Videohinweise am Mittwoch
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Merz führt uns in den Krieg – und keiner stoppt ihn / Gast: Oskar Lafontaine
- Jeffrey Sachs: Der Krieg gegen Russland und Iran zerstört den Westen
- Krise im Dollarsystem: Warum die USA Japan gerettet haben
- Das Ende der USA im Nahen Osten? Wie Washington an Teheran scheitert
- Trumps Wirtschaftskrieg gegen Iran: China und BRICS stehen im Weg
- Prof. Mearsheimer: Die USA können gegen Iran nicht gewinnen
- Renaissance der Räuber | Hermann Ploppa und Elisa Gratias im MANOVA-Gespräch
- Massiver russischer Angriff: Drei Machtfraktionen kämpfen um die Kontrolle über die Ukraine
- In israelischen Gefängnissen – Crewmitglieder berichten
- „MAGAs Mann in Lateinamerika“ wegen Auftragsmord-Plot festgenommen
- 200 Strafanzeigen gegen Biontec und PEI – Punkt.PRERADOVIC mit Katharina König u. Tobias Ulbrich
- Auf ein Wort zu Hitzetoten, Luftangriffen und Geisterfahrern mit Michael Sailer | MANOVA
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Merz führt uns in den Krieg – und keiner stoppt ihn / Gast: Oskar Lafontaine
Friedrich Merz sei “von Sinnen”, Kiesewetter “total verrückt”!
Oskar Lafontaine hat in seinen fast 83 Lebensjahren vieles erlebt, darunter auch die schrecklichen Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges. Seine ersten Kindheitserinnerungen sind Bilder vom zerbombten Elternhaus und dem Zimmer, in dem er mit seiner Mutter und dem Zwillingsbruder Unterschlupf gefunden hat. An seinen gefallenen Vater kann er sich nicht erinnern.
Es sind diese Prägungen, die aus ihm zeit Lebens einen leidenschaftlichen Rüstungs- und Kriegsgegner gemacht haben. In seiner bemerkenswerten politischen Karriere war ihm die Schaffung und der Erhalt des Friedens das größte Anliegen.
Der ehemalige Sozialdemokrat war saarländischer Ministerpräsident, Bundesfinanzminister, Kanzlerkandidat der SPD, Parteimitglied in der WASG, Fraktionsvorsitzender von Die Linken und Mitbegründer des BSW und kennt das Politik-Geschäft wie nur wenige andere.
Er hat 4 Parteien mitgeprägt, 2 davon mitgegründet und behauptet dennoch, dass er immer nur einer Partei angehörte: die seiner Überzeugungen und Werte.
Im Gespräch mit mir geht er mit den aktuell Verantwortlichen hart und unverblümt ins Gericht, wie man Oskar Lafontaine kennt. Er warnt eindringlich vor dem “…unendlich dumme[n] Geschwätz der Politiker und Journalisten in Berlin, [das] zeigt, dass sie nicht wissen, was eine Atomwaffe ist.”
Und er ist sicher zu wissen, wer Nord Stream gesprengt hat, wer am Ukraine-Krieg maßgeblich verdient und warum unser Bundeskanzler diese Interessen mutmaßlich teilt. Eine Folge, die einem 3-stündigen Polit-Thriller gleicht.
KAPITEL:
00:00:00 – Intro
00:02:54 – Kindheit im Nachkriegsdeutschland und die Prägung durch den Zeitgeist
00:24:27 – Krieg und Frieden als Lebensthema: Woher Kriege wirklich kommen
00:35:22 – BlackRock, Rheinmetall und die Nähe von Friedrich Merz
01:00:33 – Deutschland als Vasall der USA: Von der Kuba-Krise bis Nord Stream
01:36:12 – Was ist Demokratie? Kapitalismus, Wettbewerb und Ungleichheit
02:14:17 – Rechtsextremismus-Debatte, Migration und das BSW
02:58:09 – Eine letzte Frage
Quelle: {ungeskriptet} by Ben (1,19 Mio. Abonnenten), 22.08.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Anmerkung CG: Besonders interessant wird es ab Minute 35:22
Anmerkung unseres Lesers Joachim Seffrin: 3 Stunden Interview mit Herrn Lafontaine. Klare Aussagen eines Mannes mit Format und Anstand.
