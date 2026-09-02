Videohinweise am Mittwoch

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)



Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:

Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.

Vortrag von Gabriele Krone-Schmalz beim BSW-Festival der Meinungsfreiheit in Magdeburg (30.08.2026)

„In der Theorie garantiert Artikel 5 des Grundgesetzes die Meinungsfreiheit. Praktisch sieht die Sache anders aus“, sagte Gabriele Krone-Schmalz beim BSW-Festival der Meinungsfreiheit. „Das gefährdet das demokratische System.“

In ihrem Vortrag spricht die Publizistin über den Missbrauch des Wortes „verstehen“, die US-Strategie, eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen der EU und Russland zu torpedieren, die selbstzerstörerische Politik der Bundesregierung im Ukraine-Krieg und einen Weg aus der kriegerischen Sackgasse.

Website BSW [LINK], X [LINK]

Quelle: BSW Bund und Gabriele Krone-Schmalz, 31.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Die komplette Veranstaltung ist im Folgenden zu finden: BSW-Festival der Meinungsfreiheit in Magdeburg: Alle Podiumsgespräche und Vorträge im Re-Live!

Die Meinungsfreiheit in Deutschland ist in einem katastrophalen Zustand. Immer mehr Menschen trauen sich nicht mehr, ihre Meinung frei heraus zu sagen. Konformitätsdruck und die Ausgrenzung Andersdenkender machen offene Debatten unmöglich. Angesichts wachsender staatlicher Repressionen werden bei vielen im Osten Erinnerungen an frühere Zeiten wach.

Wir wollen dieser autoritären Entwicklung etwas entgegensetzen! Daher hat das BSW am 30. August 2026 in Magdeburg das „Festival der Meinungsfreiheit – Gemeinsam gegen Cancel Culture“ ausgerichtet. Die 2.000 Besucher erlebten ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm aus Gesprächen, Vorträgen, Kabarett und Musik.

0:00:00 Begrüßung durch die BSW-Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt Thomas Schulze und Claudia Wittig.

0:10:40 Podiumsgespräch: Corona-Politik – Stunde null eines neuen Autoritarismus? Mit Paul Schreyer, Bastian Barucker, Tom Lausen und Mona Aranea (Moderation).

0:50:02 Satirische Lesung: Testzentrum – Long Covid – Short Stories. Mit Christine Prayon und Felicia Binger.

1:20:01 Vortrag von Prof. Stefan Homburg: Zensur & politische Verfolgung – persönlicher Erfahrungsbericht.

2:36:40 Gespräch: Justizterror gegen kritische Kunst. Mit Simon Rosenthal, Steffen Peter und Dr. Norbert Häring (Moderation).

3:03:35 Podiumsgespräch: Der Wahrheitskomplex – staatlich gelenkte Meinungsmache. Mit Dr. Norbert Häring, Aya Velázquez, Markus Haintz und Sevim Dagdelen (Moderation).

3:51:28 Vortrag von Prof. Gabriele Krone-Schmalz: Russland verstehen verboten?

4:33:40 Podiumsgespräch: Von Ukraine bis Gaza – Hochschulen als Konsensfabrik. Mit Prof. Ulrike Guérot, Patrick Baab und John Lucas Dittrich (Moderation).

5:07:17 Lesung & Gespräch: Inside Tagesschau – ÖRR auf Abwegen. Mit Alexander Teske und Dr. Alexander King (Moderation).

5:38:08 Podiumsgespräch: Vielfalt verboten? Cancel Culture in den Medien. Mit Prof. Michael Meyen, Flavio von Witzleben, Florian Warweg und Michael Lüders (Moderation).

6:09:46 Podiumsgespräch: Im Osten nichts Neues – Meinungsdiktatur 2.0? Mit Dr. Sahra Wagenknecht, Daniela Dahn, Dr. Claudia Wittig und Dietmar Ringel (Moderation).

7:13:00 Musikalischer Ausklang mit Jens Fischer Rodrian.

