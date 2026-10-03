Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Oskar Lafontaine über Merz: Wie lange geht das noch gut? | lüdersfragt?
- Wer sprengte Nord Stream? Moritz Enders über Andromeda, USA und offene Fragen
- BPK: Eine “Guerilla-Einheit” im @BMVg_Bundeswehr wickelt innerhalb von Wochen Rüstungsdeals in Milliardenhöhe für die #Ukraine ab.
- Warum hat Israel solche Angst vor dem Film „NAZA“? Wir haben mit den Regisseuren gesprochen
- Führt Merz Deutschland in den Krieg?
- George Beebe: NATO verlor die Ukraine – Europa bereitet sich auf Krieg vor
- John Laughland: NATO macht kriminelle Netzwerke zu „Helden“
- „Wir befinden uns bereits in der Grauzone…“ Ex-NATO-General: Die wahre Gefahr // Harald Kujat
- Embedded – die Serie – Trailer [Wolfgang Zarnack]
- Generation Lockdown | Prof. Homburg
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Oskar Lafontaine über Merz: Wie lange geht das noch gut? | lüdersfragt?
Quelle: Michael Lüders und BSW Bund, 14.09.2026
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- Wer sprengte Nord Stream? Moritz Enders über Andromeda, USA und offene Fragen
Moritz Enders bezweifelt die These, dass eine kleine ukrainische Gruppe mit der Segeljacht „Andromeda“ die Nord-Stream-Pipelines gesprengt haben soll. Für seine Dokumentation „Nord Stream – Die Sprengung“ hat der Filmemacher die technischen, militärischen und geopolitischen Fragen rund um den Anschlag untersucht.
Im Gespräch mit Patrik Baab erklärt Moritz Enders, warum er die Andromeda-Rekonstruktion für hochgradig unwahrscheinlich hält. Wie gelangen Taucher mit Sprengstoff auf rund 80 Meter Tiefe? Wie lösen sie Dekompression, Sauerstoffversorgung und Positionierung? Und warum hinterließ die mutmaßliche Crew so viele Spuren?
Im Gespräch mit Moritz Enders geht es um: Die technische Machbarkeit der Andromeda-Theorie // Tauchen, Dekompression und Sprengstoff in rund 80 Metern Tiefe // // Spuren der Segeljacht und das vorhandene Beweismaterial // Warum Moritz Enders eine militärische Kommandooperation vermutet // Seymour Hershs Rekonstruktion des Anschlags // BALTOPS, Spezialtaucher, Poseidon-Flugzeuge und Sonarbojen // Die Frage nach einer möglichen US-Beteiligung // Warum Moritz Enders eine norwegische Beteiligung nicht belegen kann // Joe Biden, Olaf Scholz und die Frage nach deutschem Vorwissen // Nord Stream und die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland // NATO, Heartland-Theorie und amerikanische Interessen in Europa // Was die Bagdad-Bahn mit Nord Stream zu tun hat // Die Folgen der Pipeline-Sprengung für Deutschlands Wirtschaftsmodell // Warum Moritz Enders’ Dokumentarfilm bisher nur begrenzt verbreitet wird
„Was vollkommen deutlich wird, ist ja, dass es eine hochkomplexe Aktion ist. Das ist eine militärisch geplante Kommandoaktion, die Monate vorher geplant werden muss.“ – Moritz Enders
Aus der technischen Frage entwickelt sich eine größere geopolitische Analyse. Moritz Enders hält eine US-amerikanische Beteiligung für wahrscheinlich und diskutiert dazu unter anderem Seymour Hershs Darstellung. An mehreren Stellen markiert er aber auch Grenzen seiner Recherche: Eine Beteiligung Norwegens könne er nicht belegen; über mögliches Vorwissen von Olaf Scholz könne er keine Aussage treffen.
Die Täterfrage führt damit zu einer noch größeren Frage: Welche Bedeutung hatte Nord Stream für das Verhältnis zwischen Deutschland, Russland und den USA und was hat Deutschland mit der Zerstörung dieser Verbindung wirtschaftlich und geopolitisch verloren?
