Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- EU-Abgeordnete in Moskau: BSW-Politikerin berichtet von Gesprächen im Kreml
- Flassbeck spricht: Der Wirtschaftskrieg gegen China | Folge 11
- Wir brauchen keine EU-Intervention im Persischen Golf, wir brauchen endlich Frieden in Europa!
- Pepe Escobar: Irans Sieg und der Aufstieg des Großen Eurasiens
- Déjà-vu in der #BPK Akt III:
- Armeniens Wahl wurde offen manipuliert | Mikael Darbinian
- Transhumanismus – was ist das? | Gabriele Gysi
- Angst ist Propaganda – Gudula Walterskirchen plädiert für die Rückkehr zur Vernunft im Journalismus
- Besuch des ersten Gaza-Völkermord-Mahnmals „Wall of Tears“ in den USA
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Musik trifft Politik
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- EU-Abgeordnete in Moskau: BSW-Politikerin berichtet von Gesprächen im Kreml
Ruth Firmenich, Europaabgeordnete für das BSW, reist mit einem Parteikollegen für diplomatische Gespräche nach Moskau. Wie der Dialog mit den russischen Vertretern lief und was ihre Motivation für den Schritt war, hat sie ntv-Korrespondent Rainer Munz erklärt.
Quelle: n-tv, 10.06.2026
- Flassbeck spricht: Der Wirtschaftskrieg gegen China | Folge 11
Heiner Flassbeck spricht über China und erklärt, was der natürliche Vorteil des Landes ist, weil es immer noch als Entwicklungsland gelten muss. Nun hat man aber in Europa China auf dem Kieker und will mit Gewalt die Importe aus China mit Protektionismus zurückdrängen. Keiner redet natürlich darüber, dass Deutschland mindestens so merkantilistisch wie China ist und in den letzten 25 Jahren sogar höhere Überschüsse im Außenhandel als China hatte. Niemand will auch mehr darüber reden, wie brutal die westlichen Unternehmen in den vergangenen 30 Jahren den China-Vorteil ausgenutzt haben, nämlich relativ niedrige Löhne, weil die gesamtwirtschaftliche Produktivität in China immer noch geringer als im Westen ist. Das alles wird vergessen, weil wir jetzt an China ein Exempel statuieren wollen. China wird sich aber wehren und am Ende werden alle verlieren.
Im neuen Format auf dem Kanal des Westend Verlags analysiert Flassbeck wöchentlich die entscheidenden Entwicklungen der Weltwirtschaft – ruhig, präzise und jenseits gängiger Narrative.
Die Bücher von Heiner Flassbeck erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK].
Quelle: Westend Verlag, 18.06.2026
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- Wir brauchen keine EU-Intervention im Persischen Golf, wir brauchen endlich Frieden in Europa!
Michael von der Schulenburgs Rede am 16 Juni 2026 im Europäischen Parlament in Straßburg, zur Aussprache: “Die Rolle der EU bei den Bemühungen um Frieden und Stabilität im Nahen Osten infolge der Verkündigung einer Einigung zwischen den USA und Iran”
Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin,
Ich frage mich, was wir mit dieser Debatte im Europäischen Parlament überhaupt erreichen wollen. Die EU spielt doch international keine Rolle, sie hat keine Glaubwürdigkeit und schon gar nicht im Mittleren Osten.
Einst wollten sie, Frau Kallas, mit den arabischen Golfstaaten gegen den Iran und dem verbündeten Russland in den Kampf ziehen. Heute reisen alle Golfstaaten – einschließlich Saudi-Arabiens – zum Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Saudi-Arabien war sogar Ehrengast der Veranstaltung.
Und während ein Donald Trump nach vier Monaten durch Diplomatie eine Einigung im Irankrieg erreicht, redet die EU nach viereinhalb Jahren Krieg in der Ukraine immer noch nicht mit Russland. Ein deutscher Luftwaffengeneral fantasiert sogar über Luftangriffe auf Kaliningrad, der Kola Halbinsel oder der Krim, womit er mit Sicherheit einen Nuklearkrieg auslösen würde.