Quelle: Sahra Wagenknecht, Live übertragen am 30.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Hat uns Israel angelogen? | rabbit hole

Im Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hisbollah im Südlibanon greift das israelische Militär (IDF) immer wieder libanesische Rettungskräfte an. Laut WHO sind schon 135 Rettungskräfte im Einsatz getötet worden. Dabei genießen diese laut Völkerrecht einen besonderen Schutz. Israel beschuldigt die im Libanon operierende Hisbollah allerdings, Krankenwagen militärisch zu nutzen. Als Beleg hat Israel angebliches Beweismaterial vorgelegt. Wir haben es uns für Euch angesehen. Und erstaunliche Funde gemacht. Die angeblichen Beweise werfen Fragen auf.

rabbit hole hilft dir, Desinformation und KI-Fakes in deinem Feed zu durchschauen. Damit du schneller erkennst, was stimmt und was nicht. Denn zwischen viralen Clips, halben Wahrheiten und KI-Fakes wird es immer schwieriger, den Überblick zu behalten. Genau da setzt rabbit hole an. Dreimal im Monat auf unserem Kanal.

Kapitel: 00:00 Intro 01:31 Israels Ziel im Libanon 02:03 Rettungswagen unter Beschuss 03:40 Ist es derselbe Krankenwagen? 04:56 Die Suche nach der Mauer und den Jalousien 06:32 Wer hat den Krankenwagen bewegt? 07:22 Das Rätsel um das „Bulldozer-Video“ 10:29 Hat Israel das Video inszeniert? 10:47 Iranische und russische Waffen 11:22 „Das Fahrzeug war kaputt.“ 13:02 Israels Reaktion auf unsere Recherche 13:36 Outro

Unsere Quellen findest du hier [LINK]

Quelle: tagesschau, 01.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Wie US-Medien den Völkermord in Gaza ermöglichen | Prof. Andersen

In diesem Video spricht der Menschenrechtsanwalt Dimitri Lascaris mit der emeritierten Medienwissenschaftlerin Prof. Robin Andersen über die Rolle einflussreicher US-Medien bei der Berichterstattung über Gaza. Im Mittelpunkt stehen unbelegte Gräuelgeschichten, redaktionelle Sprachregeln bei CNN und der New York Times, die Entmenschlichung von Palästinensern und verschwiegene Interessenkonflikte.

Das Gespräch zeigt, wie Medien israelische Narrative verstärken und kritische Zusammenhänge ausblenden – und führt zu einer brisanten Frage: Könnten prominente Medienvertreter eines Tages wegen Anstiftung zum Völkermord rechtlich zur Verantwortung gezogen werden?

Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 21. Juli 2026 auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um zur Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus beizutragen.

ÜBER ROBIN ANDERSEN: Robin Andersen ist emeritierte Professorin für Medienwissenschaften an der Fordham University und eine preisgekrönte Autorin, die sich auf Medien, Krieg, Politik und Umweltkommunikation spezialisiert hat. Sie ist Vorstandsmitglied von Fairness & Accuracy In Reporting (FAIR), und ihr neuestes Buch, The Complicit Lens, analysiert die Berichterstattung der US-Medien über den Krieg im Gazastreifen und dessen weiterreichende politische Auswirkungen.

ÜBER DIMITRI LASCARIS: Dimitri Lascaris ist Journalist und Rechtsanwalt. Als Anwalt ist er auf Sammelklagen, internationales Recht und Menschenrechte spezialisiert. Er war Mitglied der Schattenkabinette der Grünen Parteien Kanadas und Quebecs. Im Jahr 2020 kandidierte er für den Vorsitz der Grünen Partei Kanadas und belegte den zweiten Platz. Er ist außerdem Gründer und Herausgeber des YouTube-Kanals „Reasons 2 Resist with Dimitri Lascaris: / @reason2resist

Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.

Quelle: acTVism Munich, 31.07.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Wie die AfD in Sachen-Anhalt REGIEREN will! – Ep. 369

Ulrich Siegmund ist als Gute-Laune-Kandidat zum Star der AfD geworden. Wenn er tatsächlich Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt werden sollte, verspricht er einen radikalen Politikwechsel. Gilt das auch für die Wirtschafts- und Sozialpolitik?