Der Film «Nord Stream – Die Sprengung» [LINK]
Am 5. Oktober 2026 im Kino Babylon Berlin [LINK]
Das Buch von Moritz Enders «Die Pronzessin von Ventocelle» erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK]
Kapitel: 00:00 – Einleitung: Zweifel an der offiziellen Andromeda-These 03:00 – Technische Hürden & Tauchlogistik in 80 m Tiefe 06:24 – Ungereimtheiten der Route & Beweislage 10:20 – Militärische Dimension & Seymour Hershs Recherchen 13:07 – Zündmechanismen & Analyse durch Akustik-Experten 18:15 – Planung in den USA & Spezialeinheiten 22:56 – Flugbewegungen der Poseidon-Aufklärungsflugzeuge 24:28 – US-Strategie gegen Nord Stream im Vorfeld 26:00 – Geopolitische Einordnung & die Heartland-Theorie 30:00 – Wirtschaftliche Interessen: Fracking-Gas & Industriestandort 33:05 – Historischer Vergleich: Die Bagdadbahn im 1. Weltkrieg 37:44 – Der Auftritt von Scholz und Biden in Washington 40:12 – Rolle der deutschen Behörden & des Generalbundesanwalts 43:30 – Transatlantische Bindungen in der Politik 46:30 – Kinoausstrahlung & Reaktionen der Medien
Hinweis: Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG. Alle Audio-Synchronisationen sind von YouTube mithilfe von KI erzeugt.
Quelle: Patrik Baab, 27.09.2026
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Die DVD von Moritz Enders, Gunther Merz “NORDSTREAM – DIE SPRENGUNG”, erschienen bei Verlag Hintergrund erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK].
- BPK: Eine “Guerilla-Einheit” im @BMVg_Bundeswehr wickelt innerhalb von Wochen Rüstungsdeals in Milliardenhöhe für die #Ukraine ab.
Ich wollte wissen, was für Kontrollverfahren in diesem Fall greifen. Geantwortet wurde mir mit Verweis auf „absolute Spezialisten“, “hochdynamischen Prozessen” & “tiefe Fähigkeit”…
Quelle: Florian Warweg via X, 23.9.2026
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Eine "Guerilla-Einheit" im @BMVg_Bundeswehr wickelt innerhalb von Wochen Rüstungsdeals in Milliardenhöhe für die #Ukraine ab. Ich wollte wissen, was für Kontrollverfahren in diesem Fall greifen. Geantwortet wurde mir mit Verweis auf „absolute Spezialisten“, "hochdynamischen… pic.twitter.com/HsdsP0Tflo
— Florian Warweg (@FWarweg) September 23, 2026
- Warum hat Israel solche Angst vor dem Film „NAZA“? Wir haben mit den Regisseuren gesprochen
Als „NAZA“ Anfang dieses Monats in Venedig Premiere feierte, schlug dies weltweit hohe Wellen. Der Film, der aus Interviews mit 24 anonymen israelischen Geheimdienstmitarbeitern und Soldaten besteht, ist eine eindringliche Enthüllung der Mittel, mit denen das israelische Militär die ferngesteuerte Tötung von Palästinensern im Gazastreifen durchführt – darunter KI, Massenüberwachung und verheerende Luftangriffe, die Zivilisten töten und Häuser dem Erdboden gleichmachen.
Nun behandelt die israelische Regierung „NAZA“ wie eine Krise der nationalen Sicherheit. Benjamin Netanjahu drängt sogar auf ein Gesetz, das den beiden Regisseuren des Films die israelische Staatsbürgerschaft entziehen könnte. Moderator Carter Sherman spricht mit den Regisseuren von „NAZA“, Yuval Abraham und Rachel Szor, in einem ihrer ersten Interviews mit einem amerikanischen Journalisten. Der vom Guardian produzierte Film feiert am 30. September in New York Premiere und läuft ab dem 9. Oktober in Kinos in den gesamten USA. Im November wird er zudem kostenlos auf der Website des Guardian gestreamt.