- Jeffrey Sachs: Der Krieg gegen Russland und Iran zerstört den Westen
Prof. Jeffrey Sachs erörtert, wie die Wirtschaft und die Mentalität des Westens durch die Kriege gegen Russland und Iran beeinflusst werden.
Folgen Sie Prof. Glenn Diesen: Substack [LINK] X/Twitter [LINK]
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 25.08.2026
- Krise im Dollarsystem: Warum die USA Japan gerettet haben
Die US-Regierung hat Japan still und leise gerettet. Das Finanzministerium griff in den Devisenmarkt ein, um den Yen, die japanische Währung, zu stabilisieren. Ben Norton erklärt, wie dies ein größeres, strukturelles Problem des Dollarsystems widerspiegelt. Japan ist der größte Inhaber von US-Staatsanleihen (US-Staatsschulden), und Washington möchte nicht, dass andere Länder diese Anleihen verkaufen, da es befürchtet, dass die Renditen steigen und eine Schuldenkrise auslösen könnten.
Quellen und Links hier [LINK]
Themen: 0:00 USA retten Japan 1:04 Der japanische Yen fällt gegenüber dem US-Dollar 1:29 Die USA werden „alles tun, was nötig ist“ 2:21 Japans Bestände an US-Staatsanleihen 3:03 China entdollarisiert 3:31 Das US-Imperium und Japan 4:26 Japans Rolle im Dollarsystem 5:32 Carry-Trade 7:24 Wall Street profitiert 8:24 Der wahre Grund für die US-Intervention 9:39 USA befürchten Verkäufe ihrer Anleihen 10:37 Renditen von US-Anleihen steigen 11:38 Staatsverschuldung der USA 12:14 Inflation in den USA 12:56 Ausländische Nachfrage nach US-Anleihen 14:35 Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte 16:06 Zentralbanken kaufen Gold 16:55 Probleme am US-Anleihemarkt 17:58 US-Finanzministerium verkauft Euro 19:37 Krise im Dollarsystem 22:07 Rückgang der Dominanz des Dollars 24:30 Warum der Yen so stark fällt 24:51 Energiekrise und Krieg gegen den Iran 26:57 Inflation in Japan 27:47 Zinssätze in Japan 29:25 US-Regierung unterstützt Carry-Trades 30:36 Wirtschaftliche Stagnation in Japan 31:03 Enorme Verschuldung im Verhältnis zum BIP in Japan 33:10 US-Schuldenprobleme 33:44 Finanzkrise in Zeitlupe 34:46 Ausklang
Geopolitical Economy Report auf X [LINK]
Ben Norton auf X [LINK]
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 14.08.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Das Ende der USA im Nahen Osten? Wie Washington an Teheran scheitert
00:40 Projekt Regimewechsel im Iran gescheitert
03:20 USA blockieren iranische Häfen
04:15 „D-Day“ gegenüber Teheran
06:15 Dubai boykottiert den Boykott
09:00 Mission impossible: Viele Staaten ignorieren die US-Sanktionen
11:00 Abriss der Sanktionen
14:15 USA geben ihre Erdölreserven frei
16:30 USA beschleunigen ihren Niedergang
19:00 „Foreign Affairs“ kritisierte US-Politik
22:00 Schuldenorgie der USA
25:00 US-Sicherheitsarchitektur in Nahost ist Geschichte
26:30 Die Bedeutung des Mekka-Abkommens
29:30 Zeitenwende in Nahost
32:00 Iran – eine anti-imperialistische Speerspitze?