Das Wahlprogramm seiner Partei ist 160 Seiten lang, schier endlos reihen sich kulturkämpferische Forderungen aneinander, doch es gibt auch eine Sozial- und Wirtschaftspolitik, auf die man sein Augenmerk legen sollte. Durchaus finden sich doch sozialdemokratische Forderungen, zumindest punktuell,. Insgesamt aber sind der AfD die Hände gebunden – und wo nicht, da fesselt sie sich selbst, weil sie nach wie vor für eine orthodoxe Steuer- und Austeritätspolitik steht. In der neuen Folge von „Wohlstand für Alle“ analysieren Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt das AfD-Wahlprogramm für Sachsen-Anhalt.

Quelle: Wohlstand für Alle, 02.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Anmerkung CG: NachDenkSeiten-Leser wissen, wir haben die AfD schon inhaltlich kritisiert, als diese noch „Professorenpartei“ genannt wurde. Für mich bleibt die AfD in großen Teilen eine neoliberale Täuscherpartei: Sie gibt sich als Partei für den „kleinen Mann“, doch hinter dieser Fassade steht eine Politik, die vor allem Besserverdienende, Vermögende, Großunternehmen und Konzerne massiv entlasten und die Umverteilung von unten nach oben weiter verschärfen würde. Gleichzeitig ist sie keineswegs grundsätzlich kritisch gegenüber den Interessen der großen US-amerikanischen Tech- und Datenkonzerne: Gerade beim Einsatz KI-gestützter Analyse- und Überwachungssysteme wie Palantir zeigt sich, dass die AfD deren Einfluss auf die Sicherheitsarchitektur des Staates nicht grundsätzlich zurückdrängen will, sondern entsprechende Technologien ausdrücklich befürwortet. Damit steht sie bei der Ausweitung der Macht internationaler Datenkonzerne im Sicherheitsbereich zumindest teilweise auf derselben Seite wie jene Parteien, die sie rhetorisch als „Altparteien“ bekämpft. Was mir persönlich in der gesamten Debatte derzeit ebenso fehlt, ist die Annahme, dass durch schlechte Politik der etablierten Parteien und der undemokratischen Brandmauer am Ende insbesondere der transatlantisch und zionistisch geprägte Teil der AfD stärker werden könnte.

Sachsen-Anhalts Spitzenkandidaten diskutieren im Schlagabtausch | Fakt ist! | MDR

Kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt treffen die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien bei Fakt ist! im MDR-Landesfunkhaus Magdeburg aufeinander. Welche Lösungsvorschläge bringen die Spitzenkandidierenden zu den Themen mit, die den Menschen in Sachsen-Anhalt besonders wichtig sind? In den Vorwahlumfragen zählt dazu u.a. Migration und die Frage, wie Sachsen-Anhalt künftig mit Einwanderung umgehen will. Aber auch Lehrermangel und Bildung beschäftigt viele Sachsen-Anhalter, ebenso wie die Frage, wie sich die Parteien erfolgreiche Wirtschaftspolitik vorstellen.

• Sven Schulze, Spitzenkandidat der CDU und amtierender Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt

• Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD und Fraktionsvorsitzender im Landtag

• Eva von Angern, Spitzenkandidatin für Die Linke und Fraktionsvorsitzende im Landtag

• Armin Willingmann, Spitzenkandidat der SPD und Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt in Sachsen-Anhalt

• Susan Sziborra-Seidlitz, Spitzenkandidatin für Bündnis 90/Die Grünen und Co-Vorsitzende der Partei in Sachsen-Anhalt

• Lydia Hüskens, Spitzenkandidatin der FPD und Ministerin für Infrastruktur und Digitales in Sachsen-Anhalt

• Thomas Schulze, Spitzenkandidat des BSW

Das MDR-Moderationsteam Susann Reichenbach und Gunnar Breske konfrontiert die Kandidierenden mit Kernaussagen ihrer Wahlprogramme und hinterfragt die Vorhaben auf ihre Machbarkeit. Wo liegen die Parteien besonders weit auseinander? Und mit welcher Strategie wollen sie in den Tagen bis zur Wahl am 6. September Wählerinnen und Wähler gewinnen?