Lesen Sie einige der „Guardian“-Berichte, auf denen „NAZA“ aufbaut:
„The Gospel“: Wie Israel KI einsetzt, um Bombenziele im Gazastreifen auszuwählen [LINK]
Enthüllt: Das israelische Militär entwickelt ein ChatGPT-ähnliches Tool unter Verwendung einer riesigen Sammlung palästinensischer Überwachungsdaten [LINK]
Kapitel: 00:00 – Einleitung 00:27 – Die neue Dokumentation von The Guardian: „NAZA“ 01:30 – Was beinhaltet „NAZA“? 04:30 – Was bedeutet „NAZA“? 07:45 – Wie die IDF Telefongespräche in Gaza abhört 11:34 – Wie die IDF KI einsetzt, um Palästinenser aufzuspüren 15:32 – Heimliche Interviews mit israelischen Soldaten 18:37 – Wie die israelischen Medien über Gaza berichten 20:30 – Warum sich israelische Soldaten dazu entschlossen haben, sich zu äußern 22:30 – Haben die Soldaten Schuldgefühle? 24:00 – Wie werden Soldaten zu Rädchen im Getriebe? 29:26 – Kognitive Dissonanz in der israelischen Gesellschaft und die Rolle der israelischen Linken 34:00 – Die Reaktionen auf den Film in Israel 38:50 – Warum der Film so heftige Reaktionen ausgelöst hat 40:50 – Wie Soldaten über den Gazastreifen sprechen im Vergleich zur Realität vor Ort 44:45 – Was Amerikaner aus dem Film mitnehmen sollten
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Stateside Podcast, Guardian News, The Guardian, 29.09.2026
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“Naza” – Gaza-Doku beeindruckt in Venedig | 3Sat – Kulturzeit vom 11.9.26
“NAZA”, einzige Doku im Wettbewerb von Venedig, dokumentiert Israels Kriegsführung in Gaza. Sie erhielt Standing Ovations bei der Premiere. Regie führten Yuval Abraham und Rachel Szor (“No Other Land”).
Quelle: 3sat, 11.9.2026
Anmerkung unseres Lesers Michael Luchte: Ich möchte auf die Vorstellung des neuen Dokumentarfilms “Naza” von Yuval Abraham und Rachel Szorin der 3Sat – Kulturzeit vom 11.9.26 hinweisen. Hier ist dazu noch ein interessanter Artikel aus der “taz” [LINK]
Israel: Kulturminister droht Machern von Gaza-Doku mit Entzug der Staatsbürgerschaft
Den beiden preisgekrönten Regisseuren der Gaza-Dokumentation “NAZA” soll nach dem Willen von Israels Kulturminister Miki Zohar ihre israelische Staatsbürgerschaft entzogen werden. Demnach hätten Rachel Szor und ihr Kollege Yuval Abraham “mit dem Feind kollaboriert”. In “NAZA” berichten 24 israelische Militärvertreter und Geheimdienstler anonym, dass die israelische Armee im Gazastreifen auf der Jagd nach Mitgliedern der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas bewusst zivile Opfer in Kauf genommen habe.
Quelle: DW Deutsch, 14.09.2026
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“Naza” Film on Gaza Genocide Wins Venice Special Jury Prize; Israel Threatens Directors’ Citizenship
Quelle: [Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now!, 14.09.2026
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- Führt Merz Deutschland in den Krieg?
Daniele Ganser ist Historiker und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Krieg, verdeckter Kriegsführung und internationaler Politik. In seinem neuen Buch „Kampf der Giganten“ richtet er den Blick auf die USA, Russland und China. Im Gespräch erklärt er, warum er die aktuelle deutsche Außenpolitik kritisch sieht und weshalb für ihn bei der Bewertung von Kriegen nicht nur der unmittelbare Beginn eines Konflikts, sondern auch dessen Vorgeschichte entscheidend ist.
