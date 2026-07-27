Tino Eisbrenner bei den NachDenkSeiten-Gesprächskreisen in Neudietendorf

In diesem Artikel über das Treffen der NachDenkSeiten-Gesprächskreise in Thüringen hatte ich angekündigt, dass wir einige der dortigen Gastbeiträge bei uns veröffentlichen werden. Der Ankündigung entsprechend folgt hier der YouTube-Link zum Eisbrenner-Video. Tino Eisbrenner und Alejandro Soto Lacoste machten mit ihrem musikalisch-literarischen Programm den Auftakt zu dem 2. Bundestreffen der Gesprächskreise der NachDenkSeiten in Neudietendorf bei Erfurt. Zu Ihrem Vergnügen. Albrecht Müller.
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Titelbild: NachDenkSeiten