Quelle: MDR Mitteldeutscher Rundfunk (369.000 Abonnenten), 27.08.2026 Anmerkung CG: Ab Minute 40:04 [LINK] geht es um ein zentrales BSW-Argument von Spitzenkandidat Thomas Schulze (sinngemäß, nicht wörtlich): günstige Energie vom preiswertesten Anbieter statt Ausschlussgründe voller Doppelmoral und „Klimakiller“ Militär werde (auch von den Grünen) in deren Kriegs(verlängerungs)-Rhetorik gerne ausgeklammert. Die Forderung nach Beendigung des „Merit-Order-Prinzips“ wird nur von der Kandidatin der Linkspartei Eva von Angern angesprochen: Min. 37:29 [LINK] Lesen Sie hierzu auch erneut auf den NachDenkSeiten von Jens Berger „Strompreisdeckel – Würden die Menschen das Strompreissystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh“ [LINK]

NATOs Pläne für totale globale Dominanz & der Bunker-Staat | Nel Bonilla

Befindet sich der kollektive Westen aufgrund seines Mangels an langfristigem Denken im Chaos? Oder ist alles nur eine Farce und die Drahtzieher sind einfach wirklich gut darin, zu verbergen, was tatsächlich vor sich geht? Nun, uns könnte eine noch holprigere Fahrt bevorstehen, als wir dachten, nicht weil die westliche Führung brillant ist (sie sind größtenteils Idioten), sondern weil die zugrunde liegende soziologische Struktur nicht so kurzsichtig ist, wie man annehmen könnte.

Nel Bonilla, Autorin von Worldlines, erläutert ihr Konzept des „Bunker-Staates“ und warum sie NATO 3.0 als einen Wandel hin zu einer tieferen militärischen Integration betrachtet. Sie und Pascal Lottaz diskutieren die Entwicklung der NATO, Europas Verteidigungsindustrie, Stellvertreterkriege, Wehrpflicht, öffentliche Ausgaben, den „globalen Westen“ und Wege, wie Friedens-, Arbeits- und Neutralitätsbewegungen diesem Wandel widerstehen könnten.

Worldlines – Die Fäden, die die Geopolitik verbinden [LINK]

Nel Bonilla bei NachDenkSeiten [LINK]

Neutrality Studies Substack [LINK]

Zeitstempel:

00:00 Einführung und der Bunker-Staat

04:57 NATO 1.0, 2.0 und 3.0

15:54 Ist die NATO ein Knotenpunkt oder eine treibende Kraft?

18:12 Stille gesellschaftliche Transformation in Europa

31:54 Der Ankara-Gipfel und die Waffenproduktion

43:42 Kriegsbereitschaft und Stellvertreterkrieg

50:14 Das Endziel: ein „globaler Westen“

53:48 Der Bunker-Staat und der Gesellschaftsvertrag

56:37 Friedensbewegungen und Alternativen

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 21.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Nel Bonilla “NATO 3.0 – Deutschland im transatlantischen Käfig” [LINK]

Zensur-Komplex in Deutschland? Gespräch mit Internet-Forscher Lowenthal

Zensur-Industrie-Komplex? Der australische Internet- und Zensur-Forscher Andrew Lowenthal war bei mir im Studio Brüssel zur Gast.

Wir sprachen eine Stunde über Meinungs-Fabriken, den Digital Service Act und den Versuch der EU Kontrolle über das Internet zu sichern, die Kontrolle Künstlicher Intelligenz und die Probleme von Alterskontrollen im Netz, Angriffe auf die Meinungsfreiheit von links wie rechts, über den Epstein-Skandal, Wirecard und streifen sogar die US-amerikanischen UFO-Enthüllungen.

Lowenthal ist ist Wissenschaftler, Journalist und Gründer von liber-net, einer Initiative für digitale Bürgerrechte. Fast achtzehn Jahre lang war er Mitbegründer und Geschäftsführer der gemeinnützigen Organisation EngageMedia für digitale Rechte im asiatisch-pazifischen Raum und Fellow am Berkman Klein Center for Internet and Society der Harvard University sowie am Open Documentary Lab des MIT.

Lowenthal war zudem an der Enthüllung der Twitter-Files beteiligt und hat in Deutschland ein «Zensur»-Netzwerk aus 330 Regierungsbehörden, NGO, universitären Arbeitsgruppen, Faktencheckern, Think-Tanks und Stiftungen identifiziert, die Einfluss auf die öffentliche Meinung nehmen.