Wir brauchen keine EU-Intervention im Persischen Golf, wir brauchen endlich Frieden in Europa. Es ist an der Zeit umzudenken – auch in diesem Parlament.
Vielen Dank
Quelle: Michael von der Schulenburg, 16.06.2026
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- Pepe Escobar: Irans Sieg und der Aufstieg des Großen Eurasiens
Pepe Escobar ist Journalist, politischer Analyst und Autor. Escobar erörtert die komplexen Hintergründe des US-iranischen Memorandum of Understanding (MoU) und die wahrscheinliche Wiederaufnahme des Krieges. Die Rolle Pakistans, Chinas und Russlands zeigt, dass der Krieg eine große Niederlage für die hegemonialen Ambitionen der USA darstellte und den Fortschritt des „Groß-Eurasien“-Projekts als multipolare Alternative beschleunigt.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 19.06.2026
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Iran-Abkommen ist raus: USA gesteht völlige Niederlage ein – Trick oder Verzweiflung?
Nach langer Wartezeit haben die USA endlich den Text des Memorandum of Understanding (MoU) veröffentlicht, das sie am Freitag in der Schweiz unterzeichnen wollen. Ich erläutere den 14-Punkte-Plan, mit dem beide Seiten auf eine endgültige Einigung in der Zukunft hinarbeiten wollen.
Tatsächlicher MoU-Text bei AP (The Associated Press) [LINK]
Artikel der Tehran Times [LINK 1] [LINK 2]
Neutrality Studies Substack [LINK]
Zeitmarken:
00:00:00 Lesen des 14-Punkte-Plans
00:10:35 Irans Bedingungen und die Behauptung einer US-Kapitulation
00:15:54 Reparationen, Sanktionen und Exekutivgewalt
00:19:12 Nuklearfrage und angereichertes Uran
00:31:46 Weg über den Sicherheitsrat und Ratifizierung
00:36:58 Israel, Golfstaaten und mögliche Fallen
00:41:32 Hormon, Schifffahrt und Kontrolle der Meerenge
00:44:34 Abschließende Einschätzung: Pause, kein Frieden
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 19.06.2026
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Israel muss sich mit der Realität eines iranischen Sieges abfinden
Max Blumenthal ist zu Gast bei Judge Andrew Napolitanos „Judging Freedom“, um das US-Iran-Memorandum of Understanding zu besprechen.
Website The Grayzone [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Grayzone Deutsch, 19.06.2026
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- Déjà-vu in der #BPK Akt III:
@RegSprecher: “Mir ist das nicht bekannt. Ich kann Ihnen dazu nichts sagen, Herr Warweg.”
Meine Frage: Ob #Bundesregierung die aktuelle Veröffentlichung der US-Geheimdienstkoordinatorin @TulsiGabbard zu US-finanzierten Biolaboren in der Ukraine bekannt ist und wenn ja, wie sie dies bewertet. Pas mal auch die Reaktion @AuswaertigesAmt:
“Ich habe Medienberichte dazu gesehen. Mir ist aber weder der Bericht selbst bekannt, noch haben wir uns das angeschaut.”
Quelle: Florian Warweg via X, 18.06.2026
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Déjà-vu in der #BPK Akt III: @RegSprecher: "Mir ist das nicht bekannt. Ich kann Ihnen dazu nichts sagen, Herr Warweg."
Meine Frage: Ob #Bundesregierung die aktuelle Veröffentlichung der US-Geheimdienstkoordinatorin @TulsiGabbard zu US-finanzierten Biolaboren in der 🇺🇦bekannt… pic.twitter.com/ThURZfNiJR
— Florian Warweg (@FWarweg) June 18, 2026
Anmerkung CG: Warwegs Hintergrund-Artikel bei der OAZ befindet sich leider hinter der Bezahlschranke: »Bundesregierung zu US-Biolaboren in der Ukraine: „Nicht bekannt, kann ich nichts zu sagen“. Die Geheimdienstkoordinatorin der USA legt neue Unterlagen zu Biolaboren in der Ukraine vor, doch in Berlin gibt sich der Regierungssprecher ahnungslos. Das wirft Fragen auf.« [LINK]
Hierzu vom Office of the Director of National Intelligence (DNI.GOV; 12. Juni 2026) [LINK] DNI GABBARD REVEALS EVIDENCE OF U.S. TAXPAYER-FUNDED GLOBAL BIOLAB PROGRAM
Hierzu auch “Mathias_M” via X:
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Herr Hinterseher (@AuswaertigesAmt) flüstert Herrn RegSprecher Sebastian Hille noch schnell etwas zu.
