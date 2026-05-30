Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Israel weitet Krieg gegen den Libanon aus und ordnet Evakuierung von 14 % des Landes an
- Sahra Wagenknecht: „Seitdem gelte ich irgendwie als rechts“
- Precht über Merz’ Kanzlerschaft: “Kann da am Ende überhaupt gar keine Erfolge sehen”
- [Alexander Mercouris] Iran-Krieg wird weitergehen – Trump vor schwieriger Entscheidung: Waffenlieferung an Taiwan stockt, Ukraine-Krieg eskaliert
- Abrechnung mit dem Westen: Sacharowa über Diplomatie und Täuschung
- Flassbeck spricht: Diese ‘Eliten’ verstehen gar nichts
- Palantir und die Schweiz – Zwischen Daten und Macht | Reporter | SRF
- BPK: Rechtsstaat adé
- „Putin will jetzt mit EU verhandeln“ – Punkt.PRERADOVIC mit Prof. Dr. Alexander Rahr
- Ray McGovern: Eskaliert Russland mit neuer Strategie?
- Oskar Lafontaine: Merz will, dass deutsche Soldaten auf Russland feuern!
- „Deppen-Union“
- Warum klagt Washington Raúl Castro gerade jetzt an?
- Willkür statt Gesetz: Wird das Kriegsrecht zur Waffe gegen uns? – Hannes Hofbauer
- Die Schlüssel zu Caracas – Max live bei Judge Napolitano [über Venezuela, Libanon, Iran]
- Wer ist Bezalel Smotrich: der selbsternannte messianische „Faschist“ an der Spitze des Westjordanlands?
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Israel weitet Krieg gegen den Libanon aus und ordnet Evakuierung von 14 % des Landes an
Vor dem Hintergrund der ins Stocken geratenen Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran hat Israel seine Angriffe im gesamten Libanon verstärkt und am Mittwoch eine Evakuierungsanordnung für alle Gebiete südlich des Zahrani-Flusses erlassen – das sind etwa 14 % des Landes. Dazu gehört auch Tyros, eine der größten Städte des Libanon.
„Ein Ende ist nicht in Sicht“, sagt Ramzi Kaiss, Forscher bei Human Rights Watch, der darauf hinweist, dass seit dem von den USA vermittelten Waffenstillstand vom 16. April fast 1.000 Menschen im Libanon getötet wurden. „Die israelische Regierung hat nicht nur wiederholt gegen das Kriegsrecht verstoßen, sondern bekräftigt auch weiterhin ihre Absicht, weitere Gräueltaten zu begehen … Und sie kann dies tun, weil es keine Einschränkungen für das israelische Militär gibt.“
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now!, 28.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Sahra Wagenknecht: „Seitdem gelte ich irgendwie als rechts“
Sahra Wagenknecht (BSW) weist die Einordnung an politische Ränder entschieden zurück. Sie kritisiert, dass politische Debatten häufig in starre Rechts‑Links‑Schablonen gepresst werden, und lehnt es ab, selbst in eine dieser Ecken gestellt zu werden.
Quelle: DIE WELT, 28.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Anmerkung CG: Das neoliberal-marktradikal geprägte, regierungskonforme „Framing“ der WELT-Redaktion und die Verharmlosung der zunehmenden Altersarmut in Deutschland ist nahezu grenzenlos. Allein die „Bauchbinde“ im Video macht die Schieflage der Argumentation sichtbar: „Sozialstaat nicht mehr finanzierbar?“ Immerhin wird Sahra Wagenknecht als Gegenstimme noch eingeladen. Ein üblicher medialer Trick ist es, den häufig von „urbanen“ Pseudolinken genannten „Rechts“-Vorwurf in der Überschrift des Videos zu zitieren – obwohl es nicht um „rechte“, sondern um (links-)konservative Positionen in der Gesellschaftspolitik geht. Stattdessen hätte die Überschrift für dieses Video besser heißen sollen: “Die deutsche Rente ist zehn Prozentpunkte niedriger als der EU-Durchschnitt.” oder: „Wir sollten endlich couragiert die Mondpreise bekämpfen, die Pharmakonzerne in Deutschland nehmen können.“ oder: „Wenn immer über Reformen gesprochen wird, geht es eigentlich um weitere Verschlechterungen für ganz normale Leute.“ Schließlich ging es über die Hälfte des Gespräches eigentlich um Sozialpolitik und nicht um diesen ablenkenden „Rechts“-Vorwurf gegen Sahra Wagenknecht.