Begriffserklärungen: Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) war ein deutsches Gesetz aus dem Jahr 2017. Es verpflichtete große Plattformen wie Facebook und YouTube dazu, gegen Hasskriminalität und strafbare Inhalte vorzugehen. Inzwischen wurde das Gesetz weitgehend aufgehoben und durch den europaweit einheitlichen Digital Services Act (DSA) abgelöst.

Quelle: Fabio De Masi, 31.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Anmerkung CG: Unsere Kollegin Maike Gosch hat im Sommer 2025 an Recherchen und Übersetzungen für das Projekt Zensurnetzwerk Deutschland mitgearbeitet. Hier die Website [LINK] Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten „Die Regierung darf ihr Zensursystem nicht an NGOs auslagern“ [LINK]

NATOs neue Pläne zur Zerstörung Russlands | Prof. Jeffrey Sachs

Der Westen verliert den Krieg in der Ukraine auf ganzer Linie. Doch das bedeutet nicht, dass die NATO-Irren bereit sind, ihre Pläne für die vollständige globale Vorherrschaft aufzugeben. Im Gegenteil, einige von ihnen fangen gerade erst an.

Professor Jeffrey Sachs spricht mit Pascal Lottaz und argumentiert, dass der Krieg in der Ukraine ein langjähriger US-Stellvertreterkonflikt mit Russland ist. Er erörtert die NATO-Erweiterung, die Politik nach dem Kalten Krieg, die Macht der USA und die Interessen der Eliten, Europas wirtschaftliche Kosten sowie die Risiken einer Eskalation. Sachs skizziert außerdem, was er als Weg zum Frieden sieht: ukrainische Neutralität, keine weitere NATO-Erweiterung und ein Ende der US-Kriege.

Links:

Jeffrey D. Sachs [LINK]

Common Dreams [LINK]

Neutrality Studies Substack [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 31.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

BPK: Die Eskalation nimmt wohl ihren Lauf:

@bundeskanzler hat keine oder falsche Belege – wird aber #Russland wegen Drohnenvorfällen beschuldigen…

#BPK: Ich wollte von @RegSprecher wissen, ob er bestätigen kann, dass #Merz massive Maßnahmen gegen #Russland wegen “Drohnenvorfall in Leipzig” plant, welche Belege dafür vorliegen und wie sich der Kanzler dazu verhält, dass er bereits Ende 2025 die Russische Föderation für Drohnenvorfälle über Flughäfen in München und Frankfurt verantwortlich machte – und beide Fälle sich im Nachhinein als Falschdarstellung des Kanzlers herausstellten…

Zudem wollte ich wissen, ob die Bundesregierung plane, die entsprechenden Anschuldigungen am 87. Jahrestag des Beginns des 2. Weltkriegs zu verkünden….

Voilà, die “Antworten”…

Quelle: Florian Warweg via X, 1.9.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen. Inhalt von X (Twitter) zulassen Inhalte von X (Twitter) nicht mehr zulassen An ihren Taten sollt ihr sie erkennen…

Aktueller Newsletter der Deutschen Journalisten Union in Berlin verschweigt den mit großer Mehrheit angenommenen Antrag zur Aufhebung der Sanktionen gegen @hussedogru & @djuverdi-Bundesvorstand weist den Antrag und die darin enthaltene Aufforderung öffentlich zurück. […]

Quelle: Florian Warweg via X, 31.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen. Inhalt von X (Twitter) zulassen Inhalte von X (Twitter) nicht mehr zulassen „Nicht Sache der #Bundesregierung“

Ukrainischer Verdächtiger beriet bis letzte Woche einen Hollywood-Film über den #Nordstream-Anschlag – an dem er laut Bundesanwaltschaft maßgeblich beteiligt war. Zuvor halfen ihm staatliche ukrainische Stellen bei der Flucht vor deutschen Ermittlern.