33:20 Israels Auftreten in der Region
35:20 Diplomaten warnen vor israelischer Politik
37:20 Ben-Gvir fordert die Ermordung von Palästinensern
38:40 Der Oberrabbiner und seine Ideen
41:40 Ministerin will Folterer zu Abgeordneten in der Knesset machen
43:45 Ministerin ist „stolz auf die Trümmer von Gaza“
45:00 Krokodile dürfen Palästinenser fressen
46:50 Palästinenser werden markiert
48:30 Menschliche Verrohung in Israel
49:50 Israel als „Super-Sparta“
Quelle: Michael Lüders (110.000 Abonnenten), 26.08.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Trumps Wirtschaftskrieg gegen Iran: China und BRICS stehen im Weg
Trumps wirtschaftliche Belagerung des Iran, China und BRICS stehen im Weg
The Duran: Folge 2603
00:00:00 Trump kündigt den wirtschaftlichen D-Day gegen den Iran an
00:00:37 Der Iran muss sich auf BRICS, Russland und insbesondere China stützen
00:01:28 Können die USA die iranische Wirtschaft ohne China zerschlagen
00:02:35 Chinas eigene Interessen am Golf und in Saudi-Arabien
00:03:43 Chinas Wohlwollen gegenüber dem Iran nach dem amerikanischen Angriff
00:05:54 Der Iran spricht über Angriffe auf die NATO und den Golf, statt China umzuwerben
00:07:58 Kurzfristige Schmerzen für den Westen gegenüber langfristigem Risiko für den Iran
00:09:05 Irans 90-prozentige Inflation und wie China sie beheben könnte
00:12:41 Sollte der Iran seine Zukunft auf eine US-Wirtschaftskrise setzen
00:14:32 Der tiefe Staat gegen Trump und ob Europa die Stellung halten kann
The Duran #1 Geopolitics Podcast on X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Duran Deutsch, 21.08.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Anmerkung CG: Alexander Mercouris beweist hier Weitsicht und legt den Focus auf wesentliche Aspekte.
USA drohen mit neuem Wirtschaftskrieg gegen den Iran und nehmen dabei China sowie andere wichtige Handelspartner Teherans ins Visier
Die Trump-Regierung hat nicht näher bezeichnete Pläne angekündigt, die Sanktionen gegen den Iran weiter zu verschärfen, und droht dabei anderen Ländern, darunter auch China. Wir sprechen mit dem Sanktionsexperten Nicholas Mulder über das, was er als „rhetorische“ und „psychologische Kriegsführung“ dieser Ankündigung bezeichnet. Für den Iran, so Mulder, sei die Ankündigung „eigentlich nicht wirklich von großer Bedeutung. Und soweit sie es doch sind, schaden sie den einfachen Iranern und nicht der Regierung.“ Die Auswirkungen auf die Beziehungen der USA zu China könnten jedoch weitaus größer sein. Sollten die USA tatsächlich Sekundärsanktionen gegen die Handelspartner des Iran verhängen, „könnte der Handelsfrieden zwischen den USA und China zerbrechen“, warnt Mulder. „Der Handlungsspielraum der USA beim Einsatz dieser Instrumente einer sehr zwingenden Wirtschaftspolitik hat sich verengt.“
Quelle: [Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now!, 25.08.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Prof. Mearsheimer: Die USA können gegen Iran nicht gewinnen
In dieser Folge analysiert der Politikwissenschaftler und Experte für internationale Beziehungen Prof. John Mearsheimer die neue Phase des Iran-Krieges nach dem Auslaufen der Absichtserklärung (MOU) vom 17. Juni 2026. Während Washington nun vor allem die Straße von Hormus wieder öffnen will, stellt Teheran weitreichende Bedingungen – und die USA setzen erneut auf eine Strategie, die bereits zuvor keine Lösung gebracht hat.
Warum versucht die Trump-Regierung dennoch eine zweite Seeblockade? Wie hat sich die militärische und wirtschaftliche Lage seit Beginn des Krieges verändert? Und welche Optionen bleiben Washington überhaupt noch, wenn eine weitere Eskalation immer größere Risiken birgt? Mearsheimer kommt zu einer Einschätzung, die weitreichende Folgen für die USA, den Iran und die gesamte Region haben könnte.
Dieses Video wurde von John Mearsheimer produziert und am 17. August 2026 auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.
Original Video [LINK]
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER JOHN MEARSHEIMER: John J. Mearsheimer ist R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor für Politikwissenschaft an der University of Chicago und ein führender Vertreter des Realismus in internationalen Beziehungen. Als Absolvent der Militärakademie West Point und ehemaliger Offizier der US-Luftwaffe ist er Autor zahlreicher einflussreicher Werke zur US-Außenpolitik und zur Machtpolitik.