Sahra Wagenknecht [die eigentlich im Bundestag sitzen müsste, nennt den Elefant im Raum; Auszug transkribiert, CG]: „Der Staat [muss] auch einfach solider mit dem Steuergeld umgehen. Also schauen Sie sich das Beschaffungswesen an, zum Beispiel bei der Rüstung. Da gibt es ja genügend Studien. Also ganz abgesehen davon, dass ich diese wahnwitzige Aufrüstung nicht sinnvoll finde, ist es ja auch noch so: die Dinge, die wir einkaufen, kaufen wir extrem teuer ein, weil wir dort überhaupt keinen Wettbewerb haben. Also die Rüstungskonzerne – das ist ein Kartell – die kriegen einzelne Aufträge gemeinsam, setzen die Preise immer höher – das ist doch kein Zufall – bei jedem Rüstungsauftrag. Die verteuern sich teilweise auf das Fünfffache, auf das Sechsfache. Oft werden Dinge angeschafft, die gar nicht funktionieren. Wir haben in den letzten Jahren mehrere hundert Milliarden für Rüstung ausgegeben. Wo ist das Geld? Was ist damit passiert? Rheinmetalls Aktionäre freuen sich.“
- Precht über Merz’ Kanzlerschaft: “Kann da am Ende überhaupt gar keine Erfolge sehen”
Markus Lanz und Richard David Precht ziehen in der aktuellen Podcast-Folge Bilanz zur Politik des Bundeskanzlers Friedrich Merz (CDU). Precht resümiert, Merz’ Verhalten “hilft unserem Land überhaupt nicht”.
Quelle: ZDFheute Nachrichten (1,8 Mio. Abonnenten), 25.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Die komplette Lanz + Precht, Folge 246 „Demokratie im Stresstest – Zeit für ein Update?“ ist hier zu finden [LINK]
- [Alexander Mercouris] Iran-Krieg wird weitergehen – Trump vor schwieriger Entscheidung: Waffenlieferung an Taiwan stockt, Ukraine-Krieg eskaliert
0:00 Wie ist der Stand des Iran-Kriegs
7:08 Trump kann sich nicht entscheiden. Die USA müssen die Straße von Hormus ‘öffnen’
11:07 Trump drängt Länder, dem Abraham-Abkommen beizutreten
13:42 Was wird als Nächstes passieren
15:59 Waffenverkauf an Taiwan und Chinas Rolle sowie der Mangel an Wolfram
21:49 Beim Waffenhandel geht es auch um Korruption. Die taiwanischen Separatisten brauchen die U.S.-Waffen als Zeichen der Unterstützung durch die USA
24:39 Die Ukraine bombardierte ein russisches Studentenwohnheim. Was wird Russland tun?
30:12 Putin ist eine ‘disziplinierte Person’. Xi Jinping wird zunehmend ungeduldiger
35:24 Die USA vergessen manchmal, dass sie es waren, die die Atombombe auf Japan abgeworfen haben
35:44 Huaweis Durchbruch in der Chipentwicklung, Russland ist interessiert
40:26 Wie die technologische Entwicklung gestoppt wird
44:05 Das Ende
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Small Town Voice Deutsch, 27.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Sofia Midkiff [Auszüge transkribiert, CG]: „Was ist eigentlich los in der Straße von Hormus, mit diesem Abkommen? Vor ein paar Tagen hat Trump auf ‘Truth Social’ angekündigt, dass ein Deal kurz bevorsteht und jetzt greifen sie wieder den Iran an, reden aber trotzdem weiter von einem bevorstehenden Abkommen. Können Sie mir das bitte erklären? Ich komme da nicht mehr mit.“
Alexander Mercouris: „Es ist ganz einfach: Die Amerikaner haben diesen Krieg gegen den Iran geführt. Sie haben erwartet, dass der Iran fast sofort zusammenbricht. Netanyahu hat ihnen gesagt, dass das passieren würde und sie haben es selbst geglaubt. Also haben sie den Iran sofort angegriffen. Aber der Iran ist nicht sofort zusammengebrochen. Im Gegenteil, er hat zurückgeschlagen und die Straße von Hormus geschlossen. Damit hatten die Amerikaner nicht gerechnet. Das Ergebnis ist, dass die Amerikaner jetzt in einer Lage sind, in der sie den Krieg verlieren – und das tun sie tatsächlich. Und Amerika verliert nicht gern. Donald Trump verliert nicht gern. Gleichzeitig müssen sie aber erreichen, dass die Straße von Hormus wieder geöffnet wird. Und um das zu schaffen, brauchen Sie die Zustimmung der Iraner.
Also, was Sie in den letzten zwei Wochen getan haben, ist Folgendes: Zuerst ist Trump, wie wir wissen, nach China gereist. Er hat versucht, China dazu zu bringen, Druck auf den Iran auszuüben, damit die Straße von Hormus wieder geöffnet wird. Ich erfinde das nicht! Das ist keine Vermutung von mir. Das stand überall in der ‘Financial Times’. Es gab dort einen sehr ausführlichen Artikel darüber. Die Reporter sind nach China gereist. Sie haben herausgefunden, dass China – das wie ich finde, übrigens deutlich verärgerter über Trump und die Amerikaner ist, als man öffentlich zugibt – nicht bereit war, Druck auf den Iran auszuüben, nur damit Trump am Ende einen Erfolg vorweisen kann. Und China leidet auch nicht unter den wirtschaftlichen Belastungen, die die Amerikaner erwartet hatten. Ich denke, die Chinesen sind sich sehr bewusst, was in westlichen Medien über sie geschrieben wird. Nämlich, dass diese Blockade gegen den Iran in Wahrheit eine Blockade gegen China ist. Ich glaube nicht, dass das die Chinesen in eine besonders kooperative Stimmung bezüglich des Iran bringt. Also geht Trump mit leeren Händen nach Hause und dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Verhandlungen mit den Iranern wieder aufzunehmen.
