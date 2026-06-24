Lisa Fitz – Wie Mitarbeiter ticken

Lisa Fitz – Wie Mitarbeiter ticken

Lisa Fitz – Wie Mitarbeiter ticken

Lisa Fitz
24. Juni 2026 um 12:00 Ein Artikel von Lisa Fitz

Stellen wir uns vor, so ein Sozialkredit-System würde bei uns eingeführt. Punkte sammeln wie Autofahrer in Flensburg, nur umfassender: Bist du politisch korrekt, klimaneutral, meinungsstabil? Dann musst du dich als systemkonformer Mitarbeiter trotzdem ganz schön nach der Decke strecken, um den Job in diesen Zeiten zu behalten. Dann reicht es nicht mehr, dass du meinungskonform/-kompatibel gelächelt hast – dann musst du performen. Und die KI sitzt schon im Büro nebenan und flüstert: „Ich mach das schneller. Und billiger. Und ohne Urlaub. Ohne Krankheit und ohne Weihnachtsgeld.“ Von Lisa Fitz.

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Rubriken:

Arbeitsmarkt und Arbeitsmarktpolitik Audio-Podcast Kultur und Kulturpolitik Parteien und Verbände

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