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
KAPITEL: 0:00 Einleitung & acTVism-Update 0:49 Die Absichtserklärung läuft heute aus 1:43 Warum die USA jetzt auf eine Seeblockade setzen 3:09 Amerikas vier ursprüngliche Kriegsziele – und warum alle vier gescheitert sind 4:00 Was Amerika jetzt will: die Meerenge öffnen, ein Atomabkommen erreichen 5:18 Irans Ziele und seine Liste von Forderungen 7:42 Wie es dazu kam: die Phasen des Krieges 7:58 Phase eins – die 40-tägige Luftkampagne 8:26 Phase zwei – die erste Blockade und das Kapitulationsdokument 9:33 Phase drei – die Vergeltungskampagne 11:09 Phase vier – die zweite Blockade, wo wir heute stehen 11:44 Bessents Versprechen von „beispiellosem wirtschaftlichem Schaden“ 13:13 Kann die zweite Blockade tatsächlich funktionieren? 14:59 Problem eins: Der Zustand der US-Marine 17:25 Problem zwei: Ostasien aushöhlen, um den Golf abzusichern 19:37 Problem drei: Öl, das Rote Meer und erschöpfte Reserven 22:10 Problem vier: Iranische Hardliner übernehmen die Kontrolle 24:10 Gibt es eine Eskalationsoption? Drei Gründe, warum nicht 25:54 Der Angriff vom 6. Juli – und was die USA derzeit nicht tun 28:35 Der Iran hält nun die Eskalationskarte in der Hand 30:19 Fazit: Die USA haben keine Strategie mehr
Quelle: acTVism Munich, 24.08.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Renaissance der Räuber | Hermann Ploppa und Elisa Gratias im MANOVA-Gespräch
Im Manova-Gespräch führt der Publizist Hermann Ploppa aus, wie globale Eliten, große Vermögensverwalter und Tech-Konzerne mithilfe von Politikern ähnlich wie Feudalherren im Mittelalter die Bevölkerung enteignen.
Substack von Hermann Ploppa [LINK]
Inhaltsverzeichnis: 00:00 Intro 00:56 Ist das noch Kapitalismus? 06:32 Die neue Willkür 10:42 Wer sind die neuen Feudalherren? 19:41 Peter Thiels Netzwerk 31:37 Privatstädte | Marktradikale 42:20 Private Smart Cities auf Gaza 50:53 Wehrhaftigkeit gegen den Neofeudalismus 58:10 Treff.Manova 59:25 Hoffnungsvolle Schlussworte
Quelle: Manova, 21.08.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Massiver russischer Angriff: Drei Machtfraktionen kämpfen um die Kontrolle über die Ukraine
Massiver russischer Angriff. Drei Fraktionen kämpfen um die Kontrolle über die Ukraine
The Duran: Episode 2602
00:00:00 Einführung: Russischer Raketenangriff und politische Krise in der Ukraine
00:00:26 Selenskyj entlässt Mitarbeiter im Zuge des Skandals um Operation Forest Gump
00:01:15 Analyse des massiven Raketen- und Drohnenangriffs
00:03:46 Wirtschaft und Landwirtschaft der Ukraine brechen zusammen
00:04:54 Frontlinien brechen zusammen, während Dobropillja kurz vor dem Fall steht
00:06:49 Britischer Tiefenstaat unterstützt Selenskyj weiterhin
00:08:01 Der Betrug um die Ukraine aufgedeckt
00:09:06 Drei Machtfraktionen kämpfen um das, was übrig ist
00:10:32 Zusammenbruch der Energieversorgung im Winter und Befürchtungen eines Exodus
00:12:46 Westliches Geld hält das Selenskyj-Regime über Wasser
00:14:13 Polens wachsendes Dilemma in Bezug auf die Ukraine
00:17:45 Gerüchte um Umbruch bei der russischen Zentralbank machen die Runde
00:22:01 Putins Kurswechsel hin zu wirtschaftlicher Souveränität
00:23:21 Was ist Russlands letztendlicher Plan für die Ukraine
00:26:53 Medwedews Vision einer wiedervereinigten Ukraine
The Duran #1 Geopolitics Podcast on X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Duran Deutsch, 21.08.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Anmerkung CG: Ich fürchte, das war eine ziemlich realistische Einschätzung der Lage.
