrecken 26:38 – Warum werden hochrangige israelische Politiker ins Visier genommen? 29:45 – Überwachung und Sicherheitsbedrohungen 32:22 – Druck aus den USA und Androhung von Sanktionen 33:49 – Anruf des ehemaligen britischen Außenministers David Cameron 36:36 – Reaktion auf den Druck aus Großbritannien 40:10 – Fokus auf Opfer und Gerechtigkeit 41:18 – Auswirkungen von Sanktionen auf die Arbeit des IStGH 43:07 – Interne Spaltungen innerhalb des Gerichts 45:04 – Schweigen während der Ermittlungen 46:24 – Bricht die regelbasierte Ordnung zusammen? 50:38 – Wird Netanjahu vor Gericht gestellt?
Quelle: Middle East Eye und The David Hearst Podcast, 08.05.2026
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- „‚Antisemitischer‘ Messerangriff in London stürzt Großbritannien in autoritären Taumel“
Max Blumenthal und Aaron Mate von The Grayzone decken die Schichten von Täuschung und Verzerrung hinter den Behauptungen der britischen Regierung über einen „iranisch verbundenen“ Terroranschlag auf jüdische Londoner auf und erklären, wie der Vorfall ausgenutzt wird, um britischen Bürgern weitere Freiheiten zu entziehen.
Website The Grayzone [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Grayzone Deutsch, 10.05.2026
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- Israels GEHEIME STÜTZPUNKT im Irak & Plan zur Eroberung des Nahen Ostens aufgedeckt! Mit Max Blumenthal
Der „Grayzone“-Reporter Max Blumenthal ist zu Gast bei Jimmy, um einen Bericht des „Wall Street Journal“ zu erörtern, der enthüllt, dass Israel – mit Wissen der USA – einen geheimen Militärstützpunkt in der westlichen Wüste des Irak errichtet hat, um seinen Feldzug gegen den Iran zu unterstützen, und dass israelische Luftangriffe einen Soldaten töteten und zwei weitere verwundeten, als irakische Truppen zur Untersuchung vorrückten, um den Stützpunkt geheim zu halten. Er merkt an, dass der Chef der israelischen Luftwaffe auf „Sondermissionen, die die Fantasie beflügeln könnten“ angespielt habe, und dass die beiden blauen Linien auf der israelischen Flagge ursprünglich den Nil und den Euphrat darstellten, die als Grenzen für das ursprüngliche Projekt „Groß-Israel“ im Rahmen des Plans des Jüdischen Nationalfonds vorgesehen waren.
Max warnt, dass Israel sich nun offen auf einen Krieg gegen die Türkei, einen NATO-Staat, vorbereitet und dass diese Basis am Euphrat signalisiert, dass Israel danach strebt, „eine ganze Region tief in Eurasien physisch zu erobern“. Er kommt zu dem Schluss, dass die USA rechtlich verpflichtet sind, Israels „qualitativen militärischen Vorsprung“ gegenüber jedem regionalen Rivalen aufrechtzuerhalten, was bedeutet, dass die amerikanischen Steuerzahler weiterhin die Rechnung für den israelischen Expansionismus bezahlen werden und dass der Irak für jegliche Gegenreaktionen verantwortlich gemacht wird.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: The Jimmy Dore Show, 12.05.2026
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- IN DER FALLE | Das 3. Jahrtausend #129
Der Tag der Befreiung: Rechtzeitig zum Jahrestag des Sieges der Roten Armee über Nazi-Deutschland verkündet Donald Trump den Abzug von US-Truppen aus Deutschland. Wird jetzt alles gut? Naja, wenn es nach den Amerikanern geht, sollen wir uns jetzt um Russland kümmern. Denn die haben ja mächtig zu tun mit dem Kampf gegen BRICS und die neue Weltordnung. Die komplette Sendung und alle Links dazu gibt es auf unserer Website [LINK]
DieThemen im Einzelnen: 00:00:00 BEGINN 00:01:24 TAG DER BEFREIUNG – …aber ohne Befreier?! 00:17:28 TRANSATLANTISCHE SCHEIDUNG – US-Truppen ziehen aus Deutschland ab 00:44:28 WIR DANKEN UNSEREN SPENDERN! 00:47:38 STRASSE VON HORMUZ – USA in der Falle? 01:03:33 KRIEG GEGEN BRICS – Gegen die multipolare Weltordnung 01:14:29 FALSE FLAG AUFGEFLOGEN – Kein Giftgasanschlag in Syrien 01:24:16 GOOD NEWS – Es gibt noch Menschen mit Rückgrat 01:34:56 DER 3JT-BUCHPREIS: Deutschland neutral 01:44:01 ENDE
Quelle: ExoMagazinTV, 08.05.2026
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- Tino Eisbrenner singt in Moskau deutsche-russische Liebeslieder
Am 10. Mai trat der Liedermacher Tino Eisbrenner in Moskau mit seinem Programm “Mein russisches Album” auf. An der Gitarre wurde er begleitet von Tobias Thiele. In diesem Video sieht man Ausschnitte aus dem Auftritt der beiden Künstler. Zuhörer waren Russen und eine Reisegruppe aus Deutschland.