Die Verhandlungen sind sehr komplex, aber es gab so etwas wie eine Einigung zwischen den beiden Seiten. Man war sich einig, dass es zunächst ein ‘Memorandum of understanding’ geben sollte, also im Grunde ein rechtlich unverbindliches Dokument, das den Waffenstillstand um 30 oder 60 Tage verlängern würde. Dieses Memorandum sollte bestimmte Bedingungen enthalten. Eine davon war, dass Iran Schiffe durch die Straße von Hormus passieren lassen würde. Es würde die Kontrolle nicht aufgeben und die USA würden die Seeblockade aufheben. Außerdem würden die USA zusichern, Iran nicht erneut anzugreifen. Das ist ein vernünftiger Kompromiss, der den Weg für weitere Verhandlungen öffnet, auch für Gespräche, die schließlich das Problem der Uran-Anreicherung lösen könnten.
Was dann geschah, war völlig vorhersehbar: In dem Moment, als sich die Nachricht verbreitete, dass dieses Memorandum vorbereitet wurde, nahm alles seinen Lauf. Israel war sehr unzufrieden, weil der Krieg damit beendet wäre. Die Regierung im Iran ist immer noch an der Macht. Die Straße von Hormus bleibt unter iranischer Kontrolle und Iran behält die Kontrolle über sein angereichertes Uran. Also hat Israel seine Freunde mobilisiert. Ted Cruz, Mike Pompeo, John Bolton, Lindsay Graham, all diese Leute. Und sie begannen Druck auf Trump auszuüben. Sie sagten, das sei völlig inakzeptabel. Mit so einem Abkommen könnten sie nicht einverstanden sein. Daraufhin setzten sie Trump weiter unter Druck und sagten ihm, in dieser Form könnten sie dem nicht zustimmen. Also ging Trump zurück zu den Iranern und sagte, er wolle Zusagen, dass sie ihr gesamtes Uranlager abgeben. Das war bevor überhaupt ernsthafte Verhandlungen begonnen hatten. Die Iraner sagten: “Nein, das machen wir nicht.” Und das Ergebnis war, dass die gesamten Gespräche, die wir am Wochenende geführt hatten, im Grunde zum Stillstand kamen.
Es wird sehr schwierig sein, zu einer Situation zu kommen, in der die Amerikaner sich endlich hinsetzen und ernsthaft mit den Iranern verhandeln. Denn im Moment ist der wirtschaftliche Druck in den USA nicht stark genug, um selbst die extremen Hardliner dazu zu zwingen, einzusehen, dass irgendeine Form von Verhandlung mit dem Iran stattfinden muss und zwar eine, die etwas stärker in Richtung Iran geht. Dazu sind sie einfach nicht bereit.
Gleichzeitig hat Amerika keine militärischen Optionen mehr. Die militärischen Möglichkeiten sind ausgeschöpft. Das Ergebnis ist also, dass wir immer wieder in eine Lage kommen, in der es so aussieht, als stünden wir kurz vor einer Einigung und dann bricht alles wieder zusammen, weil die Hardliner in Amerika das nicht akzeptieren.
Das ist – so scheint es mir – die Lage. Es braucht etwas Zeit, um das zu verstehen, aber die eigentlichen Probleme – psychologisch und mental – liegen in den Vereinigten Staaten. Wenn die Amerikaner die Verhandlungen richtig geführt hätten, also wenn sie mit einer ganz anderen Haltung nach China gegangen wären und gesagt hätten: “China, ihr habt ein Interesse daran, dass die Straße von Hormus wieder geöffnet wird und wir haben dasselbe Interesse. Lasst uns einen ganz einfachen Deal machen. Wir beenden unsere Blockade und Iran öffnet die Straße von Hormus.” Wie wäre es mit so einer Absichtserklärung? China hätte gesagt: „Natürlich, wir werden alles tun, was wir können, um mit den Iranern sicherzustellen, dass sie zustimmen.“ Und die Iraner würden zustimmen. Ich meine, sie haben sehr klar gemacht, dass sie das tun würden, aber was die Amerikaner stattdessen wollen, ist den Iran zur Kapitulation zu zwingen, obwohl Iran auf dem Schlachtfeld gar nicht besiegt wurde. Da gibt es einen klaren Unterschied zwischen amerikanischer Diplomatie und den tatsächlichen Realitäten des Krieges und der Lage im persischen Golf.“
- Abrechnung mit dem Westen: Sacharowa über Diplomatie und Täuschung
Patrik Baab blickt hinter die Kulissen der diplomatischen Bühne und stellt im Gespräch mit Maria Sacharowa die entscheidende Frage: Werden geopolitische Realitäten und die Interessen Deutschlands systematisch ignoriert, um eine transatlantische Agenda zu stützen?
