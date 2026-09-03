Strack-Zimmermann: „Russen aus dem Land werfen“ – Nein, Kriegstreiber raus!

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat in einem Interview vorgeschlagen, „Russen aus dem Land zu werfen“ (ab 2:38). Damit liegen die „Liberalen“ mal wieder falsch. Wenn jemand aus dem Land geworfen werden muss, dann sind es Kriegstreiber! Ein Kommentar von Marcus Klöckner.

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Kriegstreiber raus! Ein Land, in dem es noch einen Funken Verstand gibt, tut gut daran, seine Kriegstreiber rauszuwerfen – am besten im hohen Bogen. Schließlich: Kriegstreiber – sie hatten genug Auftritte in der Weltgeschichte. Unheil und Verderben haben sie gebracht. Gerade arbeiten sie wieder mit viel Boshaftigkeit daran, die Völker gegeneinander aufzuhetzen. Kriegstreiber sind Spezialisten darin, das Feindbild in ihrem Kopf zum Feindbild der Öffentlichkeit zu machen. Mit anderen Worten: Kriegstreiber stacheln auf und schüren Hass. Sie scheuen sich nicht davor, ganze Länder in den Abgrund des Krieges zu reißen.

Deshalb: Kriegstreiber raus! Besser heute denn morgen – auch wenn es ein praktisches Problem gibt. Welches Land wäre schon bereit, Kriegstreiber aufzunehmen? Bleibt noch, den feinen Herren und Damen eine Rakete zu bauen und sie auf den Mond zu schießen. Dort dürfen sie dann ihre Kriegstreiberei unter sich ausleben. Eine Live-Übertragung zur abendlichen Fernsehunterhaltung könnte man erlauben.

Doch ernsthaft: Was ist nur in Deutschland los? Wie kann es sein, dass eine Politikerin in einem Live-Interview der Welt sitzt, und ungestraft sagen kann: „Russen aus dem Land werfen“? Wie kann es sein, dass der deutsche Außenminister sagt: „Russland wird immer ein Feind für uns bleiben“? Wie kann es sein, dass der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter sagt: „Der Krieg muss nach Russland getragen werden“? Wie kann es sein, dass ein FAZ-Autor auf einer Pressekonferenz fragt: „Können Sie uns Europäern konkret sagen, was wir tun können, um ihnen zu helfen, mehr Russen zu töten? Mehr russische Soldaten, natürlich.“? Wie kann es sein, dass der Bundeskanzler geradezu martialisch formuliert: „Sie werden dafür bezahlen.“?

Wie kann es sein, dass…?

Der Grund für die Ungeheuerlichkeiten liegt selbstverständlich nicht darin, dass Russland einen Krieg gegen die Ukraine führt – der übrigens auch ein Stellvertreterkrieg ist. Denn: Die USA führen ja auch einen Krieg gegen den Iran, aber Zeter-und-Mordio-Rufe sind keine zu hören. Die Agitatoren unserer Zeit ficht das nicht. Der Grund für das zweierlei Maß ist offensichtlich: Es geht um den: „Feinbildaufbau Russland“.

Welche Zukunft wird dieses Vorhaben bringen?