Im Interview sprechen wir über den Ukrainekrieg, die Rolle der USA und der NATO, Waffenlieferungen an die Ukraine und die Frage, welche Verantwortung Russland, die Ukraine und westliche Staaten für die Eskalation tragen. Ganser erklärt, warum er Friedrich Merz vorwirft, Deutschland außenpolitisch zu schaden, und diskutiert Deutschlands Umgang mit Russland, Israel und dem Völkerrecht. Dabei geht es auch um Kriegspropaganda, atomare Drohungen und die Frage, was Medien weglassen. Zum Ende wird das Gespräch persönlich: Ganser erzählt, was 20 Jahre Beschäftigung mit Krieg und Gewalt mit ihm gemacht haben, warum er trotzdem an das Gute im Menschen glaubt und welche Rolle Dankbarkeit für seinen eigenen Umgang mit diesen Themen spielt.
Buch von Daniele Ganser: „Kampf der Giganten“
Kapitel: 00:00 Intro 00:36 Drohnen, Russland und Deutschlands Kurs 04:24 Die ukrainische Perspektive 09:30 Trump und das gebrochene Friedensversprechen 12:53 Wer verhindert den Frieden? 15:15 Aggression und die Vorgeschichte des Ukrainekriegs 27:08 Atomare Drohungen und Deutschlands Rolle 36:01 Schadet Friedrich Merz Deutschland? 46:56 Was Krieg mit dem Menschen macht
Quelle: Jasmin Kosubek, 20.09.2026
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- George Beebe: NATO verlor die Ukraine – Europa bereitet sich auf Krieg vor
George Beebe ist der ehemalige CIA-Direktor für Russlandanalyse und derzeit Direktor für Grand Strategy am Quincy Institute. Beebe erörtert die Panik in Europa, da der Stellvertreterkrieg verloren geht, und warum sie möglicherweise einen direkten Krieg mit Russland provozieren könnten.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 26.09.2026
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- John Laughland: NATO macht kriminelle Netzwerke zu „Helden“
John Laughland ist Akademiker, Autor, Dozent und Direktor von Forum for Democracy International. Laughland erörtert, wie der illegale Krieg der NATO im Kosovo den Präzedenzfall dafür schuf, kriminelle Netzwerke als Stellvertreter reinzuwaschen und umzubenennen.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 27.09.2026
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- „Wir befinden uns bereits in der Grauzone…“ Ex-NATO-General: Die wahre Gefahr // Harald Kujat
Steuern wir unweigerlich auf einen direkten Krieg mit Russland zu? Nach der Ausweitung westlicher Waffen- und Technologielieferungen warnt Ex-NATO-General Harald Kujat vor einer fatalen Entwicklung: Befindet sich Deutschland bereits in der Grauzone zur aktiven Kriegsteilnahme? Die aktuelle militärische Lage wird schonungslos analysiert und dargelegt, warum ein einziger technischer Fehler Zentraleuropa in einen Vernichtungskrieg stürzen könnte. Zudem ordnet er ein, warum die Ausrufung des Spannungsfalls ein dramatischer Eskalationsschritt wäre und weshalb die deutsche Außenpolitik durch Ignoranz und Inkompetenz de facto versagt.
Quelle: Flavio von Witzleben, 19.09.2026
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- Embedded – die Serie – Trailer [Wolfgang Zarnack]
Ein Sportreporter tauscht Stadion gegen Front. Ein altes Handy ohne SIM, ein Videotagebuch für seine fünfjährige Tochter. Fünfzig Tage zwischen Rausch und Rauch – vom stolzen Beobachter zum nackten Überlebenden.