Im Gespräch mit der Sprecherin des russischen Außenministeriums geht es um: Medien & Wahrheit: Warum der westliche Journalismus seine eigenen Standards opfert und wie mit russischen Quellen umgegangen wird. Die neue Weltordnung: Die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China als Antwort auf den westlichen Dominanzanspruch. Geopolitische Brennpunkte: Die Eskalationsgefahr im Nahen Osten und die globalen Folgen einer Blockade der Rohstoffwege. Wirtschaftlicher Selbstmord: Warum die Deindustrialisierung Deutschlands und der Verzicht auf russische Energie die europäische Stabilität gefährden. Diplomatie vs. Eskalation: Ein Rückblick auf das gescheiterte Minsk-Abkommen und die Frage, ob Deutschland bereits zur Kriegspartei geworden ist. Die Vision einer multipolaren Welt: Warum Sicherheit in Europa nur mit, statt gegen Russland funktionieren kann.
„Es ist die Aufgabe des Journalismus, auch die andere Seite zu hören, besonders wenn die diplomatischen Kanäle zu erfrieren drohen.“
Maria Sacharowa analysiert messerscharf, wie das Agieren der aktuellen politischen Führung in Berlin die eigene Wettbewerbsfähigkeit zerstört und warum die „Ukrainisierung“ der europäischen Politik in eine Sackgasse führt.
Die Kernthemen des Gesprächs: Die Rückkehr zu professionellen diplomatischen Standards. Eine Analyse der Angriffs-Szenarien gegen die NATO und die nukleare Dimension. Die Forderung nach einer eigenständigen Politik, die nationale Interessen über geopolitische Ideologien stellt.
Ein tiefgehendes Gespräch über die Macht der Geografie, das Ende der Vorherrschaft des Westens und die dringende Notwendigkeit eines neuen Dialogs.
Das Interview wurde im Original auf Russisch mit Hilfe Simultaner Übersetzer geführt. Das vollständige Video finden Sie hier: • „Deutschland wird wirtschaftlich geopfert“…
Kapitel: 00:00 – Intro: Journalistische Grundsätze & Einleitung 01:45 – Wer ist Maria Sacharowa? 02:30 – Umgang mit Quellen & Kritik an westlichen Medien 11:45 – Strategische Partnerschaft: Russland und China 15:45 – Geopolitik: Eskalation im Nahen Osten 23:50 – Die nukleare Dimension & Doppelmoral 31:10 – Dominanz vs. globale Führung 37:45 – Wirtschaftliche Blockaden & globale Folgen 48:50 – Ukraine-Konflikt & westliche Finanzierung 56:00 – Diplomatie & das Erbe von Minsk 01:05:00 – Deutschlands Wirtschaft & Deindustrialisierung 01:15:10 – Kritik an der europäischen Ukraine-Politik 01:18:30 – Deutschlands Rolle im Konflikt 01:21:50 – NATO-Szenarien & Fazit
Hinweis: Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG.
Quelle: Patrik Baab, 28.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Patrik Baab: Audiatur et altera pars.
- Flassbeck spricht: Diese ‘Eliten’ verstehen gar nichts
Heiner Flassbeck spricht über Juristen, die von der Mathematik träumen und von Ökonomen, die nichts über das wissen, was uns alle an der Wirtschaft interessiert. Nach einschlägigen Erfahrungen in ihrer Ausbildung keine Chance haben, die relevanten makroökonomischen Zusammenhänge überhaupt kennen zu lernen. Besonders auffällig war in einem interview des Spiegel Ulrike Malmendier, die als wichtigsten Vorschlag den Ausbau der europäischen Binnenmarktes vorschlägt. Das ist absurd, wenn man gleichzeitig nicht begreift, dass Deutschland mit seiner Agenda-Politik, die derzeit ganz viele ja sogar wiederholen wollen, den größten Verstoß gegen den Sinn eines Binnenmarktes zu verantworten hat, den man sich denken kann.
Im neuen Format auf dem Kanal des Westend Verlags analysiert Flassbeck wöchentlich die entscheidenden Entwicklungen der Weltwirtschaft – ruhig, präzise und jenseits gängiger Narrative.
Die Bücher von Heiner Flassbeck erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK].
Quelle: Westend Verlag, 28.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Palantir und die Schweiz – Zwischen Daten und Macht | Reporter | SRF
Ein Journalistenkollektiv und ein Tech-Gigant vor Gericht: Palantir bestreitet die Darstellung seiner gescheiterten Schweizer Ambitionen und beharrt auf einer Gegendarstellung.
Palantir Technologies sammelt und bereitet im Auftrag von Militärs, Geheimdiensten, Polizeibehörden und Unternehmen weltweit riesige Datenmengen auf und hat seit einigen Jahren seinen Europa-Hub in der Schweiz. Hierzulande gehören Unternehmen zur Kundschaft, doch keine Behörden.