Klingt für mich wie: "Wissen sie nicht bekannt".
Auch nochmal von Jung&Naiv ab 44:30. Lautstärke jeweils angehoben:https://t.co/aXQu8yRNR2 pic.twitter.com/v89BZQFUrP
— Mathias_M (@matze2001) June 18, 2026
- Armeniens Wahl wurde offen manipuliert | Mikael Darbinian
Mikael Darbinian, ein ehemaliger US-Diplomat und ethnischer Armenier, der jetzt in Armenien lebt, spricht über die Wahl am 7. Juni, Vorwürfe der Manipulation, die Verhaftung von Oppositionsfiguren und die wachsende Macht von Premierminister Paschinjan. Außerdem geht es um den ausländischen Druck seitens der EU, der USA, der Türkei, Aserbaidschans und des Iran sowie um die Befürchtung, dass Armenien seine Souveränität verliert.
Zeitmarken:
00:00:00 Vorstellung des Gastes und Hintergrund
00:01:31 Was bei der Wahl passiert ist
00:03:59 Vorwürfe der Wahlmanipulation
00:07:20 Nachzählung und Parlamentshürde
00:11:40 Öffentliche Frustration in Armenien
00:15:21 Warum Paschinjan weiterhin Unterstützung hat
00:20:30 Ausländischer Einfluss und Korridorpolitik
00:25:38 TRIP-Korridor und US-Interessen
00:40:11 Iran, Souveränität und Armeniens Zukunft
Neutrality Studies Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 16.06.2026
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Das nächste Ukraine: Der Westen zerstört Armenien | H. Ishkhanyan & N. Navasardyan
Pascal Lottaz spricht mit den armenischen Dissidenten Hovanes Ishkanyan und Nare Navasardian über die jüngste Wahl in Armenien, Vorwürfe der Manipulation, Verhaftungen von Oppositionsfiguren, Druck auf die Kirche und die Gefahr des Zangezur-Korridorplans. Außerdem diskutieren sie über ausländischen Einfluss, die Artsakh-Frage und warum sie glauben, dass die armenische Staatlichkeit bedroht ist.
Zeitmarken:
00:00:00 Einführung und Hintergründe der Gäste
00:02:43 Vorwürfe des Wahlbetrugs in Armenien
00:10:52 Ausländische Unterstützung und erste Reaktionen
00:15:53 Korridorplan und regionale Ziele
00:20:33 Bestechung, Verhaftungen und Repression
00:25:30 Artsakh, Flüchtlinge und Bedrohung des Staates
00:33:33 Schwellen-Trick und Streit um Neuauszählung
00:39:06 Armeewahl und Listenprobleme
00:44:41 Warum die Opposition ruhig blieb
00:52:47 Abschließende Gedanken zur Zukunft Armeniens
Neutrality Studies Substack [LINK]
Original Video [LINK]
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Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 15.06.2026
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- Transhumanismus – was ist das? | Gabriele Gysi
Im letzten Jahrhundert galt der Mensch als Herr seiner selbst: Er konnte bestehende Herrschaftsformen abstreifen und neue politische Ordnungen aus eigener Kraft schaffen. Dieses Menschenbild befindet sich heute zunehmend auf dem Rückzug. An seine Stelle tritt immer stärker ein transhumanistisches Verständnis des Menschen, das ihn vor allem über seine Mängel definiert – und eine politische Ordnung anstrebt, die diese Mängel technisch, biologisch oder gesellschaftlich überwinden soll.