Quelle: Bohei und Chuzpe – Film, 10.07.2026
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Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten das Interview mit Wolfgang Zarnack: „Die große Mehrheit ist gegen Krieg, wir sollten das auch deutlich mitteilen“ [LINK]
- Generation Lockdown | Prof. Homburg
Internetlinks zur Sendung
Videoaufzeichnung des Bundestages [LINK] oder hier [LINK]
Kliniksubventionen / Ärzteblatt: “Krankenhäuser erhielten rund 21 Milliarden Euro in Coronapandemie” [LINK]
Quelle: Prof. Stefan Homburg (126.000 Abonnenten), 24.09.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
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Deutschlands neue Verkehrsrechnerei – Küppersbusch TV
Tanken wird billiger und gleichzeitig wird das Deutschlandticket teurer. Wie passt das zusammen? Wir wagen die Steuer-Mathematik. Was steckt tatsächlich im Spritpreis, wie funktionieren Energiesteuer, Mehrwertsteuer sowie CO₂-Preis und was bedeutet der neue Tankrabatt wirklich? Ab heute wird uns die Energiesteuer auf Benzin und Diesel für drei Monate gesenkt. Gleichzeitig steht beim Deutschlandticket bereits die nächste Preiserhöhung fest: Ab Januar 2027 kostet es 66,80 Euro statt 63 Euro. Wir gehen die Frage nach, wie Deutschlands aktuelle Verkehrs-, Steuer- und Energiepolitik zusammenpasst. Viel Spaß und gute Unterhaltung!
0:00 Was bringt der Tankrabatt? 6:50 Küppis musikalisches Quiz
Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK]
Quelle: Küppersbusch TV, 01.10.2026
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“Nach der Wahl ist vor der Qual” Teil 2
“Total von der Rolle” Wahnsinn, Krisen & Satire
Die Wahl hier in Berlin und MV ist vorbei. Wenn man an dieses Schein-Demokratie-Konstrukt “Wahl” glaubt, gab es schöne Ergebnisse. Die Prozentzahlen der AfD ärgern alle (“Jetzt muss es heißen: alle gegen die Rechtsradikalen.”) Die CDU ist nicht mehr im Landtag von MV (“Sowas hat’s noch nie gegeben! Furchtbar!”). Die ‘wunderbare’ Aufholjagd der Manuela Schwesig. Sie wissen schon, die, die während Corona nach härteren Maßnahmen gegen Ungeimpfte gerufen hat. Prozente, Sitzverteilung, Prognosen: Öffentlich-rechtliches bla-bla.
Hören wir lieber der Bevölkerung zu, wie sie den Wahltag erlebt hat.
Gute Unterhaltung!
Quelle: Bengt Kiene, 23.09.2026
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Staatstrojaner & totaler Überwachungsstaat – Prof. Martin Schwab | Die Wahrheits-Schau #29
In der aktuellen Folge der Wahrheits-Schau nehmen sich Diether Dehm und die Redaktion wieder die brisantesten politischen Entwicklungen und medialen Narrative vor: Von politisch motivierten Durchsuchungen kurz vor Landtagswahlen über das Aushebeln der Talkshow-Spielregeln bei Markus Lanz bis hin zu absurden Rechtfertigungen bei milliardenschweren Maut- und Maskenskandalen. Im Fokus der Satire-Nachrichten stehen außerdem Zensur- und Übersetzungsverbote im EU-Parlament sowie der mediale Umgang mit Regierungskritikern. Am Ende der Sendung folgt ein brisantes Gespräch mit dem Rechtsprofessor Dr. Martin Schwab über die geplante Reform von Verfassungsschutz und BND, staatliche Trojaner und den Einsatz von Minderjährigen als Spitzel.
Link zum Vortrag von Prof. Dr. Martin Schwab [LINK]
In dieser Folge:
– Hausdurchsuchung vs. Doppelstandard: Warum Durchsuchungen bei Oppositionellen in Berlin als weitsichtiges Vorgehen gelten, dieselben Methoden in Moskau jedoch pure Willkür sind.