Ein interner Armeebericht warnt vor Datenabfluss an US-Geheimdienste. Als das WAV-Recherchekollektiv und das Online-Magazin «Republik» diese Dokumente öffentlich machten, zog Palantir vor Gericht. Ein Film über Macht, Daten – und die Rolle der Zivilgesellschaft.
Die Teams von SRF Dokus & Reportagen berichten faktentreu, verzichten auf «scripted reality» und sind der journalistischen Redlichkeit verpflichtet. Das Credo der Redaktion: Wir zeigen das Leben in all seinen Schattierungen.
Quelle: SRF Dokus & Reportagen (398.000 Abonnenten), 07.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Anmerkung CG: Der SRF macht öfters noch Berichte, die man im deutschen ÖRR seit einigen Jahren zunehmend vermisst.
- BPK: Rechtsstaat adé:
Wer als deutscher Staatsbürger in Deutschland lebend EU-sanktioniert ist & dagegen klagen will, darf einen Anwalt nur bezahlen, wenn eine staatliche Bundesbehörde dem zustimmt. Dazu hatte ich 1,2 Fragen an das Auswärtige Amt.
Außerdem wollte ich wissen, wieso bei Hüseyin Doğru die Bundesregierung mutmaßlich bewusst falsche Angaben zu dessen Staatsbürgerschaft gemacht hat – mit weitreichenden Konsequenzen.
Quelle: Florian Warweg via X, 28.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen.
Rechtsstaat adé: Wer als 🇩🇪Staatsbürger in 🇩🇪lebend EU-sanktioniert ist & dagegen klagen will, darf einen Anwalt nur bezahlen, wenn eine staatliche Bundesbehörde dem zustimmt. Dazu hatte ich 1,2 Fragen @AuswaertigesAmt.
Außerdem wollte ich wissen, wieso bei @hussedogru, die… pic.twitter.com/qvWqDaDCiL
— Florian Warweg (@FWarweg) May 28, 2026
- „Putin will jetzt mit EU verhandeln“ – Punkt.PRERADOVIC mit Prof. Dr. Alexander Rahr
Wohin eskaliert der Ukraine-Krieg? Und vor allem, wie denken die Russen aktuell über Krieg, Frieden und Europäische Union? Historiker und Russlandkenner Dr. Alexander Rahr sieht Möglichkeiten für Verhandlungen mit der EU. „Russland weiß, daß die Amerikaner raus sind. Putins Angebot, Ex-Kanzler Schröder als Vermittler einzusetzen ist durchaus ernst zu nehmen.“ Sollte die EU ihren Kriegskurs allerdings weiterführen, könnte es auch zum dritten Weltkrieg kommen. Die Annahme der Europäer, die Ukraine könnte Russland militärisch schlagen, hält Rahr für unrealistisch und gefährlich. „Russland ist eine Atommacht und würde im Zweifel seine Waffen auch einsetzen.“
Quelle: Punkt.PRERADOVIC, 29.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Ray McGovern: Eskaliert Russland mit neuer Strategie?
Ray McGovern war 27 Jahre lang CIA-Offizier, er leitete die National Intelligence Estimates und bereitete die täglichen Präsidentenberichte der CIA vor.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 28.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Anmerkung CG: McGovern insgesamt etwas optimistischer und mit sehr interessanten Informationen über das historische Verhältnis China-Russland, über historische Verträge und die Tricks Kissingers.
- Oskar Lafontaine: Merz will, dass deutsche Soldaten auf Russland feuern!
Treibt die deutsche Politik uns sehenden Auges in einen offenen Konflikt mit Russland? Oskar Lafontaine rechnet schonungslos mit der aktuellen Bundesregierung und der CDU ab.
Friedrich Merz fordert Taurus-Lieferungen – was laut Lafontaine bedeutet, dass deutsche Soldaten diese programmieren und auf russische Ziele abfeuern müssen. Er kritisiert das Führungspersonal in Berlin für seine „abgrundtiefe Dummheit“ und erklärt, warum das westliche Narrativ rund um den Ukraine-Krieg für ihn auf einer „einzigen großen Lüge“ aufbaut. Ein US-Stellvertreterkrieg, den nun Europa ausbaden muss.
Quelle: Balthasar Becker, 27.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- „Deppen-Union“
Quelle: Martin Sonneborn, 28.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Warum klagt Washington Raúl Castro gerade jetzt an?
Why Is Washington Indicting Raúl Castro Now
Trump verschärft rücksichtslos die Spannungen mit Kuba, diesmal durch die Anklage gegen den 94-jährigen Raúl Castro, während er die brutale Blockade verschärft und eine Invasion vorbereitet. Wir müssen diesem Wahnsinn ein Ende setzen. Die Kubaner, nicht die Politiker in Washington oder fanatische Hardliner in Miami, sollten über Kubas Zukunft entscheiden. […]
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Medea Benjamin, 22.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Nein, Hasan Piker wurde NICHT wegen seiner Kuba-Reise vorgeladen
Medea Benjamin, Mitbegründerin von Code Pink, äußert sich zu Fox News’ Bericht über die „Kuba-Vorladung“, zur Verleumdungskampagne gegen Hasan Piker und zur Panik der Rechten wegen humanitärer Hilfe für Kuba.