Die Lieder waren Teil einer Vortragsveranstaltung zum Thema „81 Jahre später – Der Sieg über den Hitlerfaschismus und die Lehren für die heutige Welt“.
Organisator der Veranstaltung war Klaus Koch – Leiter der Deutschen Abteilung des Internationalen Antifaschistischen Informationszemtrums (IAIZ), Mitglied des Präsidiums des Deutschen Friedensrates und Mitgründer des Vereins Friedensbrücke-Kriegsopferhilfe.
Auf der Veranstaltung wurde referiert über Fragen eines drohenden Digital-Faschismus (Dr. Aleksandr Kamkin), über die Rolle Deutschlands (Jewgeni Warschawski, Jurist, Internationales Recht), die Rolle der Kultur in der Gesellschaft (Tino Eisbrenner), die Genozid-Methoden westlicher Kolonialmächte in Afrika (Maksim Rewa, Afrikanische Initiative) und die Diskriminierung der russischen Minderheit in Lettland (Andrej Mamykin, ehemaliger Abgeordneter (2014-2019) des Europaparlaments).
Im Anschluss gab es eine Diskussion über die verschiedenen Erscheinungsformen von Faschismus und darüber, wie man Spaltungen in der Friedensbewegung überwinden kann.
Quelle: Ulrich Heyden, 12.05.2026
- Derweil im (vor)letzten Vorkriegsfrühling: Belästigungen #46 von Michael Sailer
In der Kolumne ‚Belästigungen‘ befasst sich Michael Sailer seit mehr als einem Vierteljahrhundert witzig, eigensinnig und manchmal auch provozierend mit … Belästigungen, nicht nur, aber auch und manchmal gerade in München.
Quelle: Radio München, 01.05.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, “Slopaganda”, Comedy und Co.
- Friedrich Merz: Kernschmelze?
Veränderte oder synthetische Inhalte. Audio- oder visuelle Inhalte wurden stark bearbeitet oder digital generiert.
Quelle: Snicklink, 12.05.2026
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- Kommentieren Sie doch objektiv! | Der Wegscheider
Im neuen Wochenkommentar geht es heute um ein wichtiges Urteil, das die Meinungsfreiheit in Österreich garantiert! Es geht um den dramatischen Ausbruch des Hantavirus und wahrscheinlich nur ganz zufällige Parallelen zu Corona-Zeit. Und: Um den staatlich geförderten Auftritt einer österreichischen Künstlerin bei der Biennale.
Quelle: ServusTV On, 09.05.2026
- Dieter Hallervordens satirische Abrechnung mit Wehrpflicht und Gebärfähigkeit unter Pistorius | #10
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der «Wahrheits-Schau» – dem Nachrichtenmagazin, das tiefer blickt, wo andere wegschauen. Heute widmen wir uns den brennenden Themen unserer Zeit, präsentiert von unseren preisgekrönten (und absolut lebensechten) KI-Nachrichten-Sprecher*innen KaiGPT und Wicki Media. […]
Kapitel:
0:00 Einleitung: Die Wahrheitsschau aus der Bundeshauptstadt
0:54 Themenübersicht mit Kai und Wiki
2:03 Zähne vs. Heizkosten: Solidarität bis zum Zahnfleisch
2:39 Mausefallen-Deal: Das Erbe der Masken-Beschaffung
3:03 Der Wadephul-Deal: Europa wird „What a Fo(hl)“
3:41 Tankrabatt: Cash für Ölmultis leicht gemacht
4:00 Schienennetz: Solidarischer Stillstand in Deutschland
4:33 ESC-Skandal: Warum Israel direkt aus dem Herzen Berlins singt
5:20 Hirntod & Organspende: Die Ausnahme Anton Hofreiter
5:50 Dieter Hallervorden: Wehrfähig oder Gebärfähig?!
Quelle: Diether Dehm, 12.05.2026
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- Trump Announced 3 Days Of Peace in Ukraine
Trump declared a 3-day ceasefire between Russia and Ukraine. Both sides agreed. History was made. Then the clock started.
Made with AI, just for fun.
Veränderte oder synthetische Inhalte. Audio- oder visuelle Inhalte wurden stark bearbeitet oder digital generiert.
Quelle: Hatims Shorts, 10.05.2026
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