Ich wollte auf der #BPK wissen, was für Schlüsse und Konsequenzen

@RegSprecher & @AuswaertigesAmt aus dieser offenen Hintertreibung der strafrechtlichen Aufklärung durch Kiew ziehen…

Quelle: Florian Warweg via X, 27.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen. Inhalt von X (Twitter) zulassen Inhalte von X (Twitter) nicht mehr zulassen

Das Netzwerk hinter AfD-Spitzenkandidat Siegmund: Rechtsextreme Verbindungen in Sachsen-Anhalt

Ulrich Siegmund präsentiert sich in Sachsen-Anhalt als freundliches und bürgernahes Gesicht der AfD. Gleichzeitig sind in Partei und Fraktion auch an wichtigen Stellen Personen mit rechtsextremer Vergangenheit tätig. Im Wahlkampf unterstützen Aktivisten der rechtsextremen Identitären Bewegung. Die Recherche beleuchtet zudem ehemalige HDJ-Funktionäre und Rechtsextreme sowie die Frage, wie die Partei mit diesen Verbindungen umgeht.

Hier auf ZDFheute Nachrichten erfahrt ihr, was auf der Welt passiert und was uns alle etwas angeht: Wir sorgen für Durchblick in der Nachrichtenwelt, erklären die Hintergründe und gehen auf gesellschaftliche Debatten ein. Diskutiert in Livestreams mit uns und bildet euch eure eigene Meinung mit den Fakten, die wir euch präsentieren.

Quelle: ZDFheute Nachrichten (1,86 Mio. Abonnenten), 01.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Hier wie eine Art Fortsetzung dieser Recherche von SPIEGEL TV: Radikal freundlich: AfD-Kandidat Siegmund und seine Hintermänner | SPIEGEL TV

Er gibt sich als Strahlemann und will in Sachsen-Anhalt erster AfD-Ministerpräsident werden: Ulrich Siegmund. Im Wahlkampf setzt er auf eine professionelle Medienstrategie und ein enges Team von Vertrauten. Wer sind die verantwortlichen Hintermänner? Siegmunds Auftritte werden medial vom sogenannten »Filmkunstkollektiv« begleitet. Dahinter stecken Aktivisten aus dem rechtsextremen Vorfeld, insbesondere aus dem Umfeld der »Identitären Bewegung« (IB).

Auch Patrick Harr und Laurens Nothdurft gehören zu Siegmunds engem Umfeld. Beide waren in der inzwischen verbotenen »Heimattreuen Deutschen Jugend« (HDJ) aktiv. Wie eng sind diese rechten Netzwerke mit der AfD verbunden?

Ein SPIEGEL TV-Film von Adrian Altmayer und Jessy Schödter.

Quelle: DER SPIEGEL, 01.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

WFP kürzt Nahrungsmittelhilfe für das besetzte Westjordanland und den Gazastreifen aufgrund fehlender Mittel

Das Welternährungsprogramm (WFP) gab am Dienstag bekannt, dass es aufgrund von Finanzengpässen gezwungen sei, seine Nahrungsmittelhilfe im besetzten Westjordanland um die Hälfte zu kürzen – und das zu einer Zeit, in der laut WFP die eskalierende Gewalt durch Siedler und israelische Militäroperationen den Bedarf weiter in die Höhe treiben.

Nach Angaben des WFP gelten schätzungsweise 900.000 Menschen im Westjordanland als von Ernährungsunsicherheit betroffen, was etwa einem Viertel der Bevölkerung entspricht.

Shaun Hughes, WFP-Länderdirektor für Palästina, erklärte, dass die Finanzierungslücken auch die Aktivitäten der Organisation im Gazastreifen beeinträchtigten, wo sie 1,5 Millionen Menschen unterstützt, darunter eine Million, die monatliche Nahrungsmittelhilfe erhalten.

Im Juli sah sich das WFP gezwungen, den Geldwert seiner Hilfe für 375.000 Menschen um 40 Prozent zu kürzen.

Die Organisation warnte, dass „weitere Kürzungen unvermeidbar sein werden, sofern keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt werden“. Sie hat bereits damit begonnen, die Bargeldhilfe für etwa 75.000 Familien im Gazastreifen zu reduzieren.

[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: Middle East Eye, 02.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Attentat auf Olof Palme: Das geheime Netzwerk hinter dem Mord – Kari Poutiainen

In diesem tiefgründigen Gespräch mit Kari Poutiainen, dem renommierten Autor und Experten zum Olof-Palme-Mord, analysieren wir die Schattenseiten der offiziellen Ermittlungen und die Spuren, die weit über einen „Einzeltäter“ hinausreichen. Kari Poutiainen deckt auf, wie internationale Interessen, Geheimdienste und das Streben nach einer atomwaffenfreien Zone in Europa das Schicksal des schwedischen Ministerpräsidenten besiegelten.