00:00 Medea erklärt die Panik um die Vorladung 00:57 Der OFAC-Brief im Spam-Ordner 01:34 Medea bekennt sich schuldig, Kuba zu lieben 03:51 Die USA bereiten den Boden für eine Invasion vor 04:47 Die Kubaner versuchen nur zu überleben 06:34 Benny Johnson, Rick Scott und Fox schüren die Stimmung 07:31 Fox gerät wegen Hasan Pikers „marxistischem Konvoi“ in Panik 08:06 Wer hat die Kuba-Reise eigentlich bezahlt? 10:26 Medea widerlegt Rick Scotts Lüge vom „Luxushotel“ 12:33 Wendung: Der rechtsgerichtete Influencer Nick Shirley übernachtete in einem sanktionierten Hotel 13:14 Nancy Pelosi diffamiert Code Pink als von China und Russland finanziert 15:09 „Belly of the Beast“ entlarvt Shirleys dramatisches „Geisel“-Video 17:52 Hasan Piker prangert Fox’ falsche Tweets an 18:32 Fox’ Behauptungen zu Kuba haben abschreckende Wirkung 19:23 Medea darüber, wie man die Schikanen als Antrieb nutzt
Medea Benjamin ist Mitbegründerin der von Frauen geführten Friedensgruppe CODEPINK. Sie ist außerdem Mitbegründerin der Menschenrechtsgruppe Global Exchange, der Peace in Ukraine Coalition, von Unfreeze Afghanistan (die sich für die Rückgabe der in US-Banken eingefrorenen afghanischen Gelder in Höhe von 7 Milliarden Dollar einsetzt), von ACERE: The Alliance for Cuba Engagement and Respect sowie der Kampagne für den Friedensnobelpreis für kubanische Ärzte. Sie war eine von 1.000 vorbildlichen Frauen aus 140 Ländern, die für den Friedensnobelpreis nominiert wurden, stellvertretend für die Millionen von Frauen, die weltweit die unverzichtbare Arbeit für den Frieden leisten. Sie ist Autorin von zehn Büchern, darunter „Drone Warfare: Killing by Remote Control“, „Kingdom of the Unjust: Behind the U.S.-Saudi Connection“ und „Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran“. „War in Ukraine: Making Sense of a Senseless Conflict“, gemeinsam verfasst mit Nicolas J.S. Davies, und „NATO: What You Need To Know“, gemeinsam verfasst mit David Swanson.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Katie Halper (451.000 Abonnenten), 28.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Willkür statt Gesetz: Wird das Kriegsrecht zur Waffe gegen uns? – Hannes Hofbauer
Der Historiker und Publizist Hannes Hofbauer blickt in diesem Gespräch auf eine europäische Elite, die in der aktuellen Eskalation ihre eigene Geschichte und wirtschaftliche Vernunft aus den Augen verloren hat. Während Brüssel und Berlin auf Konfrontation setzen, stellt Hofbauer die grundlegende Frage: Steuert Europa durch seine Sanktionspolitik und die bedingungslose militärische Ausrichtung auf einen kollektiven Selbstmord zu?
Im Gespräch geht es um: Die geschichtsvergessene Elite: Warum die heutige Politik die Lehren aus den Katastrophen des 20. Jahrhunderts ignoriert und Europa erneut in eine Blockkonfrontation führt. Wirtschaftskrieg und Sanktionen: Eine kritische Analyse, warum die Maßnahmen gegen Russland vor allem die europäische Industrie und den Mittelstand treffen und wer die tatsächlichen Profiteure dieser Politik sind. Die Rolle der EU: Von der Friedensmission zum geopolitischen Akteur – wie die Europäische Union ihre ursprünglichen Ideale opfert, um einer transatlantischen Agenda zu folgen. Zensur und Meinungsklima: Kritik an der zunehmenden Einengung des Debattenraums und der Kriminalisierung abweichender Analysen zum Ukraine-Konflikt. Der Drang nach Osten: Historische Kontinuitäten in der westlichen Expansionspolitik und warum die NATO-Osterweiterung als zentraler Faktor der Instabilität begriffen werden muss. Feindbildproduktion: Wie mediale Narrative und politische Rhetorik eine diplomatische Lösung fast unmöglich machen und die Angst als Herrschaftsinstrument genutzt wird. Das Ende der Souveränität: Warum Deutschland und Österreich ihre Rolle als neutrale Vermittler aufgegeben haben und welche fatalen Folgen das für die europäische Sicherheitsarchitektur hat.