– Wahlversprechen adé: Nach den Wahlerfolgen der Brandmauerparteien streicht die SPD die Übergewinnsteuer für Ölkonzerne – der Zweck hat schließlich die Mittel geheiligt.
– Redeverbot in Straßburg: Die frühere Selenskyj-Pressesprecherin Julija Mendel spricht auf Einladung der Opposition – und warum Friedensappelle prompt als Hassrede eingestuft und nicht übersetzt werden.
– Skandal bei Lanz: Wenn die 4:1-Übermacht wankt – warum Talkmaster Markus Lanz der Fernsehpreis aberkannt werden soll, weil BSW und AfD gleichzeitig zu Wort kamen.
– Scheuer & Spahn schlagen zurück: Warum Schadenersatzforderungen wegen der Pkw-Maut schlicht „Russen-Propaganda“ sind und Kritik an Maskendeals umgehend als homophob gebrandmarkt wird.
– Interview mit Prof. Dr. Martin Schwab: Der Rechtsexperte analysiert das neue Verfassungsschutzgesetz: Vom Einschleusen fingierter Daten per Staatstrojaner bis zum Einsatz 16-jähriger Informanten durch Geheimdienste.
Quelle: Diether Dehm, 22.09.2026
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Warum die Friedensbewegung gespalten wird – Tino Eisbrenner packt aus | Die Wahrheits-Schau #28
In der aktuellen Folge der Wahrheits-Schau nehmen sich Diether Dehm und die Redaktion wieder die brisantesten politischen Entwicklungen und medialen Narrative vor: Vom Bildungsauftrag der Regierung gegen Wahlergebnisse von AfD und BSW über die Rüstungsoffensive der NATO bis hin zur Rolle der Deutschen Bahn im Kriegsfall. Im Fokus der Satire-Nachrichten stehen außerdem die Diffamierung von Andersdenkenden wie Alexander Wallasch durch die Antifa sowie geplante KI-Überwachungssysteme im Auto. Am Ende der Sendung folgt ein ausführliches Gespräch mit dem Liedermacher Tino Eisbrenner über Spaltungstendenzen und Egoismen innerhalb der Friedensbewegung sowie die politische Verantwortung im Vorfeld von Wahlen.
In dieser Folge:
– Rüstung & Meinungsdiktatur: Wie die Methoden früherer Epochen heute unter neuen Deckmänteln und Regenbogenflaggen wiederkehren – und wie regierungsnahe NGOs Schritt für Schritt den öffentlichen Diskurs verengen.
– Mehr Geld gegen „falsche“ Wahlergebnisse: Grüne und Linke fordern als Reaktion auf Erfolge von AfD und BSW mehr Fördermittel für Correctiv und Co. – politische Bildung als Instrument gegen Friedenspositionen.
– Pazifismus als Bildungsdefizit: Die NATO kürt Deutschland zum Rüstungs-Europameister, während Pazifismus kurzerhand als gefährliche intellektuelle Spielerei abgetan wird.
– Deutsche Bahn an die Ostfront: Warum Investitionen in das Schienennetz plötzlich strategische Priorität haben, um schweres Kriegsgerät Richtung Osten transportieren zu können.
– Antifa-Hetze gegen Journalisten: Publizist Alexander Wallasch wird vor der eigenen Haustür als „Nazi“ diffamiert – ein Blick auf den zunehmenden Druck auf alternative Stimmen.
– KI-Überwachung im Auto: Warum künftige Pkw-Registrierungssysteme nicht nur Promille und Tempo, sondern womöglich auch regierungskritische Äußerungen und Friedensappelle im Fahrzeuginneren registrieren sollen.
– Interview mit Tino Eisbrenner: Der Liedermacher spricht über Spaltungen in der Friedensbewegung, die Sucht nach medialer Anerkennung, Kulturbrücken nach Russland und die Rolle des BSW als parlamentarische Friedenskraft.
Quelle: Diether Dehm, 15.09.2026
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- Deutschlands neue Verkehrsrechnerei – Küppersbusch TV