- In israelischen Gefängnissen – Crewmitglieder berichten
Die Global Sumud Flotilla hatte im April 2026 den Versuch gestartet, mit über 70 Schiffen und mit über 1000 Teilnehmern aus 70 Ländern von Barcelona über das Mittelmeer nach Gaza zu gelangen. Die Flotilla wurde von Israel angegriffen. 22 Boote wurden unter Kontrolle gebracht und 175 Aktivisten zunächst auf ein Gefängnisschiff und dann in verschiedene Abschiebungsgefängnisse verschleppt. Das Schiff “Handala II” ist über verschiedene Häfen in Skandinavien bis nach Kiel gelangt. Nach einer Havarie musste es zurückkehren nach Dänemark und musste leider die geplante Solidaritätstour nach Bremerhaven abbrechen. Fünf Crewmitglieder (darunter zwei Norwegerinnen, eine israelische Jüdin und ein Deutscher) kamen am 16. August zu einer Solidaritätsveranstaltung nach Bremen. Sie berichteten als direkt Betroffene über die brutalen Angriffe der israelischen Marine und über die Haftbedingungen in den verschiedenen israelischen Abschiebegefängnissen.
Veranstaltet von: AK Nahost, Seeds of Palestine, Bremer Friedensforum
Video: Marlies und Sönke Hundt (DPG Bremen)
Quelle: weltnetzTV, 20.08.2026
Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten das Interview „Ich würde auch jetzt wieder auf ein Schiff steigen“ – Interview mit dem Künstler Engin Dogan über seine Erfahrungen bei der „Global Sumud Flotilla“ und israelische Folter [LINK]
- „MAGAs Mann in Lateinamerika“ wegen Auftragsmord-Plot festgenommen
Hinter Trump-nahen Führungspersönlichkeiten wie Javier Milei, Daniel Noboa, Jair Bolsonaro und Nayib Bukele stehen weniger bekannte, aber äußerst einflussreiche Akteure, die den Lauf der Ereignisse in ihren Ländern bestimmen.
Die vielleicht folgenreichste dieser Figuren ist Fernando Cerimedo, ein führender Berater des rechten bolivianischen Präsidenten Rodrigo Paz, der als MAGAs Mann in Lateinamerika bekannt ist.
Am 18. August wurde Cerimedo verhaftet und beschuldigt, einen Angriff geplant zu haben, der seine Ex-Freundin, die schwangere bolivianische Anwältin Nadia Beller, getötet hätte.
Beller überlebte wie durch ein Wunder vier Schüsse aus nächster Nähe und prangerte Cerimedo von ihrem Krankenhausbett aus in einem verzweifelten Versuch, nicht ermordet zu werden, an.
The Grayzone berichtet darüber, wie Cerimedos Aussage weit mehr enthüllt als die tödlichen Absichten ihres Ex. Beller offenbart ein ganzes Netzwerk von CIA-Assets, die im Auftrag von Trumps Washington die lateinamerikanische Politik manipulieren, und erklärt, wie eine Flut intransparenter Gelder die Politik des Kontinents korrumpiert, die nationale Souveränität zerschlagen und die Ausplünderung aller Nationen ermöglicht hat, die nun unter US-Kontrolle stehen.