„Es ist ein politisches Versagen historischen Ausmaßes. Wir zerstören unsere eigenen wirtschaftlichen Grundlagen für einen Konflikt, der nicht im Interesse der europäischen Völker liegt.“
Hannes Hofbauer berichtet von der Deindustrialisierung, dem Verlust an demokratischer Substanz und der Gefahr einer dauerhaften Spaltung des Kontinents. Ein tiefgründiges Plädoyer für Realpolitik, die Rückkehr zum diplomatischen Handwerk und eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Ursachen der aktuellen Krise.
Ein Gespräch über die Macht der Ideologie, das Schweigen der Vernunft und die dringende Notwendigkeit eines neuen europäischen Selbstverständnisses.
Das Buch “Aller Rechte beraubt: Mit außergerichtlichen EU-Sanktionen zum autoritären Staat” von Hannes Hofbaur ist erschienen beim Promedia Verlag [LINK]
Kapitel: 00:00 Einleitung: Stehen wir vor einem Wendepunkt des Rechtsstaats? 03:30 Die Definition: Was ist „Selektives Kriegsrecht“ eigentlich? 07:15 Historische Vergleiche: Wann Gesetze zur Waffe wurden 12:45 EU gegen Kritiker: Die neue Härte aus Brüssel 18:20 Ein Exempel für die neue Willkür? 23:50 Sanktionspolitik: Wirtschaftliche Maßnahmen als Disziplinierung 29:10 Der neue autoritäre Staat: Merkmale einer schleichenden Veränderung 34:40 Journalismus unter Druck: Wer wagt noch den Widerspruch? 40:15 Die Spaltung der Gesellschaft: Regierungsnähe vs. Fundamentalkritik 45:50 Ausblick: Gibt es einen Weg zurück zur Rechtsstaatlichkeit? 49:30 Fazit & Aufruf: Warum wir jetzt wachsam sein müssen
Hinweis: Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG.
Quelle: Patrik Baab, 24.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Die Artikel von und mit Hannes Hofbauer auf den NachDenkSeiten finden Sie hier [LINK] und hier [LINK]. Der neueste Vortrag von Hannes Hofbauer beim NDS Gesprächskreis in Wahlstedt ist hier zu finden [LINK].
- Die Schlüssel zu Caracas – Max live bei Judge Napolitano [über Venezuela, Libanon, Iran]
Max Blumenthal ist zu Gast bei Judge Andrew Napolitanos „Judging Freedom“, um über Venezuela, den Libanon, den Iran und Repressionen im eigenen Land zu sprechen.
Website The Grayzone [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Grayzone Deutsch, 29.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Wer ist Bezalel Smotrich: der selbsternannte messianische „Faschist“ an der Spitze des Westjordanlands?
Who is Bezalel Smotrich: the self-described messianic ‘fascist’ in charge of the West Bank?
Rebellische israelische Minister bereiten Netanjahu im Ausland Kopfzerbrechen (den Palästinensern im eigenen Land jedoch weitaus mehr). Außerdem: ein erzählerischer Rundgang durch das heutige Westjordanland.
In einer Folge von MEE Live sprechen wir mit dem palästinensischen Arzt Mustafa Barghouti und dem israelischen Journalisten Meron Rapoport über Bezalel Smotrich, den selbsternannten messianischen „Faschisten“, der für das Westjordanland zuständig ist.
Anschließend ist Peter Oborne zu Gast, der uns von dem Terror und der Zerstörung berichtet, die er bei seinem letzten Besuch im Westjordanland gesehen hat.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Middle East Eye (3,77 Mio. Abonnenten), 22.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Israel – Extremisten an der Macht | Doku HD Reupload | ARTE
TW: Dieses Programm enthält Inhalte, die für Kinder, Jugendliche und empfindsame Zuschauer verstörend wirken können.
Die israelische Demokratie steckt in der Krise. Die Regierung Netanjahu im Bündnis mit der rassistischen, gewaltbereiten und autoritären extremen Rechten bringt Teile der Bevölkerung gegen sich auf. Zwei Männer verkörpern die Politik, die derzeit für Unruhe sorgt: Itamar Ben Gvir, Minister für Nationale Sicherheit, und Finanzminister Bezalel Smotrich. Was kann sie stoppen?
Die israelische Demokratie steckt in der Krise. Die Regierung von Benjamin Netanjahu im Bündnis mit rassistischen, gewaltbereiten und autoritären Rechtsextremen bringt Teile der Bevölkerung gegen sich auf. Viele Israelis blicken mit Sorge auf die nationalreligiösen und rechtsextremen Strömungen in der Politik. Erstmals kommt es zu einer Allianz zwischen den Nachfolgern von Rabbi Abraham Isaac Kook, die die Wiedererrichtung des biblischen Großisrael fordern, und den Erben des Rassisten Meir Kahane.
Zwei Männer verkörpern diese Allianz: Itamar Ben Gvir, Minister für Nationale Sicherheit, und Finanzminister Bezalel Smotrich, der auch für den Siedlungsausbau zuständig ist. Sie verfolgen eine gemeinsame ideologische Agenda: die Annexion der besetzten Gebiete. Die Dokumentation porträtiert die beiden Politiker und berichtet zugleich vom Widerstand jener Israelis, die das Ende der Demokratie in ihrem Staat befürchten. Für das Land, den Nahen Osten und die Welt steht viel auf dem Spiel. Denn es geht nicht nur um sicherheitspolitische und moralische Fragen einer möglichen Annexion der besetzten Gebiete: Die radikale Politik der aktuellen israelischen Regierung läuft Gefahr die geopolitischen Allianzen, die Israel in den 75 Jahren seines Bestehens eingegangen ist, grundlegend zu verändern. Der Film wurde im Sommer 2023 in Israel und den israelisch besetzten Gebieten gedreht.
Dokumentation von Jérôme Sesquin (F 2024, 69 Min)
Quelle: ARTE
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
-
“Beruf: Untertan”
“Total von der Rolle” Wahnsinn, Krisen & Satire
Durch vier Jahre langes intensives Training während der sog. C-Pandemie hat ganz
Deutschland gelernt, jeden politischen, wirtschaftlichen und pseudo-wissenschaftlichen Wahnsinn abzunicken. Und doch bleibt viel zu tun. Das Berufsbild des lebenslang verbeamteten Untertans zeigt auf, welche Lücken gerade wie geschlossen werden. Von der Großkundgebung bis zur Nachbarschaftshilfe – der professionelle Untertan sorgt dafür, das jedes Aufmucken ins Leere läuft. Wahrscheinlich Angela Merkel das gemeint, als sie sagte: “Wir schaffen das!”
Quelle: Bengt Kiene, 27.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
-
Aktuelle Rundfunk-Föderation
Der ÖRR nimmt jährlich rund 8,7 Milliarden € durch den Rundfunkbeitrag ein.
Ich hab den ganzen Apparat “reverse engineered” und für 2 Euro 50 nachgebaut. Läuft von alleine 24/7 – rund um die Uhr. 365 Tage im Jahr. Meine waghalsige These: mindestens genausogut!
Hier geht’s zum ARF [LINK]
Veränderte oder synthetische Inhalte. Audio- oder visuelle Inhalte wurden stark bearbeitet oder digital generiert.
Quelle: Snicklink, 28.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
-
Großes Medienversagen im Mai – Küppersbusch TV [Kompakt]
Im Mai haben wir uns vor allem Gedanken über die AfD gemacht: Die Krise ist überall. Jedenfalls, wenn man deutschen Nachrichten glaubt. Regierung am Ende. Demokratie in Gefahr. Brandmauer vor dem Kollaps. Aber was, wenn genau diese permanente Eskalation selbst zum politischen Problem geworden ist?
Es ging um Medienkritik, politische Kommunikation, Journalismus und die Frage, ob große Medienhäuser durch Dauer-Alarmismus genau das stärken, wovor sie angeblich warnen: Die AfD, Politikverdrossenheit und den Verlust von Vertrauen in Demokratie und Öffentlichkeit.
Anhand aktueller Beispiele von Welt TV, Spiegel, Merz, AfD-Debatten und der Diskussion um die „Brandmauer“ schauten wir uns an, wie aus politischen Konflikten mediale Dauerkrisen gemacht werden und warum das Folgen für das gesellschaftliche Klima hat.
BILD, WELT & Co. sprechen plötzlich von „Zensur“, „Meinungsfreiheit“ und „Blacklisting“. Das alles wegen eines Statements von Saskia Esken zu Björn Höcke und Werbung auf rechte Podcasts. Doch die ganze Empörung hat ein Problem: Springer verkauft Unternehmen selbst genau solche „Brand Safety“-Lösungen.
Es ging um Medienkritik, politische Kommunikation, Werbung auf YouTube, rechte Influencer, Brand Safety, Meinungsfreiheit und die Frage: Warum wird ausgerechnet jetzt so getan, als wäre Werbe-Blacklisting ein Skandal?
Wir schauten uns an, wie die Debatte um Höcke, Werbung, Springer, BILD und die SPD tatsächlich funktioniert und warum ausgerechnet große Medienhäuser seit Jahren genau die Mechanismen nutzen, die sie jetzt öffentlich skandalisieren.
Deutschland diskutiert über die AfD, Migration, Erinnerungskultur und plötzlich wirkt Geschichte erschreckend aktuell. Heute schauen wir auf Sachsen-Anhalt: Den Ort der ersten Nazi-Regierung Deutschlands. Und auf ein Regierungsprogramm, das auffällig oft vom „19. Jahrhundert“, Migration und dem „Irrweg der Moderne“ spricht.
Was davon ist politische Provokation? Was ist kalkulierte Medienstrategie? Und warum fühlt sich das alles wie ein historisches Déjà-vu an? Zwischen Karl Marx, Mark Twain, Bauhaus und bitterer Satire geht es um die Frage: Wiederholt sich Geschichte wirklich oder reimt sie sich nur? […]
Quelle: Küppersbusch TV, 28.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- “Beruf: Untertan”