Quelle: Westend Verlag, 20.05.2026
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- Angst ist Propaganda – Gudula Walterskirchen plädiert für die Rückkehr zur Vernunft im Journalismus
In dieser Folge setzen wir uns mit der Historikerin und Publizistin Gudula Walterskirchen zusammen, um über die tiefgreifenden Brüche im österreichischen und deutschen Journalismus zu sprechen. Walterskirchen, ehemals fest angestellt bei „Die Presse” und Herausgeberin mehrerer Zeitungen, erzählt von ihrem Ausscheiden während der Corona-Pandemie, als sie journalistische Standards vermisste, die ihrer Meinung nach über Bord geworfen wurden.
Wir diskutieren ihre Kritik an den Mainstreammedien, das Urteil des Österreichischen Presserats gegen ihre Kolumnen und ihren Mut, mit dem eigenen Magazin „Libratus” eine neue Stimme zu etablieren. Zudem beleuchten wir die prekäre Lage der Medienhäuser, die Abhängigkeit von Regierungsinseraten, die Kontroversen um den ORF und die Frage, was von apokalyptischen Enzeitvorstellungen zu halten ist.
Ein intensives Gespräch über Glaubwürdigkeit, doppelte Standards und die Rückkehr der Vernunft – auch im Journalismus. […]
Website von Gudula Walterskirchen [LINK]
Quelle: SACHLICH RICHTIG – der Medien-Podcast, 05.06.2026
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- Besuch des ersten Gaza-Völkermord-Mahnmals „Wall of Tears“ in den USA
Max Blumenthal von The Grayzone besucht die „Wall of Tears“ in Dearborn, Michigan.
Diese herzzerreißende visuelle Darstellung erinnert an die über 18.500 Kinder, die zwischen dem 7. Oktober 2023 und Juli 2025 vom israelischen Militär im belagerten Gazastreifen getötet wurden.
Blumenthal liest die Namen und Altersangaben einiger dieser Kinder vor und ordnet ihr Leben in den weiteren Kontext von Gazas Besatzung, Belagerung und Völkermord durch den Staat Israel ein.
Website The Grayzone [LINK]
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Quelle: The Grayzone Deutsch, 17.06.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
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98 Prozent aller Hacker tragen keine Skimaske am Rechner (Postillon TELEvision | Folge 26)
Quelle: Der Postillon, 16.06.2026
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- Musik trifft Politik
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Roger Waters & Mona Miari – Comfortably Numb Re-Imagined (Official Music Video)
A new interpretation of “Comfortably Numb”, a collaboration between Roger Waters and Palestinian artist Mona Miari. Featuring newly written verses in English and Arabic, the work reframes the song through themes of displacement, memory, loss, and the enduring pursuit of justice and human dignity.
Created with artists from Palestine and beyond, this audio-visual piece transcends borders and languages, offering a powerful reflection on resilience, truth, and the shared humanity that binds us all.
Listen here [LINK]
Donate to PCRF [LINK]
If this project resonates with you, please like, comment, share, and subscribe. Every share helps our message reach new audiences around the world [LINK].
Quelle: Roger Waters und Mona Miari, 17.06.2026
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Alix Oder Nix – Freund & Feind
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#Barrierefreiheit #Inklusion #Rollstuhl #Behinderung #Teilhabe
Das Video zeigt eindrucksvoll, wie alltägliche Barrieren wie Treppen, fehlende Rampen und gefährliche Wege Menschen im Rollstuhl und mit Rollator von echter Teilhabe ausschließen. @accessibility_world
Quelle: Hunter-Laibach, 17.5.2026
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@hunterlaibach3 Das Video zeigt eindrucksvoll, wie alltägliche Barrieren wie Treppen, fehlende Rampen und gefährliche Wege Menschen im Rollstuhl und mit Rollator von echter Teilhabe ausschließen. @accessibility_world #Barrierefreiheit #Inklusion #Rollstuhl #Behinderung #Teilhabe ♬ Originalton – Hunter-Laibach
Anmerkung: In dieser Rubrik wollen wir Ihnen Songs mit politischen und gesellschaftskritischen Texten vorstellen, die vielleicht noch nicht jeder Leser kennt oder die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Wenn auch Sie Musiktipps für uns haben, mailen Sie uns Ihre Empfehlungen bitte an unsere Mailadresse für die Videohinweise videohinweise(at)nachdenkseiten.de
- Roger Waters & Mona Miari – Comfortably Numb Re-Imagined (Official Music Video)