Im Gespräch mit Kari Poutiainen geht es um:

– Palme als Bedrohung für die NATO: Warum sein Plan einer neutralen, atomwaffenfreien Zone in Skandinavien und Mitteleuropa in Washington und London als existenzielles Sicherheitsrisiko eingestuft wurde.

– Die Achse Palme-Gorbatschow: Die geheimen diplomatischen Annäherungen zwischen Stockholm und Moskau, die das Ende der NATO in ihrer damaligen Form hätten bedeuten können.

– „Common Security“ vs. „We win, they lose“: Wie Palmes Vision einer gemeinsamen europäischen Sicherheit frontal mit der aggressiven Doktrin der Reagan-Ära kollidierte.

– Der unsichtbare Begleiter: Neue Erkenntnisse über einen mysteriösen „Sicherheitsmann“ am Tatort, dessen Anwesenheit auf eine professionelle staatliche Operation statt eines Amoklaufs hindeutet.

– Geheimdienst-Netzwerke in Stockholm: Die Rolle der CIA-Station in Schweden und die Zusammenarbeit mit dem schwedischen Sicherheitsdienst SÄPO im Schatten der Mordnacht.

– Parallelen zu Aldo Moro: Die Anatomie von Staatsverbrechen und warum professionelle Hit-Teams oft im Hintergrund agieren, während der Öffentlichkeit „Einzeltäter“ präsentiert werden.

„Die Ermittlungen waren von Anfang an ein Witz. Palme wurde nicht von einem Verrückten getötet, sondern von Kräften, die in ihm ein Hindernis für die globale Geopolitik sahen.“

Kari Poutiainen legt dar, wie eine Mauer aus Desinformation und nationaler Sicherheit die wahre Aufklärung bis heute verhindert. Er zeigt auf, dass der Mord an Palme kein isoliertes schwedisches Ereignis war, sondern ein Wendepunkt der politischen Zeitgeschichte, dessen Auswirkungen im heutigen „Kalten Krieg 2.0“ aktueller sind denn je.

Ein Gespräch über die Wahrheit hinter dem Schweigen, die Instrumentalisierung von Ermittlungsbehörden und das Vermächtnis eines Staatsmannes, dessen Friedensvisionen für viele zu gefährlich waren.

Kapitel:

00:00 – Warum Olof Palme für die USA und die NATO „gefährlich“ wurde

03:30 – Die Allianz mit Gorbatschow: Ein Plan für ein neutrales Europa

07:40 – Indizien im Sperrbezirk: Die Rolle der CIA in Stockholm

12:00 – Das „Brotherhood“ der Geheimdienste: SÄPO und die internationale Vernetzung

15:00 – Stay-Behind-Armeen und die Schattenarmeen in Schweden

18:30 – Desinformation als Waffe: Warum „Whistleblower“ oft Nebelkerzen werfen

23:30 – Der beige gekleidete Mann: Ein unidentifizierter Zeuge oder der Operator?

28:50 – Die Parallelen zum Fall Aldo Moro: Militärische Präzision am Tatort

37:00 – Manipulation der Zeugen: Wie Lisbet Palme beeinflusst wurde

44:00 – Wer kontrollierte die Ermittler? Hans Holmér und das SÄPO-Bidding

49:00 – Die Farce der „Lone Gunman“-Theorie und der Scandia-Mann

53:15 – Craig Williamson und die südafrikanische Spur: Fakt oder Ablenkung?

57:30 – Exportverbot und High-Tech: Wie Palme zwischen die Fronten geriet

1:01:00 – „Suicided“ und das Erbe: Warum Palmes Ideen heute fehlen

Hinweis: Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG.

Website Patrik Baab [LINK]

Quelle: Patrik Baab, 30.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Wer will Ibrahim Traoré stürzen? Frankreich, USA und der Kampf um Burkina Fasos Gold | Teil 2

Quelle: Grenzgänger Studios, 30.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen