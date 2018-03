Hinweise des Tages II

Anmerkung André Tautenhahn: In ihrer gemeinsamen Pressekonferenz mit Macron wurde Merkel heute beim EU-Gipfel auf die Exportüberschüsse angesprochen. Sie ist natürlich immer noch der Meinung, dass die Bundesregierung da kaum etwas machen und man doch stolz auf den Erfolg deutscher Unternehmen sein könne. Es habe aber schon längst ein Paradigmenwechsel stattgefunden, der zu einer Stärkung des Binnenkonsums geführt haben soll. Dabei hat Deutschland im vergangenen Jahr den weltweit größten Leistungsbilanzüberschuss eingefahren. Der Überschuss ist zwar von 8,5 Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP) im Jahr 2015 auf immer noch sehr hohe 7,9 Prozent in 2017 leicht gesunken. Ein Paradigmenwechsel ist das aber noch lange nicht. Deutschland verstößt auch mit dieser Bilanz gegen die Regeln des fairen Handels und gegen Gesetze, die eine ausgeglichene Handelsbilanz vorschreiben. Mit dem Bekenntnis zur schwarzen Null, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, wird sich an diesem Zustand auch nicht viel ändern.

dazu: China kündigt Zusatzzölle gegen US-Importprodukte an

Als Reaktion auf Handelsschutzmaßnahmen der USA gegenüber China hat das chinesische Handelsministerium am Freitag einen Plan über zusätzliche Zölle gegen manche von den USA importierten Produkte angekündigt.

Am gleichen Tag hat das chinesische Handelsministerium die Liste der Produkte veröffentlicht, deren Zollermäßigungen eingestellt werden sollen. Gegenüber manchen Gütern aus den USA sollen zusätzliche Zölle erhoben werden, um die aus den Schutzmaßnahmen der USA gegen Stahl- und Aluminiumprodukte aus China resultierten Verluste für chinesische Unternehmen auszugleichen.

Kooperation sei für China und die USA als die größten Volkswirtschaften der Welt die einzige richtige Wahl, sagte ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums. Beide Seiten sollten mehr Wert auf die Zusammenarbeit legen und die Kontroversen richtig handhaben, um die gesunde und stabile Entwicklung der bilateralen Handelsbeziehungen zu fördern. China fordere die USA auf, schnellstmöglich die Anliegen Chinas zu beachten und durch Dialoge und Konsultationen die Unstimmigkeiten beizulegen, damit die Kooperationen zwischen beiden Ländern nicht dadurch geschädigt würden, so der Sprecher.

Anmerkung Christian Reimann: Offenbar benötigen insbesondere US-Administrationen Feindbilder. Denken US-Präsident Trump und andere entscheidende Personen in den USA etwa, China könne die Rolle der früheren Sowjetunion übernehmen und lässt sich ohne nennenswerte Gegenwehr einkreisen und bezwingen?