Website The Grayzone [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Grayzone Deutsch, 22.08.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- 200 Strafanzeigen gegen Biontec und PEI – Punkt.PRERADOVIC mit Katharina König u. Tobias Ulbrich
Strafanzeige gegen Biontec, PEI und Co. 200 Impfgeschädigte und Angehörige von verstorbenen Impfopfern gehen jetzt in Deutschland auf die Barrikaden. Die schwer geschädigte Katharina König und Anwalt Tobias Ulbrich sind die Initiatoren. Ulbrich: “Nachdem Zivilprozesse bislang wenig gebracht haben, gehen wir nun den Weg der Contergan-Klage.“
Ein Gespräch auch über zynische Gerichte, eine immer bessere Beweis-lage, Vertuschung durch Behörden und die menschenverachtende Praxis der Versorgungsämter, die selbst Impfschäden nicht anerkennen, die Pfizer selbst an die Ema geschickt hat. König und Ulbrich sind sich einig: der Wind dreht sich langsam auch in Deutschland…
Quelle: Punkt.PRERADOVIC, 21.08.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Auf ein Wort zu Hitzetoten, Luftangriffen und Geisterfahrern mit Michael Sailer | MANOVA
In der neuen Folge „Auf ein Wort“ kommentiert Michael Sailer die AfD-Spende eines CDUlers, die Klima-Rede von Friedrich Merz im Waldbrandgebiet, die erste Hinrichtung unter Japans erster Premierministerin und tödliche Mutproben in Irland.
Inhaltsverzeichnis:
00:00 Einführung
00:46 Thema #1: Erste Hinrichtung in Japan seit Takaichis Amtsantritt
03:00 Thema #2: Bernd Prange (CDU) spendet 10K € an AfD
05:56 Thema #3: Merz wird während Klima-Rede im Waldbrandgebiet ausgebuht
08:20 Thema #4: Hitze! Schlechte Erntebilanz und 14.000 Hitzetote laut RKI
11:35 Thema #5: Luftangriff-Alarm während Wadephuls Kiew-Besuch
13:36 Thema #6: Münchner Allianz-Arena auf australische Medaille geprägt
14:53 Thema #7: Geisterfahrer-Social-Media-Trend in Irland und UK
Quelle: Manova, 25.08.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Professor Baerbock
Mit KI erstellt. Audioinhalte oder visuelle Inhalte wurden verändert oder vollständig mithilfe von KI generiert. Weitere Informationen
Quelle: Snicklink, 25.08.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Deniz Karabag: Die deutsche Naivität ist gefährlich | Die Wahrheits-Schau #25
In der aktuellen Folge der Wahrheits-Schau begrüßt Diether Dehm den reichweitenstarken Analysten und Influencer Deniz Karabag. Gemeinsam sezieren sie die geopolitischen Fehleinschätzungen der deutschen Politik, hinterfragen die Logik der aktuellen Aufrüstungsdebatte und diskutieren, warum wahre Diplomatie oft an ideologischen „Brandmauern“ scheitert.
In dieser Folge:
Denis Karabg exklusiv: Der scharfzüngige Blogger über die „naive Elite“ in Deutschland und warum wir geopolitische Verschiebungen – insbesondere die Rolle der Türkei als Gamechanger – sträflich ignorieren.
Die Türkei als Machtfaktor: Warum der Bosporus mehr ist als nur eine Wasserstraße und weshalb die deutsche Arroganz gegenüber Ankara uns in der Weltpolitik ins Abseits befördert hat.
Brandmauern einreißen: Denis Karabg über die destruktive Ellbogenmentalität der Parteien und sein Plädoyer für Sachpolitik über ideologische Grenzen hinweg – ob AfD, Linke oder BSW.
Die Logik des Krieges: Eine militärische Analyse der Behauptung, Russland würde erst 2029 angreifen. Warum man laut Karabak als Soldat nicht wartet, bis der Gegner aufgerüstet hat, und was hinter der politischen Rhetorik wirklich steckt.
Borussia Dortmund & Rheinmetall: Die Wahrheits-Schau blickt satirisch auf den „Taxiteller“ der Rüstungsindustrie und die Frage, wie viel Moral im Profifußball für Sponsorenmillionen geopfert wird.
FAZ & der „Massenmordaufruf“: Eine kritische Auseinandersetzung mit medialen Grenzüberschreitungen und der Reaktion des Deutschen Journalistenverbandes auf umstrittene Kolumnen.
Hiroshima & die „Friedensminister“: Warum das Gedenken an atomare Katastrophen heute oft für neue Aufrüstungsnarrative instrumentalisiert wird.
Rückkehr zum Dialog: Die Vision einer Politik, die erst denkt, dann handelt und schließlich Brücken baut, statt sie einzureißen.
Quelle: Diether Dehm, 25.08.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Professor Baerbock